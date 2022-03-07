Технологии
Samat Galimov

Инструкция по цифровой безопасности: как защитить переписку и вести соцсети

Авторский гайд от специалиста.

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Фото Анастасии Макарычевой, РИА «Новости»
От редакции: автор этого поста — Самат Галимов, ранее работавший техническим директором «Медузы». Он ведёт подкаст «Запуск завтра» о технологиях, меняющих нашу жизнь, и одноимённый телеграм-канал. Подкаст доступен на всех платформах. Рекомендации опубликованы на фоне вступления в силу закона о «фейках».

Как защитить личную переписку

Опасность исходит с трёх сторон:

1. Вас взломают и сольют переписку. Тут рекомендация обычная: установите пароль на телеграм и настройте двухфакторную аутентификацию в почте и во всех соцсетях.

2. Вас задержат физически и потребуют показать телефон.

Я рекомендую не хранить на телефоне в России ничего, что могло бы вас серьезно компрометировать. Для этого, настройте автоудаление сообщений во всех рискованных чатах, включая групповые, инструкция для телеграма тут.

В мессенджерах, в которых нельзя настроить автоудаление и в почте — поставьте себя на место злого опера и удалите все переписки, которые заинтересуют такого персонажа.

Если готовитесь ко встрече с органами — например, на митинге или при пересечении границы — можно удалить с телефона телеграм, или даже совсем сбросить его в заводские настройки и записать только номера близких и юристов. Перейдёте границу/вернётесь с митинга и восстановитесь через iCloud/Google бэкапы.

Не рассчитывайте на пароли и коды на телефоне, если у вас нет опыта переживания пыток. Серьёзно, что лучше — героически бороться с ментами или настроить удаление сообщений?

Ходят истории, как на границе некоторые особо упорные сотрудники не верят в то, что вы не пользуетесь телеграмом, и требуют его установить и ввести свой номер телефона. Если опасаетесь такого — создайте заранее пустой аккаунт на новую симку. Подробнее об этом ниже.

3. Владелец сервиса сольёт переписку органам. Не используйте сервисы из России — «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники», Viber (автор, скорее всего, имеет в виду, что среди его основателей есть белорусы, а компания является резидентом белорусского Парка высоких технологий — прим. TJ).

Если вы ведёте заметную властям антивоенную деятельность — проконсультируйтесь со специалистом в области opsec, ну или хотя бы переведите рискованную переписку из телеграма в Signal с автоудалением сообщений.

Как не запалиться в крупных телеграм-чатах

Власти наверняка имеют своих агентов во всех крупных телеграм-чатах. Так делали китайские власти во время протестов в Гонконге, люди сели в тюрьму. Имейте это в виду, когда пишете в больших чатах. Самый безопасный вариант — сидеть в таких чатах с отдельного, «чистого», анонимного аккаунта.

Чистый аккаунт — новый аккаунт на новый номер телефона (виртуальный номер или новая симка), который вы никому не давали. Используйте этот номер только для регистрации в телеграме и других соцсетях, не давайте никому, даже близким. Настройте в телеграме так, чтобы номер не был виден даже контактам.

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Альтернатива: настроить телеграм так, чтобы чужим людям не было видно вообще ничего о вас в телеграме.

Для этого:

  • зайдите в настройки и в отделе privacy переведите пункты «кто может видеть мой номер телефона и фото» в «мои контакты»;
  • удалите своё настоящее имя и любое идентифицирующее вас описание из профиля в телеграме. К сожалению, если вы установили короткий адрес @что-то, то скрыть его от участников чата нельзя. Если это имя позволяет найти вас в интернете (используется хоть где-то ещё) — то игра в «анонимное участие в массовом чате» проиграна. Имейте это в виду, когда пишите что-либо в публичных чатах.

Не загружайте свои фотографии или фотографии друзей в популярные чаты — системы распознавания лиц работают очень хорошо.

Как вести соцсети без самоцензуры и минимизировать риск присесть на 15 лет

Вообразите себя детективом, которому предложили миллион долларов за то, чтобы определить по вашему аккаунту ваши реальные имя и фамилию, или хотя бы место жительства.

