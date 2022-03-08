Новый iPhone SE и Mac Studio на M1 Ultra: что Apple показала на презентации, с которой ничего не приедет в Россию Статьи редакции
На мероприятии представили iPhone SE третьего поколения и новый iPad Air.
Apple начала своё весеннее мероприятие под лозунгом «Пиковая производительность». Трансляция прошла на сайте компании и на ютубе.
Утром 8 марта трансляция на сайте и на ютубе была не доступна для российских пользователей. За полчаса до начала мероприятия трансляции разблокировали — анонс появился на сайте без включённого VPN, прямая трансляция на ютубе.
2 марта Apple приостановила продажи и гарантийное обслуживание своих товаров в России, ограничила использование Apple Pay и других сервисов. Официально новые устройства купить в России не получится.
Обновление iPhone 13
- iPhone 13 и 13 Pro выпустят в новом зелёном цвете;
- Доступно для заказа в США с 11 марта.
iPhone SE третьего поколения
- Корпус старый (от iPhone 8), но новый процессор — A15 Bionic;
- Поддержка 5G;
Устройство получило более прочное стекло спереди и сзади, а также защиту от влаги и пыли IP67;
- Три цвета — чёрный, белый, красный;
- Стоимость в США — от 429 долларов.
Новый iPad Air
- Процессор Apple M1, как у Pro;
- Поддержка 5G;
- Дизайн остался старым, как и 60-герцовый дисплей;
Touch ID, Face ID по-прежнему нет;
- Новая 12-мегапиксальная широкоугольная фронтальная камера для звонков;
- Поддержка Apple Pencil второго поколения;
- Пользователи могут выпускать приложения прямо на iPad;
- Память — 64 или 256 ГБ;
- 5 цветов — голубой, серый, розовый, фиолетовый, песочный;
- Стоимость в США — от 599 долларов;
- В продаже с 18 марта.
Процессор M1 Ultra
- «Самый мощный процессор» для ПК. Apple объединила два чипа M1 Max в один — Ultra;
- Чип поддерживает до 128 ГБ объединённой памяти;
- 20-ядерный процессор (16 высокоскоростных и 4 энергоэффективных);
- В 8 раз быстрее, чем M1;
- Такая же производительность, как у самого мощного GPU, при меньшей мощности на 200 Вт.
Компьютер Mac Studio
- Mac Studio — новый компактный компьютер на базе M1 Max и M1 Ultra;
- Полностью алюминиевый, 7,7 дюймов в ширину, 3,7 дюйма в высоту;
- Четыре порта ThunderBolt 4, порт Ethernet 10 ГБ, 2 порта USB-A, HDMI и разъем для наушников, спереди два USB-C порта;
- Wi-Fi 6 и Bluetooth 5;
- Можно сразу подключить четыре монитора и один 4K-телевизор;
- Обещают практически бесшумную работу;
- Улучшенная система охлаждения с двумя большими кулерами;
До 8 терабайт SSD;
- Стоимость в США на устройство с M1 Max — от 1999 долларов, с M1 Ultra — от 3999 долларов;
- Старт продаж — 18 марта.
Монитор Studio Display
- Узкие рамки. Полностью алюминиевый корпус. Такой же дизайн, как у 24-дюймового iMac;
- Экран можно наклонить до 30 градусов;
- 27-дюймовый 5K-дисплей, поддерживает TrueTone;
- Ультраширокая фронтальная камера 12 МП, такая же, как на iPad;
- Микрофоны «студийного качества». Система из 6 динамиков;
- Колонки поддерживают Dolby Atmos;
- Три порта USB-C и Thunderbolt на 96 Вт, от которого можно зарядить MacBook Pro;
- К MacBook можно подключить до трёх Studio Display;
- Цена в США — 1599 долларов;
- Старт продаж — 18 марта.
це Джим Халперт
идеальный комент
Сорри за оффтоп, но только что новость вышла, что Макдаки в России тоже всё.
Безумие))))))))))))))
Биг тейсти навсегда в моём сердечке
Здравствуй Биг Сюр
*речь, естественно, идет об операционной системе macOS Big Sur, установленной на компьютер производства не-Apple
Здоровее будем)
проблемы с головой не лечатся диетой
Пиздеж. Нихуя не будем.
