Робособака-археолог Boston Dynamics бродит по руинам древней Помпеи, изучая вырытые грабителями реликвий тоннели Статьи редакции
Четвероногий робот собирает данные, полезные для изучения и планирования работ в археологическом парке.
Робопёс Spot, созданный американской компанией Boston Dynamics, является первым роботом, использующимся в археологических раскопках такого масштаба и сложности — он проверяет даже самые маленькие пространства. В том числе — вырытые много веков назад и совсем недавно расхитителями ценностей тоннели.
Власти парка уже не первый раз используют технологии в исследованиях. Ранее они также экспериментировали с летающим лазерным сканером, способным проводить 3D-сканирование участка площадью 66 гектаров.
Россия не должна возражать против вступления Украины в ЕС, а Украина обязуется не вступать в НАТО и не претендовать на возвращение Крыма военным путём.
Из-за «спецоперации» на Украине.
Где Рогозин? Есть у нас аналоги?) Станет ли робот "теледроид" кентавром?)