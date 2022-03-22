Технологии

Маврикий требует у Британии вернуть доменную зону .io — популярную у криптокомпаний и приносящую миллионы долларов Статьи редакции

Островитяне считают, что Великобритания продолжает относиться к ним как к колонии, хотя они уже больше полувека как независимы.

625 просмотров
В феврале 2022 года официальные лица подняли маврикийский флаг над атоллом на островах Чагос, и спели национальный гимн в знак того, что территория принадлежит островитянам, Guardian

Право лицензировать прибыльную доменную зону в интернете стало частью спора между Маврикием и Великобританией по поводу владения островами Чагос. Маврикий хочет получать доход от его использования — речь идёт о десятках миллионах долларов.

Доменная зона популярна среди технологических компаний, поскольку «io» также обозначает процесс отправки и получения данных. Впрочем, её выбирают не только криптокомпании — например, на нём находится сайт «Медузы» (meduza.io).

Островитяне считают, что использование доменной зоны Великобританией означает колониальную экспроприацию их средств и экономической собственности. Адрес, обозначающий Индийский океан, выделен Британской территории в Индийском океане (BIOT) и управляется коммерческой фирмой, номинально базирующейся на острове Диего-Гарсия, где находится военная база Великобритании и США. Сейчас прибыль от продажи доменных имён .io распределяется британскими властями.

Ещё в 2019 году популярная доменная зона стало частью жалобы островитян на Соединённое Королевство в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека, связанными с его продолжающимся управлением территориями в Индийском океане.

В жалобе Маврикий утверждал, что конечными пользователи домена .io — это «тысячи платформ криптоактивов», которые «приносят огромные суммы нерегулируемого и не облагаемого налогом дохода и торгуют с объёмом в миллиарды долларов ежедневно». Авторы также заявляли, что криптофирмы могут получать доход, используя «несуществующее коммерческое регулирование» на спорной территории.

Также важно, что Маврикий стремится стать ведущим центром финансовых технологий в Африке. 7 февраля 2022 года там вступил в силу закон о виртуальных активах и первичном размещении токенов, который защищает сделки и криптоактивы. Этот закон делает Маврикий потенциально очень привлекательным местом для криптоинвесторов.

Великобританию уже просили вернуть архипелаг Чагос Маврикию, но делать этого она не собирается

История тянется с XIX века: Архипелаг Чагос находился под властью Соединённого Королевства с 1814 по 1965 год. Тогда острова были отделены от Маврикия для создания новой колонии, обозначенной как Британская территория в Индийском океане. С 1967 по 1973 год чагосцы насильно выселялись с этой территории, где затем появилась совместная военная база Великобритании и США, которая существует и по сей день.

С 1980-х годов Маврикий стремился восстановить контроль над территорией, утверждая, что его отделение незадолго до независимости в 1968 году нарушило резолюцию ООН 1960 года и поставило под угрозу процесс деколонизации. В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН передала многолетний спор в Международный суд справедливости.

Тот в 2019 году постановил вернуть архипелаг Чагос Маврикию «как можно быстрее», заявив, что продолжающаяся оккупация островов незаконна. Однако Великобритания это решение проигнорировала, подчеркнув, что это было лишь «консультативным заключением».

Купить рекламу Отключить

Тем не менее, островитяне не оставляют попыток вернуть контроль над архипелагом. 14 февраля 2022 года официальный посол Маврикия в ООН Джагдиш Кунджул поднял флаг страны над атоллом Перос-Баньос на острове Чагос.

Мы совершаем символический акт поднятия флага, как это делали британцы много раз, создавая колонии. Мы, однако, возвращаем себе то, что всегда было нашим.

Джагдиш Кунджул

Маврикий также попытался отстоять цифровую независимость. 22 февраля 2022 года страна в очередной раз попросила Google сменить на картах принадлежность острова Чагос и отметить его как часть своей территории. Маврикий уже отправлял аналогичный запрос в январе 2020 года Сундару Пичаи, главному исполнительному директору Google, а также дважды просил компанию исправить «неправильную маркировку» на картах.

Но никаких изменений Google не внёс: в поисковой системе остров обозначен как «спорная территория Соединенного Королевства, расположенная в Индийском океане на полпути между Танзанией и Индонезией».

Apple Maps, напротив, согласилась изменить свою маркировку. По запросам «BIOT» и «Британская территория в Индийском океане» сервис не выдаёт результатов.

#домен #маврикий

12
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Написать комментарий...
Максим Шишлов

Так Мавритания или Маврикий?

Ответить
4
Развернуть ветку
Никита Сухов

не домен, а доменную зону

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Дьячков

Вообще да, но так-то .io это домен первого уровня. Так что тоже верно.

