Технологии

Структуры ЦБ, «Сбера» и «Лаборатории Касперского» исключили из международного сообщества по борьбе с кибератаками Статьи редакции

Это не единственный источник данных о киберугрозах, но такое решение существенно осложняет доступ к знаниям.

Из международного сообщества FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams — Форума команд по обеспечению безопасности и реагирования на инциденты) исключили восемь российских центров реагирования на угрозы. Это следует из данных на сайте организации.

На это первым обратил внимание телеграм-канал «Инфосекьюрити» и позднее подтвердил РБК. Мера, обоснованная американскими правилами экспортного контроля, не затронула тех, кто перенёс головной офис за рубеж, например, Group-IB.

FIRST собирает информацию о кибератаках из разных стран и позволяет участникам обмениваться опытом, чтобы лучше защищаться от международных киберугроз.

Кого исключили:

  • центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России;
  • российский центр реагирования на компьютерные инциденты (RU-CERT);
  • центр при «Лаборатории Касперского»;
  • центр при BI.ZONE («дочерняя» компания «Сбера»);
  • центр при «Инфосистемах Джет»,
  • центр при «Ростелеком-Солар»;
  • центр при «Лаборатории информационной безопасности»;
  • центр при «Инфосекьюрити» (входит в Softline).

#новости #кибератаки

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3 комментария
Олексій

Лаборатория Касперского первый кто эти вирусы и пишет.

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Звездный браслет

Ну кто-то же должен

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1337

Так умело пишет что за десятилетия никаких пруфов.

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Олексій
Додомцю
Вопросы
Неприметный человек
Появится ли новый термин под названием "ошибка Путина"?

Вот есть общеизвестные термины, которые обозначают те или иные явления - например, "закон Мерфи", "эффект Барбары Стрейзанд", "эффект Даннинга-Крюгера" и т.д.
В связи с чем, предлагаю ввести в обиход новое понятие:
- "ошибка Путина": термин, которым обозначают начало какого-либо проекта/дела, для успешного завершения которого нет и не было…

Twitter
Максим Мирович @MirovichMedia
Ради интереса смотрю страницы тех, кто поддерживает путинскую войну и время от времени угрожает мне в личку. Такого количества двоечников, недалёких дураков и просто уродов ещё не видел. Это в буквальном смысле война злобных дебилов против всего нормального, доброго и светлого.
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Традиционный браслет
База от Долина
Рудольф Сикорски @exel_lence
Долин прекрасно объясняет что мы не рабы.
Просто свободный мир не понимает что требовать от россиян революции - это как требовать от заключённых зоны строгого режима скинуть охрану и самим себя освободить.
И это не считая того, что половина зэков освобождаться не хочет.
Новости
Швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от логотипа Z в соцсетях — это символ российской армии Статьи редакции

Такой логотип «могут неверно истолковать».

REUTERS/Arnd Wiegmann
Новости
«Ашан» объявил о продолжении работы в России, объяснив это потребностями жителей и сохранением сотрудников Статьи редакции

В ответ на критику украинских властей.

Eric DESSONS/JDD
Twitter
Кузькин отец
Андрей Мальгин @andrey_malgin
Большая и бесстыдная ложь Кремля. Путин за Чеховым и Достоевским прячется, как раньше свои неблаговидные дела прикрывал Победой 1945 года.
Вчера я в Лукке (Италия) смотрел Пиранделло. Следующий в программе - Чехов. Дядя Ваня.
Путин, это ты выкидыш из русской культуры. Не Чехов.
Constantine @CKonovalov
Ответ на публикацию @ilya_shepelin
Очень забавно, что по всей Москве начали размещать постеры, что в мире почему-то отменяют русскую культуру, а тем временем в России Минкульт отменил прокат фильма по роману Пелевина «Ампир V» из-за того, что в нем снимался Оксимирон, выступающий сейчас против «спецоперации».
Новости
Сайт и страницы Невзорова во «ВКонтакте» и «Дзене» заблокировали после возбуждения дела о «фейках» Статьи редакции

Публицист сейчас находится не в России, но намерен вернуться.

Фото из личных соцсетей
Дорогой вентилятор
восхищённый болгарин™🇺🇦 @dedzaebal
Долбаёбы так рвутся повоевать за путина, как будто у них на районе инфраструктура для колясочников пиздато развита.
Секретный ингредиент
Статуя Женщины-тюленя Копаконан

Которая находится в Микладеалуре, городе на острове Кальсой, Фарерские острова, Дания.

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