Технологии
Софья Сажнева

Выпуск новых электромобилей под угрозой: производители зависят от графита из Китая, которого скоро на всех не хватит Статьи редакции

Графит — ключевой компонент для аккумуляторов электрокаров. Серьёзный дефицит обещают уже в этому году, из-за чего электрокары подорожают.

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Графит, Freepik

Рост спроса на электромобили увеличивает спрос на ключевой компонент аккумуляторов — графит. Сейчас его основным поставщиком является Китай, который за год поднял цены на 38,2%, пишет Deutsche Welle.

Графит используется в литий-ионных аккумуляторах, которыми оснащают электромобили. Производители графита вряд ли смогут удовлетворить огромный спрос при нынешних темпах производства — уже в этом году мир может столкнуться с дефицитом в 85 тысяч тонн минерала.

Китай доминирует на мировом рынке, производя почти весь графит, который используется для анода, отрицательного конца литий-ионной батареи. И Китай стремительно поднимает цены: графитовые хлопья в начале февраля уже стоили 760 долларов за тонну, что на 11,8% больше, чем в январе. За год же цены выросли на 38,2%.

Причина — в дефиците материала в самом Китае, вызванном запретом на экспорт из Индонезии, торговыми спорами с крупным поставщиком Австралией и резким ростом внутреннего спроса после COVID-19. Перебои в подаче электроэнергии, а также приостановка производства графита зимой ещё больше сократили глобальные поставки.

Дефицит, вероятно, некоторое время будет поддерживать рост цен на графит, что еще больше повысит стоимость аккумуляторов, которые уже находятся под давлением высоких цен на литий и кобальт. Это становится дополнительной проблемой для автопроизводителей, которые стремятся снизить их стоимость — сейчас затраты на аккумуляторы составляют около 20–40% от цены электромобиля.

Производители аккумуляторов используют в своих анодах смесь природного и синтетического графита в различных соотношениях. Они отдают предпочтение синтетическому графиту, потому что он более стабильный и имеет чрезвычайно низкий уровень примесей.

Но производство синтетического графита является более дорогостоящим и энергоемким процессом, требующим температуры до 3000 градусов. Производство синтетического графита в Китае ещё хуже, учитывая, что большая часть электроэнергии там вырабатывается из сильно загрязняющего окружающую среду угля.

В результате искусственный графит более уязвим для резкого роста цен на энергию и нормирования мощности. Эксперты считают, что производство синтетического графита в Китае также может пострадать из-за обещания страны стать углеродно-нейтральным к 2060 году.

#новости

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Random Unit

«Что мне этот ваш электромобиль, я им не пользовался никогда»
© Алик из Саратова

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Публичный корабль

Чувак?

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Публичный корабль

У него нексия нулевая

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Публичный корабль

Ласточка

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Дежурный якорь

Какой Алик?

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Random Unit

который с братом Рафиком на рынке овощи-фрукты торгует немножко

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Публичный корабль

сейчас затраты на аккумуляторы составляют около 20–40% от цены электромобиля
 Нихуя себе

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Отображаемое Имя

Думаю это из-за того, что остальное не такое дорогое(относительно).

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Random Unit

долго думал?

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Публичный корабль

Не трави человека

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Random Unit

я интересуюсь прост

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Роман Величкин

Значит будут разведывать месторождения, либо изобретать что-то новое.

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M.R.T.

будут пешком ходить

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Роман Величкин

Телеги снова вернутся в моду

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Пельмешка

Велики давно вернулись в моду в эвропе

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Публичный корабль

Разрабатывать, ты хотел сказать

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Bujbuj

быстрее что то придумают новое. Это как вторая мировая несмотря на весь её ужас, дала большой толчок к развитию технологий.

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fallout.warrior

карандаши юзайти

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Просторный микрофон

новая мировая война будет за ресурсы?

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Россию не спасти

Любые ресурсы можно купить за бесценок из России

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water water

То лития дефицит, то графита уже, еще какую хрень выдумают??

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Пельмешка

Ты там что на велике с квадратными колесами катаешься до сих пор?

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water water

не вижу никакого дефицита в аккумах, они относительно дешевые, был бы дефицит - они бы дешевыми не были
к тому же сейчас курс берут на LiFePO4 - литий-железо-фосфат, а железа хоть отбавляй

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water water

Дороговизна аккумов в авто, в том, что там несколько тысяч ячеек

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Пельмешка

Сам ответил на свой же вопрос.

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water water

Так дело не в дефиците, аккум всегда был самым дорогим в электротранспорте и дефицит не при чём

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water water

Если бы создали аккумы, которые не надо было бы контроллировать и можно было разряжать до нуля - это бы сильно удешевило их и упростило конструкцию аккум-ой батареи

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