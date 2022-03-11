Технологии
Софья Сажнева

Как теперь покупать игры в Steam и в онлайн-магазинах PlayStation, Xbox и Nintendo Статьи редакции

Платёжные сервисы, покупка кодов у других пользователей и регистрация аккаунта в другом регионе.

28 28 комментариев
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POCKET-LINT

Из-за ухода платёжных сервисов Visa и Mastercard с российского рынка геймеры больше не могут через банковскую карту пополнить баланс в Steam, а также онлайн-магазинах PlayStation, Xbox и Nintendo. В то же время последние ограничивают свою работу в России, из-за чего стали недоступны другие популярные способы оплаты вроде покупки кодов в официальных магазинах. TJ разобрался, как альтернативы всё ещё доступны.

Баланс в Steam можно пополнить через платёжные сервисы и продажу инвентаря площадке

4 марта Microsoft объявила, что больше не будет продавать товары и предоставлять услуги в России, а затем ограничила доступ к своим играм в Steam. Ещё 2 марта геймеры заметили, что Steam ограничил способы оплаты для пользователей из России — остались только PayPal и кошелёк магазина. Сейчас оба способа уже не доступны.

Как теперь можно купить игры:

  • Через Qiwi — платёжный сервис работает в России в полном объёме, счёт можно пополнить в том числе наличными через специальные автоматы.
  • Через PayBerry — на сайте платёжного сервиса указано, что его счёт можно пополнять картами «Мир» или через Qiwi-кошелек. А уже через PayBerry можно отправлять деньги в Steam.
  • Через Plati.ru — по сути, тут идёт обмен деньгами или кодами с другими пользователями Steam, которые затем зачисляют средства на нужный счёт. Плюс — множество вариантов оплаты, включая криптовалюту. Минусы — есть риск нарваться на мошенника.
  • Через российские игровые дискаунтеры вроде SteamBuy или GabeStore — это не совсем способ покупать в Steam, но игра, приобретённая в таких магазинах, попадает в библиотеку лаунчера.
  • Продажа вещей в Steam — внутри самой площадки можно продавать различный инвентарь из игр вроде коллекционных карточек. В таком случае средства сразу поступают сразу на счёт сервиса. Кроме того, можно заработать на перепродаже: другой пользователь покупает на стороннем сайте вещь, передает её в инвентарь другого, а уже тот — перепродаёт вещь торговой площадке, получая вырученные средства на баланс.
  • Попросить человека из другого региона купить игру, и подарить её вам.

Оплатить Xbox можно с помощью ключей и подарков от других пользователей

Приостановка работы Microsoft, по идее, должна коснуться и Xbox Game Pass. Но пока все работает в обычном режиме, и есть два популярных способа пополнения баланса.

  • Покупка ключа на сторонних площадках вроде Plati.ru, Ozon, «Яндекс.Маркете», «М.Видео» или «Эльдорадо». Там можно приобрести ключи как для российского региона, так и для другого. Во втором случае нужно включить VPN нужной страны, перейти на сайт, заново зайти в свой аккаунт и активировать код.
  • Попросить жителя другого региона приобрести игру и «подарить» её — так она переходит пользователю. Для этого при покупке надо указать электронную почту получателя, на которую придёт код для активации игры. Правда, чтобы им воспользоваться, также придётся найти VPN с сервером в соответствующей стране.

Считается, что выгоднее всего покупать игры в Аргентине, Бразилии или Турции. Кстати, покупать в магазинах этих стран могут жители Украины и Казахстана и других стран, где ещё нет официального Microsoft Store, — они могут приобретать игры в любом регионе.

На различных площадках, а также тематических форумах и в сообществах существуют посредники-продавцы, которые помогут вам приобрести игру в чужом регионе. За это они берут комиссию в размере 100-250 рублей.

Популярные игры можно купить в физическом формате, на дисках, в рознице и на интернет-аукционах. Пока неизвестно, что будет с новыми поставками.

