Kawasaki представила робота-козла, на котором можно ездить верхом

Правда, передвигается он довольно медленно.

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Gizmodo

На Международной выставке роботов в Токио Kawasaki представила робота-козла, сделанного по образцу козерога, вида диких козлов, обитающих в некоторых частях Евразии и Африки. На нём можно ездить верхом: у Bex есть сиденье и руль. Робот способен перевезти до 100 килограммов веса по гладкой поверхности и пересечённой местности.

Bex стал совместным проектом компаний Kaleido и Kawasaki — первая ещё в 2015 году начала работать над созданием антропоморфных роботов. Kawasaki же хотела выпустить робота, который мог бы и ходить, и ездить, держа баланс.

В тех случаях, когда скорость является приоритетом и маршрут проходит по гладким мощеным поверхностям, робот может опускать свое тело и становиться на «колени». На четырёх парах колес, расположенных на каждом из них, он превращается в своего рода электрический скутер. Но когда местность неровная, Bex может становиться на «копыта» и идти — при этом по крайней мере половина из них касается земли в любой момент времени, что позволяет держать баланс.

Верхняя часть «тела» Bex полностью модульная — клиенты, которые хотят сосредоточиться на перевозке грузов, могут полностью отказаться от облика, напоминающего животное.