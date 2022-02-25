Чем оборачивается война: затронуты космос и авиация, часть банков без Apple Pay и Google Pay, сервисы перестают работать с россиянами. Может стать хуже — от ограничения поставок микросхем до отключения от SWIFT.

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Reuters

Сразу после ввода войск на Украину последовали ответные меры — западные страны каждый день объявляют о всё новых санкциях, которые затрагивают банковский, технологический и производственный сектора российской экономики.

Последствия этого обычные россияне начнут ощущать практически сразу — например, когда не смогут оплатить покупку с помощью Apple Pay и Google Pay. Детали других мер пока неизвестны, но уже ясно, что они затронут стратегические отрасли вроде авиации и космоса. О третьих пока только говорят, причём давно — в том числе, о возможности отключить Россию от системы межбанковской связи SWIFT.

Какие технологические санкции уже изменили нашу жизнь, и что может ожидать в будущем — в материале TJ.

24 февраля президент США Джо Байден ввёл новые санкции против России в связи с началом военной операции на Украине: под ограничения попали расчёты в долларах, фунтах, евро и иенах. Сбербанк, «ФК Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк попали под блокирующие санкции США — вслед за ВЭБ.РФ и Промсвязьбанком.

Теперь сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами этих банков. Кроме того, из маркетплейсов начали удалять банковские приложения — так, вечером 24 февраля из AppStore удалили мобильные приложения Промсвязьбанка (ПСБ), в том числе для розничных клиентов. В Apple объяснили это введёнными против банка санкциями.

После попадания Сбербанка в список американских блокирующих санкций, на официальном сайте организации появилось сообщение с заголовком: «Сбер информирует клиентов о валютных операциях в условиях санкций». Но вскоре Сбербанк удалил публикацию, назвав её результатом сбоя сайта.

В то же время стали появляться сообщения, что Сбербанк недоступен за границей. Помимо него, недоступен оказался и Тинькофф банк, а в банкоматах последнего в России закончилась валюта. Клиенты Тинькофф банка жаловались, что в онлайн-приложении кредитной организации не работает конвертация рублей в доллары — платформа выдает ошибку «Сервис временно недоступен». Однако позднее в банке заявили, что все системы работают в штатном режиме, а операции физических и юридических лиц проходят без ограничений.

Одновременно США расширили список компаний, попадающих под секторальные ограничения на привлечение американского финансирования — в него вошли Московский кредитный банк (МКБ) и Альфа-банк. Клиенты последнего стали жаловаться на сбои — главным образом, при переводе средств онлайн. После этого в банке поспешили объяснить суть ограничений, наложенных США на кредитное учреждение.

Единственное ограничение: Альфа-Банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. Но Альфа-Банк – непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании. Альфа-банк

Вслед за США ввела санкции Канада — под них попали «Росэксимбанк», Генбанк, Транскапиталбанк, Уральский банк реконструкции и развития и «Сетелем банк».

Ещё 22 февраля меры в отношении российских банков также анонсировала Великобритания: они затронули банки «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.

24 февраля под британские и американские санкции попал ВТБ, после чего в телеграм-каналах стали появляться сообщения, что банкоматы прекратили выдачу наличных, а владельцев брокерских счетов якобы вынуждают закрывать длинные позиции в иностранных ценных бумагах и в иностранной валюте.

Энергетика, космос, и авиастроение — на что нацелены санкции ЕС

Западные санкции коснулись не только российского банковского рынка, но и ключевых государственных компаний, в том числе оборонных.

Великобритания уже запретила экспорт в Россию высокотехнологической продукции. Такие меры обычно используются, чтобы сдержать долгосрочное развитие страны. Однако пока не ясно, каких конкретно сфер касается запрет — известно лишь, что мера затрагивает двойные технологии, то есть те, которые используются и в гражданских, и в военных целях.

