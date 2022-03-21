Фанат нашёл пасхалку внутри самой первой версии Windows. Понадобилось 37 лет Статьи редакции
В секретном сообщении спрятан список разработчиков.
«Начинающий фанат Windows» Лукас Брукс обнаружил в самой первой версии операционной системы скрытый диалог в зашифрованном виде в конце растрового файла со смайликом. В 1985 году, когда это сообщение оставили, ещё не существовало инструментов, которые могли бы обнаружить такие дополнительные данные.
Внутри сообщения оказался список разработчиков, работавших над созданием системы. Самое заметное имя в этом списке — Гейб Ньюэлл, нынешний президент Valve, который работал в Microsoft с 1983 по 1996 год.
На этом находки Брукса не закончились: позднее он обнаружил точно такую же пасхалку в Windows 2.0.
«Народные оповещения» стали альтернативой звуковым сигналам, а заодно помогают жителям не впадать в панику.
Водитель скрылся с места происшествия.
Первая реакция телеканала — спустя неделю после её появления в эфире.
Самое заметное имя в этом списке — Гейб Ньюэлл, нынешний президент Valve, который уже тогда знал, что не выпустит Half-Life 3
И?
и не выпустил
И?
А
э
ИАЭ нет, есть ОАЭ
Факт
Саша Котов
?
Это я
Да блять. Нахуй ты чекаешь старые посты? Так не интересно
Я все чекаю
Ты нечто большее чем просто ты. Но почему-то это скрываешь
Что еще в будущем нароете?
Что Лукашенко педик
Это не новое
Про Габена и так знали, что работал в Microsoft. Америку открыл, ей богу.
Дело в самой пасхалке, а не в фамилиях которые там указаны 🙄
На тж есть посхалки??
В приложении iOS колокольчик нажимай несколько раз подряд
Congrats
Что-то по-древнекитайски
Эээ, ну найти пасхалку так то не проблема
Они же исходники еще черт знает когда открыли
Чегож нашли только сейчас?
А хз, может оно никому не нужно было
-
Windows ? Исходники? Да неправда, пока только ДОС лохматых версий и то не открыли, а передали в музей.
обнаружил в самой первой версии операционной системы скрытый диалог в зашифрованном виде в конце растрового файла со смайликом