PlayStation Store ограничил работу для всех пользователей русскоязычной версии — в том числе в Казахстане и Прибалтике

10 марта Sony приостановила поставки ПО и оборудования и закрыла доступ к PlayStation Store — владельцы консолей потеряли доступ к части функционала платного PS Plus, в том числе к ежемесячным подборкам игр. Пока что купленные ранее игры ещё можно установить на PS5 и PS4 из раздела «Библиотека» на самой консоли или через приложение PS App. Никаких официальных заявлений о возврате средств от компании не было.

Купить рекламу Отключить

Не понятно, что теперь делать с оплатой — уже нельзя активировать ключ на PS Plus из розницы, поскольку ранее это делалось через PS Store. Кроме того, остается неясным, работают ли коды погашения. Сайт магазина перестал функционировать, и невозможно даже зайти в свой профиль.

Ещё днём 10 марта можно было пополнить баланс через мобильное приложение PlayStation для iOS и Android. Для этого надо выбрать вкладку PS Store, а затем пункт «Погашение кодов».

Дополнительная трудность: в PlayStation нельзя переключить регион как, например, на Xbox и Nintendo. Это значит, что пользователь может только создать новый аккаунт без переноса данных и игры. Ограничения компании коснулись не только россиян — как оказалось, российским интерфейсом пользовались также в Казахстане и Прибалтике.

Пополнить аккаунт, зарегистрированный не в России, можно с помощью кодов для пополнения, которые можно приобрести в интернете. Правда, цена на них может быть до 30% выше номинала карточки.

По-прежнему для консолей можно приобрести физические диски, оставшиеся в магазинах. Их преимущество в том, что они будут работать даже без подключения к сервисам PSN.

Игры в Nintendo подорожают вполовину, новые не будут поставляться в РФ, но остатки уже поступивших изданий можно приобрести в рознице

Nintendo в начале марта приостановила поставки в Россию своих консолей и игр из-за проблем с логистикой и оплатой, возникших в связи с введёнными санкциями. Теперь компания будет работать в стране со следующими ограничениями:

  • в Россию «в обозримом будущем» не будут поставлять все продукты Nintendo;
  • цены в магазине «Мир Nintendo» повысят на следующей неделе: игры, которые стоили 3999 рублей, будут стоить 6199 рублей;
  • розничная продукция останется в продаже до тех пор, пока товары есть в наличии.

С начала марта приостановлена работа внутреннего магазина eShop в России, выход — смена региона. Есть нюанс: российские игроки смогут играть онлайн до тех пор, пока активна их подписка Nintendo Switch Online, но пока включено её автопродление, сменить регион не получится. Для того, чтобы её отменить, необходимо обратиться в техподдержку.

Оплаты с российских карт Visa и Mastercard, впрочем, всё равно недоступны. Nintendo пока не дала комментариев о возможном добавлении платёжных систем UnionPay или Мир в eShop.

Пополнить баланс можно с помощью карт предоплаты. Купить их можно на сайтах вроде play-asia.com (в том числе через UnionPay (через VPN) и криптовалюту) и cdkeys.com (с помощью криптовалюты).

Кроме того, ключи для игр и карты пополнения можно найти у посредников и площадках типа Авито, eBay и G2A, но велик риск попасться на мошенника, купить ворованные ключи и получить бан аккаунта.

#технологии #игры #nintendo #xbox #playstation

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28 комментариев
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Скрытый американец

Завидую психической стабильности тех людей, у которых не пропало желание играть в игры

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12
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Alexander D

Я в дум ебашу как только время свободное есть
Прекрасный способ эскапизма – игры, книги, кино

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8
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Spok

Только сейчас понял, что с 24 не посмотрел ни одного фильма, ни разу не запустил игру, ни одного футбольного матча не посмотрел. Такие дела

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2
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H8isGR8

Сидишь новости комментируешь?

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0
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Spok

Да, тебе вот пишу. А мог бы играть!

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1
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CiZerin

Играю в Valorant, закинул денег на 3 баттл паса вперед.

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0
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Даулет Тургалиев

Играю в онлайн игры в Дискорде с рандомами. На днях играл с человеком из Украины, у него толи бомбежка началась, толи кабель провредили - он так и не доиграл.

