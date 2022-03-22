Технологии

DJI представила дрон M30 — он может летать под проливным дождём и при сильных порывах ветра Статьи редакции

Устройство помещается в большой рюкзак или небольшой чемодан на колёсах.

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Здесь и далее фото The Verge 

Новинка китайского производителя дронов ориентирована на использование в промышленности и экстренных службах, пишет The Verge. DJI M30 Enterprise может работать при температуре от от -20 °С до +50 °С, под проливным дождём, при сильных порывах ветра и в ледяных и заснеженных условиях, утверждают разработчики.

M30 более портативен, чем предыдущая аналогичная продукция DJI. Дрон помещается в большой рюкзак или небольшой чемодан на колёсах. При этом время полёта устройства составляет 41 минуту. Подзарядить его можно с помощью кейса для хранения и транспортировки, оснащённого встроенной зарядкой. Док-станции нужно отдельное питание и подключение к интернету через 4G-модем.

DJI сделала две версии устройства. Базовая M30 оснащена 48-мегапиксельной камерой с матрицей CMOS 1/2’’ с поддержкой 5-кратного оптического и 200-кратного цифрового зума и 12-мегапиксельной широкоугольной камерой. Дрон может делать кадры в формате 8К и снимать видео в 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Модель M30T же оснастили ещё и тепловизионной камерой с разрешением 640х512 пикселей.

DJI M30T

Кроме того, устройство имеет шестисторонние датчики, помогающие избегать столкновения с препятствиями, и функцию экстренной посадки.

DJI Enterprise @DJIEnterprise
"And in that rotation is its salvation."

How the DJI M300 RTK's impressive Three Propeller Emergency Landing Mode works to help the drone maintain stability even if one motor completely fails.

Learn more: https://enterprise-insights.dji.com/blog/m300-rtk-three-propeller-emergency-landing?

Базовая версия M30 стоит 10 тысяч долларов, модель M30T — 14 тысяч долларов. В комплект включены чехол, два аккумулятора и контроллер RC Plus с 7-дюймовым экраном. Цена версии с док-станцией не уточняется.

#новости #дроны #dji

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25 комментариев
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Обменяю на три с половиной кило сахара.

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Kirill Polyakov

Ты цены на сахар видел? Трешка в пределах мкад 2кг стоит, а ты 3кг за дрон решил отдать..

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8
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Дмитрий Царь

Так квартира в России, а дрон из-за границы

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1
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M.R.T.

свози девушку в дорогое место - на склад сахара

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Правительственный цвет

Таких уже не существует.

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2
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M.R.T.

у господ свои запасы

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Правительственный цвет

Сладкий господин

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M.R.T.

я шоколадный заяц
я ласковый мерзавец
я сладкий на все сто ооо

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0
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Quantum

Только он не работает больше на территории РФ 🙈

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3
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Веселый тунец

павучок

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2
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NickPic

Будет ли модуль для переноски и сброса ручных гранат? Очень актуальная опция.

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2
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Виталя Вентилятор

Оооо, ВСУ будет очень рады пополнению пташек

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1
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Виталя Вентилятор

сейчас волонтеры скупят все доступное на рынке

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Tylermadson

Сколько кг сахара за раз перевезет ?

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Оптимальный Куркумин

Прям под Лёху делали.
Жалко он сидит, и заценить не сможет.

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sf

А сколько взрывчатки несет?

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Пухлый Беляш

При условии что говнофон уже по 240 тыс (не везде но есть)

Дрон будет по пол ярда стоить ??

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–2
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Пластиковое Окно

Не беспокойся, для тебя йотафон скоро привезут по такой же цене.

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Виталя Вентилятор

это не для России

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Бытовой колос

Базовая версия M30 стоит 10 тысяч долларов, модель M30T — 14 тысяч долларов
 По цене машины

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Правительственный цвет

Где ты такие машины дешёвые видел?

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Бытовой колос

Я про бу

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Правительственный цвет

Ра

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Tony Gun

ти

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Знакомый Абдужаббор

фикация

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