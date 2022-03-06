Что делать и как теперь за всё платить после ухода Visa и Mastercard из России. Большой разбор Статьи редакции
Картами Visa и Mastercard, выпущенными в России, с 10 марта не расплатиться за границей, в иностранных сервисах и в зарубежных интернет-магазинах.
В ночь на 6 марта две международные платёжные системы объявили о приостановке своей работы в России.
TJ разобрался, как теперь платить за иностранные сервисы и на зарубежных сайтах, как пользоваться Apple Pay и Google Pay без Mastercard и Visa, и что следует сделать для того, чтобы облегчить для себя последствия финансовой «изоляции».
Как теперь карты Visa и Mastercard будут работать в России
В ближайшие дни — ориентировочно, с 10 марта — все транзакции с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России, не будут работать за пределами страны, а любые их карты, выпущенные за рубежом, больше не будут работать на территории РФ.
Ограничение работы платёжных систем Visa и Mastercard почти никак не скажется на операциях внутри страны — всё так же можно будет:
- снимать наличные;
- делать переводы по номеру карты;
- расплачиваться как в оффлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах.
Банк России подтвердил, карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими кредитными учреждениями, продолжат работать в обычном режиме до истечения срока их действия. «Альфа-банк» уже пообещал, что продлит срок действия всех карточек Visa и Mastercard до конца 2028 года. Следует ожидать, что так поступят и другие банки.
Внутри России операции обрабатываются с помощью отечественного аналога — Национальной системы платёжных карт. После того, как срок действия действующих Visa и Mastercard подойдет к концу, банк-держатель должен будет выпустить карту на базе платёжной системы «Мир».
У клиентов банков есть ещё несколько дней, в течение которых их карты будут работать. Дальнейшее отключение тоже может идти неравномерно.
За это время россиянам советуют заранее совершить необходимые покупки в зарубежных магазинах, а тем, кто находится за границей — снять деньги в банкоматах. То же касается и оплаты подписок на иностранные сервисы.
Что такое карта «Мир», и где ею можно пользоваться
Более 150 российских банков выпускают карты с платёжной системой «Мир». Они действуют на территории всей России, а также в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, Кипре и ОАЭ.
«Мир» также работает с Apple Pay. Однако теперь бесконтактно не удастся расплатиться картами банков, попавших под санкции. Речь идёт о ВТБ, банке «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
У «Мира» есть собственная система бесконтактной оплаты — Mir Pay, аналог Google Pay и Apple Pay. Чтобы установить её, надо скачать официальное приложение в Google Play или AppGallery. Платить Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир».
Кроме того, «Миром» можно расплачиваться в некоторых интернет-магазинах, всё ещё работающих с Россией — например, на Aliexpress.
Как покупать в App Store и Google Play
Оплачивать что-либо картой Mastercard или Visa в маркетплейсах будет нельзя.
Однако деньги можно заранее положить на счёт в Apple ID — оттуда списываются деньги за iCloud, а также за сервисы внутри подписки Apple One, например, Arcade, Music или Apple TV+. Так же можно покупать приложения. Сделать это можно на устройствах iPhone и iPad:
- откройте приложение App Store;
- нажмите свою фотографию или кнопку входа в верхней части экрана;
- нажмите «Пополнить счет Apple ID».
Пополнить счёт можно также через банковское приложение. Например, в «Тинькофф Банке» для этого надо открыть раздел «Платежи», вбить в поле поиска «App Store» и выбирать провайдера «App Store & iTunes». В поле прописать свой номер телефона (на него придёт код активации придет в СМС) и указать любую сумму пополнения. Аналогичное пока работает и в приложениях других российских банков.
Для покупок в Google Play можно использовать Qiwi-кошелёк, пополняемый в том числе наличными через специальные автоматы. платёжный сервис Qiwi работает в России в полном объёме.
