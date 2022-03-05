Технологии
Никита Логинов

Россию начали отрезать от интернета извне, но не все согласны с такими мерами — специалисты посчитали их разрушительными Статьи редакции

Магистральный интернет-оператор из США отключил Россию от своих линий связи, однако эксперты и ответственные лица резко раскритиковали подобные шаги — они подрывают доверие к интернету и вредят разнообразию мнений.

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Количество интернет-серверов по странам, скриншот из видео компании «Меркатор»

4 марта власти РФ из-за событий на Украине начали масштабные блокировки иностранных и российских информационных ресурсов: под «бан» Роскомнадзора попали «Медуза», «Би-би-си», фейсбук, твиттер и ряд других сайтов. Тогда же стало известно, что американский магистральный оператор связи Cogent решил разорвать связь с российскими клиентами, среди которых называют «Яндекс», «Вымпелком», VK, «МегаФон» и другие крупные компании.

Это значит, что доступ к американским и европейским сегментам сети из России может сильно замедлиться или вовсе прекратиться. И такой шаг, как пишет The Washington Post, вызывает недоумение. Во-первых, он ставит под угрозу базовые принципы организации и работы интернета, которые гласят, что всемирная сеть должна быть одинаково доступной для всех. Во-вторых, он превращает чисто техническую область, которая всегда придерживалась нейтралитета, в политический инструмент.

Отключение клиентов в целой стране размером с Россию одним из магистральных провайдеров связи не имеет прецедентов в истории интернета

Дуг Мадори
аналитик компании Kentik, которая занимается мониторингом сетей

Однако главная проблема инициативы Cogent в том, что она играет на руку российским властям. Например, директор по кибербезопасности правозащитной организации «Фонд электронных рубежей» (EFF) Ева Гальперин резко раскритиковала решение Cogent.

Какого чёрта, Cogent? Отключение россиян от интернета отрезает их от доступа к источникам независимых новостей и лишает их возможности организовывать антивоенные протесты. Не делайте за Путина его грязную работу

Михаил Климарёв, исполнительный директор российского Общества защиты интернета, в интервью The Washington Post высказал похожее мнение: «Я очень боюсь [таких мер]. Я хотел бы донести до людей во всём мире, что если вы отключите интернет для России, то вы отрежете более 140 миллионов человек от какой-либо правдивой информации. Пока существует интернет — люди имеют возможность узнать правду. Интернета не станет — все будут слушать только пропаганду».

Исполнительный директор Cogent Дэйв Шеффер ответил, что компания хочет не лишить россиян интернета, а помешать властям РФ использовать инфраструктуру компании для кибератак и пропаганды. «Наша цель — не причинить вред кому-либо. Мы хотим лишить российское правительство одного из инструментов ведения войны».

ICANN призвала сохранять нейтралитет интернета

Организация, которая управляет IP-адресами и доменами, не стала по просьбе Украины аннулировать записи, которые значатся за Россией в корневых зонах DNS. Генеральный директор ICANN сообщил, что участники организации должны сохранять нейтралитет и действовать в поддержку глобальности интернета, иначе последствия будут для него разрушительны.

В нашу миссию не входят какие-либо карательные действия, санкции и ограничения доступа — независимо от вызовов. Односторонние решения подорвут доверие к существующей модели, которая при участии множества заинтересованных участников добивается глобальной совместимости интернета.

Йоран Марби
генеральный директор ICANN

Украинский вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров просил ICANN разделегировать (отключить) домены верхнего уровня .ru, .рф и .su, помочь в отзыве SSL-сертификатов у российских сайтов, и отключить корневые DNS-серверы в Санкт-Петербурге и Москве. Это могло бы полностью «погасить» российский сегмент всемирной сети — ни один сайт, ни один онлайн-сервис в России не смог бы работать.

Купить рекламу Отключить

В своём ответе Марби напомнил о децентрализованном характере интернета — ни одна из сторон не имеет возможности контролировать его или ограничивать. Что касается отзыва SSL-сертификатов, то ICANN не занимается их выдачей или отзывом, а служба корневых DNS-серверов полностью распределена между сотнями узлов в более чем 130 странах и ей можно управлять только с согласия всех сторон.

ICANN — это некоммерческая многосторонняя группа под эгидой правительства США, которая занимается базовыми вопросами регулирования интернета. В частности, она контролирует корневую адресацию трафика глобальной сети. Решения в ICANN принимает большое сообщество технических экспертов, учёных, коммерческих компаний и правительств 179 государств мира.

