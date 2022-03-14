Технологии
Sasha Shambilova

Министерство обороны Украины начало использовать технологию по распознаванию лиц Clearview AI для идентификации погибших Статьи редакции

А также для раскрытия личности российских военных и борьбы и дезинформацией. В их базе — два миллиарда фотографий из «ВКонтакте».

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Сотрудничество властей Украины и компании Clearview AI началось 12 марта после того, как стартап предложил Минобороны страны использовать технологию для распознавания лиц российских солдат и погибших во время боевых действий. В письме, направленном Украине, генеральный директор компании Хоан Тон-То заявил о готовности помочь Киеву. Об этом он рассказал Reuters.

В письме отмечается, что в базе данных Clearview AI находится более двух миллиардов фотографий из «ВКонтакте». Всего в распоряжении компании 10 миллиардов изображений.

По словам Тон-То, использовать технологию распознавания лиц легче, чем пытаться подобрать отпечатки погибшего человека. Также она поможет правительству Украины воссоединить беженцев, разлучённых со семьями, выявить российских солдат и развенчать «военные» фейки в соцсетях. Однако с какой целью власти страны используют технологию компании, гендиректору пока неясно.

Советник Clearview AI Ли Волоски также сообщил, что Украине предоставлен бесплатный доступ. Он добавил, что с помощью базы данных компании они могут проверять людей на контрольно-пропускных пунктах. России использовать эту технологию не предлагали.

Официально Минобороны Украины не заявляло о сотрудничестве с Clearview AI, однако ведомство сообщало, что многие иностранные компании предлагают помощь в сфере кибербезопасности и интернета. В том числе они называли Clearview AI.

В компании отмечают, что их технология не должна быть единственным источником идентификации человека. Согласно заявлению Тон-То, он не хотел бы, чтобы Clearview AI использовали с нарушениями Женевских конвенций, которые устанавливают правовые стандарты гуманитарного обращения во время войны. Властям Украины, как и другим пользователям, перед запросом будет необходимо указать причину поиска.

Исполнительный директор Проекта по надзору за технологиями наблюдения в Нью-Йорке (Surveillance Technology Oversight Project, STOP) Альберт Фокс Кан заявил, что использование Clearview AI во время военных действий может привести к гибели гражданского населения из-за неправильной идентификации людей на КПП. По его словам, такое уже происходило, когда стартап сотрудничал с полицией.

Мы увидим, как технологии с благими намерениями нанесут вред тем самым людям, которым они должны помочь.

Альберт Фокс Кан
исполнительный директор Проекта по надзору за технологиями наблюдения в Нью-Йорке

Технология Clearview AI запрещена в Великобритании и Австралии, власти этих стран приказали компании удалить все данные об их гражданах. Информацию стартап собирает из социальных сетей и отказывает признавать незаконность этого способа, сравнивая его с принципом работы поиска Google.

Технологии
Дамир Камалетдинов
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Для распознавания лиц используют базу из трёх миллиардов снимков, нелегально загруженных из интернета.

Результат работы приложения Clearview AI Фото NYT

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #технологии #конфликтнаукраине

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Аскет

Заебись. Мамкам и женам убитых будет проще получить компенсацию

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19
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Жаль

Clearview AI можно просто признать экстремистской организацией

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Жаль

Тем более что есть международный опыт
Технология Clearview AI запрещена в Великобритании и Австралии, власти этих стран приказали компании удалить все данные об их гражданах.

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1
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Аскет

Даже рептилоиды англосаксонские против. Значит надо брать

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0
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Unusual Activity

Искуственный интеллект - иностранный агент

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Random Dude

Да и натуральный тоже.

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2
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Аскет

Ну да, технология надежная как швейцарские часы

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Обыкновенный мангал

Мне кажется, что скорее всего пошлют нахуй родителей и скажут, что «это фейки Запада, а ваш сын пропал без вести, поэтому сосите бибу»

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13
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КтоТы

Погиб на учениях, а не при боевых действиях. И хуй докажешь, что это не так.

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10
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Hfr Olod

а Украина украла труп с учений, все сходится!

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1
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КтоТы

Ну в Казахстане прокатило же, террористы ограбили морг.

