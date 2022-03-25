Друзья! Сегодня День рождения у самого близкого мне человека. У нас сильная связь, даже когда мы не рядом. В это критическое для Украины время мы вместе, в Киеве. Плечом к плечу. Поддержку и помощь брата я чувствую каждый день и ежеминутно.

Как он недавно сказал: это самое сложное сражение в нашей жизни. Бой за наш город и нашу страну. И мы, несомненно, победим! Ибо добро всегда побеждает зло! Спасибо судьбе и нашим родителям, что подарили мне такого брата! С Днем рождения, Володя!

