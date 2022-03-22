Вдохновились динозаврами: учёные создали робота, который ходит на двух ногах как птицы Статьи редакции
Такая конструкция на 300% эффективнее привычных роботизированных конечностей.
Исследователи из Института Макса Планка и Калифорнийского университета в Ирвине разработали BirdBot — двуногого робота, созданного по образцу птиц и их доисторических предков. Конструкция его ног предельно проста: моторы тянут сухожилия, пока сила накапливается в пружине во время сжатия, а затем пружина высвобождается, чтобы дать роботу импульс двигаться вперёд.
Благодаря этой системе робот работает на 300% эффективнее, чем традиционные механические конечности, и весит намного легче — во время тестов на беговой дорожке BirdBot разгонялся до скорости 2,7 километров в час.
Исследователи предполагают, что конструкцию можно будет использовать для перевозки грузов. Технологию также можно использовать для создания протезов и экзоскелетов.
При создании BirdBot учёные изучили конструкцию птичьих лап, которую те переняли у своих древних предков — динозавров. Лапы имеют коленное расположение, противоположное человеческому: верхняя часть ноги сгибается назад, а нижняя движется вперед.
Благодаря соединению ступни с ногой через сеть мышц и сухожилий, которая проходит через несколько суставов, походка птиц намного энергоэффективней человеческой. Например, одними из самых быстрых бегунов на планете являются страусы. Несмотря на то, что их вес может превышать 100 килограмм, они способны разгоняться до 55 километров в час.
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Если присмотреться - он спиной вперёд идёт
Нихуя они умные
Страж-птицы
Рогозин, показывай давай робоцыпа.