О VPN в России: законно ли им пользоваться, могут ли заблокировать все сервисы и какова «цена» бесплатных приложений Статьи редакции
Разбор TJ, который актуальнее с каждой новой блокировкой в рунете.
С конца февраля в России резко выросла популярность VPN-сервисов, которые в основном используют для обхода блокировок. Пользователи из РФ уже не могут просто зайти на сайты многих независимых СМИ, твиттер, фейсбук и инстаграм тоже попали под блокировки. И топ-15 приложений в App Store 13 — различные VPN-сервисы. А аналитический сервис Top10VPN сообщает, что в марте спрос на VPN в России вырос на 2088% по отношению к среднесуточным февральским показателям.
При этом власти пытаются регулировать работу VPN-сервисов ещё с 2017 года: блокировка приложений происходит волнами, но большинство из них по-прежнему работает. Недавно ответственность за их использование стала грозить и рядовым пользователям — но пока нет известных случаев, чтобы кого-то за это реально привлекали. Опасность в использовании VPN исходит не только от требований властей: специалисты предупреждают, что некоторые условно-бесплатные сервисы либо подвержены утечкам, либо сами передают данные третьим лицам.
TJ попытался разобраться, чем же может быть чревато использование VPN.
Заблокировать все VPN-сервисы вряд ли смогут, но их работа может быть замедлена
14 марта Роскомнадзор ограничил доступ к инстаграму на территории России. После этого глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн (именно он обратился к Генпрокуратуре по поводу Meta) заявил, что Роскомнадзор продолжит работу по блокировке VPN-сервисов на территории страны. По его словам, Роскомнадзор заблокировал уже около 20 популярных сервисов.
Впрочем, эксперты считают, что заблокировать вообще все VPN-сервисы сейчас просто невозможно, реально только затруднить их работу для большинства пользователей. То есть они просто будут передавать данные медленнее: это примерно как пытаться смотреть видео YouTube через 3G.
Блокировать VPN-сервисы можно двумя способами — за счёт введения «белого списка» разрешенных ресурсов, а также попыток блокировок всех соединения с нероссийскими IP-адресами. Подобные ограничения пока есть только в Северной Корее, и вряд ли будут применены в России.
Сейчас блокировкой сайтов занимаются операторы связи. Получив от какого-либо ведомства (Генпрокуратура, Роскомнадзор, МВД, Роспотребнадзор или суд) решение о запрете доступа к тем или иным веб-страницам, Роскомнадзор вносит их в реестр, после чего проводит выгрузку — рассылает провайдерам XML-файл с новыми записями. Провайдеры должны оперативно перекрыть доступ к указанным адресам. Программно-аппаратный комплекс «Ревизор», установленный у каждого оператора, проверяет доступность сайта в его сети и отсылает отчёт в Роскомнадзор. За неисполнение решений провайдеров штрафуют.
Роскомнадзор может указывать URL-адрес конкретной веб-страницы с запрещённой информацией, чтобы не блокировать весь сайт. Но сейчас большинство сайтов используют зашифрованный протокол HTTPS для передачи данных, из-за чего провайдеры порой не могут определить, к какой именно странице обращается пользователь, и блокируют сайт целиком.
Намного более грубый метод — блокировка сайтов по IP-адресу. Однако проблема в том, что сразу несколько сайтов могут использовать один IP-адрес— в этом случае вместе с запрещёнными ресурсами «под удар» попадают десятки или даже тысячи других порталов. Так было, например, во время борьбы с Телеграмом, когда ведомство внесло в реестр более 18 миллионов IP-адресов, перекрыв доступ к десяткам популярных сайтов и затруднив работу многих сервисов, включая государственные. При этом сам телеграм продолжал работать в России, а летом 2020 года его перестали блокировать.
В 2021 году, была внедрена система технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) — специфическое программное обеспечение, подконтрольное РКН и внедряемое в сети операторов. ТСПУ, среди прочего, должен заниматься глубокой фильтрацией и анализом трафика (Deep Packet Inspection, DPI) с последующей глобальной или избирательной его блокировкой. DPI определяет тип трафика по сигнатуре, которая различается у всех ресурсов. То есть DPI может отличить, например, сигнатуру пакета трафика мессенджера Telegram от сигнатуры YouTube, но доступа к содержимому пакета DPI не получает.
