Платёжные сервисы, покупка кодов у других пользователей и регистрация аккаунта в другом регионе.

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POCKET-LINT

Из-за ухода платёжных сервисов Visa и Mastercard с российского рынка геймеры больше не могут через банковскую карту пополнить баланс в Steam, а также онлайн-магазинах PlayStation, Xbox и Nintendo. В то же время последние ограничивают свою работу в России, из-за чего стали недоступны другие популярные способы оплаты вроде покупки кодов в официальных магазинах. TJ разобрался, как альтернативы всё ещё доступны.

Баланс в Steam можно пополнить через платёжные сервисы и продажу инвентаря площадке

4 марта Microsoft объявила, что больше не будет продавать товары и предоставлять услуги в России, а затем ограничила доступ к своим играм в Steam. Ещё 2 марта геймеры заметили, что Steam ограничил способы оплаты для пользователей из России — остались только PayPal и кошелёк магазина. Сейчас оба способа уже не доступны.

Как теперь можно купить игры:

Через Qiwi — платёжный сервис работает в России в полном объёме, счёт можно пополнить в том числе наличными через специальные автоматы.

Через PayBerry — на сайте платёжного сервиса указано, что его счёт можно пополнять картами «Мир» или через Qiwi-кошелек. А уже через PayBerry можно отправлять деньги в Steam.

Через Plati.ru — по сути, тут идёт обмен деньгами или кодами с другими пользователями Steam, которые затем зачисляют средства на нужный счёт. Плюс — множество вариантов оплаты, включая криптовалюту. Минусы — есть риск нарваться на мошенника.

Через российские игровые дискаунтеры вроде SteamBuy или GabeStore — это не совсем способ покупать в Steam, но игра, приобретённая в таких магазинах, попадает в библиотеку лаунчера.

Продажа вещей в Steam — внутри самой площадки можно продавать различный инвентарь из игр вроде коллекционных карточек. В таком случае средства сразу поступают сразу на счёт сервиса. Кроме того, можно заработать на перепродаже: другой пользователь покупает на стороннем сайте вещь, передает её в инвентарь другого, а уже тот — перепродаёт вещь торговой площадке, получая вырученные средства на баланс.

Попросить человека из другого региона купить игру, и подарить её вам.

Оплатить Xbox можно с помощью ключей и подарков от других пользователей

Приостановка работы Microsoft, по идее, должна коснуться и Xbox Game Pass. Но пока все работает в обычном режиме, и есть два популярных способа пополнения баланса.

Покупка ключа на сторонних площадках вроде Plati.ru, Ozon, «Яндекс.Маркете», «М.Видео» или «Эльдорадо». Там можно приобрести ключи как для российского региона, так и для другого. Во втором случае нужно включить VPN нужной страны, перейти на сайт, заново зайти в свой аккаунт и активировать код.

Попросить жителя другого региона приобрести игру и «подарить» её — так она переходит пользователю. Для этого при покупке надо указать электронную почту получателя, на которую придёт код для активации игры. Правда, чтобы им воспользоваться, также придётся найти VPN с сервером в соответствующей стране.



Считается, что выгоднее всего покупать игры в Аргентине, Бразилии или Турции. Кстати, покупать в магазинах этих стран могут жители Украины и Казахстана и других стран, где ещё нет официального Microsoft Store, — они могут приобретать игры в любом регионе.

На различных площадках, а также тематических форумах и в сообществах существуют посредники-продавцы, которые помогут вам приобрести игру в чужом регионе. За это они берут комиссию в размере 100-250 рублей.

Популярные игры можно купить в физическом формате, на дисках, в рознице и на интернет-аукционах. Пока неизвестно, что будет с новыми поставками.

PlayStation Store ограничил работу для всех пользователей русскоязычной версии — в том числе в Казахстане и Прибалтике

10 марта Sony приостановила поставки ПО и оборудования и закрыла доступ к PlayStation Store — владельцы консолей потеряли доступ к части функционала платного PS Plus, в том числе к ежемесячным подборкам игр. Пока что купленные ранее игры ещё можно установить на PS5 и PS4 из раздела «Библиотека» на самой консоли или через приложение PS App. Никаких официальных заявлений о возврате средств от компании не было.

Не понятно, что теперь делать с оплатой — уже нельзя активировать ключ на PS Plus из розницы, поскольку ранее это делалось через PS Store. Кроме того, остается неясным, работают ли коды погашения. Сайт магазина перестал функционировать, и невозможно даже зайти в свой профиль.

Ещё днём 10 марта можно было пополнить баланс через мобильное приложение PlayStation для iOS и Android. Для этого надо выбрать вкладку PS Store, а затем пункт «Погашение кодов».

Дополнительная трудность: в PlayStation нельзя переключить регион как, например, на Xbox и Nintendo. Это значит, что пользователь может только создать новый аккаунт без переноса данных и игры. Ограничения компании коснулись не только россиян — как оказалось, российским интерфейсом пользовались также в Казахстане и Прибалтике.

Пополнить аккаунт, зарегистрированный не в России, можно с помощью кодов для пополнения, которые можно приобрести в интернете. Правда, цена на них может быть до 30% выше номинала карточки.

По-прежнему для консолей можно приобрести физические диски, оставшиеся в магазинах. Их преимущество в том, что они будут работать даже без подключения к сервисам PSN.

Игры в Nintendo подорожают вполовину, новые не будут поставляться в РФ, но остатки уже поступивших изданий можно приобрести в рознице

Nintendo в начале марта приостановила поставки в Россию своих консолей и игр из-за проблем с логистикой и оплатой, возникших в связи с введёнными санкциями. Теперь компания будет работать в стране со следующими ограничениями:

в Россию «в обозримом будущем» не будут поставлять все продукты Nintendo;

цены в магазине «Мир Nintendo» повысят на следующей неделе: игры, которые стоили 3999 рублей, будут стоить 6199 рублей;

розничная продукция останется в продаже до тех пор, пока товары есть в наличии.

С начала марта приостановлена работа внутреннего магазина eShop в России, выход — смена региона. Есть нюанс: российские игроки смогут играть онлайн до тех пор, пока активна их подписка Nintendo Switch Online, но пока включено её автопродление, сменить регион не получится. Для того, чтобы её отменить, необходимо обратиться в техподдержку.

Оплаты с российских карт Visa и Mastercard, впрочем, всё равно недоступны. Nintendo пока не дала комментариев о возможном добавлении платёжных систем UnionPay или Мир в eShop.

Пополнить баланс можно с помощью карт предоплаты. Купить их можно на сайтах вроде play-asia.com (в том числе через UnionPay (через VPN) и криптовалюту) и cdkeys.com (с помощью криптовалюты).