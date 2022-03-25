Родители больше не разрешат ему садиться за компьютер.

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Полиция Лондона заявила, что арестовала семерых подростков, связанных с бандой Lapsus$, которая, как полагают, базируется в Южной Америке. Её лидер, известный под прозвищами «White» и «Breachbase», оказался 16-летним подростком из Лондона. Его разоблачили на одном из хакерских веб-сайтов после ссоры с деловыми партнерами: те раскрыли его имя, адрес и фотографии в соцсетях. Бывшие подельники сообщили, что хакер успел сколотить состояние в 300 биткоинов — около 14 миллионов долларов.

Полиция вышла на след Lapsus$ ещё за год до разоблачения, поскольку подросток плохо «заметал следы» и указывал свою контактную информацию на разных сайтах.

Родители подростка заявили, что никогда не подозревали об увлечении сына хакерством. Они знали, что он очень хорошо разбирается в компьютерах и проводит за монитором много времени, но связывали это с увлечением онлайн-играми.

Группа кибер-вымогателей Lapsus$ за короткое время приобрела известность благодаря активности в соцсетях. В частности, от её имени велся телеграм-канал, на который подписалось 50 тысяч человек. В нём хакеры хвастались, что ответственны за серьёзные нарушения безопасности в NVIDIA, Samsung, Ubisoft, Okta и Microsoft.

Некоторые из наших участников в отпуске до 30.03.2022. Мы можем немного помолчать. Спасибо за понимание — мы постараемся дать информацию как можно скорее. Lapsus$

В результате атак хакерам удавалось проникнуть во внутренние IT-системы компаний с целью кражи исходных кодов и другой конфиденциальной информации: