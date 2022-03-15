Kawasaki представила робота-козла, на котором можно ездить верхом Статьи редакции
Правда, передвигается он довольно медленно.
На Международной выставке роботов в Токио Kawasaki представила робота-козла, сделанного по образцу козерога, вида диких козлов, обитающих в некоторых частях Евразии и Африки. На нём можно ездить верхом: у Bex есть сиденье и руль. Робот способен перевезти до 100 килограммов веса по гладкой поверхности и пересечённой местности.
Bex стал совместным проектом компаний Kaleido и Kawasaki — первая ещё в 2015 году начала работать над созданием антропоморфных роботов. Kawasaki же хотела выпустить робота, который мог бы и ходить, и ездить, держа баланс.
В тех случаях, когда скорость является приоритетом и маршрут проходит по гладким мощеным поверхностям, робот может опускать свое тело и становиться на «колени». На четырёх парах колес, расположенных на каждом из них, он превращается в своего рода электрический скутер. Но когда местность неровная, Bex может становиться на «копыта» и идти — при этом по крайней мере половина из них касается земли в любой момент времени, что позволяет держать баланс.
Верхняя часть «тела» Bex полностью модульная — клиенты, которые хотят сосредоточиться на перевозке грузов, могут полностью отказаться от облика, напоминающего животное.
Против девушки собираются возбудить уголовное дело по статье о «фейках» про российских военных.
Политика также хотят оштрафовать на 1,2 миллиона рублей.
Искренняя реакция одних пользователей стала мемом для других. Теперь фразой описывают любые новости, а украинцы даже предлагают помочь.
Он рассказал о переводе самолётов в российские реестры и отказе Китая поставлять авиазапчасти в страну.
Правозащитники не могут найти редактора телеканала с момента задержания, а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Также документ предусматривает пожизненное заключение, если из-за сотрудничества с Россией погибли люди.
Выяснилось, что судья Котова во время заседания в колонии получала инструкции по телефону от сотрудника Администрации президента, а свидетелю обвинения Илье Ремесло перечисляли 10 миллионов в год фирмы, связанные с Дерипаской и Усмановым.
Кто победит в битве высоких технологий - робот-козел или свинья с чипом?
Зашёл ради этой картинки
Kawasaki представила робота-козла, на котором можно ездить верхом
робота-козла, на котором можно ездить
Типичный портрет российского обывателя
На ламу похож чем-то.
Шойгумобиль
BigDog от Boston Dynamics нервно курит в сторонке
Двойной прыжок у него есть?
Завязывай с elden ring
Нашли козла отпущения
дожили