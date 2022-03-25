Парализованный немец с помощью мозгового импланта впервые за несколько месяцев смог «заговорить». Он сказал «Хочу пива» Статьи редакции
Пациент, который с 2019 года не может двигать даже глазами, также попросил включить любимую музыку.
Больной боковым амиотрофическим склерозом (БАС), который общается благодаря вживлённым в его мозг микрочипам, попросил принести ему карри и пиво, сделать массаж головы и включить группу Tool. Учитывая, что он составляет предложения со скоростью всего один символ в минуту, на это у него ушло несколько дней.
Общаться с внешним миром полностью парализованный пациент может благодаря интерфейсу «мозг-компьютер»: он представляет как его тело двигается, выбирая определенные буквы, которые зачитывает специальная программа. Чипы улавливают эту мозговую активность и передают её компьютеру в виде сигнала «да/нет».
Пациент начал работать с исследовательской группой в Тюбингенском университете (Германия) в 2018 году, когда он ещё мог двигать глазами. Он сказал команде, что ему нужен инвазивный имплант, чтобы поддерживать связь со своей семьей, в том числе с маленьким сыном. Его жена и сестра дали письменное согласие на операцию.
Микрочипы ему вживили только в 2019 году, когда он уже не мог двигать даже глазами. На то, чтобы настроить систему ушло больше трёх месяцев, а ещё примерно через 3 недели пациент наконец выдал первое понятное предложение: попросил опекунов изменить его положение. Затем пациент просил кормить через зонд различными видами пищи, в том числе супом-гуляшом и супом из сладкого горошка. Он также признался в любви своей жене и сыну.
Просьбы принести пива и карри появились в первые дни коммуникации. Также пациент предлагал своим близким посмотреть вместе диснеевского Робин Гуда, и сказал им, что его «самое большое желание — новая кровать и сходить завтра на барбекю». В Nature привели примеры фраз, которые составлял пациент. При этом исследователи отмечают, что часть его просьб может быть трудно понять из-за языкового барьера: он носитель немецкого языка, но система настроена на английский.
Сейчас немецкий пациент является единственным пользователем новой технологии — учёные ищут финансирование, чтобы установить аналогичные импланты еще нескольким людям с БАС. По их оценкам, такая система стоит около 500 тысяч долларов.
Поскольку логотипы соцсетей нанесены на упаковки, компаниям придётся потратить на изменения дополнительные деньги и время.
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Так, пикчи с симоньян объявляю несмешными в этом треде
извини, но это так не работает
ЭТА НЕ ДОЛЖНА ЗАГОВОРИТЬ!!!
ну издаваемые ей звуки нельзя назвать вменяемой речью
Прости, не могу лайкать твой коммент. Было объявлено, что он несмешной.
ДА КАК ТЫ ПОСМЕЛ??!
https://tjournal.ru/tech/572330-paralizovannyy-nemec-s-pomoshchyu-mozgovogo-implanta-vpervye-za-neskolko-mesyacev-smog-zagovorit-on-skazal-hochu-piva?comment=7873893&from=copylink
А помните в д. Хаусе была такая серия? Все такие "Лол, ну че за фантастика, пиздец, ну вы скатились коненчо".
Кстати. В д. Хаусе так же была серия, где при помощи технологий выводили мысли пациента на экран.
Жду.
Помню там с помощью считывания мозговой активности чувак сдвигал стрелку направо или налево, типа да или нет. Если это та серия, то вроде даже тогда это не было фантастикой.
напомнило анек категории Б:
Был один парень, которого заколдовала колдунья и он мог говорить только одно слово в год. И вот этот парень влюбился, он 7 лет не говорил ни слова и собрал 7 слов, подошел к девушке и сказал:
— Я люблю тебя, выходи за меня замуж!
А она вытащила наушники из ушей и сказала: — что?
Это не анекдот категории Б, а проза жизни.
Учитывая, что он составляет предложения со скоростью всего один символ в минуту, на это у него ушло несколько дней.
Пусть на английском общается. Немецкие слова порой с километр длиной.
блин не могу найти мем "а теперь за пивком поехали"
такое
Ну это шикарно
Охуеть! Wings for Marie, part III
Новости которых мы ждали.
Нормальный мужик! Я тоже уже хочу пива!
немец <...> сказал «Хочу пива»
Какой-то эталонный немец
Читали "Последний секрет" Вербера?
группа tool давно лежит в плейлисте для прослушивания под лсд. тарищ майор извините