Илон Маск открыл доступ к спутниковому интернету Starlink на Украине Статьи редакции
Об этом его просил украинский министр.
27 февраля Илон Маск написал в твиттере, что теперь спутниковая система, обеспечивающая стабильный широкополосный интернет Starlink, работает на Украине. Предприниматель добавил, что дополнительные терминалы уже отправили в страну. Они необходимы, чтобы принимать сигнал и раздавать его пользователям.
О доступе к Starlink Маска 26 февраля в твиттере попросил министр цифровой информации Украины Михаил Фёдоров. «Пока вы пытаетесь колонизировать Марс, Россия пытается оккупировать Украину. Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса, российские ракеты атакуют граждан Украины», — обратился к миллиардеру Фёдоров. Также министр попросил Маска «обратиться к благоразумным россиянам, чтобы они остановились».
Рогозин: чебурнет отныне доступен в России
Уже пытался Киев обесточить.
Почему-то там героев КРОВЬ КИШКИ РАСПИДОРАСИЛО.
Это фейк был. Показали насыпь какую-то из песка, а по факту там - бетонная дамба.
Нет, не расхерячили 🌚🌝😏
Что за терминалы?
Приём сигнала Starlink. Тарелки такие
Тарелки - это не терминал. Терминал сука - это терминал! Тарелка - это тарелка! Вместе сука это комплект для принятия и дешифровки спутникового сигнала
Кроме тарелки там не особо чего есть. Зачем порвался?
Вот потому их в Россию ввозить нельзя.
Холодное оружие.
Разве нельзя?
Это ж спутниковая интернета, сертифицировать как. Как товарищ майор будет твою почту читать?!
Ну тврщ майор...
Читай рашатудей и радуйся.
Из тарелки едят суп, а в терминал вводят команды!
Не нужно дезинформировать.
Или так, да.
Там интегрировано всё в одной устройство, кроме питания и роутера.
Это на которых кошки греются?
Что такое терминалы? Если это спутники в космосе, то их же просто перегнать надо и все?
Терминалы — это наземные устройства для связи со спутниками.
Спасибо конечно Маску, но нам его тарелки особо не нужны пока, и будем надеяться не понадобятся. Везде есть домашний и мобильный интернет, провайдеры оказывают услуги и заявили что платить не надо
наблюдаются только проблемы в работе Телеграмма, но это наверное из-за огромной нагрузки на сеть. Общаться и читать новости можно, а вот медиа не грузит
Не отказался бы от его огнеметов. Возможно, сегодня в Запорожье понадобятся
Хочу Маска в президенты
Такое обращение я отправил в электронную приёмную Следственного Комитета РФ. Вот его полный текст:
Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…
Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.
Понимаю что очень банально, но чувствую искреннюю благодарность к каждому из вас, поэтому и решил это написать. Спасибо что сайт с новостями хуями и мемчиками превратился в самый адекватный ресурс на русскоязычном пространстве. Спасибо за то что весь тж массово ограничивает свободу слова на ресурсе с помощью кнопки "пожаловаться" Это и твоя…