Картами Visa и Mastercard, выпущенными в России, с 10 марта не расплатиться за границей, в иностранных сервисах и в зарубежных интернет-магазинах.

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AP

В ночь на 6 марта две международные платёжные системы объявили о приостановке своей работы в России.

Учитывая беспрецедентный характер конфликта и неопределенность экономической ситуации, мы приняли решение приостановить наши услуги в России Mastercard

Мы вынуждены пойти на такой шаг из-за российского вторжения на Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали. Эта война и постоянная угроза миру и стабильности требует, чтобы мы реагировали в соответствии с нашими ценностями Visa

TJ разобрался, как теперь платить за иностранные сервисы и на зарубежных сайтах, как пользоваться Apple Pay и Google Pay без Mastercard и Visa, и что следует сделать для того, чтобы облегчить для себя последствия финансовой «изоляции».

Как теперь карты Visa и Mastercard будут работать в России

В ближайшие дни — ориентировочно, с 10 марта — все транзакции с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России, не будут работать за пределами страны, а любые их карты, выпущенные за рубежом, больше не будут работать на территории РФ.

Ограничение работы платёжных систем Visa и Mastercard почти никак не скажется на операциях внутри страны — всё так же можно будет:

снимать наличные;

делать переводы по номеру карты;

расплачиваться как в оффлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах.

Банк России подтвердил, карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими кредитными учреждениями, продолжат работать в обычном режиме до истечения срока их действия. «Альфа-банк» уже пообещал, что продлит срок действия всех карточек Visa и Mastercard до конца 2028 года. Следует ожидать, что так поступят и другие банки.

Внутри России операции обрабатываются с помощью отечественного аналога — Национальной системы платёжных карт. После того, как срок действия действующих Visa и Mastercard подойдет к концу, банк-держатель должен будет выпустить карту на базе платёжной системы «Мир».

Технологии Софья Сажнева 3 мар рубежом Статьи редакции Санкции и указы президента: что теперь делать клиентам российских банков в России и за Разбираемся, чем введённые ограничения обернутся для обычных клиентов российских банков: уход платёжных систем с рынка, «драконовские» курсы валют и стейблкоины. CNBC

У клиентов банков есть ещё несколько дней, в течение которых их карты будут работать. Дальнейшее отключение тоже может идти неравномерно.

Последний день работы Visa и Mastercard в прежнем режиме — 9 марта. Ограничения, описанные выше, вступят в силу 10 марта, сообщает «Альфа-Банк».

За это время россиянам советуют заранее совершить необходимые покупки в зарубежных магазинах, а тем, кто находится за границей — снять деньги в банкоматах. То же касается и оплаты подписок на иностранные сервисы.

Что такое карта «Мир», и где ею можно пользоваться

Более 150 российских банков выпускают карты с платёжной системой «Мир». Они действуют на территории всей России, а также в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, Кипре и ОАЭ.

Пресс-служба АО АКБ «Новикомбанк»

«Мир» также работает с Apple Pay. Однако теперь бесконтактно не удастся расплатиться картами банков, попавших под санкции. Речь идёт о ВТБ, банке «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

У «Мира» есть собственная система бесконтактной оплаты — Mir Pay, аналог Google Pay и Apple Pay. Чтобы установить её, надо скачать официальное приложение в Google Play или AppGallery. Платить Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир».

Кроме того, «Миром» можно расплачиваться в некоторых интернет-магазинах, всё ещё работающих с Россией — например, на Aliexpress.

Как покупать в App Store и Google Play

Оплачивать что-либо картой Mastercard или Visa в маркетплейсах будет нельзя.

Однако деньги можно заранее положить на счёт в Apple ID — оттуда списываются деньги за iCloud, а также за сервисы внутри подписки Apple One, например, Arcade, Music или Apple TV+. Так же можно покупать приложения. Сделать это можно на устройствах iPhone и iPad:

откройте приложение App Store;

нажмите свою фотографию или кнопку входа в верхней части экрана;

нажмите «Пополнить счет Apple ID».