Помогает убежать от реальности, хотябы не время.

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0
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Альтернативный нос

Фоллаут, того гляди, за окном запустится

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6
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Sweety bread for my bratishka

+ В Half-Life: Alyx без VR можно будет поиграть

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1
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Таинственный супер_стар

У нас метро будет

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0
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Voke

Диванные аналитики на Д*Ф в комментариях уже обьяснили что покупать игры которые заблокировали в России - значит поддерживать русофобию

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3
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Различный Петя

поддерживать русофобию
 Как будто что-то плохое. Свобода мнений подразумевает, что ты можешь быть и русофобом, равно как и англичанин может быть англофобом, высказывающим открыто свое мнение, критикующим королеву и свою страну. Режим дошел уже до той стадии, когда дети с детиэф пукнуть боятся, те самые, которые ещё недавно в школах друг перед другом брендами выябывались, по макдакам с кейэфси шарились и позиционировали себя как самые свободолюбивые люди в стране. Совочик то, он видимо все таки в генах.

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2
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Voke

Просто сейчас немного другие кумиры, типа Стаса, скоро вся молодежь будет строить cumунизм

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1
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Мокрый велосипед

А никак

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2
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sf

Эй, ты украл мой комент!

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2
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Исходный чувак

Мелочь когда украли будущее

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4
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Веня Володарский

Так, а что делать с Гугл Плеем? Сегодня в настройках оплаты стало недоступно вообще всё

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Sweety bread for my bratishka

4PDA

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1
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Веня Володарский

Блин, ну там не все взломать можно, к сожалению

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1
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Невдуплёныш

Куда тут плакать?

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0
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KuZBASS

Как покупать иксбоксы?

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Скрытый американец

В Казахстане, но зачем?

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Андрей Охапкин

Через Payberry можно и с помощью сбербанка закинуть деньги в Стим, вчера проверил. Нужно отсканировать qr код на сайте и всё, но там комиссия 10%.
Вот тут подробнее:

Как покупать игры в Steam из России — проверяем…
PayBerry норм, Qiwi норм, Plati.ru не советуем.
dtf.ru
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Пароход из листа тетрадного

чёт нихера, дня три уже пробую, пишет про неверные данные

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Постоянный браслет

Platinologi. ru

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НикакойвойнысУкраиной

А на что их покупать?
И на чём играть-то? Xbox прекращает поставки, комплюбахтеры принцессеры — тоже вот уже всё

Лет через 10 бум бибос посасывать

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H8isGR8

Прикинь, у людей оказывается уже есть дома Xbox’ы и компы!

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НикакойвойнысУкраиной

Потом не будет
Лет десять подожди

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🔻YouTube – один из самых злостных нарушителей российского законодательства.

🔻Со стороны платформы не первый год идёт системное нарушение и полное игнорирование российских законов, а также решений российских судов.

🔻За последние 2 недели нарушения участились🔽🔽

🔻В адрес компании Google в отношении видеохостинга YouTube были направлены требования об удалении запрещенных материалов с более чем 101 тыс. страниц.

🔻Всего к настоящему времени администрацией YouTube не удален 2501 материал, содержащийся в ранее направленных требованиях Роскомнадзора (в 2020 – 2021 гг). Включая информацию о способах употребления наркотиков, материалы с пропагандой суицидов, кадры расстрела людей.

🔻С момента начала специальной военной операции YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора в отношении удаления 1500 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

🔻Кроме того, YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции.

🔻Почему мы должны терпеть, если в эфире на видеохостинге идут прямые трансляции с насилием и откровенным враньём о России, а при этом нашим СМИ «затыкают» рот на этой площадке?

🔻Или то, что платформа годами не пресекает распространение опасного контента в детской среде?

🔻Или когда Google ограничивает Play market и отрезает большое количество наших организаций от возможности ведения и развития бизнеса?

🔻Мы по прежнему дадим им возможность смеяться над Россией и при этом продолжать у нас зарабатывать колоссальную прибыль?

🔻Очевидно, что YouTube целенаправленно «нарывается» на санкции со стороны регулятора.

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