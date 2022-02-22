Теперь установить лимит в приложении можно от получаса до трёх часов.

{"id":539452,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":539452,"gtm":null} 487 просмотров

Скриншот TJ



Instagram отменил некоторые варианты ограничения времени использования приложения. Если раньше минимальный отрезок времени можно было ставить на 10-15 минут, то после обновления он увеличился в два раза. Об этом пишет TechCrunch.

Редактор TJ также обратил внимание, что лимиты экранного времени в приложении увеличились до 30 минут. Настроить своё время в самом приложении невозможно, но это по-прежнему можно сделать в настройках iOS.

В Meta отметили, что с помощью обновления пользователям станет понятна функция временных ограничений. Соцсеть также будет отправлять уведомления о перерыве спустя 10 минут после открытия приложения. По словам представителей компании, такое решение избавит пользователей от многочисленных сообщениях о проведённом количестве времени в соцсети.

Мы хотим, чтобы время, которое пользователи тратят на инстаграм и фейсбук, было позитивным и вдохновляющим. Мы надеемся, что [обновлённые] инструменты дадут людям больше контроля над временем, которое они проводят на наших платформах, а также поспособствуют обсуждению между родителями и подростками онлайн-привычек. Амит Ранадив директор по управлению продуктами в Instagram