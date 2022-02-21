Немецкие учёные создали самую маленькую батарейку — она размером с крупицу соли Статьи редакции
Такие батарейки в перспективе могут питать небольшие датчики в человеческом теле, а также использоваться в робототехнике.
Исследовательская группа под руководством Хемницкого технического университета создала устройство размером меньше одного квадратного миллиметра в поперечнике, которое может питать крошечные субмиллиметровые компьютеры и чипы. Минимальная плотность энергии минибатарейки — 100 микроватт-часов на квадратный сантиметр.
Чтобы уместить все элементы питания, исследователи использовали принцип так называемого «швейцарского рулета» (Swiss-roll) — его, например, использует Tesla для производства аккумуляторов для своих электронных автомобилей. Для этого на поверхность натянутой пластины нанесли тонкие слои полимерных, металлических и диэлектрических материалов. Когда они начинают отслаиваться друг от друга из-за механического воздействия, происходит перепад напряжения.
Этот метод совместим с установленными технологиями производства микросхем и позволяет производить микробатареи с высокой производительностью. Созданное немецкими учёными устройство способно питать самые маленькие в мире компьютерные чипы в течение примерно десяти часов.
От таких минибатарей могут работать различные устройства в человеческом теле: например, приборы для отслеживания уровня кислорода в глубоких тканях, мониторинга восстановления после операций и наблюдения за жизненно важными органами.
Получается, теперь главный аргумент антиконспирологов про то, что чипы невозможно внедрить в человека из-за размеров - рассыпался в прах?
Да
Пизда
Пока нет.
главный аргумент антиконспирологов про то, что чипы невозможно внедрить в человека
Да можно, почему же нельзя? Вполне можно. Просто нахуя?
Сколько таких надо, чтобы посолить суп?
По вкусу
Зумеры разработали конденсатор
тупее этой хуйни уже никто ничего не напишет, ты победил
Такие батарейки в перспективе могут питать небольшие датчики в человеческом теле
Ну вот пусть в задницу себе их и засунут, им там самое место.
а ты бы этого хотел, да? Может еще и видео процесса прислать?
А ты бы хотел мне это прислать? Ну, раз хочешь, может и пришли.
Только сразу предупрежу, смотреть я это конечно же не буду!
С калом выйдет
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