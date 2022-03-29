Технологии

NYT: Nokia ушла из России, но оставила оборудование и ПО, используемые российскими спецслужбами Статьи редакции

Финская компания более пяти лет предоставляла оборудование и услуги для подключения Системы оперативно-розыскной деятельности (СОРМ) к российскому оператору связи МТС.

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EPA

В распоряжении The New York Times оказались документы, согласно которым Nokia работала с государственными российскими компаниями по планированию, оптимизации и устранению неполадок подключения системы СОРМ к сети МТС. ФСБ использует СОРМ для прослушивания телефонных разговоров, перехвата электронных писем и текстовых сообщений, а также отслеживания других интернет-коммуникаций.

Из документов, охватывающих период с 2008 по 2017 год, следует, что Nokia знала, что запускает российскую систему наблюдения. Журналисты NYT связывают этот факт с тем, что Nokia в итоге стала ведущим поставщиком оборудования и услуг для различных клиентов в сфере телекоммуникаций в России. Бизнес в стране приносил финской компании сотни миллионов долларов ежегодно.

Nokia выполняла работы, связанные с СОРМ, на объектах как минимум в 12 городах России. Документы включают переписку о направлении инженеров Nokia для проверки СОРМ, подробности работы компании на более чем десятке российских объектов, фотографии сети МТС, связанной с СОРМ, поэтажные планы сетевых центров и инструкции по установке от российской фирмы.

СОРМ, появившаяся как минимум в 1990-х годах, похожа на системы, используемые полицией по всему миру для прослушивания телефонных разговоров и наблюдения за преступными объектами. От производителей телекоммуникационного оборудования, таких как Nokia, часто требуется обеспечение бесперебойной работы таких систем.

В других странах полиция, как правило, обязана получить постановление суда, прежде чем запрашивать данные у поставщиков телекоммуникационных услуг. В России система СОРМ обходит этот процесс, работая как «черный ящик наблюдения», из которого можно взять любые данные, которые нужны ФСБ, без какого-либо надзора.

В 2015 году СОРМ привлекла международное внимание. В том же году Европейский суд по правам человека назвал программу «системой тайного наблюдения», которая применялась произвольно без достаточной защиты от злоупотреблений. Суд в конечном итоге постановил, что этот инструмент нарушают европейские законы о правах человека. В частности, данные, вероятно добытые благодаря СОРМу, фигурируют в уголовном деле Алексея Навального.

Но всё это не помешало финской компании дальше работать с системой.

В Nokia не стали оспаривать подлинность документов. В компании заявили, что ей по российскому законодательству требовалось изготовить продукты, которые позволили бы российскому оператору связи подключиться к системе СОРМ — и что аналогичные требования ей выдвигали и другие страны. При этом компания отрицает, что производит, устанавливает или обслуживает оборудование СОРМ.

Nokia не имеет возможности контролировать, получать доступ или вмешиваться в какие-либо возможности законного перехвата в сетях, которыми владеют и управляют наши клиенты.

заявление Nokia

Компания 2 марта заявила о приостановке поставок в Россию из-за ситуации на Украине. Однако не понятно, будет ли она дальше работать с СОРМом.

#nokia #новости

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5 комментариев
Недоперепил

Connecting people ёпта...

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Математический калькулятор

Весь мир будет торговать с диктатором и помогать ему строить концлагерь. Игнорируя вопли тех, кто жил в этой стране и давным-давно всё понял. Никто не просил никого свергать, но хотя бы не помогайте. Перезагрузка-хуегрузка.

Теперь же, когда плоды этого взаимовыгодного сотрудничества наконец дозрели и валятся на головы тех, кто не имел возможности отойти в сторону, мир умывает руки и отъезжает весь в белом, а виноват, оказывается, народ. Он уже и так весь этот бизнес разок оплатил, теперь подошло время очередного платежа.

Я стараюсь быть сдержанным, но лицемерие такого уровня меня, блядь, просто в ярость приводит.

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Петербургский завод

В России система СОРМ обходит этот процесс, работая как «черный ящик наблюдения», из которого можно взять любые данные, которые нужны ФСБ, без какого-либо надзора
 Нечего добавить

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Дневной фонарь

ой, как неожиданно

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H8isGR8

и приятнаааа

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Офтоп
Рот закрой

Шведская компания SKF - крупнейший производитель подшипников в мире - заявила об остановке своего завода в Твери. Ее подшипники компании поставлялись, в частности на заводы ГАЗ и КамАЗ, кроме того они являются ключевыми элементами для производства вагонов. Специалисты говорят, что товарных запасов подшипников в России осталось на 1-2 месяца.

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Илья Яшин @IlyaYashin
Ответ на публикацию @GazetaRu
Хотелось бы спросить Пескова: а какого, собственно, хуя обмен пленными не является темой переговоров? Я понимаю, что гораздо проще надеть футболку с лозунгом «Своих не бросаем». Но как насчет того, чтобы приложить хотя бы минимальные усилия для возвращения пленных солдат домой?
Задержанный мопс

(:

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Голый каякер
Усы Пескова @Sandy_mustache
Не запретили снимать в валюте, а разрешили снимать в рублях
Секретный ингредиент
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ً @fidel_tweets
В Госдуму внесли законопроект о том, что человек, не владеющий русским языком, не может претендовать на гордое звание соотечественника. Вроде бы логично, но в пояснительной записке к закону эти гении не смогли в «ться/тся», пропустили две запятые и поставили столько же лишних.
🤦‍♂
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Коровка спасла Россию
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Пездуза @RealPezduza
Ким Чен Ын пожаловался: северокорейским детям начали сниться кошмары, что они родились в России
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