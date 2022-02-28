Это сделали «для безопасности местных сообществ».

{"id":547508,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":547508,"gtm":null} 1854 просмотров

Функции, которые показывали трафик и заполненность общественных мест, отключили 27 февраля после консультаций в том числе с региональным властями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Alphabet Inc.

Google добавил, что информация о пробках в реальном времени остается доступной для водителей на Украине, использующих функции пошаговой навигации.

Ранее профессор Калифорнийского института международных исследований Миддлбери заявил, что Google Maps помогли ему отследить «пробку», которая на самом деле была движением российский войск к границе Украины.

Google также запретил российским государственным каналам монетизировать контент в ютубе, покупать рекламу через Google Tools или размещать её в поисковике и Gmail.