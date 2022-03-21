Пользователи Android смогут мгновенно удалять историю поиска за последние 15 минут в Google

До этого, по нашим данным, Марина Овсянникова говорила с английским посольством. Кто из вас вёл телефонные переговоры с иностранным посольством? Не с визовым центром, а именно с посольством, с его сотрудником, конечно, пусть даже он, как говорится, в штатском. Я, вот, например, никогда не вёл.