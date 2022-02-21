Такие батарейки в перспективе могут питать небольшие датчики в человеческом теле, а также использоваться в робототехнике.

TU Chemnitz

Исследовательская группа под руководством Хемницкого технического университета создала устройство размером меньше одного квадратного миллиметра в поперечнике, которое может питать крошечные субмиллиметровые компьютеры и чипы. Минимальная плотность энергии минибатарейки — 100 микроватт-часов на квадратный сантиметр.

Чтобы уместить все элементы питания, исследователи использовали принцип так называемого «швейцарского рулета» (Swiss-roll) — его, например, использует Tesla для производства аккумуляторов для своих электронных автомобилей. Для этого на поверхность натянутой пластины нанесли тонкие слои полимерных, металлических и диэлектрических материалов. Когда они начинают отслаиваться друг от друга из-за механического воздействия, происходит перепад напряжения.

Этот метод совместим с установленными технологиями производства микросхем и позволяет производить микробатареи с высокой производительностью. Созданное немецкими учёными устройство способно питать самые маленькие в мире компьютерные чипы в течение примерно десяти часов.

От таких минибатарей могут работать различные устройства в человеческом теле: например, приборы для отслеживания уровня кислорода в глубоких тканях, мониторинга восстановления после операций и наблюдения за жизненно важными органами.