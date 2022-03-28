Главное из материала The Bell.

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Платежи

Самое распространённое решение на замену Visa и Mastercard в даркнете — доставка неименной карты или карты, оформленной на подставного иностранца («дропа»). Партии таких карт «выбрасывают» на форумах по 5-10 раз в день и разбирают за час.

В начале марта в основном посредники предлагали карты Visa, привязанные к «ЮMoney». Ими можно расплачиваться за границей и в зарубежных сервисах. Цена физической карты с доставкой по России — $250, только фотография карты с двух сторон — $200.

Фотография карты, которую получил The Bell

В «ЮMoney» сообщили изданию, что раньше клиентам сервиса выдавали неименную пластиковую карту в офисах компании. Но с 10 марта они перестали работать вне России. По данным компании, раньше их выдавали в любом количестве, но сейчас ограничили выдачу одной картой в одни руки. Кроме того, без идентификации по паспорту операции по ним ограничены суммой в 15 тысяч рублей.

Также в даркнете можно заказать услугу вывоза валюты: клиент платит 3-5% от суммы, которую хочет перевезти в валюте, и покупает билеты «перевозчикам». Поставщик находит тех, кто летит в нужную страну, и принимает оплату в крипте, рублях на электронные кошельки или наличными в валюте.

Другие варианты: помощь в создании криптокошелька, переводе денег и снятии их в валюте в нужной стране и «подписной аутсорс» — за $30 посредники регистрируют пользователю новый аккаунт в Европе и США для покупки подписок, которые заблокировали в России.

С 12-13 марта продавцы стали предлагать готовые пластиковые карты зарубежных банков, их стоимость выросла вдвое — до $600. Несколько продавцов объяснили, что присылают конверт с картой и документами обычной курьерской службой. Некоторые предлагают «дистанционное обслуживание», тогда цены вырастают до $800. До начала «военной операции» такая услуга на чёрном рынке стоила до $200, пишет издание.

Даркнет-художники

Обычно они занимались отрисовкой водительских прав, «ксив», паспортов и так далее. Теперь среди услуг — отрисовка счетов за коммунальные услуги в странах ближнего зарубежья и отрисовка ID-карт зарубежных стран вроде Турции. Средняя стоимость — от $100, выяснил The Bell.

Такие документы нужны россиянам, чтобы открыть иностранный банковский счет (многие зарубежные банки требуют подтвердить, что россиянин уже какое-то время живет в стране). Также продают готовые ID Новой Зеландии, Колумбии и других стран: минимум за $300 продавцы предлагают подобрать комплект по параметрам реального человека, под его внешность и возраст.

Чёрный рынок валюты

Судя по пяти самым крупным форумам в даркнете, на рынке серых онлайн-услуг образовалось три крупнейших продавца — в Москве и Центральном округе, на Северо-Западе и на Юге России (их названия The Bell не приводит в соответствии с российскими законами). Об объёме рынка судить сложно: операторы не рассказали, сколько сделок проходит в день.

Раньше они в основном занимались обменом криптовалюты на рубли, доллары или евро и обратно. Теперь продают и покупают наличную валюту за рубли. Например, один из продавцов Центрального округа 15 марта скупал доллары по 150-160 рублей, а продавал по 180-200 рублей, в зависимости от общей суммы сделки.

Виртуальные рабочие места в Европе, США и Великобритании

Например, такую рекламу на форумах скупает фирма Kryptos. Она предлагает подключение к такому рабочему месту. Цена — от 8000 рублей в месяц, можно расплатиться и в рублях, в том числе с карты «Мир», пишет издание. Клиент работает на виртуальном рабочем столе по законам юрисдикции, в которой этот стол находится.

Спрос вырос и на другие виды маскировки под не российских заказчиков: например, есть сервис «Анонимные посылки по Почте России». Это когда клиент может получать посылки по SMS, не предоставляя паспорт.

Продавцы покупают SIM-карты операторов, оформленные на «дропов», и регистрируют на них аккаунт «Почты России» с ПЭП (простой электронной подписью) — это подтверждение личности человека через коды или пароли, допустимое в России. Затем SIM-карту отправляют заказчику курьером, а тот может оформить доставку посылок с получением по коду из SMS. Стоимость услуги — 3500 рублей.

В «Почте России» сообщили, что ПЭП можно оформить только по паспорту, данные которого сотрудники заносят в анкету, одного номера телефона здесь недостаточно. Оплата посылки при этом происходит отдельно, наличными или банковской картой, и непосредственно с ПЭП не свзязана.

Посредничество при бронировании перелёта и отеля

На форумах давно работают несколько крупных даркнет-турагентств, суть работы которых — в посредничестве при бронировании, указывает The Bell. Заказчик и клиент не знакомы, а всю оплату производит агент со своих счетов.

В основном эти счета находятся в странах, куда летят клиенты, а сами агенты работают с сетью одних и тех же дружественных отелей и арендодателей квартир, которые не настаивают на идентификации личности жильца. В случае с авиабилетами, даже если их оформляют на реального человека, покупку осуществляет агент. Раньше организация поездки стоила 20-25% от её стоимости, теперь — 40%.

Организация DDoS-атак

Сутки атаки стоят от $60, неделя — от $400. Финальная цена зависит от защиты сайта, а при «оптовых» заказах есть скидки. Один из продавцов рассказал, что за противоправные действия ответственность несёт заказчик.

Антикризисные решения

Как выяснило издание, например, в продаже появились электронно-импульсные приборы для отключения счетчиков электричества за 20 тысяч рублей. Для владельцев домов и коммерческой недвижимости продают прибор «удочка» для выключения счётчиков, установленных на столбах.