Технологии
Никита Логинов

Как подготовиться к возможному отключению интернета: приложения и советы на случай блокировок связи Статьи редакции

В период войны власти могут цензурировать связь или полностью её отключить. TJ собрал рекомендации о том, что делать в таких условиях.

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Офлайн-мессенджер, работающий без доступа к интернету, фото Reuters

Самый очевидный ход, который власти могут предпринять — включить системы фильтрации трафика «на полную», чтобы отрезать журналистов, активистов и простых граждан от информации с другой стороны конфликта и СМИ третьих стран. Вот что можно сделать в таком случае.

  • Установить VPN, устойчивые к глубокой проверке трафика (DPI). В этом плане эффективны Psiphon, Lantern, NewNode VPN, Xeovo, Hammer и другие. VPN такого типа можно найти по ключевым запросам «antiDPI», «stealth VPN», «obfuscated VPN». Как правило, они платны или ограниченно бесплатны, но полностью бесплатные и одновременно качественные решения вряд ли возможны. Стоит помнить, что даже платные сервисы и приложения не гарантируют эффективной работы, поэтому лучше не ограничиваться одним вариантом, а установить сразу несколько.
  • Опробовать сеть Tor в режиме обфускации (маскировки) трафика с помощью Obfsproxy, Flashproxy, ScrambleSuit. Обычно в приложениях-клиентах для Tor есть нужные опции для противодействия системам фильтрации, такие же опции есть и клиентах VPN. Их нужно просто включить. Более «хардкорный» вариант — сеть i2p, но она больше подходит для внутреннего обмена информацией, чем для выхода в обычный интернет.
  • Установить мессенджеры, которые изначально разрабатывали для защищённого обмена сообщениями. Это ChatSecure, qTox/aTox, Briar, клиенты для протокола Jabber (XMPP) с шифрованием, или даже Delta Chat — он в качестве протокола использует обычную электронную почту с шифрованием на стороне клиента. Лучше обратить внимание на относительно малопопулярные решения — так меньше вероятность, что власти знают об их существовании и успели обучить системы фильтрации определять их трафик. Поэтому, например, сеть i2p без проблем работает в Китае и прочих странах, где доступ к Tor заблокирован.

Также при частичной блокировке интернета можно попробовать популярные решения вроде Telegram или Signal с включёнными прокси (списки и инструкции прилагаются), но в случае обострения обстановки их может хватить ненадолго. Первый уже и без того работает с перебоями из-за резко выросшей нагрузки.

Главный момент: об установке этих приложений на компьютер или смартфон нужно позаботиться заранее. Причём мессенджеры должны быть установлены у всех потенциальных контактов — от самого защищённого приложения не будет пользы, если разговаривать окажется не с кем.

Как подготовиться к полному отключению связи

Худший вариант — полная информационная самоизоляция страны в рамках «суверенного» рунета, или даже отключение интернета внутри страны. Тогда любые программные инструменты обхода фильтрации в виде приложений и сервисов, скорее всего, окажутся бесполезными. Вот что можно предпринять для подготовки к такому сценарию.

  • Установить мессенджеры, работающие в офлайн-режиме — они шлют сообщения не через интернет, а с помощью Bluetooth или Wi-Fi. В числе таких мессенджеров: Bridgefy, Briar (при наличии интернета он работает через Tor), Signal Offline Messenger, Fireside, Vojer и так далее. Ещё один вариант — Meshenger, который использует локальное соединение IPv6 для связи. Достаточно только отсканировать QR-код контакта.
  • Создавать беспроводные mesh-сети, которые работают без интернета и центральных узлов. Преимущество этого подхода в том, что он позволяет создать полноценную локальную сеть даже в пределах большого города, при этом аппаратную часть можно собрать из подручных предметов и относительно дешёвой электроники. Однако он требует определённой теоретической подготовки — как минимум, в области радиотехники.
  • Использовать другие полезные приложения, поддерживающие работу в офлайне. Например, таким может быть Maps.me — навигатор в сочетании с картами. При наличии интернета под рукой трудно осознать, насколько ценна возможность в любой момент найти адрес пункта назначения. Maps.me привлекает тем, что отображает даже пешеходные тропинки и указывает градусы уклона для горных троп. Также нелишним будет установить программы-инструкции по оказанию первой помощи — например, официальное приложение «Красного креста».

Для работы в офлайне многие приложения должны заранее подгрузить нужный контент. В случае навигатора это могут быть файлы с картами определённых городов и регионов. Для подгрузки контента нужно найти и задействовать соответствующие функции в приложении.

Общие советы на случай обострения ситуации

Не помешает по-максимуму запастись данными. Это не только информация о выживании в условиях боевых действий, коллапса инфраструктуры или обвала экономики, но и, как бы нелепо это ни звучало, развлекательный контент. Музыка, фильмы, сериалы, игры — всё, что способно скрасить часы добровольного или вынужденного досуга, и отвлечь от тяжёлых мыслей. В случае отключения интернета достать всё это будет неоткуда.

