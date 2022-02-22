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Технологии
DTF

Sony показала дизайн шлема и контроллеров PlayStation VR 2 Статьи редакции

Когда устройство выпустят, пока неизвестно.

27 27 комментариев
1872 просмотров

Дизайн гарнитуры PlayStation VR 2 сделали сферическим, чтобы сама форма устройства передавала его предназначение — обеспечение полного погружения в виртуальную реальность.

Шлем сделали более тонким и лёгким по сравнению с первым PS VR, вентиляционную систему обновили, благодаря чему экран не должен запотевать.

Характеристики VR-гарнитуры раскрыли ранее: в ней будет использоваться OLED-дисплей с поддержкой 4K HDR, поле обзора составит 110 градусов.

#новости #sony #playstation

27 27 комментариев
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27 комментариев
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Миша Рашкин

Ха, а в лднр их нельзя будет купить, т.к. санкции

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Frank Ferd

Там из будет нельзя купить не из-за санкций.

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Hohol Saloed

зато в днр есть ДонМак!

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Selfish Ledger

с мощностью ps5 этот шлем от первого не далеко уедет. Контроллеры будут крутыми, будет пара эксклюзивов, но это игрульки, ничего серьезного.

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испанский смех

нахера эти кольца в джойстиках?

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Злой яд

ЗАЩИТА ТИПА

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Былое и думер

ебать стики пиздец. но сами очки по ттх заебись. увидим ли мы их в россии теперь - вот в чём вопрос.

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aqerd

они будут в россии

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Былое и думер

сёдня утром япония санкции по электронике бахнула

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Эффективный диод

Народ, как людям в очках пользоваться этими еболдами?

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Злой яд

ДА НОРМАЛЬНО.
ПРОКЛАДКА ПО ИДЕЕ СТАВИТСЯ, КОТОРАЯ ДАЁТ НЕСКОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МИЛЛИМЕТРОВ ПОД ОЧКИ. НУ И ЗАВИСИТ ОТ ЗРЕНИЯ, ЕСЛИ -1 КАКОЙ-НИБУДЬ, ТО И БЕЗ ОЧКОВ ЧЁТКО БУДЕТ.

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2
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Женя Кузьмин

там обычно есть какая-нибудь херня, которая создает место под очки — во всяком случае, у меня так с окулусом было. но это не так удобно получается(

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Эффективный диод

Просто мне кажется это как с биноклями. Вроде и увеличивает, но про нормальное использование речи не идёт.

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Женя Кузьмин

ну влияет на удобство и имеерсивность, но в целом если зрение плохое и не носишь линзы — в очках гораздо лучше, чем без них. у меня -3,5, мне было оч некомфортно, хотелось физически подходить к интерфейсу и разглядывать его, но так не работало)

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Aleksey Nope

Oculus Rift S с тонкими очками без всяких костылей налезает. При желании где-то за 60 евро можно купить линзы с коррекцией.

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NavaGava

Соневские гарнитуры как раз хвалили очкарики

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Разумный якорь

владею индексом, с очками неудобно, заказал за 50 евро насадки на линзы с диоптриями.

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Злой яд

ШТУЧКА ЗАЕБИСЬ, НО ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТНЫХ КРУГЛЯШЕЙ НЕМНОГО СМУЩАЕТ. ОНИ У ОКУЛУСА НЕ ЗРЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ И ПРИКРЫВАЮТ КУЛАК — ТЫ ОБЫЧНО УДАРЯЕШЬСЯ О ПРЕДМЕТЫ ИМЕННО ТАМ.

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Neketa Fo

Ты чего орешь-то?

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aqerd

канье уэст он

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NavaGava

В России их нельзя будет купить, но зато у нас есть Донбасс🌚

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Звездный будильник

ну а че, хочешь поиграть в шутер - пиздуй в днобасс. такого эффекта погружения ни один шлем ещё 100 лет не даст 😬

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Глубокий якорь

какже похуй, нет бы норм игры делать для ВР. Кроме B&D и ХЛ: Аликс ничего неи

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испанский смех

интересно сколько эта шляпа будет стоить?

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aqerd

закрыли бы эти черные точки, было бы отлично

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fullmetalboy48151623 .

так это ж камеры

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Артём Душин

А они не хотят показать где можно купить грёбаную PS5?

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