DPI отнюдь не всесилен — например, его может обходить популярный VPN-сервис Psiphon, у которого сложная архитектура и «хитрый механизм», благодаря чему трафик сервиса не поймать через системы фильтрации DPI. Именно поэтому сервис не раз рекомендовали как наиболее эффективный VPN с точки зрения того, как он ускользает от блокировок.
Тем не менее, на днях пользователи сервиса стали жаловаться на проблемы в его работе. Впрочем, о серьёзных трудностях не сообщается, а с теми, что есть сейчас, пользователи уже сталкивались раньше — Psiphon блокируется давно, с 2017 года, по решению одного из районных судов Мордовии.
В 2021 году также был введён запрет на использование отдельных VPN-сервисов, в том числе VyprVPN, ExpressVPN, NordVPN и OperaVPN. Но это были именно точечные блокировки — чтобы перекрыть доступ к тысячам VPN-сервисов, у Роскомнадзора просто не хватит ресурсов, поэтому власти решили ударить по самым популярным. Кроме того, РКН заблокировал самый современный протокол WireGuard. Его по умолчанию использует и бесплатный Cloudflare WARP, и многие платные, включая NordVPN.
За пользование VPN могут выписать штраф. Впрочем, пока его ещё никто не получал
У блокировок VPN-сервисов в России уже давно есть обоснование, подкреплённое законом. С 2017 года действует федеральный закон 276-ФЗ, обязывающий поставщиков VPN-услуг подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и блокировать доступ к запрещённым ресурсам. При этом самостоятельно VPN присоединиться к ней не могут — их должны туда пригласить. В таком случае у сервиса есть месяц, чтобы выполнить все предписания, а в случае отказа последует блокировка.
Однако этот закон большинство VPN-сервисов просто проигнорировали. Ещё в 2019 году Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к ФГИС владельцам десяти VPN-сервисов — согласились только представители Kaspersky Secure Connection.
В попытках в том числе контролировать сервисы, в 2021 году и была внедрена система ТСПУ с системой фильтрации DPI.
В начале 2022 года Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении новый законопроект, которым вводится ответственность за попытку обхода запретов в интернете с использованием VPN-решений. Он вводит ответственность в том числе и для обычных пользователей. Пока что случаев предъявления исков ни к гражданам, ни к компаниям не было, но вот что потенциально может им грозить:
- поисковые сервисы, выдавшие ссылку на запрещённые сайты — штраф до 700 тысяч рублей;
- за отказ оператора поисковой системы выполнить обязанности по подключению к ФГИС (срок — 30 дней) для граждан — штраф в размере от 3000 до 5000 рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей;
- за непредставление или несвоевременное представление в Роскомнадзор данных, позволяющих идентифицировать пользователя средств обхода блокировки (то есть за недонесение информации об этом) : для граждан — от 10 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 300 тысяч рублей.
Впрочем, непонятно, будут ли в действительности как-то наказывать россиян за пользование VPN. Например, Александр Хинштейн заявил, что пользователи не будет нести ответственность за публикации в инстаграме даже после блокировки — а пользоваться им иначе, чем через VPN, в России сейчас просто невозможно.
Что теперь делать рядовым пользователям
Пользователи большинства сервисов могут быть спокойны: многие компании ещё после выхода закона 2017 года свернули свои российские представительства и вынесли оборудование и точки доступа за пределы РФ, а их сервера разбросаны по всему миру. Тем не менее, в любой момент именно ваш любимый сервис может быть заблокирован, поэтому лучше иметь под рукой сразу несколько.
Клиентское ПО обращается к «своим» серверам и затем устанавливает соединение с ними, минуя систему отслеживания трафика на уровне собственного провайдера — маскировка трафика представит его как поток локальных данных.
О предоставлении бесперебойного доступа своим клиентам уже объявили практически все наиболее крупные сервисы. Более того, многие из них предлагают свои услуги бесплатно.
