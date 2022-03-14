Министерство обороны Украины начало использовать технологию по распознаванию лиц Clearview AI для идентификации погибших Статьи редакции
А также для раскрытия личности российских военных и борьбы и дезинформацией. В их базе — два миллиарда фотографий из «ВКонтакте».
Сотрудничество властей Украины и компании Clearview AI началось 12 марта после того, как стартап предложил Минобороны страны использовать технологию для распознавания лиц российских солдат и погибших во время боевых действий. В письме, направленном Украине, генеральный директор компании Хоан Тон-То заявил о готовности помочь Киеву. Об этом он рассказал Reuters.
В письме отмечается, что в базе данных Clearview AI находится более двух миллиардов фотографий из «ВКонтакте». Всего в распоряжении компании 10 миллиардов изображений.
По словам Тон-То, использовать технологию распознавания лиц легче, чем пытаться подобрать отпечатки погибшего человека. Также она поможет правительству Украины воссоединить беженцев, разлучённых со семьями, выявить российских солдат и развенчать «военные» фейки в соцсетях. Однако с какой целью власти страны используют технологию компании, гендиректору пока неясно.
Советник Clearview AI Ли Волоски также сообщил, что Украине предоставлен бесплатный доступ. Он добавил, что с помощью базы данных компании они могут проверять людей на контрольно-пропускных пунктах. России использовать эту технологию не предлагали.
Официально Минобороны Украины не заявляло о сотрудничестве с Clearview AI, однако ведомство сообщало, что многие иностранные компании предлагают помощь в сфере кибербезопасности и интернета. В том числе они называли Clearview AI.
В компании отмечают, что их технология не должна быть единственным источником идентификации человека. Согласно заявлению Тон-То, он не хотел бы, чтобы Clearview AI использовали с нарушениями Женевских конвенций, которые устанавливают правовые стандарты гуманитарного обращения во время войны. Властям Украины, как и другим пользователям, перед запросом будет необходимо указать причину поиска.
Исполнительный директор Проекта по надзору за технологиями наблюдения в Нью-Йорке (Surveillance Technology Oversight Project, STOP) Альберт Фокс Кан заявил, что использование Clearview AI во время военных действий может привести к гибели гражданского населения из-за неправильной идентификации людей на КПП. По его словам, такое уже происходило, когда стартап сотрудничал с полицией.
Технология Clearview AI запрещена в Великобритании и Австралии, власти этих стран приказали компании удалить все данные об их гражданах. Информацию стартап собирает из социальных сетей и отказывает признавать незаконность этого способа, сравнивая его с принципом работы поиска Google.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Это объяснили проблемами с логистикой, подорожанием материалов и девальвацией рубля.
Посольство РФ назвало статью издания вымыслом.
Маски можно не носить с 15 марта.
«Лишний» день понадобился на «завершение производственных процессов».
«Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга».
Заебись. Мамкам и женам убитых будет проще получить компенсацию
Clearview AI можно просто признать экстремистской организацией
Тем более что есть международный опыт
Технология Clearview AI запрещена в Великобритании и Австралии, власти этих стран приказали компании удалить все данные об их гражданах.
Даже рептилоиды англосаксонские против. Значит надо брать
Искуственный интеллект - иностранный агент
Да и натуральный тоже.
Ну да, технология надежная как швейцарские часы
Мне кажется, что скорее всего пошлют нахуй родителей и скажут, что «это фейки Запада, а ваш сын пропал без вести, поэтому сосите бибу»
Погиб на учениях, а не при боевых действиях. И хуй докажешь, что это не так.
а Украина украла труп с учений, все сходится!
Ну в Казахстане прокатило же, террористы ограбили морг.
А мне кажется что будут платить. Много платить, чтоб не бухтели
рублей можно много напечатать
И ускорить тем самым инфляцию
Инфляция для нашей страны в прошлом. Сейчас можно ускорить только гиперинфляцию
"правительство заявило о необходимости увеличить гиперинфляцию"
Самое страшное это то что так и будет
Какая компенсация? Мамкам нужно будет ещё самым честным чинам доказать, что их сын умер. Эти 100 баксов за жизнь ещё нужно будет выклянчить.
Ну когда можно будет а) найти человека в соц сетях б) связаться с родными с вопросом "где он" и в) показать фотку трупа, то уже никакие "фейки" не проканают. Думаю щас уже будут признавать что трупов полно, даже не гос каналах
У меня уже интересный мошеннический кейс на основании этих данных родился. Надеюсь, что у меня одного. Потому что воплощать это жизнь - ещё большее кощунство.
типа если хотите груз 200 переведите вот сюда 5к деревянных?)
Типа того. Не буду раскрывать подробности. Иногда я боюсь собственных мыслей.
Не думаю что эту инфу будуть лить в свободный доступ. Будет конечно ряд лиц работающих с этим, но не более того.
Говорят, что подобные звонки уже начались.
Бляя ну пиздец. Но это уже с рос стороны данные сливают, как по банкам. Тут никакого ИИ не нужно
Знаю точно звонят:
- с угрозами с Украины у тех, кто служит;
- с угрозами родителей призывников.
ну классика, только вместо "ваш сын сбил насмерть человека" на "ваш сын в плену на бутылке", а все остальное оставили
Социнженегрия.
Не зря с вк удалился, столько данных пересылают на сторонние сервисы беспрепятственно
так их можно собрать и без участия сервиса
А Фейсбук и Инстаграм?
И какая цель? Доказать потери? Доказали. И что дальше? Должны все бунтовать начать резко? Больше похоже, что будут спамить всем подряд и тролить.
Да просто отправят типо приезжайте и забирайте.
Сомневаюсь, что они будут родственникам писать. При таком способе распознания можно очень сильно ошибиться и прислать похоронку не той семье
Вот тут не уверен. С украинской стороны адекватности не больше, а даже кажется меньше
Да бля, а всрф сплошь ангелочки.
Получатся, что просто для лулзов
Именно
Цель посчитать трупы. Абстрактная цифра 12000 погибших выглядит сомнительно, в отличие от пофамильного списка
Абстрактность такой подсчёт не исключит. Не всех можно опознать в связи с характерами ранений и далеко не ко всем трупам можно подойти.
Безусловно. Нормально посчитать российские потерт может только рф, но ей похуй. Так что приходится придумывать костыли.
И то примерно. Будут значится как пропал без вести
хотя бы для того чтобы родственникам была известна судьба человека
Чтобы мамы папы жены начали штурмовать военкоматы и прочие с требованием выдать тело.
Сейчас то они надеются что солдатик жив.
Интересно с какой точностью определяет, все же лицо погибшего отличается от живого
Списки военнослужащих есть. Если будет два-три похожих лица в системе. Сверят по спискам, плюс возраст и т.д.
особенно, если с танка по нему ёбнуть
Видел видео, где солдата, видимо, добили в лицо из калаша. Лица там нет. Вид жуткий.
Система распознавания лиц здорового человека