В дополнение к финансовым мерам и в полном согласии с Соединенными Штатами и ЕС, мы введём новые торговые ограничения и строгий экспортный контроль, аналогичные тем, которые вводят в США. Мы представим новое законодательство, запрещающее экспорт всех товаров двойного назначения в Россию. Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Байден, анонсируя акции США и их союзников, заявил, что они ударят по высокотехнологическому сектору РФ, а также по её космической программе. В ответ на это глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал ограничения против российской космической отрасли «санкциями Альцгеймера», поскольку прекращение сотрудничества США и РФ по космосу может грозить неконтролируемым сходом с орбиты МКС и её падением на США, Канаду, Индию или Китай. Детали новых технологических санкций США против РФ пока неясны, однако уже понятно, что они затронут авиационную промышленность. Большую часть российского авиапарка гражданской авиации составляют Boeing и Airbus, для которых нужны комплектующие. Даже «Суперджет» российской компании «Сухой» состоит из импортных деталей на 80%. При этом авиатранспорт в России зачастую не имеет альтернатив из-за масштабов страны.

Глава Евросоюза Урсула фон дер Ляйнен пояснила, что санкции ЕС нацелены на энергетический сектор России. Кроме того, введенный запрет на экспорт ударит по нефтяному сектору, поскольку Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы.

Ursula von der Leyen @vonderleyen Second, we target the energy sector, a key economic area which especially benefits the Russian state.



Our export ban will hit the oil sector by making it impossible for Russia to upgrade its refineries.



Third: we ban the sale of aircrafts and equipment to Russian airlines.

США может ограничить доступ к ПО собственного производства. Однако некоторые сервисы уже перестали работать на территории России без ввода официальных санкций

Ещё утром 24 февраля в соцсетях появились жалобы на работу Insydium — английская компания, выпускающая плагины для нескольких графических программ, закрыла доступ к своим продуктам для российских пользователей. Причиной блокировки лицензий указано: «в связи с вторжением России в Украину».

Скриншот twitter.com/nigroll

Международный сервис поиска работы Jooble высказал свою позицию по поводу российского вторжения в Украину и прекратило работу в зонах ru (Россия) и by (Беларусь). При попытке зайти на соответствующие сайты сервиса пользователям выводится сообщение о военных преступлениях России и Белоруссии в Украине. В нём также содержится призыв к гражданам этих стран остановить свои правительства.

Скриншот Glavkom.ua

Вслед за этим американское приложение UAV Forecast для Android, которое показывает погоду и безопасные зоны для полетов дронов, заблокировало возможность бесплатного доступа пользователям из России «из-за вторжения России на Украину в нарушение международного права». Впрочем, осталась доступна платная годовая подписка на услуги сервиса.

Вообще ограничение доступности ПО эксперты сейчас воспринимают как вполне реальную угрозу — в этом плане США обладает практически безграничными возможностями. В случае введения новых санкций под запрет может попасть распространение государственных и финансовых приложений, включая «Госуслуги».

При этом для пользователей Android-смартфонов это будет скорее неудобством (Android позволяет скачивать даже недоступные в России приложения в обход Google Play), а вот владельцам iPhone сейчас советуют скачать «про запас» все потенциально необходимые приложения госструктур и банков.

25 февраля российские пользователи пожаловались на перебои в работе официального сайта американской компании Intel - при попытке его открыть появляется сообщение о запрете доступа. При этом сайт доступен пользователям из других стран и через VPN. В Intel официально ситуацию не комментируют причину проблемы сайта, возникшую для российских IP-адресов.

AP Photo

На фоне объявления санкций уже подскочили цены на электронику в рознице. В частности, в сети DNS рост составил до 30%, а из-за наплыва клиентов 24 февраля магазин даже на несколько часов переставал работать.