Пополнить счёт можно также через банковское приложение. Например, в «Тинькофф Банке» для этого надо открыть раздел «Платежи», вбить в поле поиска «App Store» и выбирать провайдера «App Store & iTunes». В поле прописать свой номер телефона (на него придёт код активации придет в СМС) и указать любую сумму пополнения. Аналогичное пока работает и в приложениях других российских банков.

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Для покупок в Google Play можно использовать Qiwi-кошелёк, пополняемый в том числе наличными через специальные автоматы. платёжный сервис Qiwi работает в России в полном объёме.

Кроме того, для оплаты в Google Play принимаются подарочные карты, код пополнения или промокод. В Google составили списки стран, где доступны подарочные карты и цифровые подарки, но России в них нет. Тем не менее, в сети есть несколько сервисов, которые продают их россиянам, для активации предлагая использовать VPN. Но на некоторых таких сайтах прямо предупреждают, что активация карт других стран через VPN может привести к блокировке.

Как платить картой «Мир» за границей и в иностранных интернет-магазинах

Для этого есть кобейджинговые карты. Они обслуживается двумя платёжными системами по договору, заключенному между этими ПС. Работает это так: внутри страны карты работают как обычный «Мир», а за рубежом — через партнёрскую платёжную систему. Доступ к счету предоставляется автоматически: держателю не требуется совершать дополнительных действий для активации кобейджинговой карты «Мир» в другой стране.

Также не нужно открывать дополнительный счет в иностранной валюте при использовании кобейджинговой — нужная сумма будет конвертирована в момент оплаты по курсу, с которым работает партнёрская ПС. С использованием таких карт по-прежнему можно пользоваться бесконтактными системами оплаты — Apple Pay и Mir Pay.

Важный нюанс: существует кобейджинговая карта «Мир»-Maestro — как говорится на официальном сайте «Мира», она действуют более чем в 180 странах, с платёжной системой работает большинство банков во всем мире. Но теперь такие карты, вероятно, перестанут работать, так как Maestro – это одна дебетовых карт платёжной системы Mastercard.

Впрочем, остается ещё два варианта — «Мир»-UnionPay и «Мир»-JCB.

Китайская UnionPay распространена в более чем 150 странах, в том числе в Европе и США. На сайте UnionPay указано, что оформить такую карту сейчас можно в нескольких российских банках:

Россельхозбанк



Газпромбанк

банк «Солидарность»

банк «Санкт-Петербург»

Промсвязьбанк (отключен от SWIFT)

банк «ВБРР»

Примсоцбанк

банк «Приморье»

банк «Зенит»

Почта Банк

Актуальность предложения и тарифы следует внимательно проверять на сайтах указанных банков. В Газпромбанке и банке «Санкт-Петербург», например, повысили стоимость карт UnionPay на фоне ухода Visa и Mastercard из России.

Кроме того, сейчас «Сбер», «Тинькофф банк», «Альфа-банк» и МКБ планируют выпустить карты на базе китайской платёжной системы. банков. Однако сроки, которые для этого потребуются, точно назвать нельзя.

Есть ещё JCB – одна из пяти крупнейших платёжных систем, созданная в Японии, принимается к оплате в 190 странах. Согласно официальному сайту платёжной системы, сейчас к ней подключены:

Газпромбанк

Россельхозбанк

Алмазэргиэнбанк

Дальневосточный банк

Что делать тем, кто собирается за границу, или уже находится за рубежом

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) порекомендовали туристам брать с собой запас наличности. Правда, много взять уже не получится — 1 марта Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывоз иностранной валюты на сумму больше 10 000 долларов в эквиваленте.

Не получится и перевести валюту на собственные счета в иностранных кредитных учреждениях — это запретили тем же указом от 1 марта. Речь именно о собственных счетах: переводить валюту другим лицам на их иностранный счёт всё ещё можно. Ограничение — пять тысяч долларов.

До 31 марта Центробанк ввёл ограничение на допустимую сумму перевода в пользу родственников — теперь им можно отправить не более пяти тысяч долларов. По данным «Коммерсанта», ограничение касается супругов, родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков, полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.

