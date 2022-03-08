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Новый iPhone SE и Mac Studio на M1 Ultra: что Apple показала на презентации, с которой ничего не приедет в Россию Статьи редакции

На мероприятии представили iPhone SE третьего поколения и новый iPad Air.

105 105 комментариев
10 158 просмотров

Apple начала своё весеннее мероприятие под лозунгом «Пиковая производительность». Трансляция прошла на сайте компании и на ютубе.

Утром 8 марта трансляция на сайте и на ютубе была не доступна для российских пользователей. За полчаса до начала мероприятия трансляции разблокировали — анонс появился на сайте без включённого VPN, прямая трансляция на ютубе.

2 марта Apple приостановила продажи и гарантийное обслуживание своих товаров в России, ограничила использование Apple Pay и других сервисов. Официально новые устройства купить в России не получится.

Обновление iPhone 13

  • iPhone 13 и 13 Pro выпустят в новом зелёном цвете;
  • Доступно для заказа в США с 11 марта.

iPhone SE третьего поколения

  • Корпус старый (от iPhone 8), но новый процессор — A15 Bionic;
  • Поддержка 5G;

  • Устройство получило более прочное стекло спереди и сзади, а также защиту от влаги и пыли IP67;

  • Три цвета — чёрный, белый, красный;
  • Стоимость в США — от 429 долларов.

Новый iPad Air

  • Процессор Apple M1, как у Pro;
  • Поддержка 5G;
  • Дизайн остался старым, как и 60-герцовый дисплей;

  • Touch ID, Face ID по-прежнему нет;

  • Новая 12-мегапиксальная широкоугольная фронтальная камера для звонков;
  • Поддержка Apple Pencil второго поколения;
  • Пользователи могут выпускать приложения прямо на iPad;
  • Память — 64 или 256 ГБ;
  • 5 цветов — голубой, серый, розовый, фиолетовый, песочный;
  • Стоимость в США — от 599 долларов;
  • В продаже с 18 марта.

Процессор M1 Ultra

  • «Самый мощный процессор» для ПК. Apple объединила два чипа M1 Max в один — Ultra;
  • Чип поддерживает до 128 ГБ объединённой памяти;
  • 20-ядерный процессор (16 высокоскоростных и 4 энергоэффективных);
  • В 8 раз быстрее, чем M1;
  • Такая же производительность, как у самого мощного GPU, при меньшей мощности на 200 Вт.

Компьютер Mac Studio

  • Mac Studio — новый компактный компьютер на базе M1 Max и M1 Ultra;
  • Полностью алюминиевый, 7,7 дюймов в ширину, 3,7 дюйма в высоту;
  • Четыре порта ThunderBolt 4, порт Ethernet 10 ГБ, 2 порта USB-A, HDMI и разъем для наушников, спереди два USB-C порта;
  • Wi-Fi 6 и Bluetooth 5;
  • Можно сразу подключить четыре монитора и один 4K-телевизор;
  • Обещают практически бесшумную работу;
  • Улучшенная система охлаждения с двумя большими кулерами;

  • До 8 терабайт SSD;

  • Стоимость в США на устройство с M1 Max — от 1999 долларов, с M1 Ultra — от 3999 долларов;
  • Старт продаж — 18 марта.
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Монитор Studio Display

  • Узкие рамки. Полностью алюминиевый корпус. Такой же дизайн, как у 24-дюймового iMac;
  • Экран можно наклонить до 30 градусов;
  • 27-дюймовый 5K-дисплей, поддерживает TrueTone;
  • Ультраширокая фронтальная камера 12 МП, такая же, как на iPad;
  • Микрофоны «студийного качества». Система из 6 динамиков;
  • Колонки поддерживают Dolby Atmos;
  • Три порта USB-C и Thunderbolt на 96 Вт, от которого можно зарядить MacBook Pro;
  • К MacBook можно подключить до трёх Studio Display;
  • Цена в США — 1599 долларов;
  • Старт продаж — 18 марта.

#apple #iPhone #новости

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Влад Козырь
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133
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Пестрый самолет
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Биологический бас

Це пи*да

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1
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испанский смех

це Джим Халперт

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8
1 комментарий
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Kovich

идеальный комент

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3
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Иван Щербина

Сорри за оффтоп, но только что новость вышла, что Макдаки в России тоже всё.

Безумие))))))))))))))

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6
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Цивилизованный утюг

Прощай Мак Мини, прощай Биг Мак

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15
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Иван Щербина

Биг тейсти навсегда в моём сердечке

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4
2 комментария
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Александр Борродач

Здравствуй Биг Сюр

*речь, естественно, идет об операционной системе macOS Big Sur, установленной на компьютер производства не-Apple

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2
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Александр Демьяненко

Здоровее будем)

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–4
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Иван Щербина

проблемы с головой не лечатся диетой

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2
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Владимир Земсков

Пиздеж. Нихуя не будем.
У мака хотя бы был контроль качества на кухне, использовалась продукция крупных поставщиков.
А сейчас на его место придут пирожки с кошачьим мясом, потому что толковых франшиз с высоким уровнем качества у нас нет.

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0
1 комментарий
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Закомплексованная Душа

Можешь просто не есть это

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0
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Dan

850 закрыли.

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0
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Благодарный космос

Что за изощрённый садизм такой, дразнить людей тем, чего они больше никогда не увидят?

