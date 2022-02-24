HermeticWiper: что известно о кибератаке с использованием вредоносного ПО, которая предваряла ввод войск на Украину Статьи редакции
Накануне объявления Путина «легли» украинские госсайты, а компьютеры оказались заражены удаляющей данные программой. Возможно, это первый виток кибервойны — ранее русских хакеров обвиняли в атаке на энергосистемы.
23 февраля в ходе DDOS-атак хакеры пытались нарушить нормальный трафик целевого сервера правительственных сайтов Украины, перегружая его запросами. Под ударом оказались порталы министерств иностранных дел, обороны и внутренних дел, а также службы безопасности и кабинета министров страны. Позднее глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил, что еще одна серия DDOS-атак ударила по кредитным учреждениям.
Через несколько часов после начала атаки Путин объявил о вводе войск на территорию Украины.
В то время как веб-сайты всё ещё имели дело с DDOS-атаками, компания по кибербезопасности ESET сообщила, что прошлой ночью в Украине обнаружили новое вредоносное ПО, стирающее данные, которое, по её мнению, «устанавливалось на сотнях машин в стране». Его назвали HermeticWiper — по имени подлинного сертификата подписи кода, выданный кипрской компании Hermetica Digital Ltd., который используется в ПО.
Откуда взялся HermeticWiper?
- Очиститель данных обнаружили вечером в среду. Между тем метаданные показывают, что HermeticWiper скомпилировали 28 декабря 2021 года. Это позволяет предположить, что атака могла быть в разработке в течение некоторого времени.
- По словам исследователя безопасности MalwareHunterTeam, вредоносное ПО, похоже, было окончательно скомпилировано всего за пять часов до того, как начались атаки. Это позволяет предположить, что его код и операционная инфраструктура, скорее всего, были настроены и готовы к работе заранее.
Как работает очиститель данных?
- HermeticWiper иногда развертывается с помощью групповых политик Windows (набора правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма/передачи), что позволяет предположить, что злоумышленники могут иметь полный контроль над некоторыми внутренними сетями своей цели.
- После развёртывания очиститель запускает версию программного обеспечения Ease US Partition Master, утилиты для создания разделов диска, которую он использует для повреждения локальных данных, а затем перезагружает компьютер.
- HermeticaWiper не только уничтожает локальные данные, но и повреждает раздел главной загрузочной записи (MBR) жесткого диска, что препятствует загрузке операционной системы компьютера после принудительной загрузки.
- При этом HermeticaWiper может быть неуязвимы для антивирусов — всё потому, что имеет подлинный сертификат. К слову, подделать или украсть такой сертификат невозможно, что также является признаком «сложного и целенаправленного» оператора атаки.
Это уже второй вайпер, атаковавший украинские веб-сайты за этот год
В середине января в Украине сотни компьютеров оказались заражены WhisperGate — подобным HermeticaWiper очистителем, который маскировался под программу-вымогателя. Точно так же вчерашняя атака с очисткой данных сопровождалась серией DDoS-атак.
Российских хакеров подозревали в атаках на Украину и раньше. В декабре 2015 года вредоносное ПО заразило сети промышленных систем, что вызвало перебои в подаче электроэнергии в Ивано-Франковской области — около 700 тысяч домов остались без электричества примерно на шесть часов.
Похожее случилось и в декабре 2016 года: ПО под названием CrashOverride атаковало энергосистему Украины. По разным оценкам, до одной пятой части энергосистемы Киева была отключена примерно на час.
В 2020 году официальные лица США обвинили шестерых российских офицеров ГРУ в развёртывании программы-вымогателя NotPetya, которая затронула компьютерные сети по всему миру, нацелившись на больницы и медицинские учреждения в США, и нанесла ущерб более чем в 1 миллиард долларов.
NotPetya также использовался против украинских правительственных министерств, банков и энергетических компаний. Министерство юстиции США назвало его «одним из самых разрушительных вредоносных программ в мире на сегодняшний день».
Еще одна спонсируемая Россией атака, начавшаяся еще в январе 2021 года, была нацелена на серверы Microsoft Exchange. Она предоставила хакерам доступ к учетным записям электронной почты и связанным с ними сетям по всему миру, в том числе в Украине, США и Австралии.
Как вы не понимаете, мы спасаем украинцев.
1. У них в тюрьмах русских насилуют!
2. Запретили митинги!