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3
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Аскет

А мне кажется что будут платить. Много платить, чтоб не бухтели

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Денис Сенькин

рублей можно много напечатать

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1
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Обыкновенный мангал

И ускорить тем самым инфляцию

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Минувший Данила

Инфляция для нашей страны в прошлом. Сейчас можно ускорить только гиперинфляцию

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Денис Сенькин

"правительство заявило о необходимости увеличить гиперинфляцию"

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8 лет терпели

Самое страшное это то что так и будет

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DyaDyaWoWa

Какая компенсация? Мамкам нужно будет ещё самым честным чинам доказать, что их сын умер. Эти 100 баксов за жизнь ещё нужно будет выклянчить.

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Hfr Olod

Ну когда можно будет а) найти человека в соц сетях б) связаться с родными с вопросом "где он" и в) показать фотку трупа, то уже никакие "фейки" не проканают. Думаю щас уже будут признавать что трупов полно, даже не гос каналах

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3
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Sergei Timofeyev

У меня уже интересный мошеннический кейс на основании этих данных родился. Надеюсь, что у меня одного. Потому что воплощать это жизнь - ещё большее кощунство.

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2
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Hfr Olod

типа если хотите груз 200 переведите вот сюда 5к деревянных?)

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Sergei Timofeyev

Типа того. Не буду раскрывать подробности. Иногда я боюсь собственных мыслей.

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Hfr Olod

Не думаю что эту инфу будуть лить в свободный доступ. Будет конечно ряд лиц работающих с этим, но не более того.

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Sergei Timofeyev

Говорят, что подобные звонки уже начались.

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Hfr Olod

Бляя ну пиздец. Но это уже с рос стороны данные сливают, как по банкам. Тут никакого ИИ не нужно

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Sergei Timofeyev

Знаю точно звонят:
- с угрозами с Украины у тех, кто служит;
- с угрозами родителей призывников.

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Hfr Olod

ну классика, только вместо "ваш сын сбил насмерть человека" на "ваш сын в плену на бутылке", а все остальное оставили

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Sergei Timofeyev

Социнженегрия.

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ildar shagidullin

Не зря с вк удалился, столько данных пересылают на сторонние сервисы беспрепятственно

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Соме Дуде

так их можно собрать и без участия сервиса

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4
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Konstantin

А Фейсбук и Инстаграм?

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0
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Zloy

И какая цель? Доказать потери? Доказали. И что дальше? Должны все бунтовать начать резко? Больше похоже, что будут спамить всем подряд и тролить.

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–1
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Andrey Dolg

Да просто отправят типо приезжайте и забирайте.

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Konstantin

Сомневаюсь, что они будут родственникам писать. При таком способе распознания можно очень сильно ошибиться и прислать похоронку не той семье

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0
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Zloy

Вот тут не уверен. С украинской стороны адекватности не больше, а даже кажется меньше

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–3
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Denis D

Да бля, а всрф сплошь ангелочки.

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Zloy

Получатся, что просто для лулзов

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–3
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true pack

Именно

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0
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Konstantin

Цель посчитать трупы. Абстрактная цифра 12000 погибших выглядит сомнительно, в отличие от пофамильного списка

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Zloy

Абстрактность такой подсчёт не исключит. Не всех можно опознать в связи с характерами ранений и далеко не ко всем трупам можно подойти.

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–1
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Konstantin

Безусловно. Нормально посчитать российские потерт может только рф, но ей похуй. Так что приходится придумывать костыли.

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Zloy

И то примерно. Будут значится как пропал без вести

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–1
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Ответный месяц

хотя бы для того чтобы родственникам была известна судьба человека

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Друз Фаруэл

Чтобы мамы папы жены начали штурмовать военкоматы и прочие с требованием выдать тело.

Сейчас то они надеются что солдатик жив.

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Аналитический завод

Интересно с какой точностью определяет, все же лицо погибшего отличается от живого

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Алекс Косс

Списки военнослужащих есть. Если будет два-три похожих лица в системе. Сверят по спискам, плюс возраст и т.д.

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Товарищ

особенно, если с танка по нему ёбнуть

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В дырку кол

Видел видео, где солдата, видимо, добили в лицо из калаша. Лица там нет. Вид жуткий.

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Random Unit

Система распознавания лиц здорового человека

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