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5
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Alex Matvere

как в старые добрые времена :) в совке издавали книгу о вкусной и полезной еде, еду из которой можно было только во сне увидеть

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17
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Rudolf Cunningham

Не, ну фоточки-то покажут потом

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3
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Благодарный космос

Разве что через VPN

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1
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Майка Ника

Если ещё и в интернете железный занавес введут, то только контрабандные фото, провезенные через границу в анусе энтузиастов(

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1
4 комментария
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Pavel Romanov

А вы всерьёз думаете, что Эпол навсегда ушли с российского рынка? )
Вы хотя бы читали их официальную новость по этому поводу? )

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0
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Благодарный космос

Я всерьёз думаю, что ваши скобочки скоро примут обратное направление.

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1
6 комментариев
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MedievalRain

Почему не увидят? Много лет в Россию заводят неростест технику. Разве что из всяких М.Видео пропадет.

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0
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Ура Патриот

Конечно возят, горбушка и контрабандисты будут процветать. Но, ты же понимаешь какой будет уровень наценки?)

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2 комментария
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Цивилизованный утюг

Так странно знать, что где-то в нормальном мире Apple выпускает новинки

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6
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Bulky Blackcrappy против войны

Красивое…

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6
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Bolshov

Спасибо

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aliftin

Само не приедет, а барыги притащат. Думали горбушка и савеловский все? Сейчас там начнётся новая жизнь.

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MedievalRain

Да оно и так было, сертифицированная техника была всегда дороже серой.

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aliftin

Раньше у тебя был выбор - купить серое за условные 80% цены у барыги или купить у официалов за 100% цены. Теперь же у тебя только один выбор - за 150% цены у барыг.

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7
4 комментария
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Хрусталёв

Опять говно вместо нормального SE. 5G, A15-нахуй это надо, лучше бы нормальную батарейку вставили и рамки ужали

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2
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испанский смех

ты не понимаешь что такое СЕ зачем он и почему такой

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0
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Хрусталёв

Первый СЕ был дешёвым айфоном. С тех пор айфоны научились в нормальную батарею и научились жить без огромных рамок, а СЕ до сих пор остаётся с гигансткими даже по меркам 2013 года рамками и, скорее всего, каловой батареей как и в СЕ2

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2
14 комментариев
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Semen Semenov

4.7 дюйма в старом корпусе за 429$

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1
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испанский смех

очень дешево,с колько прошлый на старте стоил се2?

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Semen Semenov

Как можно пользоваться интернетом на 4.7 дюйма? Минимум 5.85. Могли убрать эти толстенные рамки и сделать красиво

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4 комментария
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Денис Перцев

Пфф, ну и какая разница с какого смартфона втыкать в телеге и ютубе. Они все более менее одинаковы. Гедонизм какой-то

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1
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Temir

400 с лихвой баков?
Кук, сосни
Ой
Чтоб тебя, кук, в жопу
Ой

Блэд
Как геев то обсирать??

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1
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Стена Трампа

Использовать неправильное местоимение.

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0
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miliydrug

Зелёный цвет айфона типо военный )

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1
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испанский смех

спец операционный

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Кристобаль Фейра

Очень важная информация, спасибо. Она очень поможет людям в СИЗО, людям, которые прячутся от бомб и людям, которым скоро нечем будет кормить своих детей.

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–1
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Пыльный Глаз

к чему претензии? ты в подсайте Технологии, здесь такое постят

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2
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Кристобаль Фейра

Это выложили в Телеграм, как главную новость. Спасибо, что хоть без пуша.

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2 комментария
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Цивилизованный утюг

Все говорили про iPhone SE за 300 долларов, впрочем, какая разница теперь

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испанский смех

я не говорил ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Цивилизованный утюг

Ты не фальшивый эксперт

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1 комментарий
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Макс Гофтман

Дезу пишешь

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Очередной новорег

Зато ксиоми топ за свои деньги

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Стена Трампа

Два экрана. Что-то непонятно куда нажимать.
Ну это пока прототип.
Прототип?
Прототип.

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испанский смех

прошки топ, надо брать

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0
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Нет сил придумать ник

ДАША ПИШЕТ ПРО ТЕХНОЛОГИИ?

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испанский смех

вот и выросло поколение

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Артемка

У Тима Кука кстати интересный цвет одежды. Или это я уже везде вижу Украину?

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испанский смех

тебе снится слава?

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Артемка

Ты решил взять комментарии количеством?)

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Населенный дебаркадер

Новый SE выглядит слабовато. Какой смысл брать его, когда есть 11 по той же цене? Я надеялся, что они хотя бы впилят в него FaceID вместо отпечатка.

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Neten

M1, M1Pro, M1Max, M1Ultra, M1Ultra Pro Max, M1Super Max

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испанский смех

новый проц пиздец, не джают шанса уебкам даже догнать хотя бы, новая шина охуеть как её запилили

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Алексей Бурнатный

Говорили, что ограничат просмотр в РФ трансляции, но открылась как обычно без всяких VPN

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Пыльный Глаз

у вас тоже на дискорде весит вечное подключение?(

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Кристобаль Фейра

Да. Через Tor тоже не пашет.

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Искандер Багаутдинов

в чем отличие этого дисплея от Pro Display XDR вкратце, что этот стоит дешевле на 2.5 тысячи?

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Dan
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