Instagram запретил устанавливать лимит экранного времени в приложении меньше 30 минут в день Статьи редакции
Теперь установить лимит в приложении можно от получаса до трёх часов.
Instagram отменил некоторые варианты ограничения времени использования приложения. Если раньше минимальный отрезок времени можно было ставить на 10-15 минут, то после обновления он увеличился в два раза. Об этом пишет TechCrunch.
Редактор TJ также обратил внимание, что лимиты экранного времени в приложении увеличились до 30 минут. Настроить своё время в самом приложении невозможно, но это по-прежнему можно сделать в настройках iOS.
В Meta отметили, что с помощью обновления пользователям станет понятна функция временных ограничений. Соцсеть также будет отправлять уведомления о перерыве спустя 10 минут после открытия приложения. По словам представителей компании, такое решение избавит пользователей от многочисленных сообщениях о проведённом количестве времени в соцсети.
Instagram представил функцию ограничения экранного времени в 2018 году. Её запустили в ответ на критику технологических компаний о влиянии их продуктов на благополучие пользователей. В соцсети заявляли, что увеличение лимита может сигнализировать о том, что компания обеспокоена о большом количестве времени, которые пользователи проводят в приложении.
Там ещё коротенькие кино с надписями крутят. Мне рассказывали.
На ТЖ надо лимитирование сразу с удалением аккаунта добавлять
Он мне ещё указывать будет?)
Мне кажется таким людям нужно не функция ограничения времени, а помощь психологов и психотерапевтов.
по статистике большинство пользователей инстаграма ватники, так как они любят всяческие ограничения и ущемления, 50 оттенков швабоды блядь
Премьер-министр страны отметил, что ограничения наносят огромный ущерб экономике.
Выступление президента склонялось то к истории, то к военизированной риторике. В сети устроили «похороны рублю», вспомнили предсказание Жириновского про ввод войск 22 февраля и запустили акцию #НетВойнесУкраиной .
Президент Украины заявил о праве страны на индивидуальную и коллективную оборону.
Чем признание самопровозглашённых республик обернулось для России уже в первый день.
Когда я был ребёнком с ещё неседой головой, развалился Советский Союз, были путчи, танки в Москве, потом первая чеченская, по телевизору каждый день показывали взорванные машины убитых коммерсантов, выброшенных из окон должников, как в Чечне 18-летним солдатам перед камерой отрезают головы бородатые нелюди и отправляют эти видео их матерям.
И я помню как спрашивал маму зачем люди это делают? Почему им не живётся мирно? Зачем нужно воевать? И было некое внутреннее ощущение, какая-то эмоция, которую я не могу описать словами.