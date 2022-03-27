Структуры ЦБ, «Сбера» и «Лаборатории Касперского» исключили из международного сообщества по борьбе с кибератаками Статьи редакции
Это не единственный источник данных о киберугрозах, но такое решение существенно осложняет доступ к знаниям.
Из международного сообщества FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams — Форума команд по обеспечению безопасности и реагирования на инциденты) исключили восемь российских центров реагирования на угрозы. Это следует из данных на сайте организации.
На это первым обратил внимание телеграм-канал «Инфосекьюрити» и позднее подтвердил РБК. Мера, обоснованная американскими правилами экспортного контроля, не затронула тех, кто перенёс головной офис за рубеж, например, Group-IB.
FIRST собирает информацию о кибератаках из разных стран и позволяет участникам обмениваться опытом, чтобы лучше защищаться от международных киберугроз.
Кого исключили:
- центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России;
- российский центр реагирования на компьютерные инциденты (RU-CERT);
- центр при «Лаборатории Касперского»;
- центр при BI.ZONE («дочерняя» компания «Сбера»);
- центр при «Инфосистемах Джет»,
- центр при «Ростелеком-Солар»;
- центр при «Лаборатории информационной безопасности»;
- центр при «Инфосекьюрити» (входит в Softline).
Вот есть общеизвестные термины, которые обозначают те или иные явления - например, "закон Мерфи", "эффект Барбары Стрейзанд", "эффект Даннинга-Крюгера" и т.д.
В связи с чем, предлагаю ввести в обиход новое понятие:
- "ошибка Путина": термин, которым обозначают начало какого-либо проекта/дела, для успешного завершения которого нет и не было…
Такой логотип «могут неверно истолковать».
В ответ на критику украинских властей.
Публицист сейчас находится не в России, но намерен вернуться.
Лаборатория Касперского первый кто эти вирусы и пишет.
Ну кто-то же должен
Так умело пишет что за десятилетия никаких пруфов.