Кроме того, для оплаты в Google Play принимаются подарочные карты, код пополнения или промокод. В Google составили списки стран, где доступны подарочные карты и цифровые подарки, но России в них нет. Тем не менее, в сети есть несколько сервисов, которые продают их россиянам, для активации предлагая использовать VPN. Но на некоторых таких сайтах прямо предупреждают, что активация карт других стран через VPN может привести к блокировке.
Как платить картой «Мир» за границей и в иностранных интернет-магазинах
Для этого есть кобейджинговые карты. Они обслуживается двумя платёжными системами по договору, заключенному между этими ПС. Работает это так: внутри страны карты работают как обычный «Мир», а за рубежом — через партнёрскую платёжную систему. Доступ к счету предоставляется автоматически: держателю не требуется совершать дополнительных действий для активации кобейджинговой карты «Мир» в другой стране.
Также не нужно открывать дополнительный счет в иностранной валюте при использовании кобейджинговой — нужная сумма будет конвертирована в момент оплаты по курсу, с которым работает партнёрская ПС. С использованием таких карт по-прежнему можно пользоваться бесконтактными системами оплаты — Apple Pay и Mir Pay.
Важный нюанс: существует кобейджинговая карта «Мир»-Maestro — как говорится на официальном сайте «Мира», она действуют более чем в 180 странах, с платёжной системой работает большинство банков во всем мире. Но теперь такие карты, вероятно, перестанут работать, так как Maestro – это одна дебетовых карт платёжной системы Mastercard.
Впрочем, остается ещё два варианта — «Мир»-UnionPay и «Мир»-JCB.
Китайская UnionPay распространена в более чем 150 странах, в том числе в Европе и США. На сайте UnionPay указано, что оформить такую карту сейчас можно в нескольких российских банках:
- Россельхозбанк
- Газпромбанк
- банк «Солидарность»
- банк «Санкт-Петербург»
- Промсвязьбанк (отключен от SWIFT)
- банк «ВБРР»
- Примсоцбанк
- банк «Приморье»
- банк «Зенит»
- Почта Банк
Актуальность предложения и тарифы следует внимательно проверять на сайтах указанных банков. В Газпромбанке и банке «Санкт-Петербург», например, повысили стоимость карт UnionPay на фоне ухода Visa и Mastercard из России.
Кроме того, сейчас «Сбер», «Тинькофф банк», «Альфа-банк» и МКБ планируют выпустить карты на базе китайской платёжной системы. банков. Однако сроки, которые для этого потребуются, точно назвать нельзя.
Есть ещё JCB – одна из пяти крупнейших платёжных систем, созданная в Японии, принимается к оплате в 190 странах. Согласно официальному сайту платёжной системы, сейчас к ней подключены:
- Газпромбанк
- Россельхозбанк
- Алмазэргиэнбанк
- Дальневосточный банк
Что делать тем, кто собирается за границу, или уже находится за рубежом
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) порекомендовали туристам брать с собой запас наличности. Правда, много взять уже не получится — 1 марта Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывоз иностранной валюты на сумму больше 10 000 долларов в эквиваленте.
Не получится и перевести валюту на собственные счета в иностранных кредитных учреждениях — это запретили тем же указом от 1 марта. Речь именно о собственных счетах: переводить валюту другим лицам на их иностранный счёт всё ещё можно. Ограничение — пять тысяч долларов.
До 31 марта Центробанк ввёл ограничение на допустимую сумму перевода в пользу родственников — теперь им можно отправить не более пяти тысяч долларов. По данным «Коммерсанта», ограничение касается супругов, родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков, полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.
Некоторые россияне, находящие за рубежом, просто отправляют деньги иностранным резидентам, а потом идут их обналичивать. При том, судя по сообщениям в некоторых чатах, находят таких людей чуть ли не на улице.
Деньги также можно отправить через платёжные системы. Правда, самые популярные из них уже перестали работать на территории России. Среди ушедних:
- Wise
- PayPal
- PaySend
- Paysera
Не очень понятна ситуация с Western Union, который официально работать с Россией не переставал, но ещё 24 февраля остановил отправку денежных переводов на русскоязычном сайте и в мобильном приложении, заявив, что услуга доступна только в пунктах обслуживания.
