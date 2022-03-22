Устройство помещается в большой рюкзак или небольшой чемодан на колёсах.

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Здесь и далее фото The Verge

Новинка китайского производителя дронов ориентирована на использование в промышленности и экстренных службах, пишет The Verge. DJI M30 Enterprise может работать при температуре от от -20 °С до +50 °С, под проливным дождём, при сильных порывах ветра и в ледяных и заснеженных условиях, утверждают разработчики.

M30 более портативен, чем предыдущая аналогичная продукция DJI. Дрон помещается в большой рюкзак или небольшой чемодан на колёсах. При этом время полёта устройства составляет 41 минуту. Подзарядить его можно с помощью кейса для хранения и транспортировки, оснащённого встроенной зарядкой. Док-станции нужно отдельное питание и подключение к интернету через 4G-модем.

DJI сделала две версии устройства. Базовая M30 оснащена 48-мегапиксельной камерой с матрицей CMOS 1/2’’ с поддержкой 5-кратного оптического и 200-кратного цифрового зума и 12-мегапиксельной широкоугольной камерой. Дрон может делать кадры в формате 8К и снимать видео в 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Модель M30T же оснастили ещё и тепловизионной камерой с разрешением 640х512 пикселей.

DJI M30T

Кроме того, устройство имеет шестисторонние датчики, помогающие избегать столкновения с препятствиями, и функцию экстренной посадки.

DJI Enterprise @DJIEnterprise



How the DJI M300 RTK's impressive Three Propeller Emergency Landing Mode works to help the drone maintain stability even if one motor completely fails.



Learn more: "And in that rotation is its salvation."How the DJI M300 RTK's impressive Three Propeller Emergency Landing Mode works to help the drone maintain stability even if one motor completely fails.Learn more: https://enterprise-insights.dji.com/blog/m300-rtk-three-propeller-emergency-landing