Лидером хакерской группы Lapsus$, бравшей ответственность за взломы Samsung и Microsoft, оказался 16-летний подросток Статьи редакции
Родители больше не разрешат ему садиться за компьютер.
Полиция Лондона заявила, что арестовала семерых подростков, связанных с бандой Lapsus$, которая, как полагают, базируется в Южной Америке. Её лидер, известный под прозвищами «White» и «Breachbase», оказался 16-летним подростком из Лондона. Его разоблачили на одном из хакерских веб-сайтов после ссоры с деловыми партнерами: те раскрыли его имя, адрес и фотографии в соцсетях. Бывшие подельники сообщили, что хакер успел сколотить состояние в 300 биткоинов — около 14 миллионов долларов.
Полиция вышла на след Lapsus$ ещё за год до разоблачения, поскольку подросток плохо «заметал следы» и указывал свою контактную информацию на разных сайтах.
Родители подростка заявили, что никогда не подозревали об увлечении сына хакерством. Они знали, что он очень хорошо разбирается в компьютерах и проводит за монитором много времени, но связывали это с увлечением онлайн-играми.
Группа кибер-вымогателей Lapsus$ за короткое время приобрела известность благодаря активности в соцсетях. В частности, от её имени велся телеграм-канал, на который подписалось 50 тысяч человек. В нём хакеры хвастались, что ответственны за серьёзные нарушения безопасности в NVIDIA, Samsung, Ubisoft, Okta и Microsoft.
В результате атак хакерам удавалось проникнуть во внутренние IT-системы компаний с целью кражи исходных кодов и другой конфиденциальной информации:
- Microsoft признавала, что Lapsus$ получил «ограниченный доступ» к её системам — хакеры выложили в сеть 37 Гб исходного кода компании, включая 90% исходного кода для поисковой системы Bing.
- NVIDIA подтвердила, что хакеры получили доступ к учётным данным сотрудников и служебная информации.
- Samsung признала взлом после того, как Lapsus$ выложили в сеть 190 Гб внутренних файлов, включая исходный код для Samsung Knox, системы управления безопасностью компании.
- Okta подтвердила, что была взломана Lapsus$, и признала, что «примерно 2,5%» ее клиентов (около 366 компаний) могли пострадать от атаки.
Украина - это форпост цивилизации. Украина несомненно выстоит под натиском чумазой фашистской орды, нанеся сокрушительное поражение агрессору.
На этой войне подневольные путинские наймиты бесславно сложат свои кости и будут гореть вечно в геенне огненной. За что они воюют в чужой стране? За дворцы, яхты и любовниц ополоумевшего кровожадного диктатора и его аморальных дружков?
Пациент, который с 2019 года не может двигать даже глазами, также попросил включить любимую музыку.
Политик госпитализирован с коронавирусом.
Родители больше не разрешат ему садиться за компьютер
Ну мам, еще 5 минут. Гейтса сайт ебну
Айтишники все преступники.
Твои нюдесы взломали?
Я их сам загружаю в /fag
Сколько тебе дают по 10 бальной шкале?
Два с половиной пока что
Уже создавал треды с жалобой на свой рост/лицо/огурец?
Нет, я доволен соьой
Тогда все хорошо. Жду твоих дальнейших искромётных щитпостов.
Зато если сольют комменты тж майору - то можешь получить сразу 15!
15 рублей
За каждый комментарий!
/fg
Так же правильно.
Привет. Как дела? Почему рот не закрыт?
под прозвищами «White»
А ведь мог бы быть действительно белым хакером и сливать все эти уязвимости самим же компаниям. Да, столько бы денег не заработал, но получил бы вполне неплохие суммы, плюс репутацию от этих же компаний, плюс отсутствие судимости.
А так заработал на остаток жизни и «запрет» на пользование компом…
Битки то явно конфисковало правительство)
Почему не заработал? Есть баг баунти, нашел дыру — сообщил, получил награду. И суммы за 0-day не малые.
А я в 16 у падика пиво пил и Цоя под гитару орал.
Сейчас что-то изменилось?
Как минимум, ему уже не 16 и никогда 16 не будет
А он хорош. Надо не запрещать садиться за комп, а отдать в хороший универ и на стажировку в топовую компанию
А потом он взломает свою топовую компанию и выложит кто сколько наел
Zero Cool IRL 🌚
Переведите с фентифлюхтерного пожалуйста
31337
https://www.youtube.com/watch?v=wlMvYx11V-Y
Его разоблачили на одном из хакерских веб-сайтов после ссоры с деловыми партнерами
С такими партнёрами дел иметь не стоит.
Да там, насколько я понял, он сам кидал на бабки напарников.
Если после этого их никто из этого списка компаний не схантит или не оплатит универ я хз ваще
Так он миллионер уже, зачем ему ээти компании
Кто ему эти бабки оставит?
Биткойны отберут разве легко?
Зависит от от того где он их спрятал, если закопал флэшку с кошельком то нет, а если на личном ПК могут и забрать
Обяжут отдать, не разрешат пользоваться, тыща способов, особенно учитывая что они подростки. битки панацея только в фантазиях криптодрочеров
Мой пиздюк!
Жестоко они его, конечно 😨
Сейчас пристроят на службу её величества
Бля, айтишники - это вундеркинды последнего столетия.
Вся суть анонимусов, кста, а вы думали схуяли эти маски так по нраву школьникам?
Через пару лет он будет работать в одной из этих компаний, это была демонстрация его талантов
Сын маминой подруги.
Пиздец, на самом деле. Мне бы все эти навыки в 16, чтоб я уже был богатым, а не жил сейчас в РФ.
Родители дебики, неясно как они его талант не заметили и в итоге проебали