Бесплатный VPN собирает конфиденциальную информацию и может передавать её третьи лицам
Однако использование VPN может оказаться небезопасным для пользователя, поскольку сервисы собирают конфиденциальную информацию: историю поиска, логины и пароли, информацию о совершенных платежах. А значит, затем могут передать её третьим лицам, а в перспективе — даже сообщить об использовании VPN властям.
Эксперты рекомендуют с особенной осторожностью относиться именно к полностью бесплатным сервисам. В то время как крупные организации имеют бесплатные тарифы, чтобы продвигать платные пакеты, сервисы, которые абсолютно бесплатны, могут использоваться злоумышленниками. В анализе Top10VPN за 2019 год говорится, что многие бесплатные мобильные VPN даже не имеют политики обработки данных — а стало быть, вольны делать, что угодно.
В июле 2020 года исследователи Comparitech обнаружили, что гонконгский UFO VPN, который утверждал, что не ведёт журналы активности пользователей, на самом деле хранит их, записи доступа и пароли в открытом виде в общедоступной базе данных.
Позднее выяснилось, что UFO VPN и ещё семь фирм оказались связаны с компанией Dreamfii HK Limited, которая предлагает как платные, так и бесплатные услуги VPN — последние она финансирует за счёт рекламы. Компания утверждала, что у неё «нет журналов, нет мониторинга» активности пользователей.
Кроме того, неправильно настроенный VPN может привести к утечке информации о действиях пользователя в интернете, даже если он успешно изменил ваш IP-адрес. По информации Wired, при тестировании 150 самых популярных VPN для Android в 2021 году, целых 25% пострадали от этих утечек. Среди уязвимых сервисов оказался Hola VPN, который имеет более 50 миллионов установок на Android.
Top10VPN в своём исследовании также обнаружил, что многие бесплатные VPN-приложения запрашивают от пользователя слишком много разрешений, которые не нужны для работы сервиса — в том числе доступ к камере устройства, микрофону и отслеживанию геолокации
Те же исследователи обнаружили несколько бесплатных VPN-провайдеров из Китая и Гонконга с «тревожными данными» о конфиденциальности и безопасности. Дело в том, что местные законы требуют, чтобы поставщики услуг сохраняли журналы активности пользователей. Аналогичные меры также действуют в Великобритании и Ирландии, так что пользователям стоит внимательнее пользоваться сервисами, расположенными в этих странах.
С осторожностью стоит относиться даже к сервисам с «громкими» именами
Некоторые компании, предоставляющие услуги VPN, в своё время отказались передавать властям запрашиваемые данные, чем заслужили доверие пользователей. Однако доверие к громким именам тоже может обернуться проблемами.
В этом контексте стоит вспомнить историю Facebook, чей Onavo Protect VPN был закрыт в 2018 году, а Facebook Research VPN — в 2019 году. Оба собирали данные о своих пользователях, в том числе их историю поиска.
В марте 2020 года платформу аналитики Android-приложений Sensor Tower была уличили в использовании бесплатных приложений VPN для сбора данных о приложениях, которые пользователи установили на свои телефоны.
В отчёте TechCrunch за 2014 год отмечается, что дочерняя компания Smart Sense, принадлежащая конкурирующей аналитической фирме App Annie, выпустила VPN-приложение — ныне несуществующий VPN Defender — для проверки скаченных пользователем приложений. После этого данные могли продаваться третьим лицам.
Кроме того, бесплатные VPN-сервисы не всегда справляются с хранением пользовательской информации. Lenta.ru со ссылкой на основателя сервиса разведки утечек данных DLBI Ашота Оганесяня писала, что у выпускающих их компании может просто не быть денег на улучшение информационной безопасности. Поэтому, по словам Оганесяна, утечки данных пользователей бесплатных VPN-сервисов происходят «как минимум раз в квартал».
Чтобы хоть как-то обезопасить себя, перед установкой сервиса стоит проверить политики конфиденциальности и ведения журналов, а также узнать, как он решал судебные иски и проблемы безопасности в прошлом, если они возникали. Стоит отдать предпочтение VPN-сервисам, о которых говорят авторитетные специалисты или СМИ, или же подумать о платном сервисе, потому что у бесплатного почти всегда есть своя «скрытая» цена — от рекламы до передачи данных.