Можно ли открыть карту в иностранном банке
Во многих странах можно открыть свой банковский счет и выпустить к нему карту, даже не будучи резидентом — условия надо отдельно изучать в каждой стране. Но, по всей видимости, скоро россиянам будет это сделать не так просто.
Одной из самых популярных стран стала Грузия. Раньше в местном банке TBC можно было оформить себе карту примерно за полчаса, но с 4 марта он перестал выдавать карты россиянам.
В то же время другой крупный грузинский банк — Bank of Georgia открывает счета россиянам только если они подпишут специальное соглашение.
Грозят ли какие-либо последствия россиянам, подписавшим такой документ, при возвращении в РФ, неизвестно.
Как теперь купить криптовалюту
В последние дни среди россиян наблюдается настоящий бум криптовалют, любимой из которых стал USDT. Это первый когда-либо созданный стейблкоин, то есть криптовалюта, созданная для того, чтобы иметь ту же ценность, что и определённая фиатная валюта — в данном случае это доллары США.
Вот только приобрести его теперь тоже не так просто, поскольку большинство криптовалютных бирж зарегистрированы за рубежом, а значит на них нельзя будет начислить деньги с выпущенных в России карт Visa и Mastercard. Впрочем, согласно сайту BestChange, платежи на некоторых площадках можно проводить через карту «Мир».
Более того, ещё 3 марта крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance ограничила доступ для держателей карт подсанкционных российских банков, а также заморозила активы лиц, против которых были введены персональные ограничения.
Глава Binance Чанпен Чжао подчеркнул, что компания соблюдает санкционные правила, но не собирается блокировать доступ всем пользователям из России, назвав этот шаг «неэтичным».
Как платить за иностранные сервисы, в том числе iCloud, Amazon Prime и VPN
Никак, если речь идёт про карты Visa и Mastercard, выпущенные в России — ими нельзя оплатить вообще ничего, что имеет регистрацию за рубежом. И ни в одной стране мира, кроме России.
Для оплаты иностранных сервисов можно использовать обычную карту «Мир» (она, например, принимается в Netflix) или открыть кобейджинговую карту «Мир» — правда, далеко не все сервисы поддерживают и её, например, в Spotify не поддерживают ни UnionPay, ни JCB.
Также можно открыть карту иностранного банка за границей или пользоваться криптовалютным кошельком. Куда проще заранее пополнить баланс в App Store, оплатить подписку на год вперёд или приобрести подарочные карты (если они есть).
Отличный разбор, автору спасибо 👏🏻
да. но вот скорее всего придется платить жопой. в скором времени.
Это было очень странное решение со стороны Виза и Мастекард. Не понимаю его смысла.
Так же как и ограничение интернета. Вообще непонятно уже кто против чего воюет. Я на фоне этих последних санкций уже засомневался в своей оценке происходящего.
Ага, особенно если интернет людям отключить, чтобы лишить источников информации.
Вспомни blm (да, телевизионщиков сравнение но все же)
Это тупо модно и набивает репутацию
Возможно. Но это решение ударило совершенно не туда. Они там походу вообще не понимают ситуации.
Да все они понимают. Сейчас нужно просто откретиться от России и ждать. В мире не так много платёжных систем, так что никто не займёт рынок за условный год.
Давайте я расскажу про личный опыт оплаты UnionPay'ем. У меня карта Почта Банка, UnionPay. "Настоящий не ко-бейдж" 6291 Х.
Вначале про РФ+оффлайн можно оплатить везде, где эквайринг от Сбера, ВТБ, Русского Стандарта, Райфа. Открытие не всегда канает. Мелкие банчки вообще мимо. Тинькофф не понимает, Газпромбанк, УБРиР и кто еще помельче тоже.
Примеры: суперы почти 100% оплатить получится.
