Отрисовка ID, бронирование отелей и чёрный рынок кредитов: как даркнет помогает россиянам обходить санкции Статьи редакции
Главное из материала The Bell.
Платежи
Самое распространённое решение на замену Visa и Mastercard в даркнете — доставка неименной карты или карты, оформленной на подставного иностранца («дропа»). Партии таких карт «выбрасывают» на форумах по 5-10 раз в день и разбирают за час.
В начале марта в основном посредники предлагали карты Visa, привязанные к «ЮMoney». Ими можно расплачиваться за границей и в зарубежных сервисах. Цена физической карты с доставкой по России — $250, только фотография карты с двух сторон — $200.
В «ЮMoney» сообщили изданию, что раньше клиентам сервиса выдавали неименную пластиковую карту в офисах компании. Но с 10 марта они перестали работать вне России. По данным компании, раньше их выдавали в любом количестве, но сейчас ограничили выдачу одной картой в одни руки. Кроме того, без идентификации по паспорту операции по ним ограничены суммой в 15 тысяч рублей.
Также в даркнете можно заказать услугу вывоза валюты: клиент платит 3-5% от суммы, которую хочет перевезти в валюте, и покупает билеты «перевозчикам». Поставщик находит тех, кто летит в нужную страну, и принимает оплату в крипте, рублях на электронные кошельки или наличными в валюте.
Другие варианты: помощь в создании криптокошелька, переводе денег и снятии их в валюте в нужной стране и «подписной аутсорс» — за $30 посредники регистрируют пользователю новый аккаунт в Европе и США для покупки подписок, которые заблокировали в России.
С 12-13 марта продавцы стали предлагать готовые пластиковые карты зарубежных банков, их стоимость выросла вдвое — до $600. Несколько продавцов объяснили, что присылают конверт с картой и документами обычной курьерской службой. Некоторые предлагают «дистанционное обслуживание», тогда цены вырастают до $800. До начала «военной операции» такая услуга на чёрном рынке стоила до $200, пишет издание.
Даркнет-художники
Обычно они занимались отрисовкой водительских прав, «ксив», паспортов и так далее. Теперь среди услуг — отрисовка счетов за коммунальные услуги в странах ближнего зарубежья и отрисовка ID-карт зарубежных стран вроде Турции. Средняя стоимость — от $100, выяснил The Bell.
Такие документы нужны россиянам, чтобы открыть иностранный банковский счет (многие зарубежные банки требуют подтвердить, что россиянин уже какое-то время живет в стране). Также продают готовые ID Новой Зеландии, Колумбии и других стран: минимум за $300 продавцы предлагают подобрать комплект по параметрам реального человека, под его внешность и возраст.
Чёрный рынок валюты
Судя по пяти самым крупным форумам в даркнете, на рынке серых онлайн-услуг образовалось три крупнейших продавца — в Москве и Центральном округе, на Северо-Западе и на Юге России (их названия The Bell не приводит в соответствии с российскими законами). Об объёме рынка судить сложно: операторы не рассказали, сколько сделок проходит в день.
Раньше они в основном занимались обменом криптовалюты на рубли, доллары или евро и обратно. Теперь продают и покупают наличную валюту за рубли. Например, один из продавцов Центрального округа 15 марта скупал доллары по 150-160 рублей, а продавал по 180-200 рублей, в зависимости от общей суммы сделки.
Виртуальные рабочие места в Европе, США и Великобритании
Например, такую рекламу на форумах скупает фирма Kryptos. Она предлагает подключение к такому рабочему месту. Цена — от 8000 рублей в месяц, можно расплатиться и в рублях, в том числе с карты «Мир», пишет издание. Клиент работает на виртуальном рабочем столе по законам юрисдикции, в которой этот стол находится.
Спрос вырос и на другие виды маскировки под не российских заказчиков: например, есть сервис «Анонимные посылки по Почте России». Это когда клиент может получать посылки по SMS, не предоставляя паспорт.
Продавцы покупают SIM-карты операторов, оформленные на «дропов», и регистрируют на них аккаунт «Почты России» с ПЭП (простой электронной подписью) — это подтверждение личности человека через коды или пароли, допустимое в России. Затем SIM-карту отправляют заказчику курьером, а тот может оформить доставку посылок с получением по коду из SMS. Стоимость услуги — 3500 рублей.
