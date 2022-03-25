Технологии

Нейросеть обучили развивать собственную «иммунную систему», чтобы предотвращать ввод подозрительных данных Статьи редакции

Новая технология работает по тому же принципу, что и адаптивная иммунная система человека.

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Наклейки на дорожных знаках — классический пример обмана системы управления беспилотным автомобилем. Увидев такой знак, она не может его идентифицировать и не останавливает машину, фото Кевина Эйхолта

Глубокие нейронные сети используются для решения самых разных задач классификации — идентификация изображений и машинное зрение, языковой перевод и обнаружение мошенничества. Однако их можно направить по неправильному ходу «мысли», немного скорректировав входные данные — например, настроить ИИ, разрабатывающий лекарства, не отсеивать токсичные вещества, а наоборот искать их. Команда разработчиков из Мичигана разработала систему обучения нейросетей, которая защищает их от подобных вмешательств.

RAILS представляет собой новый подход к состязательному обучению, который смоделирован по образцу адаптивной иммунной системы, работающей иначе, чем врождённая.

Альфред Герой
почетный профессор Университета Джона Х. Холланда

В то время как врождённая иммунная система осуществляет общую атаку на патогены, адаптивная может генерировать новые клетки, предназначенные для защиты от конкретных патогенов. Оказывается, глубокие нейронные сети, уже вдохновлённые системой обработки информации в мозгу, тоже могут воспользоваться преимуществами этого биологического процесса.

RAILS работает, имитируя естественную защиту иммунной системы, чтобы идентифицировать и информировать о подозрительных входных данных нейронной сети. Она эффективнее ранее разработанных методов машинного обучения, используемых для борьбы с состязательными атаками

Чтобы начать его разработку, команда биологов изучила, как адаптивная иммунная система мышей реагировала на антигены. В эксперименте использовались ткани генетически модифицированных мышей. Команда отслеживала развитие защитных клеток, которое происходит по принципу «проб и ошибок».

#новости #нейросети #биология

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13 комментариев
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Denis Shiryaev

Или просто лидары поставить и прекратить страдать ¯\_(ツ)_/¯

Но у Маска свой путь

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Максоний

Как лидар отличит знак 3.2 от 3.1?

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Denis Shiryaev

Покажи о каких ты, не понял

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Максоний

Эти, и любые другие похожие по форме, с наклейками, или наполовину прикрытые деревом

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Denis Shiryaev

Во первых есть форма – стопы разные (в статье они по форме видны), во вторых есть база знаков которая обновляется когда автопилот проезжает по какой-то местности (помимо гор баз), в третьих визуальный детект все так же важен, но делать что-то только на нем это ошибка имхо.

Видели же все уже видео где тесла луну за знак или светофор принимает и тп.

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Главный лолипоп

не спец в этом, но всегда было интересно, почему в нейронках нет "отсекателя ошибок", каких то рамок. Очень часто в таких демонстрациях (определённые по картинке) кости, начинают скакать и отделяться от других, почему это нельзя ограничить? тож самое с определением лица, ну как ты писал, с луной.

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Denis Shiryaev

Фильтрация есть и можно ограничить, но это не задача разработчиков конкретной нейронки уже, а тех кто готовит ее к проду

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Главный лолипоп

то есть в модели не может (не нужна) быть инфы, что кость 1 не отделима от кости 2, например? обычно так не делают, а ограничивают уже на "проде"?

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Кирилл Деревянко против войны

А не проще нагенерировать знаков с шумом, по ним обучить сеть, и дальше отталкиваться от этого? Не совсем понял из статьи, какой именно у них подход.

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Emile Zäkiev

тащемта подхода нет, просто хуяк-хуяк на коленке сварганили глубокую сетку, шмякнули громкий заголовок и вуаля! Грант "отработан",

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

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Жаль

Тупые просто

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Вкусный фонарь

Вода с водой.
Порфирьевич писал текст?

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