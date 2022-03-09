Как снимать и переводить деньги: финансовые ограничения для россиян из-за санкций и от ЦБ Статьи редакции
Россияне больше не могут купить валюту за наличные, перечислять иностранную валюту на свои зарубежные счета и пользоваться картами Visa и Mastercard за границей и в иностранных сервисах.
Последние две недели Центробанк вводит одно за другим ограничения на валютные операции. В то же время большинство банковских карт россиян уже или совсем скоро перестанут работать за границей и в иностранных сервисах. TJ рассказывает, с какими именно ограничениями сталкиваются клиенты российских банков и россияне, имеющие счета за рубежом.
9 марта Центробанк ввёл новый временный порядок операций с наличной валютой. До 9 сентября будут действовать следующие ограничения:
- Центробанк запретил продажу валюты в кассах банка, но всё ещё можно открыть валютный счёт и приобрести валюту, например, в приложении — снять эти средства в валюте уже не получится, только в рублях по рыночному курсу (курс ЦБ) на день выдачи;
- снять с уже имеющегося валютного вклада наличкой можно не более 10 тысяч долларов, остальное — только в рублях по курсу на момент выдачи;
- если в одном банке у гражданина несколько валютных счетов, то он всё равно сможет получить наличности не более 10 тысяч долларов;
- если валютные счета открыты в разных банках, то получить можно до 10 тысяч долларов в каждом.
Правда, с объёмом наличности в валюте в банках уже сейчас есть проблемы — в некоторых отделениях ждать доллары при снятии с действующего счёта предлагают до месяца. Связано это в том числе с тем, что Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро.
Также в сети стали появляться сообщения, что получить наличные можно исключительно в банковских кассах, а значит клиенты «Тинькофф Банка» не смогут получить свои средства в валюте — у кредитного учреждения просто нет обычных отделений. Вскоре банк опроверг это, уточнив, что по правилам ЦБ банкоматы «Тинькофф Банка» являются полноценными отделениями, а потому продолжают выдавать валюту.
Пока что Центробанк не даёт никаких прогнозов, будут ли продлевать ограничения после 9 сентября — всё будет зависеть от ситуации с санкциями.
В Центробанке также отметили, что новые ограничения коснуться лишь 10% держателей валютных счетов: все остальные имеют на вкладах не более 10 тысяч долларов США.
Ранее россиянам уже ограничили валютные переводы на иностранные счета — как собственные, так и родственников
5 марта ЦБ ввёл ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж. Теперь перечислять супругам, а также родителям, детям, дедушкам, бабушкам и внукам, включая усыновителям и усыновлённым можно будет не больше 5 тысяч долларов в месяц. Ранее ограничения на сумму переводов родственникам не было.
Кроме того, российским резидентам со 2 марта запретили перечислять иностранную валюту на собственные зарубежные счета и вывозить наличные в размере более 10 тысяч долларов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
28 февраля российским резидентам запретили выдавать валютные займы и кредиты нерезидентам, а также расплачиваться по существующим кредитным обязательствам. Иными словами, выплачивать долги иностранным резидентам теперь можно только в рублях.
Кроме того, компании и физлица, являющиеся резидентами стран, объявивших об антироссийских санкциях, не смогут переводить деньги из России за рубеж. В список ЦБ попали 43 страны, которых российские власти объявили «недружественными». Банки должны приостановить транзакции в период с 1 по 31 марта.
Впрочем, граждане из стран, не попавших в список, по-прежнему могут совершать банковские переводы из России за рубеж. Но нерезидентам (даже из стран, которые не вводили санкции) ограничили трансграничные переводы без открытия банковских счетов свыше 5 тысяч долларов в месяц или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу на дату транзакции.
Санкции западных стран ограничили операции с картами Visa и Mastercard, а затем и сами платёжные системы перестали работать в России
24 февраля США ввели новые санкции против России: под ограничения попали расчёты в долларах, фунтах, евро и иенах. Сбербанк, «ФК Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк попали под блокирующие санкции США — вслед за ВЭБ.РФ и Промсвязьбанком.
