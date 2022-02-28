{"id":1108,"title":"\u0412\u0435\u0441\u0451\u043b\u0430\u044f, \u043f\u043e\u0448\u043b\u0430\u044f \u0438 \u0433\u0440\u0443\u0431\u0430\u044f \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430 \u043e\u0442 \u043f\u0435\u0432\u0438\u0446\u044b \u0438\u0437 \u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=1108&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/538299-poslushat-novoe-mini-albom-kim-petras-o-sekse&placeBit=1&hash=65330d4ee51cc67b1b72b92b12d88c3de2a86496bc3c0e7df45d7b0f99392d4e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Технологии
Ольга Щербинина

На Украине временно отключили данные Google Maps в реальном времени Статьи редакции

Это сделали «для безопасности местных сообществ».

11 11 комментариев
1854 просмотров

Функции, которые показывали трафик и заполненность общественных мест, отключили 27 февраля после консультаций в том числе с региональным властями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Alphabet Inc.

Google добавил, что информация о пробках в реальном времени остается доступной для водителей на Украине, использующих функции пошаговой навигации.

Ранее профессор Калифорнийского института международных исследований Миддлбери заявил, что Google Maps помогли ему отследить «пробку», которая на самом деле была движением российский войск к границе Украины.

Google также запретил российским государственным каналам монетизировать контент в ютубе, покупать рекламу через Google Tools или размещать её в поисковике и Gmail.

Часть ютуб-каналов из «списка Google» ограничат на Украине, а оставшиеся будут реже попадать в рекомендации. Весь список каналов, попавших под запрет, пока не опубликовали, но в нём точно есть RT.

#новости #google #войнасукраиной

11 11 комментариев
11
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Богдан Пухальский

На России - пиздец.
Нехай щастить, браття слагяне
Смерть окупантам!!!

Ответить
7
Развернуть ветку
Emilated

Какие же охуенные у Украины союзники

Ответить
2
Развернуть ветку
auqn

Чем в лахте расплачиваются ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Соколовский

натурой

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Соколовский

за щеку

Ответить
0
Развернуть ветку
Mikhail

Слышал, что в Google много украинцев работает.

Ответить
0
Развернуть ветку
auqn

Украинцев вообще много где. Татарин.

Ответить
0
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Не пойму, как мог идти gps-сигнал от российской колонны, если у них, как говорят, отобрали мобильноики?

Ответить
0
Развернуть ветку
unknown

Отказываюсь от TJ так как его авторы судя по всему намеренно пишут неверные оскорбительные местоимения в отношении Украины. RT номер 2. Позор.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Лисин

Заблудится к хуям теперь

Ответить
–1
Развернуть ветку
Хрен Моржов

Чтобы мирные жители Харькова не могли указать где заныкался биомусор Азов

Ответить
–1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Контрольный будильник

А на утро был пиздец…

В субботу на фоне происходящего пиздеца написал письмо директору и коллеге, мы втроем типа как основное руководство. Спросил что они думают, какие варианты развития ситуации они считают вероятными, что по их мнению будет с нашим рынком. И поделился своим мнением.

72 72 комментария
118
Denis Shiryaev
TJ сообщество 💖

Читаю все дни комментарии и посты тут, и просто хочу сказать спасибо за адекватность и сплочённость людей – во внешний интернет не советую ходить, там такого нету.

36 36 комментариев
186
Image

Пришёл, значит на работу.

Сходу из за истории в инстаграме меня обьявили фашистом и сказали про 8 лет.

138 138 комментариев
105
Офтоп
За свободу и демократию
За одни выходные

Владимир Путин уничтожил швейцарский нейтралитет, помирил поляков с украинцами, поднял рейтинг Зеленского с 20% до 92%; а немцы и французы теперь помогают оборонять Киев от русских. Только вдумайтесь.

82 82 комментария
326
Мнения
John D
Идёт 5й день национального позора

Из телевизора нам говорят что нужно освободить Украину от украинцев и тогда все закончится. А если это не произойдёт то у нас есть ракеты, которые если что освободят всю планету от населения.

12 12 комментариев
55
Новости
Яна Ломакина
Facebook и Twitter объявили о блокировке связанных с Россией и Белоруссией сетей ботов с «антиукраинской пропагандой» Статьи редакции

По данным соцсетей, они распространяли, например, статью «Зеленский создаёт неонацистскую диктатуру в Украине».

25 25 комментариев
32
Новости
vc.ru
Доллар — 117 рублей, евро — 132 рубля. ЦБ отложил торги на бирже Статьи редакции

Брокерам запретили продавать российские ценные бумаги по поручению иностранцев.

113 113 комментариев
84
Новости
Яна Ломакина
ЦБ экстренно поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% Статьи редакции

Регулятор принял такое решение на фоне западных санкций против России из-за войны с Украиной.

181 181 комментарий
93
Мнения
Артём Мазанов
«Ведь именно Путин, а не русский народ, выбрал войну»: речь канцлера Германии Олафа Шольца в Бундестаге Статьи редакции

Шольц предупредил, что эта война окажется «катастрофой и для России». Германия. По мнению правительства, «пришёл момент сделать разворот [курса дипломатии] на 180 градусов».

Не нужно питать иллюзий: Путин не изменит свой курс уже завтра. Однако очень скоро российское правительство почувствует, какую высокую цену оно платит.

Олаф Шольц
канцлер ФРГ
52 52 комментария
145
Больше статей
null