Технологии
Софья Сажнева

Немецкие учёные создали самую маленькую батарейку — она размером с крупицу соли Статьи редакции

Такие батарейки в перспективе могут питать небольшие датчики в человеческом теле, а также использоваться в робототехнике.

TU Chemnitz

Исследовательская группа под руководством Хемницкого технического университета создала устройство размером меньше одного квадратного миллиметра в поперечнике, которое может питать крошечные субмиллиметровые компьютеры и чипы. Минимальная плотность энергии минибатарейки — 100 микроватт-часов на квадратный сантиметр.

Чтобы уместить все элементы питания, исследователи использовали принцип так называемого «швейцарского рулета» (Swiss-roll) — его, например, использует Tesla для производства аккумуляторов для своих электронных автомобилей. Для этого на поверхность натянутой пластины нанесли тонкие слои полимерных, металлических и диэлектрических материалов. Когда они начинают отслаиваться друг от друга из-за механического воздействия, происходит перепад напряжения.

Этот метод совместим с установленными технологиями производства микросхем и позволяет производить микробатареи с высокой производительностью. Созданное немецкими учёными устройство способно питать самые маленькие в мире компьютерные чипы в течение примерно десяти часов.

От таких минибатарей могут работать различные устройства в человеческом теле: например, приборы для отслеживания уровня кислорода в глубоких тканях, мониторинга восстановления после операций и наблюдения за жизненно важными органами.

#новости #технологии

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Михаил Кометов

Получается, теперь главный аргумент антиконспирологов про то, что чипы невозможно внедрить в человека из-за размеров - рассыпался в прах?

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7
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Путин спас Россию

Да

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2
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リドリ

Пизда

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1
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Опытный кот

Да

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–1
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Slartibartfast

Пока нет.

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Стальной глобус

Но придется перевнедрять примерно каждые 10 часов

устройство способно питать самые маленькие в мире компьютерные чипы в течение примерно десяти часов.

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Alexander Personazhe

главный аргумент антиконспирологов про то, что чипы невозможно внедрить в человека

Да можно, почему же нельзя? Вполне можно. Просто нахуя?

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0
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Ху Эмай

Сколько таких надо, чтобы посолить суп?

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4
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Михаил Кометов

По вкусу

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7
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Стальной глобус

До готовности

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Опытный кот

На глаз

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Новогодний фитиль
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Миша Рашкин

Зумеры разработали конденсатор

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гчк

тупее этой хуйни уже никто ничего не напишет, ты победил

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Опытный кот

тупее этой хуйни уже никто ничего не напишет, ты победил

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Александр Белов

Такие батарейки в перспективе могут питать небольшие датчики в человеческом теле
 Ну вот пусть в задницу себе их и засунут, им там самое место.

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Валентин Жетонофф

а ты бы этого хотел, да? Может еще и видео процесса прислать?

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Александр Белов

А ты бы хотел мне это прислать? Ну, раз хочешь, может и пришли.
Только сразу предупрежу, смотреть я это конечно же не буду!

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Михаил Кометов

С калом выйдет

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Photuum

Она пролезет через иглу при вакцинации?

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