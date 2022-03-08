Технологии
Удивленный жар

Как оплатить покупки в App Store и Google Play с мобильного счёта Статьи редакции

Функция доступна абонентам МТС, «Мегафона», «Билайна» и Yota.

22 22 комментария
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МТС, «Билайн» и «Мегафон» (также владеет Yota) опубликовали на своих сайтах инструкции, как подключить оплату покупок в App Store, Apple Music, Apple TV, iTunes, Google Play и Huawei Gallery без карт Visa и Masterсard, которые перестали работать в России.

Как платить с мобильного счёта в Google Play:

  • войти в настройки своего аккаунта;
  • зайти в раздел «Платежи и подписки»;
  • выбрать «способ оплаты»;
  • нажать на пункт «Добавить оператора связи»;
  • ввести мобильный номер.

Инструкция для владельцев гаджетов Huawei:

  • войти в настройки аккаунта;
  • зайти в раздел «Платежи и покупки»;
  • нажать на пункт «Мобильный платеж»;
  • нажать «Добавить»;
  • ввести свой мобильный номер.

Как оплатить покупки в сервисах Apple:

  • в настройках устройства зайти в раздел App Store;
  • нажать на Apple ID;
  • зайти в раздел «Управлять способами оплаты»;
  • выбрать «Добавить способ оплаты»;
  • нажать на пункт «Мобильный телефон»;
  • ввести номер.

Если все шаги выполнены, но ничего не выходит, нужно проверить, стоит ли запрет на платежи с мобильного счёта. Функция также недоступна для корпоративных номеров.

Технологии
Софья Сажнева
Что делать и как теперь за всё платить после ухода Visa и Mastercard из России. Большой разбор Статьи редакции

Картами Visa и Mastercard, выпущенными в России, с 10 марта не расплатиться за границей, в иностранных сервисах и в зарубежных интернет-магазинах.

AP

#apple #google

22 22 комментария
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22 комментария
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Joel Miller

Бардак с Google pay и Аpp store скоро закончится...

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–13
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Заминусуй если сможешь

Потому что не будет никаких google и Apple в России вообще

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32
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medox23
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2
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little fox

Это правда работает? Кто-нибудь реально пробовал, может подтвердить? Ютьюб премиум очень надо мне

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0
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Pigeon Duck

правовое государство тебе не надо?

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10
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Lexx

Да, точно, сейчас пойду оформлю подписку на правовое государство.

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7
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Технический американец

Apple ID пополняй пока есть возможность

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1
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Биологический бас

Россия пиратское государство. Нас невозможно чего-либо лишить!

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–5
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Чуждый украинец

Очередь с пятницы занимаем

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1
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Футбольный татарин

зашел в билайн, там нет таких пунктов в моб приложении

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0
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Фейхтвангер

Аккаунт не билайн, а Google Play или Apple store

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0
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Футбольный татарин

неа, там только карты дает добавлять

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0
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Футбольный татарин

Короче, это надо делать в Google play market на мобильном

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1
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Фейхтвангер

Йота не даёт такой возможности

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Yota — официально

Привет! Мы уточним все детали оплаты и вернёмся к вам с ответом чуть позже 👀

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1
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Spid3r

Спотифай так не обманешь?

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Игорь Бадибилдер

купите spotify gift card на озоне или днс сразу на 12 мес и активируйте у них на сайте (семейной такой нет, только на одного). вчера еще работало

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Spid3r

Мне фэмили надо, а карты только для личной подписки.

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Игорь Бадибилдер

у меня тоже фэмили, по этой причине подарочный код сначала никак не активировался - у них технически нельзя на индивидуал перейти, пока фэмили не истек. я им написал в поддержку, дескать не активируется, а очень хочется, а я накуплю потом таких кодов всей семье. мне отвечают: давайте, мы вам сразу на всю семью активируем, только срок поменьше года сделаем из-за разницы в цене. суппорт них очень доброжелательный. пусть вам тоже повезет

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1
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Murad Kv

Нет, у спотифая вся оплата на их сайте)

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Грандиозный яд

Обошли)

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Игорь Бадибилдер

почему Tele2 забыли?
https://msk.tele2.ru/help/article/payment-of-games-and-applications-from-the-account

Оплата игр и приложений с мобильного счета Tele2
Как оплачивать игры и приложения с мобильного счета Tele2? Подробная информация и существующие…
msk.tele2.ru
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