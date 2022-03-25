Технологии

Парализованный немец с помощью мозгового импланта впервые за несколько месяцев смог «заговорить». Он сказал «Хочу пива» Статьи редакции

Пациент, который с 2019 года не может двигать даже глазами, также попросил включить любимую музыку.

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Wyss Center

Больной боковым амиотрофическим склерозом (БАС), который общается благодаря вживлённым в его мозг микрочипам, попросил принести ему карри и пиво, сделать массаж головы и включить группу Tool. Учитывая, что он составляет предложения со скоростью всего один символ в минуту, на это у него ушло несколько дней.

Общаться с внешним миром полностью парализованный пациент может благодаря интерфейсу «мозг-компьютер»: он представляет как его тело двигается, выбирая определенные буквы, которые зачитывает специальная программа. Чипы улавливают эту мозговую активность и передают её компьютеру в виде сигнала «да/нет».

Наука
Мозговой имплант позволил полностью парализованному пациенту общаться «силой мысли», формируя слова и фразы Статьи редакции

Два имплантированных микрочипа в моторной коре мозга улавливают мыслительные импульсы и передают их компьютеру.

Каждый чип имеет площадь всего 3,2 миллиметра, Wyss Center

Пациент начал работать с исследовательской группой в Тюбингенском университете (Германия) в 2018 году, когда он ещё мог двигать глазами. Он сказал команде, что ему нужен инвазивный имплант, чтобы поддерживать связь со своей семьей, в том числе с маленьким сыном. Его жена и сестра дали письменное согласие на операцию.

Микрочипы ему вживили только в 2019 году, когда он уже не мог двигать даже глазами. На то, чтобы настроить систему ушло больше трёх месяцев, а ещё примерно через 3 недели пациент наконец выдал первое понятное предложение: попросил опекунов изменить его положение. Затем пациент просил кормить через зонд различными видами пищи, в том числе супом-гуляшом и супом из сладкого горошка. Он также признался в любви своей жене и сыну.

Просьбы принести пива и карри появились в первые дни коммуникации. Также пациент предлагал своим близким посмотреть вместе диснеевского Робин Гуда, и сказал им, что его «самое большое желание — новая кровать и сходить завтра на барбекю». В Nature привели примеры фраз, которые составлял пациент. При этом исследователи отмечают, что часть его просьб может быть трудно понять из-за языкового барьера: он носитель немецкого языка, но система настроена на английский.

Сейчас немецкий пациент является единственным пользователем новой технологии — учёные ищут финансирование, чтобы установить аналогичные импланты еще нескольким людям с БАС. По их оценкам, такая система стоит около 500 тысяч долларов.

#новости #медицина #наука

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27 комментариев
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Необычный лолипоп

Так, пикчи с симоньян объявляю несмешными в этом треде

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Bad Mother Fucker

извини, но это так не работает

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Муниципальный корабль
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Архитектурный калькулятор
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Необычный лолипоп

ЭТА НЕ ДОЛЖНА ЗАГОВОРИТЬ!!!

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Архитектурный калькулятор

ну издаваемые ей звуки нельзя назвать вменяемой речью

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russianvoodoo

Прости, не могу лайкать твой коммент. Было объявлено, что он несмешной.

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Архитектурный калькулятор

ДА КАК ТЫ ПОСМЕЛ??!

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russianvoodoo

https://tjournal.ru/tech/572330-paralizovannyy-nemec-s-pomoshchyu-mozgovogo-implanta-vpervye-za-neskolko-mesyacev-smog-zagovorit-on-skazal-hochu-piva?comment=7873893&from=copylink

Парализованный немец с помощью мозгового…
Пациент, который с 2019 года не может двигать даже глазами — единственный пользователь…
tjournal.ru
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Невысокий алмаз
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Олексій

А помните в д. Хаусе была такая серия? Все такие "Лол, ну че за фантастика, пиздец, ну вы скатились коненчо".
Кстати. В д. Хаусе так же была серия, где при помощи технологий выводили мысли пациента на экран.

Жду.

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Русский Мирный Корабль

Помню там с помощью считывания мозговой активности чувак сдвигал стрелку направо или налево, типа да или нет. Если это та серия, то вроде даже тогда это не было фантастикой.

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Никого не спас

напомнило анек категории Б:
Был один парень, которого заколдовала колдунья и он мог говорить только одно слово в год. И вот этот парень влюбился, он 7 лет не говорил ни слова и собрал 7 слов, подошел к девушке и сказал:
— Я люблю тебя, выходи за меня замуж!
А она вытащила наушники из ушей и сказала: — что?

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Sergei Timofeyev

Это не анекдот категории Б, а проза жизни.

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Like.no.other
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Konstantin

Учитывая, что он составляет предложения со скоростью всего один символ в минуту, на это у него ушло несколько дней.
 Пусть на английском общается. Немецкие слова порой с километр длиной.

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Невысокий алмаз
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Alex Fielding

блин не могу найти мем "а теперь за пивком поехали"

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Alex Fielding

такое

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Лев Марков
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Невысокий алмаз

Ну это шикарно

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Статистический меч

Охуеть! Wings for Marie, part III

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веревкин

Новости которых мы ждали.

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Sergei Timofeyev

Нормальный мужик! Я тоже уже хочу пива!

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Кадровый Валера

немец <...> сказал «Хочу пива»
 Какой-то эталонный немец

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Влад Капутин

Читали "Последний секрет" Вербера?

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Новый будильник

группа tool давно лежит в плейлисте для прослушивания под лсд. тарищ майор извините

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