Есть офлайн-браузер Kiwix, который работает с заранее выкачанными архивами популярных сайтов, а на торрент-трекерах можно найти архивы электронных библиотек. Личные данные (переписки, планы, адреса и так далее) из облачных сервисов Google, Apple, «Яндекса», Telegram, WhatsApp можно выкачать с помощью инструментов экспорта по приведённым ссылкам.

Наконец, будет разумно обеспечить себя максимальным запасом наличных денег. Без интернета любые онлайн-банки и электронные кошельки превратятся в бесполезную кучу байтов, тогда как банкноты и монеты останутся тем, чем и должны быть — средством обмена на товары и услуги.

Впрочем, поддаваться панике тоже не следует: представители российских банков утверждают, что запасов наличности хватит всем желающим, а переводы и прочие банковские операции работают в обычном режиме.

#интернет #связь #цензура #блокировки #мессенджеры

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Организационный татарин

Maps.me привлекает тем, что отображает даже пешеходные тропинки и указывает градусы уклона для горных троп
Сегодня я не представляю, зачем мне могут понадобиться градусы уклона горных троп, но завтра все может поменяться

В общем, полезная статья, не стоит пренебрегать советами

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30
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Ленинский ящик

раньше maps.me был лучше, до покупки китайцами

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2
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qq

на его базе есть organic maps. форк старого мапсми

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8
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Ленинский ящик

спасибо, гляну

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2
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Анатолий Смолов

Что там смотреть!? Он отличный!
Даже обещают пользовательские данные не собирать.
Там всё прекрасно, кроме жеста «дабл тар и слайд» для изменения масштаба. Они почему-то считают, что для увеличения масштаба нужно слайдить вниз.
GuruMaps ещё стоит посмотреть, как вариант.

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2
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Ленинский ящик

спасибо

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0
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Электрический щит

maps.me же мейловская параша, не?

Maps.me is your ultimate travel companion and…
MAPS.ME (MapsWithMe) are offline maps of the whole world. Map of the USA: New York, San Francisco…
maps.me
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3
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Электрический щит

я его еще покупал в 2014 году на айфоне, когда не был мейловским

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1
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Снежный холод

продали год назад или даже больше

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1
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Ленинский ящик

китайцам продали

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0
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Восточный дым

Например чтобы рассчитать силы когда будешь съебывать от зеленых человечков. Если горка с уклоном 6-7 % то можно забежать, а если 15-20% то лучше пешком

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2
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Электронный крюк

Ну спасибо, Никита. Хороший материал на вечер..

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4
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Никита Логинов

Всегда пожалуйста. Надеюсь, никому из нас не придётся попасть в такую ситуацию.

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7
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Данный паук например

@никита логинов @Сергей Звезда
Это все конечно интересно. Но у вас обычно еще подборки того, что в ящике говорят. Это тоже помогает понимать линию партии, что там спустили какие методички, если будут ресурсы, думаю будет материал интересен

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4
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Roman Persianinov

Такой текст в работе

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6
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bor_vn

Короткую палочку уже кто-то вытянул значит. Опять ему донатить будут на психотерапевта.

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1
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Данный паук например

часто замечал, что отправляют на фронт девок, посмотрим, кому в этот раз понадобятся антидепрессанты

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1
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Chikk

Очень тонкий лёд такое. Вспоминая шквал выпиленных доменов в 2015-18 годах за публикацию инструкций - очень тонкий. А учитывая ещё текущий контент ресурса...

Борьба - это, конечно, штука занятная, но с шашкой на эсминец не набигают. Наверное. :)

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4
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Ленинский ящик

Видел, как во время белорусских протестов использовали https://xvpn.io/ (безлимит для мобильных, 500 мб на пк), Tachyon vpn (https://tachyon.eco/?n=yr8mtzfwee.Download , теперь вроде надо рекламу смотреть раз в час) - на macOS, Android И iOS.

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3
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Анатолий Смолов

Psiphon первый выбор в такой ситуации.
Xvpn русский, если я не ошибаюсь.

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2
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Ленинский ящик

сорри, не знал

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0
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Ленинский ящик

ещё https://www.betternet.co/

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1
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Argumenta Ambigua

Я уже скачал все что можно было скачать, но думаю на долго не хватит

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3
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Hooligan

Спасибо за статью. Записал нужное.

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2
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Денис Ваймс

Хештег #sony

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0
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А если не выстоят, то над оставшимися украинцами начнётся настоящее моральное и физическое насилие. Жестокие расправы армией с любым «Майданом», бесконечные издевательства и унижения. Демократичный свободный выбор десятков миллионов украинцев нацисты из Кремля сотрут в пыль, и силой будут давить любое инакомыслие.

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