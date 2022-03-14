А также для раскрытия личности российских военных и борьбы и дезинформацией. В их базе — два миллиарда фотографий из «ВКонтакте».

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Сотрудничество властей Украины и компании Clearview AI началось 12 марта после того, как стартап предложил Минобороны страны использовать технологию для распознавания лиц российских солдат и погибших во время боевых действий. В письме, направленном Украине, генеральный директор компании Хоан Тон-То заявил о готовности помочь Киеву. Об этом он рассказал Reuters.

В письме отмечается, что в базе данных Clearview AI находится более двух миллиардов фотографий из «ВКонтакте». Всего в распоряжении компании 10 миллиардов изображений.

По словам Тон-То, использовать технологию распознавания лиц легче, чем пытаться подобрать отпечатки погибшего человека. Также она поможет правительству Украины воссоединить беженцев, разлучённых со семьями, выявить российских солдат и развенчать «военные» фейки в соцсетях. Однако с какой целью власти страны используют технологию компании, гендиректору пока неясно.

Советник Clearview AI Ли Волоски также сообщил, что Украине предоставлен бесплатный доступ. Он добавил, что с помощью базы данных компании они могут проверять людей на контрольно-пропускных пунктах. России использовать эту технологию не предлагали.

Официально Минобороны Украины не заявляло о сотрудничестве с Clearview AI, однако ведомство сообщало, что многие иностранные компании предлагают помощь в сфере кибербезопасности и интернета. В том числе они называли Clearview AI.

В компании отмечают, что их технология не должна быть единственным источником идентификации человека. Согласно заявлению Тон-То, он не хотел бы, чтобы Clearview AI использовали с нарушениями Женевских конвенций, которые устанавливают правовые стандарты гуманитарного обращения во время войны. Властям Украины, как и другим пользователям, перед запросом будет необходимо указать причину поиска.

Исполнительный директор Проекта по надзору за технологиями наблюдения в Нью-Йорке (Surveillance Technology Oversight Project, STOP) Альберт Фокс Кан заявил, что использование Clearview AI во время военных действий может привести к гибели гражданского населения из-за неправильной идентификации людей на КПП. По его словам, такое уже происходило, когда стартап сотрудничал с полицией.

Мы увидим, как технологии с благими намерениями нанесут вред тем самым людям, которым они должны помочь. Альберт Фокс Кан исполнительный директор Проекта по надзору за технологиями наблюдения в Нью-Йорке

Технология Clearview AI запрещена в Великобритании и Австралии, власти этих стран приказали компании удалить все данные об их гражданах. Информацию стартап собирает из социальных сетей и отказывает признавать незаконность этого способа, сравнивая его с принципом работы поиска Google.

Технологии Дамир Камалетдинов 20.01.2020 спецслужбам Статьи редакции В США обнаружили аналог FindFace, доступ к которому продавали полиции и Для распознавания лиц используют базу из трёх миллиардов снимков, нелегально загруженных из интернета. Результат работы приложения Clearview AI Фото NYT