На Украине временно отключили данные Google Maps в реальном времени Статьи редакции
Это сделали «для безопасности местных сообществ».
Функции, которые показывали трафик и заполненность общественных мест, отключили 27 февраля после консультаций в том числе с региональным властями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Alphabet Inc.
Google добавил, что информация о пробках в реальном времени остается доступной для водителей на Украине, использующих функции пошаговой навигации.
Ранее профессор Калифорнийского института международных исследований Миддлбери заявил, что Google Maps помогли ему отследить «пробку», которая на самом деле была движением российский войск к границе Украины.
Google также запретил российским государственным каналам монетизировать контент в ютубе, покупать рекламу через Google Tools или размещать её в поисковике и Gmail.
Часть ютуб-каналов из «списка Google» ограничат на Украине, а оставшиеся будут реже попадать в рекомендации. Весь список каналов, попавших под запрет, пока не опубликовали, но в нём точно есть RT.
На России - пиздец.
Нехай щастить, браття слагяне
Смерть окупантам!!!
Какие же охуенные у Украины союзники
Чем в лахте расплачиваются ?
натурой
за щеку
Слышал, что в Google много украинцев работает.
Украинцев вообще много где. Татарин.
Не пойму, как мог идти gps-сигнал от российской колонны, если у них, как говорят, отобрали мобильноики?
Отказываюсь от TJ так как его авторы судя по всему намеренно пишут неверные оскорбительные местоимения в отношении Украины. RT номер 2. Позор.
Заблудится к хуям теперь
Чтобы мирные жители Харькова не могли указать где заныкался биомусор Азов
По данным соцсетей, они распространяли, например, статью «Зеленский создаёт неонацистскую диктатуру в Украине».
Брокерам запретили продавать российские ценные бумаги по поручению иностранцев.
Регулятор принял такое решение на фоне западных санкций против России из-за войны с Украиной.
Шольц предупредил, что эта война окажется «катастрофой и для России». Германия. По мнению правительства, «пришёл момент сделать разворот [курса дипломатии] на 180 градусов».