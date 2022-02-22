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Технологии
Сергей Исенеков

Instagram запретил устанавливать лимит экранного времени в приложении меньше 30 минут в день Статьи редакции

Теперь установить лимит в приложении можно от получаса до трёх часов.

8 8 комментариев
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Скриншот TJ

Instagram отменил некоторые варианты ограничения времени использования приложения. Если раньше минимальный отрезок времени можно было ставить на 10-15 минут, то после обновления он увеличился в два раза. Об этом пишет TechCrunch.

Редактор TJ также обратил внимание, что лимиты экранного времени в приложении увеличились до 30 минут. Настроить своё время в самом приложении невозможно, но это по-прежнему можно сделать в настройках iOS.

В Meta отметили, что с помощью обновления пользователям станет понятна функция временных ограничений. Соцсеть также будет отправлять уведомления о перерыве спустя 10 минут после открытия приложения. По словам представителей компании, такое решение избавит пользователей от многочисленных сообщениях о проведённом количестве времени в соцсети.

Мы хотим, чтобы время, которое пользователи тратят на инстаграм и фейсбук, было позитивным и вдохновляющим. Мы надеемся, что [обновлённые] инструменты дадут людям больше контроля над временем, которое они проводят на наших платформах, а также поспособствуют обсуждению между родителями и подростками онлайн-привычек.

Амит Ранадив

директор по управлению продуктами в Instagram

Instagram представил функцию ограничения экранного времени в 2018 году. Её запустили в ответ на критику технологических компаний о влиянии их продуктов на благополучие пользователей. В соцсети заявляли, что увеличение лимита может сигнализировать о том, что компания обеспокоена о большом количестве времени, которые пользователи проводят в приложении.

#новости #instagram #meta

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Честной Макс

держи в курсе

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Авиационный Макс

инстаграм это для долбаебов которые покупают курсы бизнес молодости, верно?

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Chikk

Там ещё коротенькие кино с надписями крутят. Мне рассказывали.

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Кавказский ящик

А у тж когда такую функцию поставят??

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Владимир Старик

На ТЖ надо лимитирование сразу с удалением аккаунта добавлять

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пепси

Он мне ещё указывать будет?)

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Имя Фамилия

Мне кажется таким людям нужно не функция ограничения времени, а помощь психологов и психотерапевтов.

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александр александр

по статистике большинство пользователей инстаграма ватники, так как они любят всяческие ограничения и ущемления, 50 оттенков швабоды блядь

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