Дефицит микрочипов в автопроме: Россия без своих производств и почти без поставщиков Статьи редакции
Российскому досталось ещё больше, чем мировому: из-за наложенных санкций и дефицита полупроводников можно рассчитывать только на Китай, который спрос не удовлетворит.
Дефицит микрочипов, который тянется с 2020 года, особенно сильно затронул автопром: компании не осознавали их критичность, специальных производств почти нет, а торговые войны и катаклизмы тормозят развитие уже существующих. Для российского автопрома ситуация усугубилась и введёнными западными странами санкциями, поскольку почти все микрочипы давно закупаются за рубежом, да ещё и по контракту с глобальными компаниями.
TJ попытался разобраться, какие перспективы решения проблемы дефицита — как в мировом масштабе, так и конкретно в России.
В начале марта «АвтоВАЗ» прекратил сборку LADA на заводе в Тольятти из-за недостатка микрочипов — автоконцерн отправил в простой сотрудников заводов в Ижевске и Тольятти 5, 9, 10 и 11 марта. Позднее стало известно, что сотрудники «АвтоВАЗа» уйдут в плановый отпуск с 4 по 24 апреля из-за кризиса в поставках электронных компонентов.
Приостановку производства также подтвердил один из крупных региональных дилеров LADA, который не знает, что будет с поставками в апреле — может не быть блоков от ключевого поставщика микроэлектронники для «АвтоВАЗа», Bosch.
Простой связали с введёнными в отношении России санкциями: Великобритания запретила экспорт в Россию высокотехнологической продукции, США запретили ввоз в Россию полупроводников и электронных компонентов, произведённых с использованием американского софта и оборудования, к западным санкциям подключился крупнейший производитель полупроводников, тайваньская компания TSMC; Япония приняла решение ужесточить процедуры, связанные с экспортом в Россию полупроводников и другой высокотехнологичной продукции
Кроме того, с российского рынка уже ушёл ряд западных автомобильных компаний — немецкий акционер «Камаза» Daimler AG сообщил о приостановке сотрудничества с компанией и поставке комплектующих в Россию. Также о приостановке отгрузок или производства автомобилей в России сообщали Volkswagen Group Rus (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley и мотоциклы Ducati), General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Lexus.
Проблемы с микрочипами не появились из-за санкций. Среди причин — пандемия, ажиотажный спрос на ПК и природные катаклизмы
Однако конвейеры «АвтоВАЗа» не раз приостанавливали ранее в течение всего 2021 года — компания связывала это с мировым кризисом нехватки электронных компонентов, который затронул «всех производителей автомобилей».
В мае 2021 года сразу 11 крупных автозаводов в Европе и Америке приостановили производство по причине нехватки чипов для легковых машин — в каждый автомобиль их нужно несколько десятков для разных функций. Ни один автозавод в мире не производит их все, их нужно где-то закупать.
Одной из причин дефицита на глобальном рынке стала пандемия. Из-за вируса закрылись фабрики, на которых производятся, упаковываются и тестируются чипы. Это также сказалось на других звеньях цепочки поставок, таких как закупка кремниевых пластин, подложек и другого сырья. Сложная логистика, которую компании используют для перемещения щепы по всему миру и доставки готовой продукции клиентам, также пострадала, что привело к сокращению запасов.
Кроме того, пандемию сопровождал рост популярности высокоскоростных компьютеров — люди массово переходили на удаленную работу и покупали их домой. Производители микросхем спешно переориентировались, но, таким образом, автопром оказался далеко не в приоритете. В результате за время пандемии дефицит чипов достиг минимум 20%.
Главным поставщиком микросхем является Китай, который сейчас находится под санкциями США. С 2017 года более 100 китайских компаний и их аффилированных лиц были добавлены в чёрный список торговли США, в основном, из-за опасений по поводу технологической конкурентоспособности и предполагаемых нарушений торгового контроля США. Компаниям, включенным в список, запрещается вести дела с любыми американскими фирмами без предварительного получения лицензии правительства США.
В 2020 году в список в том числе попал ведущий китайский производитель микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Однако, несмотря на это, компания закончила 2021 год с увеличением выручки на 39%, а её прибыль выросла на целых 138%.
Сейчас SMIC строит три завода по производству чипов — в Шанхае, Пекине и Шэньчжэне — чтобы утроить свои мощности. Ожидается, что строящиеся заводы в Пекине и Шэньчжэне будут готовы к производству к концу 2022 года.