Генеральный директор ICANN добавил, что «только благодаря широкому и беспрепятственному доступу в интернет граждане могут получать достоверную информацию и всё многообразие точек зрения», поэтому ICANN принципиально не контролирует контент глобальной сети и доступ к ней.

С Йораном Марби согласился директор международной организации Packet Clearing House, которая занимается оперативной поддержкой и защитой системы корневых DNS-серверов.

Ещё не опубликованная на странице корреспонденции ICANN недопустимая просьба со стороны Украины. Как оператор критической инфраструктуры, склоняюсь к ответу «чёрт, нет» независимо от своих симпатий

#новости #интернет #россия #политика #конфликтнаукраине

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89 комментариев
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Denis Shiryaev

Отключать РФ от интернета нельзя, интернет не должен использоваться как политический рычаг и не был создан для включения или выключения по желанию политиков. Даже в военное время.

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90
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Коммунальный глобус

Как политический рычаг он уже давно используется, вопрос в том, что отрубать отдельную страну от связи создаёт опасный прецедент мирового масштаба

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30
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Denis Shiryaev

Политический рычаг сейчас работает в обе стороны (От Запада к РФ и обратно), отключение РФ от интернета вторую сторону просто отключит, и РФ сможет делать внутри страны вообще что захочет

Отключение от интернета страны выгодно только Кремлю

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31
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Taras Klunyk

а оккупация соседней страны не создает никаких прецедентов?

Хотели Украину?
а получите швабру в жопу!!!

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–31
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Denis Shiryaev

Ты не туда воюешь, тут нет тех кто хотел войны

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49
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Потребительский фитиль

Есть, но мы их травим 😏

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16
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Alisiya Rou

Если отрубить Россию от интернета, то она захлебнётся в пропаганде, антивоенное движение будет быстро подавлено, а все виновники трагедии будут жить как цари до конца своих дней.
Будет только страдать народ, на который всему правительству насрать.

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12
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Genesi5 ­

на который всему правительству насрать.
 Да и миру тоже

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1
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Dmytry Kovalsky

Ну так вы же этого хотели

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–9
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Genesi5 ­

Хотели чего?

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0
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Dmytry Kovalsky

Как чего...тоталитарного государства..отсутствия свободы.

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–5
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Genesi5 ­

Вот прям каждый из нас хотел, да?

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5
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Dmytry Kovalsky

Ну так вы и сейчас хотите..раз сидите дома и боитесь

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–6
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Genesi5 ­

А ты сам готов жрать с параши до 15 лет?
Опыт Беларуси вас ничему не научил, да?

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Dmytry Kovalsky

Так пойми..жизнь в России и параша скоро совершенно не будут отличаться. Включи мозг

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0
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Genesi5 ­

Тебе бы тоже не помешало.

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Dmytry Kovalsky

Так еще есть время уехать..могу дать кучу инфы по Германии
Бороться у вас все равно никто не будет.
А говна из России льется куча по сети.

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Genesi5 ­

У меня даже загранника нет, а ты про Германию

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Dmytry Kovalsky

Писец..ну сделай

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Случайный поезд

Остынь. Иди стену побей или передёрни

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Бесплатный инструмент

интернет как сеть пока не особо используется (точней даже я лично не слышал что вообще используеться), потому что не контролируется парочкой компаний, дц и прочее уже как показала практика с соцсетью которую забанили с трампом.
Украина была послана ICANN с отбором ip ещё когда они у провайдеров ЛДНР их отобрать. То есть это просто этап медиавойны, результат запроса был предсказуем.

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0
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Характерный вентилятор

Бомбить мирных жителей тоже нельзя. Срану росия надо изолировать максимально.

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–12
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Denis Shiryaev

Ты не понимаешь как работает пропаганда, потому что "в изолированной России" может вырасти такое, что вообще все охуеют потом.

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12
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Комментарий удален

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Denis Shiryaev

А ты думаешь мы не в курсе

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2
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Характерный вентилятор

Думаю что нет.

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–4
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Denis Shiryaev

Ты ошибаешься

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2
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Сменю ка имя на всякий случай

Побереги силы. Сейчас родственники срутся из-за разных взглядов на происходящее. Куда уж спорить с озлобленным человеком в интернетике, у которого такая беда дома

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3
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Характерный вентилятор

Очень надеюсь.

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0
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Gregory

Ты сейчас наглядно подтверждаешь, что у "орков" нет национальности.

