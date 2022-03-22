Такая конструкция на 300% эффективнее привычных роботизированных конечностей.

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Science Robotics

Исследователи из Института Макса Планка и Калифорнийского университета в Ирвине разработали BirdBot — двуногого робота, созданного по образцу птиц и их доисторических предков. Конструкция его ног предельно проста: моторы тянут сухожилия, пока сила накапливается в пружине во время сжатия, а затем пружина высвобождается, чтобы дать роботу импульс двигаться вперёд.

Благодаря этой системе робот работает на 300% эффективнее, чем традиционные механические конечности, и весит намного легче — во время тестов на беговой дорожке BirdBot разгонялся до скорости 2,7 километров в час.

Исследователи предполагают, что конструкцию можно будет использовать для перевозки грузов. Технологию также можно использовать для создания протезов и экзоскелетов.

При создании BirdBot учёные изучили конструкцию птичьих лап, которую те переняли у своих древних предков — динозавров. Лапы имеют коленное расположение, противоположное человеческому: верхняя часть ноги сгибается назад, а нижняя движется вперед.