Накануне объявления Путина «легли» украинские госсайты, а компьютеры оказались заражены удаляющей данные программой. Возможно, это первый виток кибервойны — ранее русских хакеров обвиняли в атаке на энергосистемы.

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The Recorder

23 февраля в ходе DDOS-атак хакеры пытались нарушить нормальный трафик целевого сервера правительственных сайтов Украины, перегружая его запросами. Под ударом оказались порталы министерств иностранных дел, обороны и внутренних дел, а также службы безопасности и кабинета министров страны. Позднее глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил, что еще одна серия DDOS-атак ударила по кредитным учреждениям. Через несколько часов после начала атаки Путин объявил о вводе войск на территорию Украины.

В то время как веб-сайты всё ещё имели дело с DDOS-атаками, компания по кибербезопасности ESET сообщила, что прошлой ночью в Украине обнаружили новое вредоносное ПО, стирающее данные, которое, по её мнению, «устанавливалось на сотнях машин в стране». Его назвали HermeticWiper — по имени подлинного сертификата подписи кода, выданный кипрской компании Hermetica Digital Ltd., который используется в ПО.

ESET research @ESETresearch Breaking. #ESETResearch discovered a new data wiper malware used in Ukraine today. ESET telemetry shows that it was installed on hundreds of machines in the country. This follows the DDoS attacks against several Ukrainian websites earlier today 1/n «#ESETResearch обнаружил новое вредоносное ПО для удаления данных, используемое сегодня в Украине. Телеметрия ESET показывает, что он был установлен на сотнях машин в стране. Это последовало за DDoS-атаками на несколько украинских сайтов сегодня утром»

Откуда взялся HermeticWiper?

Очиститель данных обнаружили вечером в среду. Между тем метаданные показывают, что HermeticWiper скомпилировали 28 декабря 2021 года. Это позволяет предположить, что атака могла быть в разработке в течение некоторого времени.

По словам исследователя безопасности MalwareHunterTeam, вредоносное ПО, похоже, было окончательно скомпилировано всего за пять часов до того, как начались атаки. Это позволяет предположить, что его код и операционная инфраструктура, скорее всего, были настроены и готовы к работе заранее.

Как работает очиститель данных?

HermeticWiper иногда развертывается с помощью групповых политик Windows (набора правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма/передачи), что позволяет предположить, что злоумышленники могут иметь полный контроль над некоторыми внутренними сетями своей цели.

После развёртывания очиститель запускает версию программного обеспечения Ease US Partition Master, утилиты для создания разделов диска, которую он использует для повреждения локальных данных, а затем перезагружает компьютер.



HermeticaWiper не только уничтожает локальные данные, но и повреждает раздел главной загрузочной записи (MBR) жесткого диска, что препятствует загрузке операционной системы компьютера после принудительной загрузки.



При этом HermeticaWiper может быть неуязвимы для антивирусов — всё потому, что имеет подлинный сертификат. К слову, подделать или украсть такой сертификат невозможно, что также является признаком «сложного и целенаправленного» оператора атаки.



Это уже второй вайпер, атаковавший украинские веб-сайты за этот год

В середине января в Украине сотни компьютеров оказались заражены WhisperGate — подобным HermeticaWiper очистителем, который маскировался под программу-вымогателя. Точно так же вчерашняя атака с очисткой данных сопровождалась серией DDoS-атак.

Российских хакеров подозревали в атаках на Украину и раньше. В декабре 2015 года вредоносное ПО заразило сети промышленных систем, что вызвало перебои в подаче электроэнергии в Ивано-Франковской области — около 700 тысяч домов остались без электричества примерно на шесть часов.

Похожее случилось и в декабре 2016 года: ПО под названием CrashOverride атаковало энергосистему Украины. По разным оценкам, до одной пятой части энергосистемы Киева была отключена примерно на час.

В 2020 году официальные лица США обвинили шестерых российских офицеров ГРУ в развёртывании программы-вымогателя NotPetya, которая затронула компьютерные сети по всему миру, нацелившись на больницы и медицинские учреждения в США, и нанесла ущерб более чем в 1 миллиард долларов. NotPetya также использовался против украинских правительственных министерств, банков и энергетических компаний. Министерство юстиции США назвало его «одним из самых разрушительных вредоносных программ в мире на сегодняшний день».