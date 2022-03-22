Островитяне считают, что Великобритания продолжает относиться к ним как к колонии, хотя они уже больше полувека как независимы.

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В феврале 2022 года официальные лица подняли маврикийский флаг над атоллом на островах Чагос, и спели национальный гимн в знак того, что территория принадлежит островитянам, Guardian

Право лицензировать прибыльную доменную зону в интернете стало частью спора между Маврикием и Великобританией по поводу владения островами Чагос. Маврикий хочет получать доход от его использования — речь идёт о десятках миллионах долларов.

Доменная зона популярна среди технологических компаний, поскольку «io» также обозначает процесс отправки и получения данных. Впрочем, её выбирают не только криптокомпании — например, на нём находится сайт «Медузы» (meduza.io).

Островитяне считают, что использование доменной зоны Великобританией означает колониальную экспроприацию их средств и экономической собственности. Адрес, обозначающий Индийский океан, выделен Британской территории в Индийском океане (BIOT) и управляется коммерческой фирмой, номинально базирующейся на острове Диего-Гарсия, где находится военная база Великобритании и США. Сейчас прибыль от продажи доменных имён .io распределяется британскими властями.

Ещё в 2019 году популярная доменная зона стало частью жалобы островитян на Соединённое Королевство в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека, связанными с его продолжающимся управлением территориями в Индийском океане.

В жалобе Маврикий утверждал, что конечными пользователи домена .io — это «тысячи платформ криптоактивов», которые «приносят огромные суммы нерегулируемого и не облагаемого налогом дохода и торгуют с объёмом в миллиарды долларов ежедневно». Авторы также заявляли, что криптофирмы могут получать доход, используя «несуществующее коммерческое регулирование» на спорной территории. Также важно, что Маврикий стремится стать ведущим центром финансовых технологий в Африке. 7 февраля 2022 года там вступил в силу закон о виртуальных активах и первичном размещении токенов, который защищает сделки и криптоактивы. Этот закон делает Маврикий потенциально очень привлекательным местом для криптоинвесторов.

Великобританию уже просили вернуть архипелаг Чагос Маврикию, но делать этого она не собирается

История тянется с XIX века: Архипелаг Чагос находился под властью Соединённого Королевства с 1814 по 1965 год. Тогда острова были отделены от Маврикия для создания новой колонии, обозначенной как Британская территория в Индийском океане. С 1967 по 1973 год чагосцы насильно выселялись с этой территории, где затем появилась совместная военная база Великобритании и США, которая существует и по сей день.

С 1980-х годов Маврикий стремился восстановить контроль над территорией, утверждая, что его отделение незадолго до независимости в 1968 году нарушило резолюцию ООН 1960 года и поставило под угрозу процесс деколонизации. В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН передала многолетний спор в Международный суд справедливости.

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Тот в 2019 году постановил вернуть архипелаг Чагос Маврикию «как можно быстрее», заявив, что продолжающаяся оккупация островов незаконна. Однако Великобритания это решение проигнорировала, подчеркнув, что это было лишь «консультативным заключением».

Тем не менее, островитяне не оставляют попыток вернуть контроль над архипелагом. 14 февраля 2022 года официальный посол Маврикия в ООН Джагдиш Кунджул поднял флаг страны над атоллом Перос-Баньос на острове Чагос.

Мы совершаем символический акт поднятия флага, как это делали британцы много раз, создавая колонии. Мы, однако, возвращаем себе то, что всегда было нашим. Джагдиш Кунджул

Маврикий также попытался отстоять цифровую независимость. 22 февраля 2022 года страна в очередной раз попросила Google сменить на картах принадлежность острова Чагос и отметить его как часть своей территории. Маврикий уже отправлял аналогичный запрос в январе 2020 года Сундару Пичаи, главному исполнительному директору Google, а также дважды просил компанию исправить «неправильную маркировку» на картах.

Но никаких изменений Google не внёс: в поисковой системе остров обозначен как «спорная территория Соединенного Королевства, расположенная в Индийском океане на полпути между Танзанией и Индонезией».