Из пластика можно создавать носимые на теле трекеры, дисплеи для смартфонов или трёхмерные ландшафты на карте.

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Zhitao Zhang and Jiancheng Lai of Bao Group Research Lab

Специалисты из Стэнфордского университета разработали дисплей из эластичных полимеров, который можно растягивать и сгибать. При этом устройство имеет максимальную яркость как минимум в два раза выше, чем у мобильного телефона. Добиться этого удалось благодаря наноструктурам SuperYellow, похожих на рыболовную сеть — такое строение не препятствует потоку электричества, что является ключом к созданию яркого и гибкого дисплея.

Большинство светоизлучающих полимеров, которые распространены сейчас, являются жёсткими и трескаются при растяжении. Учёные могут повысить их гибкость, добавив в них эластичные изоляционные материалы вроде резины. Но эти добавки снижают электропроводность, что требует использования опасно высокого напряжения для получения даже тусклого света.

Дисплей, созданный по новой технологии, состоит из семи слоёв. Два внешних инкапсулируют устройство, ещё четыре — это слои электродов, а в центре находится светоизлучающий слой. Он может излучать жёлтый, красный, зелёный и синий свет.

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Эта технология может применяться в носимых трекерах — полимерная плёнка легко крепится к коже. Исследователи также предполагают, что её можно использовать для создания изменяемых интерактивных экранов или даже трёхмерных ландшафтов на карте.