Технологии

Пользователи Android смогут мгновенно удалять историю поиска за последние 15 минут в Google Статьи редакции

Ещё летом новая функция конфиденциальности появилась в приложении для iOS.

Скриншот пользователя @MishaalRahman

Некоторые пользователи Android сообщают, что у них появилась функция удаления истории поиска в Google за последние 15 минут. Ранее эта возможность, представленная ещё в мае прошлого года, была доступна только на iOS. Чтобы воспользоваться ею на Android-смартфоне, надо открыть приложение Google и нажать на иконку профиля — история тут же будет удалена.

Сейчас мы запускаем эту функцию в приложении Google для Android и ожидаем, что она станет доступна всем в ближайшие несколько недель.

Нед Адрианс
представитель Google

Пока компания не сообщила, будет ли внедрена такая функция в десктопной версии. В ней пока можно только настроить автоматическое удаление истории за 3, 18 или 36 месяцев (по умолчанию для новых учетных записей используется 18 месяцев), или же удалять отдельные элементы вручную.

#новости #google

1623 просмотров
8
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
27 комментариев
Написать комментарий...
NMTEG

Обычно, 15 минут бывает недостаточно...

Ответить
17
Развернуть ветку
Любимый череп

Вот именно! Лишь поиск уходит 15 минут.

Ответить
6
Развернуть ветку
Армейский волк

не на тех сайтах смотришь, ой не на тех

Ответить
0
Развернуть ветку
NMTEG

Друг интересуется пулом Ваших сайтов

Ответить
4
Развернуть ветку
Устойчивый танк88

Зашёл сюда за этим комментом)

Ответить
3
Развернуть ветку
Социалистический крюк

Мне 5 минут хватает

Ответить
1
Развернуть ветку
Привлекательный Филипп

Можно ли удалить последние 26 дней?

Ответить
12
Развернуть ветку
Социалистический крюк

Товарищ майор говорит нет

Ответить
7
Развернуть ветку
Привлекательный Филипп

Ну пожалуйста

Ответить
3
Развернуть ветку
Elendiar

Не проще ли поставить дакдакго брузер для рофлопоиска?

Ответить
1
Развернуть ветку
Bulky Blackcrappy против войны

Или просто взять за привычку использовать инкогнито-вкладки вообще для всего, где не нужно логиниться. Хотя с этими VPN теперь вечно вылезает капча

Ответить
5
Развернуть ветку
пепси

latex shemale orgy

Ответить
1
Развернуть ветку
Армейский волк

gore copro dead pedo zoo

Ответить
4
Развернуть ветку
asdasd asd совсем не против

Уважаю

Ответить
3
Развернуть ветку
Армейский волк

эээээ, это не моё

Ответить
1
Развернуть ветку
asdasd asd совсем не против

Это наше

Ответить
1
Развернуть ветку
Армейский волк
Ответить
4
Развернуть ветку
Майка Ника

Что-то про деда написано

Ответить
1
Развернуть ветку
Армейский волк

ded still not dead

Ответить
1
Развернуть ветку
asdasd asd совсем не против

Ntr dilf mind break

Ответить
1
Развернуть ветку
Социалистический крюк

Пользователи Android смогут мгновенно удалять историю поиска за последние 15 минут в Google
Историю чекает товарищ майор и дает добро

Ответить
0
Развернуть ветку
Привлекательный Филипп

на возбуждение уголовного дела

Ответить
2
Развернуть ветку
Suntori

Проще приучить себя юзать Приватный режим.

Ответить
0
Развернуть ветку
Германский цвет

была доступна только на iOS
потестили на них?

Ответить
0
Развернуть ветку
IvanDurov

В оригинальной Опере был подобный функционал.

Ответить
0
Развернуть ветку
Фома Платонов

DuckDuckGo browser топ

Ответить
0
Развернуть ветку
МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

В Firefox удобно переключаться между приватными вкладками и обычными. DDG поставить по дефолту для приватных и все.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 27 комментариев
Интернет
«Судя по аватарке, ты педик»: ответ Рогозина в твиттере превратили в мем о выводах по фотографии Статьи редакции

В итоге главе Роскосмоса пришлось менять фотографию профиля, чтобы не попасть под собственное определение — но твит он не удалил.

Скриншот TJ
51
Yabusele

Бывший ученик достойно ответил своей «историчке»

79
Интернет
«Алиса» в диалоге с пользовательницей одобрила стрельбу по людям. «Яндекс» исправил ответы помощника Статьи редакции

Теперь она уклоняется от вопросов о «спецоперации».

61
Технологии
Фанат нашёл пасхалку внутри самой первой версии Windows. Понадобилось 37 лет Статьи редакции

В секретном сообщении спрятан список разработчиков.

56
Небольшой Слава
91
Мнения
«Холодно, расчётливо»: глава новостей Первого канала обвинил Марину Овсянникову в предательстве из-за антивоенной акции Статьи редакции

Первая реакция телеканала — спустя неделю после её появления в эфире.

До этого, по нашим данным, Марина Овсянникова говорила с английским посольством. Кто из вас вёл телефонные переговоры с иностранным посольством? Не с визовым центром, а именно с посольством, с его сотрудником, конечно, пусть даже он, как говорится, в штатском. Я, вот, например, никогда не вёл.

62
Офтоп
baxenko
Процент россиян поддерживающих войну в Украине
78
Интернет
«Может ***нуть»: в украинских телеграм-каналах предупреждают о воздушных тревогах с помощью мемов Статьи редакции

«Народные оповещения» стали альтернативой звуковым сигналам, а заодно помогают жителям не впадать в панику.

Внимание! Воздушная тревога! Все в укрытие!
147
Новости
They Say I Say
В Казахстане работника театра уволили за пост в поддержку российской «спецоперации»

Он поздравил «с наступающим новым годом без нацистов».

332
Больше статей
null