Кроме того, с 26 февраля финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года, а Евросоюз ограничил до 100 тысяч евро максимальные суммы, которые могут находиться на вкладах резидентов России. Великобритания ограничила вклады до 50 тысяч фунтов.
Со 2 марта ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ отключили от межбанковской системы SWIFT. С тех пор клиенты этих кредитных учреждений не могли платить с Visa и Mastercard за границей и оплачивать покупки в интернет-магазинах под юрисдикцией стран, которые поддержали санкции.
Ориентировочно с 10 марта к ним подключатся все остальные держатели карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками — платёжные системы приостановили работу на территории России. Все транзакции с этими картами не будут работать за пределами страны, а любые их карты, выпущенные за рубежом, больше не будут работать на территории РФ.
Это значит, что картами Visa и Mastercard, выпущенными в России, скоро совсем нельзя будет не расплатиться за границей, в иностранных сервисах и в зарубежных интернет-магазинах. Невозможно и снять наличные в банкоматах.
Позднее Visa заявила, что продлила до 11 марта сроки приема клиринговых транзакций от участников системы в РФ. Но, как пояснили в в Сбере и «Альфа-банке», карты не будут работать до 11 марта — продление не касается обычных клиентов.
При этом некоторые банки продлили срок действия всех карт Visa и Mastercard. Например, «Альфа-банк» и Совкомбанк— до конца 2028 года, МКБ — до конца 2030 года, у Газпромбанка и ВТБ они и вовсе будут действовать бессрочно.
Кобейджинговые карты «Мир»: теперь только с китайской Union Pay и за большие деньги
В качестве альтернативы россиянам предлагают пользоваться за границей картами на базе платёжной системы «Мир». Правда, их принимают только в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
Но у «Мира» есть кобейджинговая карта с китайской Union Pay — она обслуживается сразу двумя платёжными системами. Внутри страны карты работают как обычный «Мир», а за рубежом — через партнёрскую платёжную систему. Доступ к счёту предоставляется автоматически, также не нужно открывать дополнительный счёт в иностранной валюте — нужная сумма будет конвертирована в момент оплаты по курсу, с которым работает партнёрская ПС.
Китайская UnionPay распространена в более чем 150 странах, в том числе в Европе и США. Сейчас оформить такую карту можно, согласно сайту UnionPay, в нескольких российских банках:
- Россельхозбанк
- Газпромбанк
- банк «Солидарность»
- банк «Санкт-Петербург»
- Промсвязьбанк (отключен от SWIFT)
- банк «ВБРР»
- Примсоцбанк
- банк «Приморье»
- банк «Зенит»
- Почта Банк
Кроме того, сейчас «Сбер», «Тинькофф банк», «Альфа-банк» и МКБ планируют выпустить карты на базе китайской платёжной системы. Однако сроки, которые для этого потребуются, точно назвать нельзя.
К тому же, непонятно, сколько это будет стоить. Сразу после объявления об уходе Visa и Mastercard с российского рынка, некоторые банки существенно повысили стоимость карт UnionPay. В Газпромбанке теперь заказать карту можно только в отделении, а стоимость выпуска составляет 5 тысяч рублей. В банке «Санкт-Петербург» выпуск обойдется в 10 тысяч рублей, ещё 5 тысяч ежегодно надо будет отдавать за обслуживание. В Россельхозбанке цены за выпуск начинаются от 7,6 тысяч рублей, в банке «Зенит» открыть карту можно за 1,2 тысяч рублей.
Рост тарифов также может быть связан с уходом с российского рынка японской JCB — одной из пяти крупнейших платёжных систем, которая была создана в Японии. Она принимается к оплате в 190 странах. Ранее можно было оформить кобейджинговые карты «Мира» и JCB.
