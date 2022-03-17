Российскому досталось ещё больше, чем мировому: из-за наложенных санкций и дефицита полупроводников можно рассчитывать только на Китай, который спрос не удовлетворит.

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Дефицит микрочипов, который тянется с 2020 года, особенно сильно затронул автопром: компании не осознавали их критичность, специальных производств почти нет, а торговые войны и катаклизмы тормозят развитие уже существующих. Для российского автопрома ситуация усугубилась и введёнными западными странами санкциями, поскольку почти все микрочипы давно закупаются за рубежом, да ещё и по контракту с глобальными компаниями.

TJ попытался разобраться, какие перспективы решения проблемы дефицита — как в мировом масштабе, так и конкретно в России.

В начале марта «АвтоВАЗ» прекратил сборку LADA на заводе в Тольятти из-за недостатка микрочипов — автоконцерн отправил в простой сотрудников заводов в Ижевске и Тольятти 5, 9, 10 и 11 марта. Позднее стало известно, что сотрудники «АвтоВАЗа» уйдут в плановый отпуск с 4 по 24 апреля из-за кризиса в поставках электронных компонентов.

Приостановку производства также подтвердил один из крупных региональных дилеров LADA, который не знает, что будет с поставками в апреле — может не быть блоков от ключевого поставщика микроэлектронники для «АвтоВАЗа», Bosch.

Простой связали с введёнными в отношении России санкциями: Великобритания запретила экспорт в Россию высокотехнологической продукции, США запретили ввоз в Россию полупроводников и электронных компонентов, произведённых с использованием американского софта и оборудования, к западным санкциям подключился крупнейший производитель полупроводников, тайваньская компания TSMC; Япония приняла решение ужесточить процедуры, связанные с экспортом в Россию полупроводников и другой высокотехнологичной продукции

Кроме того, с российского рынка уже ушёл ряд западных автомобильных компаний — немецкий акционер «Камаза» Daimler AG сообщил о приостановке сотрудничества с компанией и поставке комплектующих в Россию. Также о приостановке отгрузок или производства автомобилей в России сообщали Volkswagen Group Rus (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley и мотоциклы Ducati), General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Lexus.

Проблемы с микрочипами не появились из-за санкций. Среди причин — пандемия, ажиотажный спрос на ПК и природные катаклизмы

Однако конвейеры «АвтоВАЗа» не раз приостанавливали ранее в течение всего 2021 года — компания связывала это с мировым кризисом нехватки электронных компонентов, который затронул «всех производителей автомобилей».

В мае 2021 года сразу 11 крупных автозаводов в Европе и Америке приостановили производство по причине нехватки чипов для легковых машин — в каждый автомобиль их нужно несколько десятков для разных функций. Ни один автозавод в мире не производит их все, их нужно где-то закупать.

С конца 2020 года весь мировой автопром столкнулся с нехваткой чипов. И это продолжается до сих пор. Мы изо всех сил пытаемся решить проблему, но всё упирается в цепочки поставок Ю Цзинминь исполнительный вице-президент автоконцерна SAIC Volkswagen

Одной из причин дефицита на глобальном рынке стала пандемия. Из-за вируса закрылись фабрики, на которых производятся, упаковываются и тестируются чипы. Это также сказалось на других звеньях цепочки поставок, таких как закупка кремниевых пластин, подложек и другого сырья. Сложная логистика, которую компании используют для перемещения щепы по всему миру и доставки готовой продукции клиентам, также пострадала, что привело к сокращению запасов.

Кроме того, пандемию сопровождал рост популярности высокоскоростных компьютеров — люди массово переходили на удаленную работу и покупали их домой. Производители микросхем спешно переориентировались, но, таким образом, автопром оказался далеко не в приоритете. В результате за время пандемии дефицит чипов достиг минимум 20%.

Главным поставщиком микросхем является Китай, который сейчас находится под санкциями США. С 2017 года более 100 китайских компаний и их аффилированных лиц были добавлены в чёрный список торговли США, в основном, из-за опасений по поводу технологической конкурентоспособности и предполагаемых нарушений торгового контроля США. Компаниям, включенным в список, запрещается вести дела с любыми американскими фирмами без предварительного получения лицензии правительства США.

В 2020 году в список в том числе попал ведущий китайский производитель микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Однако, несмотря на это, компания закончила 2021 год с увеличением выручки на 39%, а её прибыль выросла на целых 138%.

