Технологии

Лидером хакерской группы Lapsus$, бравшей ответственность за взломы Samsung и Microsoft, оказался 16-летний подросток Статьи редакции

Родители больше не разрешат ему садиться за компьютер.

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Телеграм-канал Lapsus$

Полиция Лондона заявила, что арестовала семерых подростков, связанных с бандой Lapsus$, которая, как полагают, базируется в Южной Америке. Её лидер, известный под прозвищами «White» и «Breachbase», оказался 16-летним подростком из Лондона. Его разоблачили на одном из хакерских веб-сайтов после ссоры с деловыми партнерами: те раскрыли его имя, адрес и фотографии в соцсетях. Бывшие подельники сообщили, что хакер успел сколотить состояние в 300 биткоинов — около 14 миллионов долларов.

Полиция вышла на след Lapsus$ ещё за год до разоблачения, поскольку подросток плохо «заметал следы» и указывал свою контактную информацию на разных сайтах.

Родители подростка заявили, что никогда не подозревали об увлечении сына хакерством. Они знали, что он очень хорошо разбирается в компьютерах и проводит за монитором много времени, но связывали это с увлечением онлайн-играми.

Группа кибер-вымогателей Lapsus$ за короткое время приобрела известность благодаря активности в соцсетях. В частности, от её имени велся телеграм-канал, на который подписалось 50 тысяч человек. В нём хакеры хвастались, что ответственны за серьёзные нарушения безопасности в NVIDIA, Samsung, Ubisoft, Okta и Microsoft.

Некоторые из наших участников в отпуске до 30.03.2022. Мы можем немного помолчать. Спасибо за понимание — мы постараемся дать информацию как можно скорее.

Lapsus$

В результате атак хакерам удавалось проникнуть во внутренние IT-системы компаний с целью кражи исходных кодов и другой конфиденциальной информации:

  • Microsoft признавала, что Lapsus$ получил «ограниченный доступ» к её системам — хакеры выложили в сеть 37 Гб исходного кода компании, включая 90% исходного кода для поисковой системы Bing.
  • NVIDIA подтвердила, что хакеры получили доступ к учётным данным сотрудников и служебная информации.
  • Samsung признала взлом после того, как Lapsus$ выложили в сеть 190 Гб внутренних файлов, включая исходный код для Samsung Knox, системы управления безопасностью компании.
  • Okta подтвердила, что была взломана Lapsus$, и признала, что «примерно 2,5%» ее клиентов (около 366 компаний) могли пострадать от атаки.

#новости #хакеры

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46 комментариев
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Намерен утюг

Родители больше не разрешат ему садиться за компьютер
 Ну мам, еще 5 минут. Гейтса сайт ебну

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Последующий колос

Айтишники все преступники.

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Намерен утюг

Твои нюдесы взломали?

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Последующий колос

Я их сам загружаю в /fag

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Джакузи спасла Россиян

Сколько тебе дают по 10 бальной шкале?

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Последующий колос

Два с половиной пока что

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Джакузи спасла Россиян

Уже создавал треды с жалобой на свой рост/лицо/огурец?

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Последующий колос

Нет, я доволен соьой

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Джакузи спасла Россиян

Тогда все хорошо. Жду твоих дальнейших искромётных щитпостов.

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Виктор Ганелес

Зато если сольют комменты тж майору - то можешь получить сразу 15!

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Крошечный корабль

15 рублей
 За каждый комментарий!

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Крошечный корабль

/fg
 Так же правильно.

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Крошечный корабль

Привет. Как дела? Почему рот не закрыт?

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Широкий Орзэмэс

под прозвищами «White»
 А ведь мог бы быть действительно белым хакером и сливать все эти уязвимости самим же компаниям. Да, столько бы денег не заработал, но получил бы вполне неплохие суммы, плюс репутацию от этих же компаний, плюс отсутствие судимости.

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Nikolay Churin

А так заработал на остаток жизни и «запрет» на пользование компом…

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Roman Gubernev

Битки то явно конфисковало правительство)

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Roman Gubernev

Почему не заработал? Есть баг баунти, нашел дыру — сообщил, получил награду. И суммы за 0-day не малые.

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Обэма

А я в 16 у падика пиво пил и Цоя под гитару орал.

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Специализированный Данила

Сейчас что-то изменилось?

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Упоротый Голубь

Как минимум, ему уже не 16 и никогда 16 не будет

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Natalia Al

А он хорош. Надо не запрещать садиться за комп, а отдать в хороший универ и на стажировку в топовую компанию

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qweqwe

А потом он взломает свою топовую компанию и выложит кто сколько наел

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Denis Shiryaev

Zero Cool IRL 🌚

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Последующий колос

Переведите с фентифлюхтерного пожалуйста

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Denis Shiryaev

31337

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Здоровый коктейль

https://www.youtube.com/watch?v=wlMvYx11V-Y

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Лишенный нос
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Крошечный корабль

Его разоблачили на одном из хакерских веб-сайтов после ссоры с деловыми партнерами
 С такими партнёрами дел иметь не стоит.

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Кадровый Валера
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Блек Марк III

Да там, насколько я понял, он сам кидал на бабки напарников.

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Опизденевший Егора

Если после этого их никто из этого списка компаний не схантит или не оплатит универ я хз ваще

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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

Так он миллионер уже, зачем ему ээти компании

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Опизденевший Егора

Кто ему эти бабки оставит?

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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

Биткойны отберут разве легко?

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Vlad Onyshchenko

Зависит от от того где он их спрятал, если закопал флэшку с кошельком то нет, а если на личном ПК могут и забрать

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Опизденевший Егора

Обяжут отдать, не разрешат пользоваться, тыща способов, особенно учитывая что они подростки. битки панацея только в фантазиях криптодрочеров

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Недоденацифицированный

Мой пиздюк!

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Bulky Blackcrappy против войны

Жестоко они его, конечно 😨

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Yggdrasil

Сейчас пристроят на службу её величества

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Dmitry Lukyanov
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Миржан Досымбаев

Бля, айтишники - это вундеркинды последнего столетия.

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asthenia

Вся суть анонимусов, кста, а вы думали схуяли эти маски так по нраву школьникам?

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Arina Zacharova

Через пару лет он будет работать в одной из этих компаний, это была демонстрация его талантов

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Минимальный крюк

Сын маминой подруги.

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Ланцелот

Пиздец, на самом деле. Мне бы все эти навыки в 16, чтоб я уже был богатым, а не жил сейчас в РФ.

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Fuck war, not privacy

Родители дебики, неясно как они его талант не заметили и в итоге проебали

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Mr. Puss

Украина - это форпост цивилизации. Украина несомненно выстоит под натиском чумазой фашистской орды, нанеся сокрушительное поражение агрессору.

На этой войне подневольные путинские наймиты бесславно сложат свои кости и будут гореть вечно в геенне огненной. За что они воюют в чужой стране? За дворцы, яхты и любовниц ополоумевшего кровожадного диктатора и его аморальных дружков?

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