Некоторые россияне, находящие за рубежом, просто отправляют деньги иностранным резидентам, а потом идут их обналичивать. При том, судя по сообщениям в некоторых чатах, находят таких людей чуть ли не на улице.

Деньги также можно отправить через платёжные системы. Правда, самые популярные из них уже перестали работать на территории России. Среди ушедних:

Wise

PayPal

PaySend

Paysera



Не очень понятна ситуация с Western Union, который официально работать с Россией не переставал, но ещё 24 февраля остановил отправку денежных переводов на русскоязычном сайте и в мобильном приложении, заявив, что услуга доступна только в пунктах обслуживания.

Можно ли открыть карту в иностранном банке

Во многих странах можно открыть свой банковский счет и выпустить к нему карту, даже не будучи резидентом — условия надо отдельно изучать в каждой стране. Но, по всей видимости, скоро россиянам будет это сделать не так просто.

Одной из самых популярных стран стала Грузия. Раньше в местном банке TBC можно было оформить себе карту примерно за полчаса, но с 4 марта он перестал выдавать карты россиянам.

В то же время другой крупный грузинский банк — Bank of Georgia открывает счета россиянам только если они подпишут специальное соглашение.

ինոագենտ թեդո @gorgich банк грузии требует от эмигрантов из россии подписать специальное соглашение для открытия счёта. россияне должны согласиться, что их страна — агрессор, оккупировавший земли грузии и украины, признать цельность этих стран, не распространять российскую пропаганду и бороться с ней Условия, с которыми требуют согласиться граждане РФ: «Я осуждаю агрессию России против Грузии и Украины. Я согласен с тем, что Россия является оккупантом, который вторгся в Грузию в 2008 году и Украину в 2014 и 2022 годах. Я поддерживаю территориальную целостность Грузии и признаю, что Абхазия и Самачабло являются Грузией. Я согласен, что не разделяю пропаганду правительства России и помогу вам в борьбе с ней».

Грозят ли какие-либо последствия россиянам, подписавшим такой документ, при возвращении в РФ, неизвестно.

Конечно, отвечать за признание других территорий не Российской Федерацией может каждый, он это может делать по своей воле и по своему усмотрению, кроме тех случаев, когда он не исполняет законодательство Российской Федерации, здесь пограничная история. Пока эти государства независимые, под людей не попадает ответственность, в том числе уголовная и административная, за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Поэтому про другие территории пока не говорится, но это может сказаться потом на открытии других счетов в банках Российской Федерации Вадим Ткаченко юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube

Как теперь купить криптовалюту

В последние дни среди россиян наблюдается настоящий бум криптовалют, любимой из которых стал USDT. Это первый когда-либо созданный стейблкоин, то есть криптовалюта, созданная для того, чтобы иметь ту же ценность, что и определённая фиатная валюта — в данном случае это доллары США.

Вот только приобрести его теперь тоже не так просто, поскольку большинство криптовалютных бирж зарегистрированы за рубежом, а значит на них нельзя будет начислить деньги с выпущенных в России карт Visa и Mastercard. Впрочем, согласно сайту BestChange, платежи на некоторых площадках можно проводить через карту «Мир».

Более того, ещё 3 марта крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance ограничила доступ для держателей карт подсанкционных российских банков, а также заморозила активы лиц, против которых были введены персональные ограничения.

Глава Binance Чанпен Чжао подчеркнул, что компания соблюдает санкционные правила, но не собирается блокировать доступ всем пользователям из России, назвав этот шаг «неэтичным».

Как платить за иностранные сервисы, в том числе iCloud, Amazon Prime и VPN

Никак, если речь идёт про карты Visa и Mastercard, выпущенные в России — ими нельзя оплатить вообще ничего, что имеет регистрацию за рубежом. И ни в одной стране мира, кроме России.

Для оплаты иностранных сервисов можно использовать обычную карту «Мир» (она, например, принимается в Netflix) или открыть кобейджинговую карту «Мир» — правда, далеко не все сервисы поддерживают и её, например, в Spotify не поддерживают ни UnionPay, ни JCB.