Лукойл, Газпром: мимо.
РФ+онлайн: Озон. Ржд. Яндекс Такси (без маркета, еды и прочего). Всё. Я серьезно, для онлайна карта не пригодна.
Теперь забугор+оффлайн: тут инфы мало, говорят в Египте канает. Но, на сколько я понимаю, канает примерно как у нас. Далеко не у всех банков-экваеров.
Теперь забугор+онлайн: всё примерно как с рф+онлайн. ))
iHerb канает, да покупать нельзя. Амазон - мимо. Если оплата через stripe - то 50/50, зависит видимо, разрешил ли магазин оплату картами. У меня из трех оплат через страйп сканало только в одном месте. OVH с собственным хз каким эквайрингом мимо. К палке не вяжется.
Так что мораль: кто думает, что "пфф, ну подумаешь, перевыпущу карту с визы на UP и всё будет чики-пуки". Ваще нет, ни-хе-ра.
Я думаю, что в будущем, местные эквайринги начнут с ЮПом дружить более плотно, и онлайн будет тоже работать.
Но за границей+онлайн туши свет. У ЦБ посыл: ну вы заграницу возьмите ЮП, норм все будет. НЕТ!! За границу берите кэш. ЮП берите, что бы если потратили весь кэш вам из РФ могли чутка денег скинуть, и вы с шансами 50/50 смогли где-нить денег обналичить (то есть, карта - исключительно как резерв).
Рассказал бы еще что-нибудь, но так как оплаты нигде не проходят, рассказывать то толком нечего. :(
На iherb можно покупать, есть обходные пути. Если Union Pay там канает то уже только ради айхерба имеет смысл ее открыть
Вот с 7 утра сегодня узнал про ограничения. Полдня пытался понять что делать, рядом суетилась жена (она иллюстратор просто рисует картинки, вообще без политики и чего-то ещё).
Сейчас это реальный способ для банков (ставлю на тинькоф) - изменить расклад конкурентых сил. Это займёт какое-то время, но вопрос логистики денег из-за бугра -будет решён. Так же как и вопрос логистики товаров.
Но, разумеется, ставки за операции повысятся на n процентов.
она иллюстратор просто рисует картинки, вообще без политики
в этом и проблема)
По Union Pay есть инфа от одного питерского банка, что открытие такой карты сейчас стоит 15 тыс рублей. 5 тыс оплата годового обслуживания и 10 тыс за выпуск карты. Такие цены назначены из-за высокого спроса.
Тиньков пока не делает такие карты еще. Говорят, что работают над этим. Те цифры, что я назвал это про банк Санкт-Петербург. Но это не подверженная инфа. Завтра пойду в отделение - узнаю.
Апдейт, да, повысили https://vc.ru/376074
тогда где мои лайки???
Сегодня пробовали снять с Тинькофф мастеркард (счет в батах) баты в Таиланде - не смогли. С Тинькофф виза получилось.
красuвоe
ребят, а на алике можно будет расплачиваться то?
спасибо
И совершенно не описаны способы покупки криптовалюты с электронных кошельков, а они работают. Зациклились вы на картах этих
Киви/сбер терминалы используйте
То, что Union Pay формально есть в такой-то стране, ещё не означает, что он есть в 100% торговых точек в этой стране. Он может быть в одном-двух магазинах.
В реестре запрещённых сайтов также оказались сайты региональных газет и изданий.
Митинги проходят по всей стране, граждане требуют прекратить «спецоперацию» на Украине. Обновляемый пост.
Новый слоган против войны: "Миру мир" Объясняю, почему за него вас не посадят
Только что был на одиночном пикете с плакатом "Миру мир". Меня доставили в отделение, где я объяснял его содержимое так: пикет против санкций Visa и Mastercard, призыв сделать карту Мир международной: Миру - платежную систему "Мир"
Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.
Графические процессоры компании также используются в видеокартах ASUS, Gigabyte, MSI, Palit и KFA2.