Не бросайтесь удалять старые посты, в которых вы уже выдали себя. Дело в том, что из интернета невозможно что-либо удалить, можно только добавить. Все ваши посты уже давно сохранены на серверах ГБ, а ещё у пятнадцати разных стартапов, которые пытались построить на этом бизнес. Короче, без шансов.

Если хотите вести соцсети без самоцензуры — заведите новые, чистые аккаунты.

При сильном желании, можно определить автора текста по его уникальной стилистике, даже орфографии и пунктуации, по обычному времени появления постов. В реальности — это слишком сложно, вряд ли власти будут тратить время на ручную работу. Просто не постите ссылку на ваш новый профиль в старом, передайте ссылку друзьям в автоудаляемых сообщениях. И не постите в новых аккаунтах свои фото или фото друзей, помните о технологиях распознавания лиц.

Такие соцсети лучше не иметь на телефоне при встрече с сотрудниками. В инстаграме можно держать два аккаунта одновременно, просто выйдите из секретного перед встречей с органами. В телеграме — заведите канал с нового аккаунта и тоже выйдите из него перед переходом границы. Опасный фейсбук-профиль лучше просто снести перед выходом из дома.

Да, переустанавливать программы и переходить регулярно в аккаунты — неудобно. К сожалению, информационная безопасность — это почти всегда отказ от удобств. Оценивайте риски и принимайте решения сами, вам потом за них нести ответственность, в том числе — уголовную.

#инструкции #безопасность #соцсети

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Андрей Николаевич

Как-то общался с бывшей в одной из известных социальных сетей, она в кульминации очередного скандала отправила "мощное" голосовое сообщение. Настолько там было сконцентрировано зла и ненависти, что я решил сохранить себе это голосовое сообщение, чтобы включать его каждый раз перед тем, как меня по пьяне снова потянет позвонить ей. Через Хром открыл код страницы со своими сообщениями, нашел ссылку на файл голосового сообщения в MP3 (вроде MP3, а вроде WAV, не помню) и сохранил себе эту ссылку. И вот уже переписку я потёр, удалил все сообщения, но если захожу по ссылке - открывается тот файл с голосовым сообщением. Я его каждый раз слушаю и желание звонить ей тут же пропадает. Так вот прошло уже более года, а ссылка все еще доступна. А значит где-то это всё еще хранится))

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18
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ДЕДос Атака

современные хранилища данных устроены так что дешевле наращивать пространство, чем реализовывать способы удаления ненужного. Это вообщем независимо от страны и мусоров

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5
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Yuri Polu

Можешь скинуть че она тебе наговорила?:))

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2
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Андрей Николаевич

Да блин. Там очень личное) ...Зайди с другой стороны) Наверняка есть знакомые)

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0
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Yuri Polu

:)) конечно я скорее иронизировал:))
Но такой ремайндер нужен безусловно.
добра тебе и любви🤗

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0
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ДЕДос Атака

Могу посоветовать простейший способ для общения в интернет в россии в нынешней ситуации — ставрьте виртуалку, кидайте ее на truecrypt диск, в нее же protonvpn с включенным killswitch. Все, при отключении питания не останется ничего кроме зашифрованного диска. Заодно все файлы скачиваемые с интернет будут на нем же.

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3
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Pedro Julio

Это взламывается терморектальным криптоанализатором. Лучше смотреть в сторону стеганографии и хранения данных в облаке.

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Однако здравствуйте

Переборщ на мой взгляд. Откуда столько народу всковыривать закрытые акки с двухфакторной аутентификацией? И так достаточно открытых аккаунтов, по ним и будут шарашить, и то на всех не хватит. Помните, коррупция сгрызает абсолютно все департаменты

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1
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ДЕДос Атака

пути мусорские неисповедимы, кто нибудь за палку захочет именно тебя расковырять. Может на премию хватать не будет. Проще принять меры и писать спокойно все что хочешь.

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1
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Южная ночь

СБУ вроде говорили, что у русской разведки есть возможности читать переписки в телеге почти в половине случаев

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Южная ночь

Не могу найти пруфов к сожалению

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Pedro Julio

Допустим, пограничник узнает что ты за Навального и против невойны. Что будет за это?

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