В «Почте России» сообщили, что ПЭП можно оформить только по паспорту, данные которого сотрудники заносят в анкету, одного номера телефона здесь недостаточно. Оплата посылки при этом происходит отдельно, наличными или банковской картой, и непосредственно с ПЭП не свзязана.
Посредничество при бронировании перелёта и отеля
На форумах давно работают несколько крупных даркнет-турагентств, суть работы которых — в посредничестве при бронировании, указывает The Bell. Заказчик и клиент не знакомы, а всю оплату производит агент со своих счетов.
В основном эти счета находятся в странах, куда летят клиенты, а сами агенты работают с сетью одних и тех же дружественных отелей и арендодателей квартир, которые не настаивают на идентификации личности жильца. В случае с авиабилетами, даже если их оформляют на реального человека, покупку осуществляет агент. Раньше организация поездки стоила 20-25% от её стоимости, теперь — 40%.
Организация DDoS-атак
Сутки атаки стоят от $60, неделя — от $400. Финальная цена зависит от защиты сайта, а при «оптовых» заказах есть скидки. Один из продавцов рассказал, что за противоправные действия ответственность несёт заказчик.
Антикризисные решения
Как выяснило издание, например, в продаже появились электронно-импульсные приборы для отключения счетчиков электричества за 20 тысяч рублей. Для владельцев домов и коммерческой недвижимости продают прибор «удочка» для выключения счётчиков, установленных на столбах.
Продавцы также предлагают выдачу кредитов от «частных инвесторов» на 1-200 млн рублей в течение 1-10 дней под залог недвижимости и автомобилей. Деньги готовы выдавать по паспорту, СНИЛС, ИНН и документа на собственность под 5-15%.
Из-за двух предупреждений регулятора за год у СМИ могут отозвать лицензию.
Я просто охреневаю с нынешней аудитории ТЖ. «Ураа, Путин опять сосёт», кричат они, пока в южном Кавказе закрепляется прокси-государство той самой Турции, которая виновата в геноциде армян и почти не скрывает, что мечтает довести его до конца. Вам Украину жалко, а на армян похуй, да?
Именно в Армении сейчас должны быть наши войска. Там, куда их позвали народ и законное правительство, там, где их ждут, где наши парни — последняя надежда. А не Харьков бомбить, блять!
Сколько россиян знают что такое даркнет? И сколько из них реально умеют им пользоваться? Посмотрела бы я на 60-летнюю бабку, юзающаю всемирную черную паутину)
Достаточно много, даже с таким количеством юзеров гидра и прочий криминал экстремально профитный и существует даже в самой конченой провинции.
В каждой провинции знают, что вокруг полно воров и мошеников, которых никто не сажает. Но кроме слова "даркнет" буквально единицы знают чего то ещё. И уж тем более, никто им пользоваться не умеет.
Это скил, гордитесь, если умеете.
Гидра не просто так расширяется на рандомные территории уже какой год. Там уже давно зона действия расширилась на все регионы, включая спорные крым и длнр, куда не так легко провезти, нанять кур, создать инфраструктуру, посотрудничать с высшим эшелоном слабовиков и наладить регулярные поставки. Нет смысла это делать ради трёх с половиной торчей.
Торчки не пользуются гидрой. Очень редко крупные оптовики, когда ещё только на рынок выходят. Закладки, торчки в РФ это точно не даркнет.
Половина тем на гидре, это прошаренные менты пытаются на халяву медаль заработать. Вместе с вашими китайскими курами.
Это никак не относится к беседе. То есть многие люди даже не знают, что значит слово даркнет. Кто то строит мосты, кто то интернет связь поднял с нуля, сотни спутников. А в глубинке слово даркнет знают многие, а что это не знает почти никто.
Чего
Учитывая что в России одним из 3 путей являются закладки - должны многие знать
Блять, понял что мой скилл в ДН где-то на уровне плинтуса, так как не могу найти ничего, о чем говориться в статье(а не помешало бы)
Сколько знаю Darknet, из реального, только турецкие паспорта перерисованные проходили.
Вся фишка в особенностях страны.
Тут, в Германии, особенность "гос.услуг" Турции позволяет пользование "дропам" по документу получение последующих регистраций, уже самой Германии.
Страна возможностей, не иначе.
почему все без ссылок? интересные же предложения