NYT: Nokia ушла из России, но оставила оборудование и ПО, используемые российскими спецслужбами Статьи редакции
Финская компания более пяти лет предоставляла оборудование и услуги для подключения Системы оперативно-розыскной деятельности (СОРМ) к российскому оператору связи МТС.
В распоряжении The New York Times оказались документы, согласно которым Nokia работала с государственными российскими компаниями по планированию, оптимизации и устранению неполадок подключения системы СОРМ к сети МТС. ФСБ использует СОРМ для прослушивания телефонных разговоров, перехвата электронных писем и текстовых сообщений, а также отслеживания других интернет-коммуникаций.
Из документов, охватывающих период с 2008 по 2017 год, следует, что Nokia знала, что запускает российскую систему наблюдения. Журналисты NYT связывают этот факт с тем, что Nokia в итоге стала ведущим поставщиком оборудования и услуг для различных клиентов в сфере телекоммуникаций в России. Бизнес в стране приносил финской компании сотни миллионов долларов ежегодно.
Nokia выполняла работы, связанные с СОРМ, на объектах как минимум в 12 городах России. Документы включают переписку о направлении инженеров Nokia для проверки СОРМ, подробности работы компании на более чем десятке российских объектов, фотографии сети МТС, связанной с СОРМ, поэтажные планы сетевых центров и инструкции по установке от российской фирмы.
СОРМ, появившаяся как минимум в 1990-х годах, похожа на системы, используемые полицией по всему миру для прослушивания телефонных разговоров и наблюдения за преступными объектами. От производителей телекоммуникационного оборудования, таких как Nokia, часто требуется обеспечение бесперебойной работы таких систем.
В других странах полиция, как правило, обязана получить постановление суда, прежде чем запрашивать данные у поставщиков телекоммуникационных услуг. В России система СОРМ обходит этот процесс, работая как «черный ящик наблюдения», из которого можно взять любые данные, которые нужны ФСБ, без какого-либо надзора.
В 2015 году СОРМ привлекла международное внимание. В том же году Европейский суд по правам человека назвал программу «системой тайного наблюдения», которая применялась произвольно без достаточной защиты от злоупотреблений. Суд в конечном итоге постановил, что этот инструмент нарушают европейские законы о правах человека. В частности, данные, вероятно добытые благодаря СОРМу, фигурируют в уголовном деле Алексея Навального.
Но всё это не помешало финской компании дальше работать с системой.
В Nokia не стали оспаривать подлинность документов. В компании заявили, что ей по российскому законодательству требовалось изготовить продукты, которые позволили бы российскому оператору связи подключиться к системе СОРМ — и что аналогичные требования ей выдвигали и другие страны. При этом компания отрицает, что производит, устанавливает или обслуживает оборудование СОРМ.
Компания 2 марта заявила о приостановке поставок в Россию из-за ситуации на Украине. Однако не понятно, будет ли она дальше работать с СОРМом.
Когда Россия с помощью пророссийских СБУ и Гиркина-Стрелкова (агента ФСБ), а также военных, которых "их там нет" устроила территорию ЛНДР, она решала свои интересы. Отжала у Украины промышленный регион, ослабила страну экономически, создала зону дестабилизации. Собственно, основные цели - это сохранение контроля хотя бы над частью Украины и не…
Connecting people ёпта...
Весь мир будет торговать с диктатором и помогать ему строить концлагерь. Игнорируя вопли тех, кто жил в этой стране и давным-давно всё понял. Никто не просил никого свергать, но хотя бы не помогайте. Перезагрузка-хуегрузка.
Теперь же, когда плоды этого взаимовыгодного сотрудничества наконец дозрели и валятся на головы тех, кто не имел возможности отойти в сторону, мир умывает руки и отъезжает весь в белом, а виноват, оказывается, народ. Он уже и так весь этот бизнес разок оплатил, теперь подошло время очередного платежа.
Я стараюсь быть сдержанным, но лицемерие такого уровня меня, блядь, просто в ярость приводит.
В России система СОРМ обходит этот процесс, работая как «черный ящик наблюдения», из которого можно взять любые данные, которые нужны ФСБ, без какого-либо надзора
Нечего добавить
ой, как неожиданно
и приятнаааа