Россию начали отрезать от интернета извне, но не все согласны с такими мерами — специалисты посчитали их разрушительными Статьи редакции
Магистральный интернет-оператор из США отключил Россию от своих линий связи, однако эксперты и ответственные лица резко раскритиковали подобные шаги — они подрывают доверие к интернету и вредят разнообразию мнений.
4 марта власти РФ из-за событий на Украине начали масштабные блокировки иностранных и российских информационных ресурсов: под «бан» Роскомнадзора попали «Медуза», «Би-би-си», фейсбук, твиттер и ряд других сайтов. Тогда же стало известно, что американский магистральный оператор связи Cogent решил разорвать связь с российскими клиентами, среди которых называют «Яндекс», «Вымпелком», VK, «МегаФон» и другие крупные компании.
Это значит, что доступ к американским и европейским сегментам сети из России может сильно замедлиться или вовсе прекратиться. И такой шаг, как пишет The Washington Post, вызывает недоумение. Во-первых, он ставит под угрозу базовые принципы организации и работы интернета, которые гласят, что всемирная сеть должна быть одинаково доступной для всех. Во-вторых, он превращает чисто техническую область, которая всегда придерживалась нейтралитета, в политический инструмент.
Однако главная проблема инициативы Cogent в том, что она играет на руку российским властям. Например, директор по кибербезопасности правозащитной организации «Фонд электронных рубежей» (EFF) Ева Гальперин резко раскритиковала решение Cogent.
Михаил Климарёв, исполнительный директор российского Общества защиты интернета, в интервью The Washington Post высказал похожее мнение: «Я очень боюсь [таких мер]. Я хотел бы донести до людей во всём мире, что если вы отключите интернет для России, то вы отрежете более 140 миллионов человек от какой-либо правдивой информации. Пока существует интернет — люди имеют возможность узнать правду. Интернета не станет — все будут слушать только пропаганду».
Исполнительный директор Cogent Дэйв Шеффер ответил, что компания хочет не лишить россиян интернета, а помешать властям РФ использовать инфраструктуру компании для кибератак и пропаганды. «Наша цель — не причинить вред кому-либо. Мы хотим лишить российское правительство одного из инструментов ведения войны».
ICANN призвала сохранять нейтралитет интернета
Организация, которая управляет IP-адресами и доменами, не стала по просьбе Украины аннулировать записи, которые значатся за Россией в корневых зонах DNS. Генеральный директор ICANN сообщил, что участники организации должны сохранять нейтралитет и действовать в поддержку глобальности интернета, иначе последствия будут для него разрушительны.
Украинский вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров просил ICANN разделегировать (отключить) домены верхнего уровня .ru, .рф и .su, помочь в отзыве SSL-сертификатов у российских сайтов, и отключить корневые DNS-серверы в Санкт-Петербурге и Москве. Это могло бы полностью «погасить» российский сегмент всемирной сети — ни один сайт, ни один онлайн-сервис в России не смог бы работать.
В своём ответе Марби напомнил о децентрализованном характере интернета — ни одна из сторон не имеет возможности контролировать его или ограничивать. Что касается отзыва SSL-сертификатов, то ICANN не занимается их выдачей или отзывом, а служба корневых DNS-серверов полностью распределена между сотнями узлов в более чем 130 странах и ей можно управлять только с согласия всех сторон.
Генеральный директор ICANN добавил, что «только благодаря широкому и беспрепятственному доступу в интернет граждане могут получать достоверную информацию и всё многообразие точек зрения», поэтому ICANN принципиально не контролирует контент глобальной сети и доступ к ней.
С Йораном Марби согласился директор международной организации Packet Clearing House, которая занимается оперативной поддержкой и защитой системы корневых DNS-серверов.
Отключать РФ от интернета нельзя, интернет не должен использоваться как политический рычаг и не был создан для включения или выключения по желанию политиков. Даже в военное время.
Политический рычаг сейчас работает в обе стороны (От Запада к РФ и обратно), отключение РФ от интернета вторую сторону просто отключит, и РФ сможет делать внутри страны вообще что захочет
Отключение от интернета страны выгодно только Кремлю
а оккупация соседней страны не создает никаких прецедентов?
Хотели Украину?
