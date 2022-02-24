Как подготовиться к возможному отключению интернета: приложения и советы на случай блокировок связи Статьи редакции
В период войны власти могут цензурировать связь или полностью её отключить. TJ собрал рекомендации о том, что делать в таких условиях.
Самый очевидный ход, который власти могут предпринять — включить системы фильтрации трафика «на полную», чтобы отрезать журналистов, активистов и простых граждан от информации с другой стороны конфликта и СМИ третьих стран. Вот что можно сделать в таком случае.
- Установить VPN, устойчивые к глубокой проверке трафика (DPI). В этом плане эффективны Psiphon, Lantern, NewNode VPN, Xeovo, Hammer и другие. VPN такого типа можно найти по ключевым запросам «antiDPI», «stealth VPN», «obfuscated VPN». Как правило, они платны или ограниченно бесплатны, но полностью бесплатные и одновременно качественные решения вряд ли возможны. Стоит помнить, что даже платные сервисы и приложения не гарантируют эффективной работы, поэтому лучше не ограничиваться одним вариантом, а установить сразу несколько.
- Опробовать сеть Tor в режиме обфускации (маскировки) трафика с помощью Obfsproxy, Flashproxy, ScrambleSuit. Обычно в приложениях-клиентах для Tor есть нужные опции для противодействия системам фильтрации, такие же опции есть и клиентах VPN. Их нужно просто включить. Более «хардкорный» вариант — сеть i2p, но она больше подходит для внутреннего обмена информацией, чем для выхода в обычный интернет.
- Установить мессенджеры, которые изначально разрабатывали для защищённого обмена сообщениями. Это ChatSecure, qTox/aTox, Briar, клиенты для протокола Jabber (XMPP) с шифрованием, или даже Delta Chat — он в качестве протокола использует обычную электронную почту с шифрованием на стороне клиента. Лучше обратить внимание на относительно малопопулярные решения — так меньше вероятность, что власти знают об их существовании и успели обучить системы фильтрации определять их трафик. Поэтому, например, сеть i2p без проблем работает в Китае и прочих странах, где доступ к Tor заблокирован.
Также при частичной блокировке интернета можно попробовать популярные решения вроде Telegram или Signal с включёнными прокси (списки и инструкции прилагаются), но в случае обострения обстановки их может хватить ненадолго. Первый уже и без того работает с перебоями из-за резко выросшей нагрузки.
Как подготовиться к полному отключению связи
Худший вариант — полная информационная самоизоляция страны в рамках «суверенного» рунета, или даже отключение интернета внутри страны. Тогда любые программные инструменты обхода фильтрации в виде приложений и сервисов, скорее всего, окажутся бесполезными. Вот что можно предпринять для подготовки к такому сценарию.
- Установить мессенджеры, работающие в офлайн-режиме — они шлют сообщения не через интернет, а с помощью Bluetooth или Wi-Fi. В числе таких мессенджеров: Bridgefy, Briar (при наличии интернета он работает через Tor), Signal Offline Messenger, Fireside, Vojer и так далее. Ещё один вариант — Meshenger, который использует локальное соединение IPv6 для связи. Достаточно только отсканировать QR-код контакта.
- Создавать беспроводные mesh-сети, которые работают без интернета и центральных узлов. Преимущество этого подхода в том, что он позволяет создать полноценную локальную сеть даже в пределах большого города, при этом аппаратную часть можно собрать из подручных предметов и относительно дешёвой электроники. Однако он требует определённой теоретической подготовки — как минимум, в области радиотехники.
- Использовать другие полезные приложения, поддерживающие работу в офлайне. Например, таким может быть Maps.me — навигатор в сочетании с картами. При наличии интернета под рукой трудно осознать, насколько ценна возможность в любой момент найти адрес пункта назначения. Maps.me привлекает тем, что отображает даже пешеходные тропинки и указывает градусы уклона для горных троп. Также нелишним будет установить программы-инструкции по оказанию первой помощи — например, официальное приложение «Красного креста».
Общие советы на случай обострения ситуации
Не помешает по-максимуму запастись данными. Это не только информация о выживании в условиях боевых действий, коллапса инфраструктуры или обвала экономики, но и, как бы нелепо это ни звучало, развлекательный контент. Музыка, фильмы, сериалы, игры — всё, что способно скрасить часы добровольного или вынужденного досуга, и отвлечь от тяжёлых мыслей. В случае отключения интернета достать всё это будет неоткуда.
Наконец, будет разумно обеспечить себя максимальным запасом наличных денег. Без интернета любые онлайн-банки и электронные кошельки превратятся в бесполезную кучу байтов, тогда как банкноты и монеты останутся тем, чем и должны быть — средством обмена на товары и услуги.
Впрочем, поддаваться панике тоже не следует: представители российских банков утверждают, что запасов наличности хватит всем желающим, а переводы и прочие банковские операции работают в обычном режиме.
Maps.me привлекает тем, что отображает даже пешеходные тропинки и указывает градусы уклона для горных троп
Сегодня я не представляю, зачем мне могут понадобиться градусы уклона горных троп, но завтра все может поменяться
В общем, полезная статья, не стоит пренебрегать советами
на его базе есть organic maps. форк старого мапсми
Что там смотреть!? Он отличный!
Даже обещают пользовательские данные не собирать.
Там всё прекрасно, кроме жеста «дабл тар и слайд» для изменения масштаба. Они почему-то считают, что для увеличения масштаба нужно слайдить вниз.
GuruMaps ещё стоит посмотреть, как вариант.
maps.me же мейловская параша, не?
Всегда пожалуйста. Надеюсь, никому из нас не придётся попасть в такую ситуацию.
@никита логинов @Сергей Звезда
Это все конечно интересно. Но у вас обычно еще подборки того, что в ящике говорят. Это тоже помогает понимать линию партии, что там спустили какие методички, если будут ресурсы, думаю будет материал интересен
Такой текст в работе
Короткую палочку уже кто-то вытянул значит. Опять ему донатить будут на психотерапевта.
Очень тонкий лёд такое. Вспоминая шквал выпиленных доменов в 2015-18 годах за публикацию инструкций - очень тонкий. А учитывая ещё текущий контент ресурса...
Борьба - это, конечно, штука занятная, но с шашкой на эсминец не набигают. Наверное. :)
Видел, как во время белорусских протестов использовали https://xvpn.io/ (безлимит для мобильных, 500 мб на пк), Tachyon vpn (https://tachyon.eco/?n=yr8mtzfwee.Download , теперь вроде надо рекламу смотреть раз в час) - на macOS, Android И iOS.
Psiphon первый выбор в такой ситуации.
Xvpn русский, если я не ошибаюсь.
Я уже скачал все что можно было скачать, но думаю на долго не хватит
Спасибо за статью. Записал нужное.
Хештег #sony
Под ограничения также попал «Ростех».
Если предположить, что ВСУ выстоит* то Украине уже нанесён непоправимый ущерб. Разрушены аэропорта, гражданская инфраструктура, мосты, жилые дома, разоряется бизнес, гражданские люди бегут в панике подальше от «русского мира».
А если не выстоят, то над оставшимися украинцами начнётся настоящее моральное и физическое насилие. Жестокие расправы армией с любым «Майданом», бесконечные издевательства и унижения. Демократичный свободный выбор десятков миллионов украинцев нацисты из Кремля сотрут в пыль, и силой будут давить любое инакомыслие.
Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.
Следим за митингами под лозунгом «Нет войне» в режиме онлайн.
«Да, это немного за рамками этого дела».