Технологии
Екатерина Кузнецова

Илон Маск открыл доступ к спутниковому интернету Starlink на Украине Статьи редакции

Об этом его просил украинский министр.

27 февраля Илон Маск написал в твиттере, что теперь спутниковая система, обеспечивающая стабильный широкополосный интернет Starlink, работает на Украине. Предприниматель добавил, что дополнительные терминалы уже отправили в страну. Они необходимы, чтобы принимать сигнал и раздавать его пользователям.

Elon Musk @elonmusk
@FedorovMykhailo Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.
Сервис Starlink теперь доступен на Украине. Дополнительные терминалы в пути

О доступе к Starlink Маска 26 февраля в твиттере попросил министр цифровой информации Украины Михаил Фёдоров. «Пока вы пытаетесь колонизировать Марс, Россия пытается оккупировать Украину. Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса, российские ракеты атакуют граждан Украины», — обратился к миллиардеру Фёдоров. Также министр попросил Маска «обратиться к благоразумным россиянам, чтобы они остановились».

Mykhailo Fedorov @FedorovMykhailo
@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.

#илонмаск #spacex #войнасукраиной

4118 просмотров
Спасибо за наводку Paul Potseluev
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Leo Galina

Рогозин: чебурнет отныне доступен в России

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Коровка спасла Россию
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Христов корабль

И нашим и вашим

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Христов корабль

путин не сможет оставить Украину без интернета, перерубив какой-нибудь кабель

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7
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Обширный кавалер

если обесточить, то сможет

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Джонни Мнемоников

Уже пытался Киев обесточить.
Почему-то там героев КРОВЬ КИШКИ РАСПИДОРАСИЛО.

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Обширный кавалер

там ракетами расхерачили водохранилище, вероятно затопит многие населённые пункты

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Yagget Proof

Это фейк был. Показали насыпь какую-то из песка, а по факту там - бетонная дамба.

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Обширный кавалер

это хорошо

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Volodymyr Varda

Нет, не расхерячили 🌚🌝😏

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Алексей Дудырев

Что за терминалы?

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AttentiveMilk

Приём сигнала Starlink. Тарелки такие

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Dizzy Dizz

Тарелки - это не терминал. Терминал сука - это терминал! Тарелка - это тарелка! Вместе сука это комплект для принятия и дешифровки спутникового сигнала

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AttentiveMilk

Кроме тарелки там не особо чего есть. Зачем порвался?

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16
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Христов корабль

Справа от тарелки сюрикен

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Джонни Мнемоников

Вот потому их в Россию ввозить нельзя.
Холодное оружие.

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6
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AttentiveMilk

Разве нельзя?

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Джонни Мнемоников

Это ж спутниковая интернета, сертифицировать как. Как товарищ майор будет твою почту читать?!

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2
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AttentiveMilk

Ну тврщ майор...

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Джонни Мнемоников

Читай рашатудей и радуйся.

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Джонни Мнемоников

Из тарелки едят суп, а в терминал вводят команды!
Не нужно дезинформировать.

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Христов корабль

На тарелках летают инопланетяне, а через терминал идут к самолету

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Джонни Мнемоников

Или так, да.

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Щячло Попячтса

Там интегрировано всё в одной устройство, кроме питания и роутера.

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Da Luxe

Это на которых кошки греются?

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Гюндуз Гусейнли

Что такое терминалы? Если это спутники в космосе, то их же просто перегнать надо и все?

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Alexander Personazhe

Терминалы — это наземные устройства для связи со спутниками.

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Павел Украинец

Спасибо конечно Маску, но нам его тарелки особо не нужны пока, и будем надеяться не понадобятся. Везде есть домашний и мобильный интернет, провайдеры оказывают услуги и заявили что платить не надо

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Павел Украинец

наблюдаются только проблемы в работе Телеграмма, но это наверное из-за огромной нагрузки на сеть. Общаться и читать новости можно, а вот медиа не грузит

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Б-гдан Кравец

Не отказался бы от его огнеметов. Возможно, сегодня в Запорожье понадобятся

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Степан Анейчик

Хочу Маска в президенты

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Мнения
Никита
Прошу проверить действия Президента РФ на предмет совершения преступления, предусмотренного статьёй 353 УК РФ

Такое обращение я отправил в электронную приёмную Следственного Комитета РФ. Вот его полный текст:

86 86 комментариев
369
Twitter
Евгений @grushabrat1
Больше всех довольны немцы. Потому, что про Гитлера скоро все забудут.
75 75 комментариев
169
Офтоп
Alex Bernhardt
Очень смешное наблюдение

Извините, но я должен это написать. Это очень смешно.

22 22 комментария
67
Лёха

Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…

21 21 комментарий
77
Новости
Ольга Щербинина
«Будьте Беларусью, а не Россией»: Зеленский обратился к белорусам и высказался по поводу места переговоров Статьи редакции

Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.

26 26 комментариев
79
Соседа собака

Я русский и меня тошнит от того, что мое правительство сейчас творит на Украине. Путин иди на хуй, эшники идите на хуй, менты тоже на хуй идите. Мне страшно, но на сделку с совестью я не пойду. Я Михайлов Анатолий, гражданин Российской Федерации, против войны на Украине.

147 147 комментариев
418
Офтоп
Чё Почём
Спасибо тебе лично

Понимаю что очень банально, но чувствую искреннюю благодарность к каждому из вас, поэтому и решил это написать. Спасибо что сайт с новостями хуями и мемчиками превратился в самый адекватный ресурс на русскоязычном пространстве. Спасибо за то что весь тж массово ограничивает свободу слова на ресурсе с помощью кнопки "пожаловаться" Это и твоя…

55 55 комментариев
179
Anastasia Lyubimova

Где сейчас Путин? Спрятался? Чего боится? Пусть покажется из своего бункера, почему не выйдет на красную площадь с обращением???

9 9 комментариев
24
Twitter
Игорь Глебов @GlebovIg
Используя высокоточное оружие в Украине , Путин поразил такие цели как : Авиаперевозки РФ по миру, дипломатические отношения ,систему SWIFT , членство РФ в Совете Европы , банковский сектор , бабло корешей , СП-2, рубль .
12 12 комментариев
109
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