Новости vc.ru 11 часов мира» Статьи редакции Cеть DNS подняла цены на технику до 30% из-за «ажиотажного спроса» и «нового Глава сети Дмитрий Алексеев добавил, что «не может утверждать, что не будет дальнейшего роста». Обновлено (16:42): ФАС ФАС начнёт проверку сети магазинов DNS из-за роста цен на технику до 30%.

России могут закрыть доступ к полупроводникам американского производства. Это настораживает даже лидеров отрасли — США

Резкий рост спроса на электронику связан с намерением США и союзников ограничить импорт высокотехнологической продукции России на 50%.

Минторг США заявил о вводе экспортного контроля в отношении полупроводников, компьютеров, телекоммуникационных решений, оборудования информационной безопасности, лазеров, сенсоров американского производства или использующих американские технологии. Эти ограничения отражают кооперацию между США, ЕС, Японией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Великобританией.

Блокирование доступа России к ключевым американским инструментам проектирования и фирменным микросхемам может нанести ущерб российской технологической отрасли. От поставок полупроводников зависит очень многое — от производства автомобилей и смартфонов до ракет.

В США находятся крупнейшие мировые производители полупроводников, такие как Intel, Qualcomm и Nvidia, а американские компании создают ПО, которое российские компании используют для разработки своих собственных микросхем.

Однако такие меры могут ударить по самим американским компаниям: отраслевые лидеры США предупредили, что это может завести сферу в «неизведанные воды», ведь непонятно, каким может быть общий результат от резких изменений в цепочках глобальных поставок.

Представители отрасли опасаются, что в ответ на остановку продаж микросхем Россия может перестать поставлять материалы, необходимые для производства чипов, при этом Россия — их крупнейший мировой поставщик. В долгосрочной перспективе этот шаг может вовсе ослабить превосходство США в области чипов.

У Америки уже был опыт блокировки поставок: в 2020 году Министерство торговли США запретило поставщикам продавать компьютерные чипы Huawei, если на какой-либо стадии процесса разработки чипов использовались американские технологии. Эмбарго лишило Huawei доступа к передовым чипам, которые компания разработала собственными силами с использованием американского софта. В итоге эмбарго вместе с запретом на магазин приложений Google Play сильно ударил по позиции компании на многих рынках

Тем не менее, тогда речь шла о мерах в отношении всего одной компании, а не о введении полного запрета на экспорт для всей страны.

Это, как минимум, усиливает озабоченность отрасли по поводу непреднамеренных последствий того, что правительство США использует в качестве оружия американское технологическое превосходство в полупроводниковом секторе Пол Триоло руководитель отдела технологической политики в консалтинговой группе Albright Stonebridge Group

Однако возможное технологические эмбарго против России рискует стать полномасштабным — Сингапур и Тайвань уже выразили ему поддержку. Тайвань — ведущий мировой производитель чипов, а Япония занимает ключевые позиции в поставках микросхем для автомобилей. В свою очередь, Сингапур — основная производственная площадка Qualcomm.

О полном запрете на поставку популярных товаров говорить не приходится, поскольку Россию поддержал Китай

Воздействовать прямыми запретами США могут лишь на несколько производителей электроники, хотя среди них есть и крайне популярные — в том числе Apple. Тем не менее, пока об этом речи не идёт: глава компании Тим Кук в твиттере выразил «глубокую озабоченность» ситуацией и призвал Россию к миру, но о жёстких мерах не объявлял.

Но, несмотря на возможное давление США, у России есть союзник: Китай, родина многих популярных устройств, уже выступил против санкций.

Это значит, что даже если введут ограничения на поставку техники Apple и устройств с Android, у жителей России останется хоть какая-то альтернатива. Например, смартфоны с Harmony OS, разрабатываемой компанией Huawei. А ограничения на поставку чипов от Qualcomm и MediaTek можно обойти закупками продукции китайской SMIC, у которой уже есть опыт обхода американских санкций.