а получите швабру в жопу!!!
Ты не туда воюешь, тут нет тех кто хотел войны
Если отрубить Россию от интернета, то она захлебнётся в пропаганде, антивоенное движение будет быстро подавлено, а все виновники трагедии будут жить как цари до конца своих дней.
Будет только страдать народ, на который всему правительству насрать.
на который всему правительству насрать.
Да и миру тоже
Ну так вы же этого хотели
Хотели чего?
Как чего...тоталитарного государства..отсутствия свободы.
Вот прям каждый из нас хотел, да?
Ну так вы и сейчас хотите..раз сидите дома и боитесь
А ты сам готов жрать с параши до 15 лет?
Опыт Беларуси вас ничему не научил, да?
Так пойми..жизнь в России и параша скоро совершенно не будут отличаться. Включи мозг
Тебе бы тоже не помешало.
Так еще есть время уехать..могу дать кучу инфы по Германии
Бороться у вас все равно никто не будет.
А говна из России льется куча по сети.
У меня даже загранника нет, а ты про Германию
Писец..ну сделай
Остынь. Иди стену побей или передёрни
интернет как сеть пока не особо используется (точней даже я лично не слышал что вообще используеться), потому что не контролируется парочкой компаний, дц и прочее уже как показала практика с соцсетью которую забанили с трампом.
Украина была послана ICANN с отбором ip ещё когда они у провайдеров ЛДНР их отобрать. То есть это просто этап медиавойны, результат запроса был предсказуем.
Ты не понимаешь как работает пропаганда, потому что "в изолированной России" может вырасти такое, что вообще все охуеют потом.
Комментарий удален
А ты думаешь мы не в курсе
Ты ошибаешься
Побереги силы. Сейчас родственники срутся из-за разных взглядов на происходящее. Куда уж спорить с озлобленным человеком в интернетике, у которого такая беда дома
Ты сейчас наглядно подтверждаешь, что у "орков" нет национальности.
Изолировать страну полностью и получить 140 миллионов промытых и голодных русских с 6000 ядерных боеголовок. Слушай, а ты прям гений, да.
К сожалению это не совсем так.
Друг служил в ракетных частях..там полная жопа.
Я даже сомневаюсь что что то может взлететь.
Командиры в основном занимаются постройкой особняков и воровством всего чего только можно.
Никто историю не любит – такая риторика и привела третий рейх к власти после ПМВ
Схуяли ты решил как и для чего должен использоваться интернет. Кабель вам никто не перерезает, вас отключают от американских сервисов. Ну и нехуй вам ими пользоваться, пока у вас правитель не будет тот, который ядерной всему миру хотя бы догадается не угрожать
Почитай статью, речь идет не о сервисах, а об отключении РФ от глобальной сети интернет.
Схуяли ты решил как и для чего должен использоваться интернет.
Потому что я интернет-предприниматель и интернет-человек
Почитай статью, речь идет не о сервисах, а об отключении РФ от глобальной сети интернет.
Не от глобальной сети, а уходит магистральный оператор. Спокойно через Казахстан Россия может на иностранные сайты ходить. Да, медленнее, да, пинг будет, потери, ну и класс, чтобы вы все осознали, где вы живете.
Потому что я интернет-предприниматель и интернет-человек
Если я торгую куриными крылышками - не значит, что я могу решать, что делать КФС нужно
Не от глобальной сети, а уходит магистральный оператор.
В статье подымается вопрос не связности сети, а в целом изоляции РФ от интернета, я против этого и об этом же пишу в первом комментарии вверху.
Если я торгую куриными крылышками - не значит, что я могу решать, что делать КФС нужно
Пока моя позиция совпадает с позицией ICANN
Бля, как я тебя понимаю..
Жизни не будет.
Выучил Java, выучит и агрономию) Интернета не будет, будем все фермерами, чтоб с голоду не сдохнуть.
Есть одна проблема. Даже семена картофеля - это 90% импорт
Челноки в жопе будут через границу вместо наркоты семена картофеля возить, значит.
А если прорастёт?
Это будут ростки инакомыслия!
Сразу удобренные семена. Одни плюсы.
Так и прорвёмся, по-русски
Кажется у меня созрел бизнес-план. Ищу добровольцев, оплата сдельная, высокая.
