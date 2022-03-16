Выпуск новых электромобилей под угрозой: производители зависят от графита из Китая, которого скоро на всех не хватит Статьи редакции
Графит — ключевой компонент для аккумуляторов электрокаров. Серьёзный дефицит обещают уже в этому году, из-за чего электрокары подорожают.
Рост спроса на электромобили увеличивает спрос на ключевой компонент аккумуляторов — графит. Сейчас его основным поставщиком является Китай, который за год поднял цены на 38,2%, пишет Deutsche Welle.
Графит используется в литий-ионных аккумуляторах, которыми оснащают электромобили. Производители графита вряд ли смогут удовлетворить огромный спрос при нынешних темпах производства — уже в этом году мир может столкнуться с дефицитом в 85 тысяч тонн минерала.
Китай доминирует на мировом рынке, производя почти весь графит, который используется для анода, отрицательного конца литий-ионной батареи. И Китай стремительно поднимает цены: графитовые хлопья в начале февраля уже стоили 760 долларов за тонну, что на 11,8% больше, чем в январе. За год же цены выросли на 38,2%.
Причина — в дефиците материала в самом Китае, вызванном запретом на экспорт из Индонезии, торговыми спорами с крупным поставщиком Австралией и резким ростом внутреннего спроса после COVID-19. Перебои в подаче электроэнергии, а также приостановка производства графита зимой ещё больше сократили глобальные поставки.
Дефицит, вероятно, некоторое время будет поддерживать рост цен на графит, что еще больше повысит стоимость аккумуляторов, которые уже находятся под давлением высоких цен на литий и кобальт. Это становится дополнительной проблемой для автопроизводителей, которые стремятся снизить их стоимость — сейчас затраты на аккумуляторы составляют около 20–40% от цены электромобиля.
Производители аккумуляторов используют в своих анодах смесь природного и синтетического графита в различных соотношениях. Они отдают предпочтение синтетическому графиту, потому что он более стабильный и имеет чрезвычайно низкий уровень примесей.
Но производство синтетического графита является более дорогостоящим и энергоемким процессом, требующим температуры до 3000 градусов. Производство синтетического графита в Китае ещё хуже, учитывая, что большая часть электроэнергии там вырабатывается из сильно загрязняющего окружающую среду угля.
В результате искусственный графит более уязвим для резкого роста цен на энергию и нормирования мощности. Эксперты считают, что производство синтетического графита в Китае также может пострадать из-за обещания страны стать углеродно-нейтральным к 2060 году.
Её коллегам из «Единой России» выдали маски с буквой Z.
Избалованная доставкой продуктов на дом редко успеваю бывать в супермаркете и не вижу всей правды жизни.
Сегодня зашла в Дикси рядом с домом — вроде все как обычно, иду себе вдоль полок с продуктами, но я например очень люблю гречку и хотела купить, а гречки нет. Сахар мне не нужен, но увидев, что нету гречки, смотрю на полки с сахаром — сахара…
Центральная иZбирательная комиссия.
И освобождению политзаключённых.
«Что мне этот ваш электромобиль, я им не пользовался никогда»
© Алик из Саратова
Чувак?
У него нексия нулевая
Ласточка
Какой Алик?
который с братом Рафиком на рынке овощи-фрукты торгует немножко
сейчас затраты на аккумуляторы составляют около 20–40% от цены электромобиля
Нихуя себе
Думаю это из-за того, что остальное не такое дорогое(относительно).
долго думал?
Не трави человека
я интересуюсь прост
Значит будут разведывать месторождения, либо изобретать что-то новое.
будут пешком ходить
Телеги снова вернутся в моду
Велики давно вернулись в моду в эвропе
Разрабатывать, ты хотел сказать
быстрее что то придумают новое. Это как вторая мировая несмотря на весь её ужас, дала большой толчок к развитию технологий.
карандаши юзайти
новая мировая война будет за ресурсы?
Любые ресурсы можно купить за бесценок из России
То лития дефицит, то графита уже, еще какую хрень выдумают??
Ты там что на велике с квадратными колесами катаешься до сих пор?
не вижу никакого дефицита в аккумах, они относительно дешевые, был бы дефицит - они бы дешевыми не были
к тому же сейчас курс берут на LiFePO4 - литий-железо-фосфат, а железа хоть отбавляй
Дороговизна аккумов в авто, в том, что там несколько тысяч ячеек
Сам ответил на свой же вопрос.
Так дело не в дефиците, аккум всегда был самым дорогим в электротранспорте и дефицит не при чём
Если бы создали аккумы, которые не надо было бы контроллировать и можно было разряжать до нуля - это бы сильно удешевило их и упростило конструкцию аккум-ой батареи