Huawei

Ситуация осложняется тем, что Украина — крупный экспортёр очищенного неона. Этот газ необходим для создания лазерного оборудования, которое используется в производстве микросхем. После событий 2014 года стоимость неона в одночасье подскочила на 600%.

Россия обеспечивает 45% мировых поставок металлического палладия, используемого в полупроводниках. Его стоимость с середины декабря выросла на 52% из-за роста напряжённости между Россией и Украиной.

Всё это означает, что если США попытаются лишить Россию доступа к микросхемам, Россия может легко нанести ответный удар и надавить на узкие места в отрасли, которые она контролирует.

Россию грозятся отключить от SWIFT — в этом случае валютные операции всё равно будут проходить, но с ощутимыми задержками

На фоне эскалации конфликта вновь заговорили о возможном отключении России от SWIFT. Хотя в нынешний пакет санкций эта мера не войдёт, тем не менее, нельзя полностью исключать возможность её принятия.

Это [отключение России от SWIFT] всегда возможно, но прямо сейчас — нет.

Джо Байден президент США

SWIFT — что-то вроде «интернета для банков», через который финансисты всего мира обмениваются платёжными поручениями, подтверждениями сделок и прочей финансовой документацией. Это главный канал связи для 11 тысяч финансовых и нефинансовых организаций практически во всех странах мира.

Ежегодно через систему пересылается более 5 млрд сообщений, которые проходят через три дата-центра: в США, Нидерландах и Швейцарии. Именно туда и отправляются сообщения обо всех валютных операциях в подключённых к системе организациях.

Разговоры о возможном отключении России от системы идут с 2014 года. Ещё тогда действующий министр финансов России Алексей Кудрин говорил, что потеря доступа к SWIFT нанесёт стране ущерб, сопоставимый с 5% годового объема экономики страны. Правда, с тех пор Россия подготовилась к такому развитию событий — эксперты сходятся во мнении, что Россия сумеет найти альтернативу SWIFT.

Но коллапса в работе банковской системы в стране не избежать, поскольку отключение от SWIFT фактически означает сбой быстрой связи между кредитными учреждениями в том числе внутри страны. Всё это приведет к удорожанию и резкому замедлению финансовых потоков.

Ещё одна проблема — репутационная. До сих пор от SWIFT отключали только две страны, Иран и Северную Корею. Если Россия окажется в их компании, многие западные банки и фирмы могут сами отказаться от работы в стране и сотрудничества с российским бизнесом и госсектором.

Операции с рублем будут проходить как раньше, так как нет необходимости отправлять поручения о них в банки-корреспонденты за границей. Похожая ситуация и с платежными картами: лидеры Visa и MasterCard ещё в 2015 году договорились перевести процессинг и клиринг внутрироссийских платежей на территорию России. Кроме того, в стране есть собственная платёжная система «Мир».

Агентство «Москва»

Трудности коснутся валютных операций, которые, впрочем, всё равно можно будет совершать. Технически отключение от SWIFT лишь затрудняет и замедляет передачу распоряжений о переводе этих денег на другие счета, но не вынуждает отказываться от них.

Как именно отразятся санкции, пока не очень-то понятно

Пока что возможные последствия уже внедрённых, и обсуждаемых санкций в отношении России некоторые эксперты не оценивают как критические. В РФ уже есть альтернативная платежная система, мировой рынок электроники не может без последствий для самого себя исключить Россию, а страна и так давно взяла курс на импортозамещение, которое будет только только расти из-за внедрённых мер.

Кроме того, российские банки могут найти способ ухода от санкций, или, по крайней мере, увести из-под них свои структуры. ВТБ вчера уже продал две акции Почта Банка новому председателю правления Александру Пахомову, в результате чего доля госбанка снизилась до 50% минус одной акции, а это значит что на Почта Банк не распространяются меры, введённые в адрес ВТБ. Также ВТБ передаст пакет акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» и планирует продать неконтролирующей доли в 46,29% акций в кипрском RCB Bank.