Недоступны теперь и кобейджинговые карты «Мир»-Maestro, поскольку Maestro – это одна дебетовых карт платёжной системы Mastercard.
но всё ещё можно открыть валютный счёт и приобрести валюту, например, в приложении — снять эти средства в валюте уже не получится, только в рублях по рыночному курсу (курс ЦБ) на день выдачи
Ничего более тупого не слышал в своей жизни, несите нам деньги, а назад отдадим макулатурой
Учитывая то, что курс ЦБ и реальный курс значительно отличаются
Жаль, что россияне ничего не могут сделать, ведь у силовиков есть дубинки.
Ну ставки по валютным вкладам сейчас под 7%, а ограничения на снятие наличных только до 9 сентября. Если ты веришь ЦБ, то почему бы и нет.
Если ты веришь ЦБ, то почему бы и нет.
Так регулятор завершил спецоперацию девалютизации населения. Люди занесли деньги в банки, теперь их взяли и не отдадут минмиум до сентября, можно и снижать ставочку
Вот свежий пост в ТГ-канале Альфабанка:
https://t.me/AlfaBank/1116
Судя по другому посту Альфы в Телеге куча народу поверило в ЦБ и за полдня принесли 500млн долларов на эти вклады, которые сегодня и ограничили.
https://t.me/AlfaBank/1091
Завтра мы планируем изменить ставки по вкладам в валюте: с 8% до 5% в долларах и с 5% до 4% в евро.
Послезавтра мы изменим ставки по вкладам в рублях с 20% до 18%.
Предупреждаем заранее, чтобы дать время открыть в...
Завтра мы планируем изменить ставки по вкладам в валюте: с 8% до 5% в долларах и с 5% до 4% в евро.
Послезавтра мы изменим ставки по вкладам в рублях с 20% до 18%.
Предупреждаем заранее, чтобы дать время открыть вклады под более высокий процент ↗
@alfabank
Мы сами не ожидали, когда утром запускали Альфа-Вклад в долларах под 8% годовых. Столько денег люди положили на долларовые вклады за неполный день. Ещё раз: ПОЛМИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.
Точнее — $553 909 479, всё-таки мы в банке 💰
По рублёвым вкладам до 20%, к...
Мы сами не ожидали, когда утром запускали Альфа-Вклад в долларах под 8% годовых. Столько денег люди положили на долларовые вклады за неполный день. Ещё раз: ПОЛМИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.
Точнее — $553 909 479, всё-таки мы в банке 💰
По рублёвым вкладам до 20%, которые мы запустили вчера, новые данные. За прошлый день их было 100 000, а сегодня уже 200 000. Если переводить в деньги — 250 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ЗА ДВА ДНЯ. И это тоже 🚀
Хорошо, мы продолжаем и прямо сейчас запускаем Альфа-Вклад в евро — под 5%.
Альфа-Вклад в любой валюте (8% в долларах, 5% в евро, 20% в рублях) — в нашем приложении за 7 секунд или в любом отделении банка. Внимание: открыть вклад в долларах и евро можно до 8 марта включительно 🌷
@alfabank
Держать деньги в менее волатильной валюте, снимая по необходимости - идея неплохая, зря ты.
Хорошо быть нищим, ребята. Минус один повод для беспокойства - остаётся лишь 99 других.
Осталось дождаться продуктовых карточек и расслабиться окончательно
I've got 99 problems...
and a putsch ain't one
Перефразируя классика - "А зачем вам доллары, если покупать нечего?"
Для потомков
Набиуллина так-то пытается спасти экономику от тотальной аннигиляции. Просто это делается методами, которые кажутся маминым экономистам деспотичными.
схуяли?
Обстрижёшь с неё мех, сделаешь шубу, продашь шубу китайский брат - получишь большой деньга, туда-сюда метро проехать сможешь!
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А самое прикольное что человек 20 - ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ОДУПЛЯЕТ. НЕ ЧИТАЕТ НЕ ВОЛНУЕТСЯ НЕ ДУМАЕТ.