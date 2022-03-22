DJI представила дрон M30 — он может летать под проливным дождём и при сильных порывах ветра Статьи редакции
Устройство помещается в большой рюкзак или небольшой чемодан на колёсах.
Новинка китайского производителя дронов ориентирована на использование в промышленности и экстренных службах, пишет The Verge. DJI M30 Enterprise может работать при температуре от от -20 °С до +50 °С, под проливным дождём, при сильных порывах ветра и в ледяных и заснеженных условиях, утверждают разработчики.
M30 более портативен, чем предыдущая аналогичная продукция DJI. Дрон помещается в большой рюкзак или небольшой чемодан на колёсах. При этом время полёта устройства составляет 41 минуту. Подзарядить его можно с помощью кейса для хранения и транспортировки, оснащённого встроенной зарядкой. Док-станции нужно отдельное питание и подключение к интернету через 4G-модем.
DJI сделала две версии устройства. Базовая M30 оснащена 48-мегапиксельной камерой с матрицей CMOS 1/2’’ с поддержкой 5-кратного оптического и 200-кратного цифрового зума и 12-мегапиксельной широкоугольной камерой. Дрон может делать кадры в формате 8К и снимать видео в 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Модель M30T же оснастили ещё и тепловизионной камерой с разрешением 640х512 пикселей.
Кроме того, устройство имеет шестисторонние датчики, помогающие избегать столкновения с препятствиями, и функцию экстренной посадки.
Базовая версия M30 стоит 10 тысяч долларов, модель M30T — 14 тысяч долларов. В комплект включены чехол, два аккумулятора и контроллер RC Plus с 7-дюймовым экраном. Цена версии с док-станцией не уточняется.
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Сведения из публикации издания противоречат единственной имеющейся информации от российского ведомства.
Обменяю на три с половиной кило сахара.
Ты цены на сахар видел? Трешка в пределах мкад 2кг стоит, а ты 3кг за дрон решил отдать..
Так квартира в России, а дрон из-за границы
свози девушку в дорогое место - на склад сахара
Таких уже не существует.
у господ свои запасы
Сладкий господин
я шоколадный заяц
я ласковый мерзавец
я сладкий на все сто ооо
Только он не работает больше на территории РФ 🙈
павучок
Будет ли модуль для переноски и сброса ручных гранат? Очень актуальная опция.
Оооо, ВСУ будет очень рады пополнению пташек
сейчас волонтеры скупят все доступное на рынке
Сколько кг сахара за раз перевезет ?
Прям под Лёху делали.
Жалко он сидит, и заценить не сможет.
А сколько взрывчатки несет?
При условии что говнофон уже по 240 тыс (не везде но есть)
Дрон будет по пол ярда стоить ??
Не беспокойся, для тебя йотафон скоро привезут по такой же цене.
это не для России
Базовая версия M30 стоит 10 тысяч долларов, модель M30T — 14 тысяч долларов
По цене машины
Где ты такие машины дешёвые видел?
Я про бу
Ра
ти
фикация