Сейчас SMIC строит три завода по производству чипов — в Шанхае, Пекине и Шэньчжэне — чтобы утроить свои мощности. Ожидается, что строящиеся заводы в Пекине и Шэньчжэне будут готовы к производству к концу 2022 года.

VCG

Тем не менее, сейчас чипов не хватает самому Китаю — тот резко увеличил закупки микросхем у основного мирового производителя чипов в Тайване TSMC. В итоге для западного рынка у Тайваня не осталось почти ничего. А цены на полупроводники только в первой половине 2021 году увеличились более, чем в десять раз.

В последние недели ситуация накаляется по политическим причинам — эксперты опасаются «вероятности, что Китай может нацелиться на вторжение в Тайвань, который Пекин считает своей провинцией». В связи с этим акции компаний, полагающихся на контрактного производителя микросхем TSMC, таких как AMD и NVIDIA, в ближайшее время скорее всего будут снижаться.

Ситуацию с нехваткой микрочипов дополнительно усугубили два крупных пожара в Японии: в октябре 2020 года у компании Asahi Kasei Microsystems (AKM) почти полностью сгорела фабрика, выпускающая аудиочипы, в том числе для автомобильных навигаторов, а в марте 2021 вспыхнуло пламя на одном из тех заводов компании Renesas, которые специализируются именно на чипах для автомобилей. И хотя пожар уничтожил относительно небольшую часть предприятия, ему пришлось как минимум на месяц полностью остановить производство.

Кроме того, зимой 2021 года аномальные морозы и штормовой ветер частично парализовали энергоснабжение в американском штате Техас, где сосредоточено много предприятий микроэлектроники. Из-за нехватки электроэнергии им временно пришлось приостановить производство. В городе Остине встали, среди прочих, завод южнокорейского гиганта Samsung и две фабрики нидерландской компании NXP — одного из крупнейших в мире поставщиков чипов для автопрома.

Производство чипов сокращается в том числе из-за роста нагрузок на заводы: их не успевают вовремя ремонтировать

Страдают от дефицита в том числе и компании, сами производящие чипы — от проблем с поставщиками, что усугубляет потрясения, с которыми столкнулась полупроводниковая промышленность, пытающаяся решить проблему нехватки чипов.

Например Applied Materials, крупнейший в мире производитель высококлассного оборудования, используемого для производства чипов, заявил в конце 2021 года, что не может получить в свои руки некоторые чипы, используемые в ее продуктах, из-за проблем в цепочке поставок. Спрос на используемые ею аналоговые, силовые и логические микросхемы превышает предложение.

Это порочный круг. Вы не можете производить больше оборудования для заводов, потому что у вас нет чипа, который производится на том же заводе Крис Ричард эксперт по цепочкам поставок и главный аналитик Deloitte

По словам Ричарда, нехватка чипов осложняется ещё и тем, что в электронных устройствах используется очень широкий спектр компонентов с разным уровнем доступности. Для остановки производства требуется всего одна деталь в спецификации (BOM), которой нет на складе или при распределении. Руководители Applied Materials заявили, что из тысяч компонентов, используемых в их инструментах, только 10 создавали проблемы для поставщиков.

Часть проблемы заключается в том, что производители полупроводникового оборудования борются за то же ограниченное количество микросхем, что и компании в других секторах. В итоге никто не получает достаточных запасов.

В январе 2021 года Министерство торговли США опубликовало отчёт, в котором использовались результаты опроса более 150 американских компаний, включая почти всех крупных производителей микросхем, а также автомобильные, промышленные и медицинские фирмы, которые сильно пострадали. В отчёте говорится: в 2019 году американские компании в среднем держали уровень запаса чипов на 40 дней без дополнительных поставок. В 2021 году этот показатель сократился до пяти дней, в результате чего фирмы стали подвержены даже малейшим дополнительным сбоям.

Из этого вытекает ещё одна проблема — компании стали заказывать больше чипов, чем им на самом деле нужно, чтобы укрепить запасы, сжимая мощности и повышая цены.

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Полупроводниковые фирмы переводят фабрики микросхем на более высокую скорость в ответ на ограничения поставок. Большинство компаний используют фабрики по производству чипов примерно на 80% от их максимальной мощности, оставляя время на закрытие частей завода для технического обслуживания и модернизации. Но устойчивый спрос на чипы поддерживает высокую загрузку мощностей: на данный момент средний уровень составляет от 90% до 95% в течение более года.

В итоге получается ещё один замкнутый круг: в попытке выпустить большее число чипов у компаний просто нет «люфта» для модернизации под выпуск большего числа чипов.