Ответить
6
Развернуть ветку
Софья Сажнева

Спасибо большое, что поправили

Ответить
2
Развернуть ветку
Василий Дробовский

Вообще многое из этого - просто ЗЛО.
Инвестировать в дешёвые проекты в доменах .io - это ИдиОтизм.
Большинство проектов в доменах .io относительно криптовалюты и индустрии "крипто" - обычные писатели кода.
Таковыми они были с 2013 года, когда и так было ясно, что дорожает только сам Bitcoin, а остальные просто "мародёрствуют" и привлекают платежи в чём угодно - главное не иметь прямого контакта и ничего не рассказывать.
Просто переводить средства в токены, которыми завтра можно "плодить" обесцененные кошельки в сети Ethereum.
Ну, вообщем паразитов в "крипто" мире нужно выявлять, пока они с "открытым сердцем" плодят Telegram каналы для будущих "инвесторов".
Сами же прячутся в юрисдикции Эстонии, не вносив в уставной капитал компании более €5000.

Ответить
1
Развернуть ветку
Национальный шар

Все смешалось в голове у Василия.

Ответить
0
Развернуть ветку
Василий Дробовский

Что же у меня смешалось ?
Я только написал про "лучшие проекты и токенизацию".
Попробуйте пообщаться - только переводом определённых сумм и получится.

Ответить
0
Развернуть ветку
Бытовой колос

Мавритания хочет получать доход от его использования — речь идёт о десятках миллионах долларов
 Очнулись ребята

Ответить
0
Развернуть ветку
Магомед-Султан Байболатович

Белые терпеть

Ответить
0
Развернуть ветку
Магомед-Султан Байболатович

Я не удивлен что они свели все в "Ето патамушты мы черные, да?"

Ответить
0
Развернуть ветку
Злой магнит

.io — это «тысячи платформ криптоактивов», которые «приносят огромные суммы нерегулируемого и не облагаемого налогом дохода и торгуют с объёмом в миллиарды долларов ежедневно».
 Э… Простити, а какое отношение доменная зона, имеет отношение к «огромным суммам дохода»? И какое отношение имеют к ним сами мавриканцы, когда именно клятые колониалисты озаботились эту доменную зону создать и поддерживать.
Короче, хотят доить денешки из воздуха, глядя как другое это делают.

Ответить
0
Развернуть ветку
Злой магнит

И вообще, главный вопрос десятилетия: чей Чагос?

Ответить
0
Развернуть ветку
Бедный мангал
Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
Интернет
«Я сейчас покажу, откуда готовилось нападение»: речь Лукашенко об угрозе со стороны Украины превратили в мем Статьи редакции

В сети усомнились в доказательствах белорусского президента и «заставили» оправдываться перед всеми подряд — от порноактрис до инопланетян.

179
Новости
«Новая газета» и Дмитрий Муратов продадут Нобелевскую медаль и перечислят деньги в фонд помощи украинским беженцам Статьи редакции

Редакция призвала остановить боевые действия.

Фото Надежды Прусенковой, «Новая газета»
148
Художественный Мурод
98
Интернет
Промышленный бинокль
Бывший сотрудник ФБК Горожанко записал, как следователь репетировал с ним показания перед судом против Навального

Инструктаж следователя Александра Кемерова в здании СК за день до суда Фёдор Горожанко записал на диктофон смарт-часов. Там же ему угрожал следователь по особо важным делам Роман Видюков — «правая рука» Бастрыкина. На самом суде он отказался свидетельствовать против Навального и заявил о давлении следствия, а после этого покинул Россию.

Разоблачение путинских следователей. Видео «Популярной политики»
90
Офтоп
Макс Карр
В Херсоне люди вышли на митинг опять. Вчера в них стреляли

Я восхищаюсь этими людьми. Вчера в мирный митинг в Херсоне начали стрелять из автоматов. Никого не убили (к счастью), но ранили.

99
Новости
Журналистка «Фонтанки» нашла в Петербурге фабрику комментариев о событиях на Украине и устроилась туда «спамером» Статьи редакции

«Киберфронтом Z», предположительно, управляют структуры Евгения Пригожина, которого связывают с «фабриками троллей».

357
Секретный ингредиент

Российские солдаты, погибшие в Украине, не попадут в Вальхаллу. Ведь они погибли не на войне, а на спецоперации.

131
Интернет
На «Авито» перепродают прокладки. Девушки спамят продавцов-мужчин вопросами, почему им не подошёл товар Статьи редакции

В твиттере девушкам попытались объяснить, что «спекулянты — это друзья». В ответ они посоветовали перекупщикам раздавать прокладки бесплатно.

62
Новости
Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делам о мошенничестве и оскорблении суда Статьи редакции

И к 1,2 миллионам рублей штрафа.

Фото Андрея Карева, «Новая газета»
222
Национальный шар

Дети которые протестовали против вторжения России в Грузию в 2008 выросли и теперь протестуют против вторжения России в Украину.

185
Больше статей
null