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–2
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Никита Имамутдинов

Изолировать страну полностью и получить 140 миллионов промытых и голодных русских с 6000 ядерных боеголовок. Слушай, а ты прям гений, да.

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6
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Dmytry Kovalsky

К сожалению это не совсем так.
Друг служил в ракетных частях..там полная жопа.
Я даже сомневаюсь что что то может взлететь.
Командиры в основном занимаются постройкой особняков и воровством всего чего только можно.

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1
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Характерный вентилятор

Лол, у вас будут совсем другие проблемы и вы сами себя поубиваете. Будете уровня Сомали.

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–1
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Denis Shiryaev

Никто историю не любит – такая риторика и привела третий рейх к власти после ПМВ

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1
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Характерный вентилятор

События которые сейчас история еще не видела.

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0
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Характерный вентилятор

Уже видели могучую руцкую армию, сильнейшую в мире. Свои фантазии смотри во сне пол подушкой.

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–2
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Алексей Логачев

Схуяли ты решил как и для чего должен использоваться интернет. Кабель вам никто не перерезает, вас отключают от американских сервисов. Ну и нехуй вам ими пользоваться, пока у вас правитель не будет тот, который ядерной всему миру хотя бы догадается не угрожать

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–7
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Denis Shiryaev

Почитай статью, речь идет не о сервисах, а об отключении РФ от глобальной сети интернет.

Схуяли ты решил как и для чего должен использоваться интернет.
 Потому что я интернет-предприниматель и интернет-человек

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4
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Алексей Логачев

Почитай статью, речь идет не о сервисах, а об отключении РФ от глобальной сети интернет.
Не от глобальной сети, а уходит магистральный оператор. Спокойно через Казахстан Россия может на иностранные сайты ходить. Да, медленнее, да, пинг будет, потери, ну и класс, чтобы вы все осознали, где вы живете.

Потому что я интернет-предприниматель и интернет-человек
Если я торгую куриными крылышками - не значит, что я могу решать, что делать КФС нужно

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0
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Denis Shiryaev

Не от глобальной сети, а уходит магистральный оператор.
В статье подымается вопрос не связности сети, а в целом изоляции РФ от интернета, я против этого и об этом же пишу в первом комментарии вверху.

Если я торгую куриными крылышками - не значит, что я могу решать, что делать КФС нужно
Пока моя позиция совпадает с позицией ICANN

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3
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Потребительский фитиль

Тупые мудаки если вы отключите инет с той стороны, то только ложь правительства подтвердите

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57
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Подозрительный Никита

Только начал как-то планировать свою жизнь, встал на ноги, свой проект разрабатываю. Тут хуяк - уважаемые граждане идите нахуй.
Что дальше будет??

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29
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Ivar Ragnarsson

Бля, как я тебя понимаю..

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3
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Dmytry Kovalsky

Жизни не будет.

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0
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Alex Shokhin

Выучил Java, выучит и агрономию) Интернета не будет, будем все фермерами, чтоб с голоду не сдохнуть.

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9
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Мразь 3.0

Есть одна проблема. Даже семена картофеля - это 90% импорт

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20
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Alex Shokhin

Челноки в жопе будут через границу вместо наркоты семена картофеля возить, значит.

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34
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Денацификация Борна

А если прорастёт?

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2
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badResistor

Это будут ростки инакомыслия!

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5
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Spawn Nouveau II

Сразу удобренные семена. Одни плюсы.

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2
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asdasd asd

Так и прорвёмся, по-русски

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1
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Арсений Зябликов

Кажется у меня созрел бизнес-план. Ищу добровольцев, оплата сдельная, высокая.

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0
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Мразь 3.0

А риски в виде картофелин в заднице учитываются?

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0
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Арсений Зябликов

Как там было в популярном сериале? «Что мёртво умереть не может» — «что возило картофель в заднице черенка да не убоится»

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3
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Sergey Gong

Так можно не из семян, а из другого картофеля намножить

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1
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Мразь 3.0

Не каждая картофелина для этого подойдёт. Для того, чтобы полностью перейти на свои семена надо достаточно много времени

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2
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Sergey Gong

Выбора-то не будет))

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Мразь 3.0

И времени тоже

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Sergey Gong

А что у картофельного Эскобара семян нет нормальных?

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Мразь 3.0

У него скоро нихуя не будет. Насколько я знаю самый большой экспортер в Россию - Польша.

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2
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Alex Shokhin

Целую картошку тяжелее в жопе возить. Объемы не те))

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2
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sunaraw

Посевной материал исключили из санкций

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Сергей Кузнецов

Кстати, советую почитать про семью Лыковых, живших в Сибири на самообеспечении. Как у них один раз картофель не уродился...

