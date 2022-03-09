Россияне больше не могут купить валюту за наличные, перечислять иностранную валюту на свои зарубежные счета и пользоваться картами Visa и Mastercard за границей и в иностранных сервисах.

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РИА «Новости»

Последние две недели Центробанк вводит одно за другим ограничения на валютные операции. В то же время большинство банковских карт россиян уже или совсем скоро перестанут работать за границей и в иностранных сервисах. TJ рассказывает, с какими именно ограничениями сталкиваются клиенты российских банков и россияне, имеющие счета за рубежом.

9 марта Центробанк ввёл новый временный порядок операций с наличной валютой. До 9 сентября будут действовать следующие ограничения:

Центробанк запретил продажу валюты в кассах банка, но всё ещё можно открыть валютный счёт и приобрести валюту, например, в приложении — снять эти средства в валюте уже не получится, только в рублях по рыночному курсу (курс ЦБ) на день выдачи;

снять с уже имеющегося валютного вклада наличкой можно не более 10 тысяч долларов, остальное — только в рублях по курсу на момент выдачи;

если в одном банке у гражданина несколько валютных счетов, то он всё равно сможет получить наличности не более 10 тысяч долларов;

если валютные счета открыты в разных банках, то получить можно до 10 тысяч долларов в каждом.

Правда, с объёмом наличности в валюте в банках уже сейчас есть проблемы — в некоторых отделениях ждать доллары при снятии с действующего счёта предлагают до месяца. Связано это в том числе с тем, что Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро.

Также в сети стали появляться сообщения, что получить наличные можно исключительно в банковских кассах, а значит клиенты «Тинькофф Банка» не смогут получить свои средства в валюте — у кредитного учреждения просто нет обычных отделений. Вскоре банк опроверг это, уточнив, что по правилам ЦБ банкоматы «Тинькофф Банка» являются полноценными отделениями, а потому продолжают выдавать валюту.

Пока что Центробанк не даёт никаких прогнозов, будут ли продлевать ограничения после 9 сентября — всё будет зависеть от ситуации с санкциями.

Получение долларов или евро может оставаться проблемой. Но мы ищем варианты, чтобы у людей появились альтернативы. В частности, золото или валюты тех стран, которые не присоединились к санкциям против России Центробанк РФ

В Центробанке также отметили, что новые ограничения коснуться лишь 10% держателей валютных счетов: все остальные имеют на вкладах не более 10 тысяч долларов США.

Ранее россиянам уже ограничили валютные переводы на иностранные счета — как собственные, так и родственников

5 марта ЦБ ввёл ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж. Теперь перечислять супругам, а также родителям, детям, дедушкам, бабушкам и внукам, включая усыновителям и усыновлённым можно будет не больше 5 тысяч долларов в месяц. Ранее ограничения на сумму переводов родственникам не было.

Кроме того, российским резидентам со 2 марта запретили перечислять иностранную валюту на собственные зарубежные счета и вывозить наличные в размере более 10 тысяч долларов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

28 февраля российским резидентам запретили выдавать валютные займы и кредиты нерезидентам, а также расплачиваться по существующим кредитным обязательствам. Иными словами, выплачивать долги иностранным резидентам теперь можно только в рублях.

Кроме того, компании и физлица, являющиеся резидентами стран, объявивших об антироссийских санкциях, не смогут переводить деньги из России за рубеж. В список ЦБ попали 43 страны, которых российские власти объявили «недружественными». Банки должны приостановить транзакции в период с 1 по 31 марта.

Впрочем, граждане из стран, не попавших в список, по-прежнему могут совершать банковские переводы из России за рубеж. Но нерезидентам (даже из стран, которые не вводили санкции) ограничили трансграничные переводы без открытия банковских счетов свыше 5 тысяч долларов в месяц или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу на дату транзакции.

Санкции западных стран ограничили операции с картами Visa и Mastercard, а затем и сами платёжные системы перестали работать в России

24 февраля США ввели новые санкции против России: под ограничения попали расчёты в долларах, фунтах, евро и иенах. Сбербанк, «ФК Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк попали под блокирующие санкции США — вслед за ВЭБ.РФ и Промсвязьбанком.

