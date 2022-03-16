Графит — ключевой компонент для аккумуляторов электрокаров. Серьёзный дефицит обещают уже в этому году, из-за чего электрокары подорожают.

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Графит, Freepik

Рост спроса на электромобили увеличивает спрос на ключевой компонент аккумуляторов — графит. Сейчас его основным поставщиком является Китай, который за год поднял цены на 38,2%, пишет Deutsche Welle.

Графит используется в литий-ионных аккумуляторах, которыми оснащают электромобили. Производители графита вряд ли смогут удовлетворить огромный спрос при нынешних темпах производства — уже в этом году мир может столкнуться с дефицитом в 85 тысяч тонн минерала.

Китай доминирует на мировом рынке, производя почти весь графит, который используется для анода, отрицательного конца литий-ионной батареи. И Китай стремительно поднимает цены: графитовые хлопья в начале февраля уже стоили 760 долларов за тонну, что на 11,8% больше, чем в январе. За год же цены выросли на 38,2%.

Причина — в дефиците материала в самом Китае, вызванном запретом на экспорт из Индонезии, торговыми спорами с крупным поставщиком Австралией и резким ростом внутреннего спроса после COVID-19. Перебои в подаче электроэнергии, а также приостановка производства графита зимой ещё больше сократили глобальные поставки.

Дефицит, вероятно, некоторое время будет поддерживать рост цен на графит, что еще больше повысит стоимость аккумуляторов, которые уже находятся под давлением высоких цен на литий и кобальт. Это становится дополнительной проблемой для автопроизводителей, которые стремятся снизить их стоимость — сейчас затраты на аккумуляторы составляют около 20–40% от цены электромобиля.

Производители аккумуляторов используют в своих анодах смесь природного и синтетического графита в различных соотношениях. Они отдают предпочтение синтетическому графиту, потому что он более стабильный и имеет чрезвычайно низкий уровень примесей.

Но производство синтетического графита является более дорогостоящим и энергоемким процессом, требующим температуры до 3000 градусов. Производство синтетического графита в Китае ещё хуже, учитывая, что большая часть электроэнергии там вырабатывается из сильно загрязняющего окружающую среду угля.