У мака хотя бы был контроль качества на кухне, использовалась продукция крупных поставщиков.
А сейчас на его место придут пирожки с кошачьим мясом, потому что толковых франшиз с высоким уровнем качества у нас нет.
Можешь просто не есть это
850 закрыли.
как в старые добрые времена :) в совке издавали книгу о вкусной и полезной еде, еду из которой можно было только во сне увидеть
Не, ну фоточки-то покажут потом
Если ещё и в интернете железный занавес введут, то только контрабандные фото, провезенные через границу в анусе энтузиастов(
А вы всерьёз думаете, что Эпол навсегда ушли с российского рынка? )
Вы хотя бы читали их официальную новость по этому поводу? )
Почему не увидят? Много лет в Россию заводят неростест технику. Разве что из всяких М.Видео пропадет.
Конечно возят, горбушка и контрабандисты будут процветать. Но, ты же понимаешь какой будет уровень наценки?)
Красивое…
Спасибо
Само не приедет, а барыги притащат. Думали горбушка и савеловский все? Сейчас там начнётся новая жизнь.
Да оно и так было, сертифицированная техника была всегда дороже серой.
Раньше у тебя был выбор - купить серое за условные 80% цены у барыги или купить у официалов за 100% цены. Теперь же у тебя только один выбор - за 150% цены у барыг.
Опять говно вместо нормального SE. 5G, A15-нахуй это надо, лучше бы нормальную батарейку вставили и рамки ужали
ты не понимаешь что такое СЕ зачем он и почему такой
Первый СЕ был дешёвым айфоном. С тех пор айфоны научились в нормальную батарею и научились жить без огромных рамок, а СЕ до сих пор остаётся с гигансткими даже по меркам 2013 года рамками и, скорее всего, каловой батареей как и в СЕ2
4.7 дюйма в старом корпусе за 429$
очень дешево,с колько прошлый на старте стоил се2?
Как можно пользоваться интернетом на 4.7 дюйма? Минимум 5.85. Могли убрать эти толстенные рамки и сделать красиво
Пфф, ну и какая разница с какого смартфона втыкать в телеге и ютубе. Они все более менее одинаковы. Гедонизм какой-то
400 с лихвой баков?
Кук, сосни
Ой
Чтоб тебя, кук, в жопу
Ой
Блэд
Как геев то обсирать??
Использовать неправильное местоимение.
Зелёный цвет айфона типо военный )
спец операционный
Очень важная информация, спасибо. Она очень поможет людям в СИЗО, людям, которые прячутся от бомб и людям, которым скоро нечем будет кормить своих детей.
к чему претензии? ты в подсайте Технологии, здесь такое постят
Это выложили в Телеграм, как главную новость. Спасибо, что хоть без пуша.
я не говорил ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Дезу пишешь
Зато ксиоми топ за свои деньги
Два экрана. Что-то непонятно куда нажимать.
Ну это пока прототип.
Прототип?
Прототип.
прошки топ, надо брать
ДАША ПИШЕТ ПРО ТЕХНОЛОГИИ?
вот и выросло поколение
У Тима Кука кстати интересный цвет одежды. Или это я уже везде вижу Украину?
тебе снится слава?
Ты решил взять комментарии количеством?)
M1, M1Pro, M1Max, M1Ultra, M1Ultra Pro Max, M1Super Max
новый проц пиздец, не джают шанса уебкам даже догнать хотя бы, новая шина охуеть как её запилили
Говорили, что ограничат просмотр в РФ трансляции, но открылась как обычно без всяких VPN
у вас тоже на дискорде весит вечное подключение?(
Да. Через Tor тоже не пашет.
в чем отличие этого дисплея от Pro Display XDR вкратце, что этот стоит дешевле на 2.5 тысячи?
Это коснётся 62 тысяч сотрудников.
Решение связано с военными действиями на Украине.
Эмоциональные снимки президента Франции стали шаблоном об отчаянии и переживаниях.
И надпись «Why?», которую можно перевести как «почему» или «зачем».
При этом американские власти понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к эмбарго.