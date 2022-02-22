Sony показала дизайн шлема и контроллеров PlayStation VR 2 Статьи редакции
Когда устройство выпустят, пока неизвестно.
Дизайн гарнитуры PlayStation VR 2 сделали сферическим, чтобы сама форма устройства передавала его предназначение — обеспечение полного погружения в виртуальную реальность.
Шлем сделали более тонким и лёгким по сравнению с первым PS VR, вентиляционную систему обновили, благодаря чему экран не должен запотевать.
Характеристики VR-гарнитуры раскрыли ранее: в ней будет использоваться OLED-дисплей с поддержкой 4K HDR, поле обзора составит 110 градусов.
Ха, а в лднр их нельзя будет купить, т.к. санкции
Там из будет нельзя купить не из-за санкций.
зато в днр есть ДонМак!
с мощностью ps5 этот шлем от первого не далеко уедет. Контроллеры будут крутыми, будет пара эксклюзивов, но это игрульки, ничего серьезного.
нахера эти кольца в джойстиках?
ебать стики пиздец. но сами очки по ттх заебись. увидим ли мы их в россии теперь - вот в чём вопрос.
они будут в россии
сёдня утром япония санкции по электронике бахнула
там обычно есть какая-нибудь херня, которая создает место под очки — во всяком случае, у меня так с окулусом было. но это не так удобно получается(
ну влияет на удобство и имеерсивность, но в целом если зрение плохое и не носишь линзы — в очках гораздо лучше, чем без них. у меня -3,5, мне было оч некомфортно, хотелось физически подходить к интерфейсу и разглядывать его, но так не работало)
Oculus Rift S с тонкими очками без всяких костылей налезает. При желании где-то за 60 евро можно купить линзы с коррекцией.
Соневские гарнитуры как раз хвалили очкарики
Ты чего орешь-то?
канье уэст он
В России их нельзя будет купить, но зато у нас есть Донбасс🌚
интересно сколько эта шляпа будет стоить?
закрыли бы эти черные точки, было бы отлично
так это ж камеры
А они не хотят показать где можно купить грёбаную PS5?
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