3. Навесили звёзды иноагентов на независимые СМИ!
4. Борются не с коррупцией, а с теми кто раскрывает факты коррупции!
Разве они не фашисты? Вот реально?
Ой, это же все про Россию.
Блин.
Ну любая война не блещет благородством. Другой вопрос, где ответные атаки, ведь не надо даже ихтамнетов с "Patriot" вводить.
Россияне, пожалуйста, выходите на шествия, покажите, что вам не всё равно. По вам же это ударит ещё хуже, чем по нам.
У нас ребята молодые жизнью рискуют, мирное население гибнет, одумайтесь.
Да ты че, тут так всем мозги промыли, что оказывается большинство поддерживает эти решения. Целый день наблюдаю и все больше растраиваюсь
Объективности ради: данных, которым можно было бы доверять относительно того, какая доля населения поддерживает эти решения, пока нет. По вашим ощущениям таких большинство, а по моим — ровно наоборот
Скорее зависит от сообществ. Я срез провёл по 2-3 локальным в вк. Мне хватило
При этом странно - работал сегодня в ночь как эта все херня началась - и все, с кем более менее общаюсь среди коллег - все в шоке и понимают, что пздц настаёт.
Пообщался с родственниками - «ну что мы сделаем, от нас же ничего не зависит, работа кормит да и ладно»
Да, это правда: каждый в своём информационном пузыре видит необъективную картину. К тому и клоню: данных, достойных доверия, очень нахватает, чтобы делать какой-то вывод по поводу того поддерживает простое население этот мрак или нет
Да, это правда: каждый в своём информационном пузыре видит необъективную картину. К тому и клоню: данных, достойных доверия, очень не хватает, чтобы делать какой-то вывод по поводу того поддерживает простое население этот мрак или нет
Скорее зависит от сообществ. Я срез провёл по 2-3 локальным в вк. Мне хватило
Скорее зависит от сообществ. Я срез провёл по 2-3 локальным в вк. Мне хватило
жиза, родственники расстраивают (Юля это сестра мамы, для контекста)
Сейчас кремлёвская машина работает на полную, не читай эту хуйню. Меня вон минусят постоянно новореги с пустыми аккаунтами, в ВК вообще такой наплыв говна кремлёвского, что уши вянут.
Это всё информационный мусор.
ну ты то выходишь?
украсть такой сертификат невозможно
Враньё
Рф выделяет такие бабки на военные расходы, в чем проблема зарегать компанию на дропа и выпустить сертификат нормально, делов на неделю. Да и расходы смешные
программы-вымогателя NotPetya
Balalaika_V0dk4
Del
А НАТО молодцы. Сказали, что защищают только тех, кто состоит в нато
Щас миротворцы с сша придут, не переживай) не было ещё официального ответа от вашингтона? Собирались же сегодня документ подготовить какой то
как это низко не рисковать жизнями своих граждан ради
а ради чего?
А НАТО молодцы. Сказали, что защищают только тех, кто состоит в нато
К отчаянным попыткам обменять валюту и очередям в банкоматы добавилось то, чего не было в «чёрный понедельник» 2014 года — инвесторы-любители, ушедшие в огромный минус из-за ввода войск на Украину.
Соцсеть ввела ограничения на страницы СМИ на 90 дней.
Прошу запретить писать комменты и опубликовать статьи тем, кто сегодня зарегался.(хотя б на пару дней). На сайте из-за последних событий очень много провластных ботов, которые пишут скотские коменты в постах, с сегодняшней регистрацией. Остановите это. Написать пару строк кода для этого не сложно.
Если предположить, что ВСУ выстоит* то Украине уже нанесён непоправимый ущерб. Разрушены аэропорта, гражданская инфраструктура, мосты, жилые дома, разоряется бизнес, гражданские люди бегут в панике подальше от «русского мира».
А если не выстоят, то над оставшимися украинцами начнётся настоящее моральное и физическое насилие. Жестокие расправы армией с любым «Майданом», бесконечные издевательства и унижения. Демократичный свободный выбор десятков миллионов украинцев нацисты из Кремля сотрут в пыль, и силой будут давить любое инакомыслие.
Президент Украины также призвал всех россиян выйти на митинги против войны.
Актёры, певцы, телеведущие и блогеры публикуют в соцсетях либо обращения к властям, либо чёрный квадрат с призывом прекратить военные действия. Список обновляется.
«Да, это немного за рамками этого дела».