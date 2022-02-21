Алгоритмы машинного обучения показали, что Пол Фурбер и Рон Уоткинс с вероятностью более 93% писали сообщения от Q. Сами они это отрицают.

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Южноафриканский разработчик Пол Фурбер и общественный активист Рон Уоткинс, изображение Адама Ферриса

Две независимые команды судебных лингвистов из Швейцарии и Франции использовали машинное обучение и методы стилометрии, чтобы установить авторов конспирологических сообщений, давших начало движению QAnon. Исследователи пришли к выводу, что это программист из ЮАР Пол Фурбер и кандидат в Конгресс от Аризоны Рон Уоткинс, пишет The New York Times

По словам европейских лингвистов, Пол Фурбер писал первые сообщения под псевдонимом Q, одновременно с этим активно комментируя их от своего основного аккаунта, чтобы привлечь побольше внимания. Вскоре к нему присоединился Рон Уоткинс — общественный активист и любитель различных теорий заговора. Он также писал посты и комментарии от Q и от своего имени, пользуясь анонимной системой имиджборд.

Несколько месяцев спустя Фурбер перестал писать сообщения от лица Q, тогда как Уоткинс увеличил активность от обоих аккаунтов и перешёл в один из разделов 8chan, которым управлял его отец. Позже активист и неформальный лидер QAnon начал собирать деньги на выборы в Конгресс от штата Аризона, но кампания идёт не очень удачно.

Как деанонимизируют людей по их текстам

Швейцарские исследователи из стартапа OrphAnalytics использовали софт, работающий по принципам стилометрии — статистического анализа текстов. Лингвисты отобрали 13 возможных кандидатов на звание создателя QAnon и дали программе изучить их твиты и прочие посты в соцсетях — в общей сложности, более 156 тысяч слов. После этого программа сравнивала их с 100 тысячами слов, оставленных в сети от лица Q.

Для этого софт разбивает тексты на последовательности из трёх букв и подсчитывает частоту их использования у разных авторов. В итоге программа указала на Фурбера и Уоткинса — по словам исследователей, уровень совпадения их стилей с публикациями Q составляет 93%.

Французская команда прибегла к помощи алгоритмов машинного обучения и получила схожий результат: первые сообщения от лица Q писал Пол Фурбер, последующие — Рон Уоткинс, вероятность этого составляет 98% и 99% соответственно. При этом среди кандидатов на авторство сообщений Q были Дональд Трамп и члены его семьи, замглавы администрации Трампа Дэн Скавино, а также ряд других лиц, которые публично поощряли QAnon.

В 2013 году алгоритмы машинного обучения определили настоящего автора книги «Зов кукушки» — им оказалась британская писательница Джоан Роулинг. Методы стилометрии использовало ФБР в рамках обвинения математика Теда Качинского, более известного как террорист Унабомбер. В последние годы американские и британские детективы всё чаще стали использовать оба подхода для проверки истинности предсмертных записок и прочих текстовых сообщений.

Фурбер и Уоткинс в интервью The New York Times отвергли утверждения европейских лингвистов и заявили, что никогда не писали от лица Q. Фурбер при этом заметил, что посты Q просто повлияли на его стиль общения в сети, что исследователи считают маловероятным — полученные данные говорят, что стиль Фурбера не менялся, начиная с того времени, когда Q ещё не был известен.

Судебный лингвист из Университета Невады также выразил сомнения в итогах исследования — он считает, что алгоритмы машинного обучения неспособны адекватно работать с такими краткими и отрывистыми текстами, как сообщения Q. Но европейские специалисты говорят, что учли это изначально и потому использовали для сравнения сообщения в соцсетях, главным образом твиты, которые так же кратки и отрывисты.

Движение QAnon зародилось в октябре 2017 года, когда неизвестный под псевдонимом Q начал постить короткие загадочные сообщения о заговоре сатанистов и педофилов среди влиятельных политиков, бизнесменов и артистов, который должен был разоблачить Дональд Трамп. В последующие годы движение набрало популярность, его участники начали появляться и в России.