Как оплатить покупки в App Store и Google Play с мобильного счёта Статьи редакции
Функция доступна абонентам МТС, «Мегафона», «Билайна» и Yota.
МТС, «Билайн» и «Мегафон» (также владеет Yota) опубликовали на своих сайтах инструкции, как подключить оплату покупок в App Store, Apple Music, Apple TV, iTunes, Google Play и Huawei Gallery без карт Visa и Masterсard, которые перестали работать в России.
Как платить с мобильного счёта в Google Play:
- войти в настройки своего аккаунта;
- зайти в раздел «Платежи и подписки»;
- выбрать «способ оплаты»;
- нажать на пункт «Добавить оператора связи»;
- ввести мобильный номер.
Инструкция для владельцев гаджетов Huawei:
- войти в настройки аккаунта;
- зайти в раздел «Платежи и покупки»;
- нажать на пункт «Мобильный платеж»;
- нажать «Добавить»;
- ввести свой мобильный номер.
Как оплатить покупки в сервисах Apple:
- в настройках устройства зайти в раздел App Store;
- нажать на Apple ID;
- зайти в раздел «Управлять способами оплаты»;
- выбрать «Добавить способ оплаты»;
- нажать на пункт «Мобильный телефон»;
- ввести номер.
Если все шаги выполнены, но ничего не выходит, нужно проверить, стоит ли запрет на платежи с мобильного счёта. Функция также недоступна для корпоративных номеров.
Бардак с Google pay и Аpp store скоро закончится...
Потому что не будет никаких google и Apple в России вообще
Это правда работает? Кто-нибудь реально пробовал, может подтвердить? Ютьюб премиум очень надо мне
правовое государство тебе не надо?
Да, точно, сейчас пойду оформлю подписку на правовое государство.
Аккаунт не билайн, а Google Play или Apple store
Йота не даёт такой возможности
Привет! Мы уточним все детали оплаты и вернёмся к вам с ответом чуть позже 👀
Спотифай так не обманешь?
купите spotify gift card на озоне или днс сразу на 12 мес и активируйте у них на сайте (семейной такой нет, только на одного). вчера еще работало
Мне фэмили надо, а карты только для личной подписки.
у меня тоже фэмили, по этой причине подарочный код сначала никак не активировался - у них технически нельзя на индивидуал перейти, пока фэмили не истек. я им написал в поддержку, дескать не активируется, а очень хочется, а я накуплю потом таких кодов всей семье. мне отвечают: давайте, мы вам сразу на всю семью активируем, только срок поменьше года сделаем из-за разницы в цене. суппорт них очень доброжелательный. пусть вам тоже повезет
Нет, у спотифая вся оплата на их сайте)
почему Tele2 забыли?
https://msk.tele2.ru/help/article/payment-of-games-and-applications-from-the-account
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