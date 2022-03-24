Технологии

Инженеры из Стэнфорда разработали эластичный пластик — с его помощью гаджеты можно легко крепить к коже Статьи редакции

Из пластика можно создавать носимые на теле трекеры, дисплеи для смартфонов или трёхмерные ландшафты на карте.

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Zhitao Zhang and Jiancheng Lai of Bao Group Research Lab

Специалисты из Стэнфордского университета разработали дисплей из эластичных полимеров, который можно растягивать и сгибать. При этом устройство имеет максимальную яркость как минимум в два раза выше, чем у мобильного телефона. Добиться этого удалось благодаря наноструктурам SuperYellow, похожих на рыболовную сеть — такое строение не препятствует потоку электричества, что является ключом к созданию яркого и гибкого дисплея.

Большинство светоизлучающих полимеров, которые распространены сейчас, являются жёсткими и трескаются при растяжении. Учёные могут повысить их гибкость, добавив в них эластичные изоляционные материалы вроде резины. Но эти добавки снижают электропроводность, что требует использования опасно высокого напряжения для получения даже тусклого света.

Дисплей, созданный по новой технологии, состоит из семи слоёв. Два внешних инкапсулируют устройство, ещё четыре — это слои электродов, а в центре находится светоизлучающий слой. Он может излучать жёлтый, красный, зелёный и синий свет.

Эта технология может применяться в носимых трекерах — полимерная плёнка легко крепится к коже. Исследователи также предполагают, что её можно использовать для создания изменяемых интерактивных экранов или даже трёхмерных ландшафтов на карте.

Представьте себе дисплей, на котором вы можете одновременно видеть и чувствовать трёхмерный объект на экране. Это будет совершенно новый способ удаленного взаимодействия.

Женан Бао
Инженер-химик из Стэнфордского университета Женан Бао

#дисплеи

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3 комментария
Греческий парфюмер

Выглядит круто, всё ближе к технологиям из фантастики.

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Кот Баюн

Не говорите об этом в кремле, а то соловьёв с каждой жопы будет вещать!

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Donnie Darko

Фухмля…спасибо за этот пост. Вот реально, хоть на эти две минуты отвлёкся

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Paul Potseluev
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Вооруженный космос
Хроника деградации @sergeenko_i
Шойгу пропал, Чубайс уехал,
Чулпан сбежала за кордон,
Пролился Дождь, затихло Эхо,
Один Рамзан остался. Дон.
angry cat
Переиграл дешевок
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25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 его бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины.

Отряд ОМОН из Краснодара с 6 февраля находился в Республике Крым, куда был направлен для проведения учений «Заслон 2022».

Отказ исполнить приказ бойцы Росгвардии объяснили его незаконностью. Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России, тогда как их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации. О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто из истцов в известность поставлен не был и как следствие, согласия на нее не давал.

Само по себе незаконное пересечение государственной границы образует состав преступления, предусмотренный ст. 322 УК РФ, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы, образует ряд составов преступлений уже Уголовного кодекса Украины.
Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы.

Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе.

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