Тем не менее, сейчас чипов не хватает самому Китаю — тот резко увеличил закупки микросхем у основного мирового производителя чипов в Тайване TSMC. В итоге для западного рынка у Тайваня не осталось почти ничего. А цены на полупроводники только в первой половине 2021 году увеличились более, чем в десять раз.
В последние недели ситуация накаляется по политическим причинам — эксперты опасаются «вероятности, что Китай может нацелиться на вторжение в Тайвань, который Пекин считает своей провинцией». В связи с этим акции компаний, полагающихся на контрактного производителя микросхем TSMC, таких как AMD и NVIDIA, в ближайшее время скорее всего будут снижаться.
Ситуацию с нехваткой микрочипов дополнительно усугубили два крупных пожара в Японии: в октябре 2020 года у компании Asahi Kasei Microsystems (AKM) почти полностью сгорела фабрика, выпускающая аудиочипы, в том числе для автомобильных навигаторов, а в марте 2021 вспыхнуло пламя на одном из тех заводов компании Renesas, которые специализируются именно на чипах для автомобилей. И хотя пожар уничтожил относительно небольшую часть предприятия, ему пришлось как минимум на месяц полностью остановить производство.
Кроме того, зимой 2021 года аномальные морозы и штормовой ветер частично парализовали энергоснабжение в американском штате Техас, где сосредоточено много предприятий микроэлектроники. Из-за нехватки электроэнергии им временно пришлось приостановить производство. В городе Остине встали, среди прочих, завод южнокорейского гиганта Samsung и две фабрики нидерландской компании NXP — одного из крупнейших в мире поставщиков чипов для автопрома.
Производство чипов сокращается в том числе из-за роста нагрузок на заводы: их не успевают вовремя ремонтировать
Страдают от дефицита в том числе и компании, сами производящие чипы — от проблем с поставщиками, что усугубляет потрясения, с которыми столкнулась полупроводниковая промышленность, пытающаяся решить проблему нехватки чипов.
Например Applied Materials, крупнейший в мире производитель высококлассного оборудования, используемого для производства чипов, заявил в конце 2021 года, что не может получить в свои руки некоторые чипы, используемые в ее продуктах, из-за проблем в цепочке поставок. Спрос на используемые ею аналоговые, силовые и логические микросхемы превышает предложение.
По словам Ричарда, нехватка чипов осложняется ещё и тем, что в электронных устройствах используется очень широкий спектр компонентов с разным уровнем доступности. Для остановки производства требуется всего одна деталь в спецификации (BOM), которой нет на складе или при распределении. Руководители Applied Materials заявили, что из тысяч компонентов, используемых в их инструментах, только 10 создавали проблемы для поставщиков.
Часть проблемы заключается в том, что производители полупроводникового оборудования борются за то же ограниченное количество микросхем, что и компании в других секторах. В итоге никто не получает достаточных запасов.
В январе 2021 года Министерство торговли США опубликовало отчёт, в котором использовались результаты опроса более 150 американских компаний, включая почти всех крупных производителей микросхем, а также автомобильные, промышленные и медицинские фирмы, которые сильно пострадали. В отчёте говорится: в 2019 году американские компании в среднем держали уровень запаса чипов на 40 дней без дополнительных поставок. В 2021 году этот показатель сократился до пяти дней, в результате чего фирмы стали подвержены даже малейшим дополнительным сбоям.
Из этого вытекает ещё одна проблема — компании стали заказывать больше чипов, чем им на самом деле нужно, чтобы укрепить запасы, сжимая мощности и повышая цены.
Полупроводниковые фирмы переводят фабрики микросхем на более высокую скорость в ответ на ограничения поставок. Большинство компаний используют фабрики по производству чипов примерно на 80% от их максимальной мощности, оставляя время на закрытие частей завода для технического обслуживания и модернизации. Но устойчивый спрос на чипы поддерживает высокую загрузку мощностей: на данный момент средний уровень составляет от 90% до 95% в течение более года.
В итоге получается ещё один замкнутый круг: в попытке выпустить большее число чипов у компаний просто нет «люфта» для модернизации под выпуск большего числа чипов.
Дефицит микрочипов особенно сильно затронул автопром, потому что производители не думали об их важности
Проблемы с поставками компонентов затронули автомобильную промышленностью больше, чем любой другой сектор. Рынок слишком поздно отреагировал на проблему — автопроизводители просто не знали, что процесс изготовления чипов так сложен. В то время как производство автомобиля от начала до конца обычно занимает всего один день, средний производственный цикл чипа составляет от 12 до 24 недель. Кроме того, требуется от 4 до 8 недель, чтобы упаковать и протестировать его, прежде чем готовый чип будет окончательно отправлен покупателю.
