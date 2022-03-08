6 марта вышел. Один. За всех

В воскресенье я вышел в своём городе на одиночный пикет против войны. В этом посте, я расскажу о том, как меня задержали, оформляли, осудили по статье 20.3.3 КоАП РФ и оштрафовали на 30 000 ₽.