Кроме того, с 26 февраля финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года, а Евросоюз ограничил до 100 тысяч евро максимальные суммы, которые могут находиться на вкладах резидентов России. Великобритания ограничила вклады до 50 тысяч фунтов.

Со 2 марта ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ отключили от межбанковской системы SWIFT. С тех пор клиенты этих кредитных учреждений не могли платить с Visa и Mastercard за границей и оплачивать покупки в интернет-магазинах под юрисдикцией стран, которые поддержали санкции.

Reuters

Ориентировочно с 10 марта к ним подключатся все остальные держатели карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками — платёжные системы приостановили работу на территории России. Все транзакции с этими картами не будут работать за пределами страны, а любые их карты, выпущенные за рубежом, больше не будут работать на территории РФ.

Это значит, что картами Visa и Mastercard, выпущенными в России, скоро совсем нельзя будет не расплатиться за границей, в иностранных сервисах и в зарубежных интернет-магазинах. Невозможно и снять наличные в банкоматах.

Позднее Visa заявила, что продлила до 11 марта сроки приема клиринговых транзакций от участников системы в РФ. Но, как пояснили в в Сбере и «Альфа-банке», карты не будут работать до 11 марта — продление не касается обычных клиентов.

При этом некоторые банки продлили срок действия всех карт Visa и Mastercard. Например, «Альфа-банк» и Совкомбанк— до конца 2028 года, МКБ — до конца 2030 года, у Газпромбанка и ВТБ они и вовсе будут действовать бессрочно.

Кобейджинговые карты «Мир»: теперь только с китайской Union Pay и за большие деньги

В качестве альтернативы россиянам предлагают пользоваться за границей картами на базе платёжной системы «Мир». Правда, их принимают только в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Технологии Софья Сажнева 6 мар разбор Статьи редакции Что делать и как теперь за всё платить после ухода Visa и Mastercard из России. Большой Картами Visa и Mastercard, выпущенными в России, с 10 марта не расплатиться за границей, в иностранных сервисах и в зарубежных интернет-магазинах. AP

Но у «Мира» есть кобейджинговая карта с китайской Union Pay — она обслуживается сразу двумя платёжными системами. Внутри страны карты работают как обычный «Мир», а за рубежом — через партнёрскую платёжную систему. Доступ к счёту предоставляется автоматически, также не нужно открывать дополнительный счёт в иностранной валюте — нужная сумма будет конвертирована в момент оплаты по курсу, с которым работает партнёрская ПС.

Китайская UnionPay распространена в более чем 150 странах, в том числе в Европе и США. Сейчас оформить такую карту можно, согласно сайту UnionPay, в нескольких российских банках:

Россельхозбанк

Газпромбанк

банк «Солидарность»

банк «Санкт-Петербург»

Промсвязьбанк (отключен от SWIFT)

банк «ВБРР»

Примсоцбанк

банк «Приморье»

банк «Зенит»

Почта Банк

Кроме того, сейчас «Сбер», «Тинькофф банк», «Альфа-банк» и МКБ планируют выпустить карты на базе китайской платёжной системы. Однако сроки, которые для этого потребуются, точно назвать нельзя.

К тому же, непонятно, сколько это будет стоить. Сразу после объявления об уходе Visa и Mastercard с российского рынка, некоторые банки существенно повысили стоимость карт UnionPay. В Газпромбанке теперь заказать карту можно только в отделении, а стоимость выпуска составляет 5 тысяч рублей. В банке «Санкт-Петербург» выпуск обойдется в 10 тысяч рублей, ещё 5 тысяч ежегодно надо будет отдавать за обслуживание. В Россельхозбанке цены за выпуск начинаются от 7,6 тысяч рублей, в банке «Зенит» открыть карту можно за 1,2 тысяч рублей.

Рост тарифов также может быть связан с уходом с российского рынка японской JCB — одной из пяти крупнейших платёжных систем, которая была создана в Японии. Она принимается к оплате в 190 странах. Ранее можно было оформить кобейджинговые карты «Мира» и JCB.