А риски в виде картофелин в заднице учитываются?
Как там было в популярном сериале? «Что мёртво умереть не может» — «что возило картофель в заднице черенка да не убоится»
Так можно не из семян, а из другого картофеля намножить
Не каждая картофелина для этого подойдёт. Для того, чтобы полностью перейти на свои семена надо достаточно много времени
Выбора-то не будет))
И времени тоже
А что у картофельного Эскобара семян нет нормальных?
У него скоро нихуя не будет. Насколько я знаю самый большой экспортер в Россию - Польша.
Целую картошку тяжелее в жопе возить. Объемы не те))
Посевной материал исключили из санкций
Кстати, советую почитать про семью Лыковых, живших в Сибири на самообеспечении. Как у них один раз картофель не уродился...
Я хотел бы донести до людей во всём мире, что если вы отключите интернет для России, то вы отрежете более 140 миллионов человек от какой-либо правдивой информации.
Пока что с этим с успехом справляется Роскомнадзор.
Ну я о том, что причина "отрежем от информации" не состоятельна когда и так отрезают от информации. Зачем вам интернет, если там только раша тудей?
Для абсолютного большинства населения VPN это буржуйское слово из трех букв. Так что блокировки все-таки эффективны.
"геноцид" русских по всему миру. мы-то тут причем блять. Русские это евреи 21-го века
Да никто не отключит России интернет снаружи, никто о такого рода санкциях не говорит, и подобного раньше никогда не было. Разумеется, сам путинский режим шаг за шагом будет сокращать долю внешнего инета, вплоть до возможного полного его отрубания. ФБ и Твиттер уже всё, далее очередь Ютуба, потом и за весь Гугл в целом возьмутся. Ну и т.д.
Печально это. Еще на один шаг ближе к изоляции.
А мы смеялись над законом о суверенном интернете
Мне кажется, что всему миру стало насрать на Россию. Теперь каждый просто хочет огородиться от России как от чумного. И тут уже насрать и на граждан и на свободу слова.
Демшиза как она есть
Ожидание тжников: чебурнет нужен, чтобы россияне не могли получать достоверные новости из вне во время протестов или войны
Реальность: россияне посланы нахуй
Рашн Эво Лрвер
Надо говорит не "мы то тут при чем", а "А НАС ЗА ЧТО??".
Лучезарный точно использует ядерную.
Все лучезарными станем
Не удивлюсь, если это окажется, что это было как одно из условий Путина на переговорах.
Удивляют инициативы компаний. Чего они хотят добиться? Чтобы их политики не смогли обвинить в пособничестве Путину? Ну ок, а что житель рф подумает? Клятый запад его отключает. А потом удивляются как НСДАП власть в Германии захватил.
Вот и я сразу об этом подумал. С отзывом сертификатов тоже ебанулись, только дали повод ввести наконец корневой государственный, который в итоге положит конец конфиденциальности в рунете.
Та же Великобритания не спешила блокировать рупоры пропаганды у себя, чтобы не спровоцировать бан BBC, а эти с плеча рубят, не думая о последствиях.
Cogent всегда отбитый был, я бы не стал по нему равняться. Чтобы делать выводы и паниковать нужно чтобы хотя бы пара Tier-1 операторов пошли таким путём. Они и у себя дома чудят, почитайте хотя бы про войну за IPv6 Интернет.
Если интернет раньше не мешал пропаганде, то и потом мало что изменится. Пусть вырубают, может тогда крупные российские компании с международным рынком сбыта заговорят.
Айтишники так и не попали под санкции?
Великий Кимча Чын Ын спасать Руссия делится накопленным опыт. россиянин не страдать быстро умирать, если партия не одобрять специанальная операция. Сувенирный интернет каждый подвал!
За пару недель вернуть страну в советскую эпоху. Можем повторить.
POV: KEKSHUB недоступен в России
Русские должны страдать по всем направлениям.
У него уже более 500 тысяч подписчиков.
Многие узнали об ограничениях из заблокированной соцсети. И отметили, что стало «даже лучше».
В африканской стране не было выборов с 1993 года, тотальная цензура СМИ и отсутствует независимый суд.