Технологии

Фанат нашёл пасхалку внутри самой первой версии Windows. Понадобилось 37 лет Статьи редакции

В секретном сообщении спрятан список разработчиков.

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«Начинающий фанат Windows» Лукас Брукс обнаружил в самой первой версии операционной системы скрытый диалог в зашифрованном виде в конце растрового файла со смайликом. В 1985 году, когда это сообщение оставили, ещё не существовало инструментов, которые могли бы обнаружить такие дополнительные данные.

Lucas Brooks @mswin_bat
Which version of @Windows is the first to include Easter eggs? Windows 3.0? Nope. What if I tell you there is an Easter egg in Windows 1.0 RTM? This is what I have recently discovered:
«Какая версия @Windows первой включает пасхальные яйца? Windows 3.0? Неа. Что, если я скажу вам, что в Windows 1.0 R™ есть пасхальное яйцо? Вот что я недавно обнаружил»:

Внутри сообщения оказался список разработчиков, работавших над созданием системы. Самое заметное имя в этом списке — Гейб Ньюэлл, нынешний президент Valve, который работал в Microsoft с 1983 по 1996 год.

На этом находки Брукса не закончились: позднее он обнаружил точно такую же пасхалку в Windows 2.0.

Lucas Brooks @mswin_bat
Ответ на публикацию @mswin_bat
This thing made its way to Windows 2.x as well. Of course, the list got bigger. Also findows 1.xx 🤣. https://twitter.com/mswin_bat/status/1504788425525719043
«Эта штука добралась и до Windows 2.x. Конечно, список увеличился.»

#windows

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28 комментариев
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Армейский волк

Самое заметное имя в этом списке — Гейб Ньюэлл, нынешний президент Valve, который уже тогда знал, что не выпустит Half-Life 3

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Социалистический крюк

И?

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Армейский волк

и не выпустил

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Социалистический крюк

И?

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Армейский волк

А

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Социалистический крюк

э

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Армейский волк

ИАЭ нет, есть ОАЭ

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1
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Социалистический крюк

Факт

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asdasd asd совсем не против

Саша Котов
 ?

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Социалистический крюк

Это я

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asdasd asd совсем не против

Да блять. Нахуй ты чекаешь старые посты? Так не интересно

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Социалистический крюк

Я все чекаю

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asdasd asd совсем не против

Ты нечто большее чем просто ты. Но почему-то это скрываешь

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Социалистический крюк

Что еще в будущем нароете?

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МИКРОМОЛЬ

Что Лукашенко педик

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Социалистический крюк

Это не новое

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Бронебойный Слон

Про Габена и так знали, что работал в Microsoft. Америку открыл, ей богу.

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Влажный чувак

Дело в самой пасхалке, а не в фамилиях которые там указаны 🙄

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Принятый холод

На тж есть посхалки??

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Немецкий рубин

В приложении iOS колокольчик нажимай несколько раз подряд

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Принудительный лолипоп

Congrats
 Что-то по-древнекитайски

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МИКРОМОЛЬ
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Igor Kuznetsov

Эээ, ну найти пасхалку так то не проблема
Они же исходники еще черт знает когда открыли

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Влажный чувак

Чегож нашли только сейчас?

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Igor Kuznetsov

А хз, может оно никому не нужно было

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Влажный чувак

-

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Aleksey K

Windows ? Исходники? Да неправда, пока только ДОС лохматых версий и то не открыли, а передали в музей.

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AleXXX

обнаружил в самой первой версии операционной системы скрытый диалог в зашифрованном виде в конце растрового файла со смайликом

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