Технологии
Софья Сажнева

Продажи компакт-дисков в США выросли впервые с 2004 года Статьи редакции

Небольшое «возрождение» связывают с желанием владеть красивой физической копией и поддержать артиста — в этом диски идут по пути винила.

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Скриншот RIAA

Согласно ежегодному отчету о продажах Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, в 2021 году продажи компакт-дисков на национальном уровне выросли до 584,2 миллионов долларов, а продажи винила — до 1 миллиарда.

Продажи компакт-дисков достигли пика в 2000 году, когда продали почти миллиард дисков, но с тех продажи неизменно снижались с единственным «всплеском» в 2004 году. С ростом спроса на цифровой контент к концу 2000-х продажи стали падать ещё сильнее.

Впрочем, Axios отмечает, что увеличение продаж говорит о возрождения физической музыки — людям нравится владеть красивым объектом с обложкой альбома. Кроме того, считается, что при покупке музыки на физическом носителе больше денег достается непосредственно артисту.

Увеличение продаж физической музыки, вероятно, также можно объяснить выходом нескольких крупных альбомов, в том числе от таких популярных исполнительниц как Адель, Тейлор Свифт и Оливия Родриго.

Правда, потоковая передача всё ещё остается доминирующей. Платные подписки принесли 57,2% дохода от продажи музыки в США — всего 8,6 миллиардов долларов, а потоки с поддержкой рекламы принесли 1,8 миллиардов. Между тем, продажи компакт-дисков и виниловых альбомов вместе взятые составили менее 11% выручки.

#новости #музыка

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Dear Mr. President

CD-диски
 🤦‍♂️

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6
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Сергей Панфилов

Компактные CD-диски ☝️

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16
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Магомед-Султан Байболатович

Полный срок отCD

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1
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Trade Scum

лольнул с этого итт тренда

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0
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Trade Scum

А НАГГЕТСЫ ТЕБЯ НЕ ВОЛНУЮТ?

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0
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Элементарный Влад

Хоббитсы

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Максоний

Проблемы стран первого мира

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5
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Элементарный Влад

Я бы тоже хотел владеть красивыми коробочками, если бы не думал о том, как не умереть с голоду в ближайшем будущем

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2
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Популярный пистолет

Наконец-то, не зря собирал огромную коллекцию дисков с музыкой. Это ответка утонченным виниловым хипстерам

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0
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Миша Антонов

Это происходит еще из-за того, что виниловые заводы перегружены и массово отказывают музыкантам в выпуске их альбомов на виниле. Вот они и выпускают музыку на дисках, а фанаты покупают. Тяга к физическим носителям усилилась за 2020-22 годы благодаря самим артистам - концертов не было и они зарабатывали на продаже мерча.

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Татарский чувак

Я почему-то сначала прочитал, что в России

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Татарский чувак

Классно, у меня в ноуте даже привода нет)

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Элементарный Влад

Нужен отдельно стоящий HiFi CD-проигрыватель

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Татарский чувак

круто

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Trade Scum

немецкие покупатели глядя на эту новость

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