Карикатуру, актуальную уже больше полувека, в рунете превратили в мем о героях поп-культуры и актуальных политических событиях.
Свою позицию представители сервиса объяснили неодобрением действий российских властей.
На мероприятия сгоняют бюджетников и студентов, обещая учащимся зачёты по физкультуре.
Роскомнадзор уже несколько раз обращался к YouTube с просьбой прекратить цензуру.
И потребовал в «максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов».
Это случилось после слов президента о героизме российских военных.
Поиск кошки со скриншота стал настоящим расследованием: пока администраторы удаляли все указания на источник из-за политики сервиса, пользователи вспоминали всех порноактёров с похожим интерьером.
Я делаю t.me/FCK_RKN_bot?start=tjonelove
Без логов, почти готовы приложения под все платформы, ну и если что-то не работает, всегда можно мне написать. По ссылке неделя на пробу.
P2P есть??
вряд ли будут применены в России.
Как-то это оптимистично звучит.
Ну потому что это полный блэкаут всего, включая платёжную систему М*р, сайт Кремля и телеграм Дырова.
Месяц назад никто и подумать не мог что так будет, а сейчас даже бухгалтер предпенсионного возраста с завода слышала что такое vpn и как его накатить на свой телефон. Мы все ещё летим в пропасть и дна её не видно.
Подумать насчёт блокировки Ютуба, Твиттера и Инсты могли и думали – техническая возможность была, но не было политической воли. Теперь она есть, но прикол в том, что эти блокировки означают серьёзные проблемы с устойчивостью системы. А с её падением всё отлично разблокируется.
Пока гоняю windscribe. Накидайте за щеку ещё нормальных из бесплатных с возможностью перейти на платную основу
Protonvpn
Псифон, упомянутый в статье. Насчёт конкурентоспособности по ценам не подскажу, сижу на бесплатной версии
на сколько безопасен 1.1.1.1 ?
Говорят на дня он все.
че? сижу через его
У меня не работает уже пару дней (МТС мобильный и домашний, МегаФон), до этого ещё пару дней замедляли. В плане безопасности мне кажется CloudFlare можно доверять, сливать нашему правительству они точно ничего не станут. На сторону тоже вряд ли что-то продают, но утверждать не могу
Я видел тред на dtf и доказательств у меня нет.
я дтф верю меньше, чем путину
Был всё, но стал не всё снова.
(у меня сейчас не работает)
Безопасен, но стоит иметь в виду, что светит твой IP сайтам сидящим за CloudFlare.
меня больше волнуют логины и пароли а не IP
Ну тут точно никаких проблем, это многомиллиардная корпорация под которой половина интернета работает.
1) Достаточно безопасен (хотя спрятать свои данные от клаудфлари - это та еще задача, им половина интернета пользуется) - руки товарища майора не настолько длинные
2) Работать для обхода блокировок, скорее всего, либо уже перестал, либо скоро перестанет
Зачем нарушать закон? В рунете всё есть.
Остаётся только самому поднимать где-то за бугром впн, если есть знакомые-друзья
Теперь и не посмотришь даже кого не сократили
Заблокируют один, перейдут на другой, светлые умы в России, умнее чем чекисты в Кремле
Смотрю на свои строисы в инсте, кол-во просмотров совсем не упало, даже девочки далекие от айти продолжают пользоваться
Помойки типо дзена и ярусов нужны только недалеким
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-ikev2-vpn-server-with-strongswan-on-ubuntu-20-04-ru
Вопрос как оплатить диджитал оушн?)
В статье отсылка к Китаю, но в России, к сожалению, технологии уже намного вперёд ушли, если верить тому, что эксперты говорят. Обычные VPN'ы, вполне возможно, скоро перестанут работать, т. к. не маскируются.
В итоге останется только Psiphon и т. п. штуки, которые маскирую трафик, но они очень медленные. Видосики уже не получится посмотреть.
Инструкция по обходу блокировок от канала Россия 24
Почему на андроиде нордвпн по wifi не коннектит, а через мобильную сеть все ок?
не знаю как у других, но у меня лично и без впн всё работает, хоть сам из Рашки