Пользователи Android смогут мгновенно удалять историю поиска за последние 15 минут в Google Статьи редакции
Ещё летом новая функция конфиденциальности появилась в приложении для iOS.
Некоторые пользователи Android сообщают, что у них появилась функция удаления истории поиска в Google за последние 15 минут. Ранее эта возможность, представленная ещё в мае прошлого года, была доступна только на iOS. Чтобы воспользоваться ею на Android-смартфоне, надо открыть приложение Google и нажать на иконку профиля — история тут же будет удалена.
Пока компания не сообщила, будет ли внедрена такая функция в десктопной версии. В ней пока можно только настроить автоматическое удаление истории за 3, 18 или 36 месяцев (по умолчанию для новых учетных записей используется 18 месяцев), или же удалять отдельные элементы вручную.
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«Народные оповещения» стали альтернативой звуковым сигналам, а заодно помогают жителям не впадать в панику.
Обычно, 15 минут бывает недостаточно...
Вот именно! Лишь поиск уходит 15 минут.
не на тех сайтах смотришь, ой не на тех
Друг интересуется пулом Ваших сайтов
Зашёл сюда за этим комментом)
Мне 5 минут хватает
Можно ли удалить последние 26 дней?
Товарищ майор говорит нет
Ну пожалуйста
Не проще ли поставить дакдакго брузер для рофлопоиска?
Или просто взять за привычку использовать инкогнито-вкладки вообще для всего, где не нужно логиниться. Хотя с этими VPN теперь вечно вылезает капча
latex shemale orgy
gore copro dead pedo zoo
Уважаю
эээээ, это не моё
Это наше
Что-то про деда написано
ded still not dead
Ntr dilf mind break
Пользователи Android смогут мгновенно удалять историю поиска за последние 15 минут в Google
Историю чекает товарищ майор и дает добро
на возбуждение уголовного дела
Проще приучить себя юзать Приватный режим.
была доступна только на iOS
потестили на них?
В оригинальной Опере был подобный функционал.
DuckDuckGo browser топ
В Firefox удобно переключаться между приватными вкладками и обычными. DDG поставить по дефолту для приватных и все.