При этом критичность микрочипа как компонента очень высока, рассказал TJ независимый эксперт по индустрии автомобилей и транспорта Сергей Бургазлиев.
Дефицит, скорее всего, не уменьшится до второй половины 2022 года, а некоторые продукты по-прежнему будут задерживаться из-за нехватки чипов в 2023 году.
Многие из крупнейших полупроводниковых компаний мира сейчас делают амбициозные планы по строительству заводов в США. В последние годы Intel, Samsung и TSMC объявили о проектах в Огайо, Аризоне и Техасе с минимальным общим объёмом инвестиций в 69 миллиардов долларов. Intel заявила, что инвестиции в ее производственную площадку в Огайо могут вырасти до 100 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.
Развивается и европейский рынок: летом 2021 года Bosch открыла в Германии огромный завод по производству микросхем. Изначально он строился под перспективы увеличения выпуска электромобилей, однако стал особенно актуальным в связи с глобальным дефицитом микросхем. Тем не менее, завод вряд ли решит проблему нехватки микросхем.
Bosch намерена вложить ещё около 60 млн долларов в производство в Ройтлингене, и профинансирует испытательный центр полупроводников в Пенанге (Малайзия). Ещё 174 млн долларов Bosch планирует вложить на строительство дополнительных чистых производственных помещений.
У России нет собственных производств микрочипов для автомобилей. Запустить их можно не ранее, чем через полгода
Тем не менее, несмотря на открытие новых производств за границей, Россия остается в тяжелом положении в перспективе — виной тому санкции. Внутри страны чипов для автопрома просто не делают. Крупнейший российский производитель чипов «Микрон» из Зеленограда не может удовлетворить спрос и быстро переориентироваться, так как тесно сотрудничает с компаниями Тайваня. Другие российские компании значительно уступают «Микрону» по объёмам производства и развитию технологических процессов.
В краткосрочной перспективе Россия может серьёзно рассчитывать только на Китай. Но есть и друга проблема — как таковой российской автопромышленности почти нет. К тому же в той же LADA используется микроэлектроника и аппаратура от Bosch, производитель имеет определённые соглашения с западными партнёрами.
Сейчас заказы в Китай отправляются именно на уровне глобальных компаний. Чтобы юридически отказаться от закупок с их участием, выбрать другого поставщика, настроить аппаратуру под работу с новыми компонентами, могут уйти годы.
Один из возможных выходов — закупка у прежних поставщиков через третьих лиц. В этом случае размещается White label — заказ, предусматривающий производство немарочных продуктов или услуг одной компанией и использование таких продуктов или услуг другой компанией под своим брендом или маркой. Это можно сравнить с работой с перекупщиками.
Кроме того, существует ещё и чёрный рынок, который особенно активно развивается в Китае, но предлагает чипы по очень завышенным ценам. По сведениям China Times, стоимость чипов для системы стабилизации Bosch ESP доходит до 4 тысяч юаней (около 600 долларов), тогда как по официальным расценкам обычно не превышает 13 юаней. Впрочем, даже при 300-кратной накрутке находятся желающие, причём расчёт осуществляется строго за наличные при встрече. После покупки чипы везут непосредственно в Bosch, где на них ставится авторизованное программное обеспечение, и блоки ESP отправляются назад заказчику.
Однако сейчас китайский рынок микрочипов оказался под пристальным вниманием местных властей. Летом 2021 года китайские чиновники заподозрили участников внутреннего рынка в ценовом сговоре и обещали «строго наказывать за незаконную коммерческую деятельность, такую как накопление товаров, завышение цен и сговор».
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Она обеспокоена своей безопасностью, но уезжать из России не собирается.
Актёр рассказал, что изначально ему предлагали уехать в Россию и работать на местном телевидении, но тот отказался.
Ваш автопром нам и нахуй не нужон!
Технологии сами написали этот пост? Первый раз такое вижу
Нейросеть
С такими ценами они и с чипами нахрен не нужны
Так надо просто выпускать машины без чипов, как у дедов! Восстановить производство уаз козел в пластиковом корпусе, ваз шаха в пластиковом корпусе. Вот вам топ телеги самодвижущиеся
нахуя с такой экономической перспективой и охуевшими дилерами покупать авто?
Россия без своих производств и почти без поставщиков
Классика
Все верно. Чипы были истрачены на вакцинацию.