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1
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Сергей Кузнецов

Я хотел бы донести до людей во всём мире, что если вы отключите интернет для России, то вы отрежете более 140 миллионов человек от какой-либо правдивой информации.
 Пока что с этим с успехом справляется Роскомнадзор.

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10
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Коммунальный глобус

Роскомнадзор лишь блочит, его блокировки обходятся обычным впном, ситуация с магистральным провайдером иная

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7
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Сергей Кузнецов

Ну я о том, что причина "отрежем от информации" не состоятельна когда и так отрезают от информации. Зачем вам интернет, если там только раша тудей?

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1
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Коммунальный глобус

Пока что блокировки ркна фиктивны, если тебя отрежут с той стороны по их инициативе, ты никак это не сможешь обойти, кроме как физически воткнуться в нужный разъем, находящийся хуй пойми где за пределами страны

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3
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Сергей Кузнецов

Для абсолютного большинства населения VPN это буржуйское слово из трех букв. Так что блокировки все-таки эффективны.

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0
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Александр Селиванов

"геноцид" русских по всему миру. мы-то тут причем блять. Русские это евреи 21-го века

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5
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Alexander Rokov

Да никто не отключит России интернет снаружи, никто о такого рода санкциях не говорит, и подобного раньше никогда не было. Разумеется, сам путинский режим шаг за шагом будет сокращать долю внешнего инета, вплоть до возможного полного его отрубания. ФБ и Твиттер уже всё, далее очередь Ютуба, потом и за весь Гугл в целом возьмутся. Ну и т.д.

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3
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Характерный вентилятор

Ебать ыксперт.

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–1
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Характерный пришелец

Хотите как в северной Кореи?

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2
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Hooligan

Печально это. Еще на один шаг ближе к изоляции.

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2
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Сергей Панфилов

А мы смеялись над законом о суверенном интернете

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Roman Khegay

Мне кажется, что всему миру стало насрать на Россию. Теперь каждый просто хочет огородиться от России как от чумного. И тут уже насрать и на граждан и на свободу слова.

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2
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Алексей Иванов

Демшиза как она есть

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Сеня

Ожидание тжников: чебурнет нужен, чтобы россияне не могли получать достоверные новости из вне во время протестов или войны
Реальность: россияне посланы нахуй

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1
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Castle Made Of Sand

Рашн Эво Лрвер

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1
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Сергей Кузнецов

Надо говорит не "мы то тут при чем", а "А НАС ЗА ЧТО??".

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1
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David Rhidians

Лучезарный точно использует ядерную.

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1
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Никита Логинов

Все лучезарными станем

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Иван Прохоров

Не удивлюсь, если это окажется, что это было как одно из условий Путина на переговорах.

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Стас Злей

Удивляют инициативы компаний. Чего они хотят добиться? Чтобы их политики не смогли обвинить в пособничестве Путину? Ну ок, а что житель рф подумает? Клятый запад его отключает. А потом удивляются как НСДАП власть в Германии захватил.

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Михаил Быстрянцев

Вот и я сразу об этом подумал. С отзывом сертификатов тоже ебанулись, только дали повод ввести наконец корневой государственный, который в итоге положит конец конфиденциальности в рунете.

Та же Великобритания не спешила блокировать рупоры пропаганды у себя, чтобы не спровоцировать бан BBC, а эти с плеча рубят, не думая о последствиях.

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Igor Malyushkin

Cogent всегда отбитый был, я бы не стал по нему равняться. Чтобы делать выводы и паниковать нужно чтобы хотя бы пара Tier-1 операторов пошли таким путём. Они и у себя дома чудят, почитайте хотя бы про войну за IPv6 Интернет.

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1
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Южная ночь

Если интернет раньше не мешал пропаганде, то и потом мало что изменится. Пусть вырубают, может тогда крупные российские компании с международным рынком сбыта заговорят.

Айтишники так и не попали под санкции?

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Режу лук как Итачи

Великий Кимча Чын Ын спасать Руссия делится накопленным опыт. россиянин не страдать быстро умирать, если партия не одобрять специанальная операция. Сувенирный интернет каждый подвал!

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Имя Фамилия

За пару недель вернуть страну в советскую эпоху. Можем повторить.

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Kyuuby

POV: KEKSHUB недоступен в России

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алюминиевый огурец

Русские должны страдать по всем направлениям.

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