Дефицит микрочипов особенно сильно затронул автопром, потому что производители не думали об их важности

Проблемы с поставками компонентов затронули автомобильную промышленностью больше, чем любой другой сектор. Рынок слишком поздно отреагировал на проблему — автопроизводители просто не знали, что процесс изготовления чипов так сложен. В то время как производство автомобиля от начала до конца обычно занимает всего один день, средний производственный цикл чипа составляет от 12 до 24 недель. Кроме того, требуется от 4 до 8 недель, чтобы упаковать и протестировать его, прежде чем готовый чип будет окончательно отправлен покупателю.

При этом критичность микрочипа как компонента очень высока, рассказал TJ независимый эксперт по индустрии автомобилей и транспорта Сергей Бургазлиев.

Я удивляюсь беспечности руководителей крупных автоконцернов, потому что у любого компонента есть две ключевые категории: стоимость и критичность. Микрочипы стоят относительно недорого, но имеют очень высокую критичность, используясь в десятках различных датчиков без которых автомобиль просто не сертифицируют

Дефицит, скорее всего, не уменьшится до второй половины 2022 года, а некоторые продукты по-прежнему будут задерживаться из-за нехватки чипов в 2023 году.

Многие из крупнейших полупроводниковых компаний мира сейчас делают амбициозные планы по строительству заводов в США. В последние годы Intel, Samsung и TSMC объявили о проектах в Огайо, Аризоне и Техасе с минимальным общим объёмом инвестиций в 69 миллиардов долларов. Intel заявила, что инвестиции в ее производственную площадку в Огайо могут вырасти до 100 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.

Развивается и европейский рынок: летом 2021 года Bosch открыла в Германии огромный завод по производству микросхем. Изначально он строился под перспективы увеличения выпуска электромобилей, однако стал особенно актуальным в связи с глобальным дефицитом микросхем. Тем не менее, завод вряд ли решит проблему нехватки микросхем.

Bosch намерена вложить ещё около 60 млн долларов в производство в Ройтлингене, и профинансирует испытательный центр полупроводников в Пенанге (Малайзия). Ещё 174 млн долларов Bosch планирует вложить на строительство дополнительных чистых производственных помещений.

У России нет собственных производств микрочипов для автомобилей. Запустить их можно не ранее, чем через полгода

Тем не менее, несмотря на открытие новых производств за границей, Россия остается в тяжелом положении в перспективе — виной тому санкции. Внутри страны чипов для автопрома просто не делают. Крупнейший российский производитель чипов «Микрон» из Зеленограда не может удовлетворить спрос и быстро переориентироваться, так как тесно сотрудничает с компаниями Тайваня. Другие российские компании значительно уступают «Микрону» по объёмам производства и развитию технологических процессов.

Быстро запустить производства в России не получится. Даже если купить его за границей, что будет стоить огромных денег — сотен миллионов долларов — только на организационно-строительные работы уйдет около полутора лет. К тому же в России не хватает специалистов нужного уровня. Сергей Бургазлиев независимый эксперт по индустрии автомобилей и транспорта

В краткосрочной перспективе Россия может серьёзно рассчитывать только на Китай. Но есть и друга проблема — как таковой российской автопромышленности почти нет. К тому же в той же LADA используется микроэлектроника и аппаратура от Bosch, производитель имеет определённые соглашения с западными партнёрами.

Сейчас заказы в Китай отправляются именно на уровне глобальных компаний. Чтобы юридически отказаться от закупок с их участием, выбрать другого поставщика, настроить аппаратуру под работу с новыми компонентами, могут уйти годы.

Один из возможных выходов — закупка у прежних поставщиков через третьих лиц. В этом случае размещается White label — заказ, предусматривающий производство немарочных продуктов или услуг одной компанией и использование таких продуктов или услуг другой компанией под своим брендом или маркой. Это можно сравнить с работой с перекупщиками.

Кроме того, существует ещё и чёрный рынок, который особенно активно развивается в Китае, но предлагает чипы по очень завышенным ценам. По сведениям China Times, стоимость чипов для системы стабилизации Bosch ESP доходит до 4 тысяч юаней (около 600 долларов), тогда как по официальным расценкам обычно не превышает 13 юаней. Впрочем, даже при 300-кратной накрутке находятся желающие, причём расчёт осуществляется строго за наличные при встрече. После покупки чипы везут непосредственно в Bosch, где на них ставится авторизованное программное обеспечение, и блоки ESP отправляются назад заказчику.