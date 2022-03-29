Технологии

Робособака-археолог Boston Dynamics бродит по руинам древней Помпеи, изучая вырытые грабителями реликвий тоннели Статьи редакции

Четвероногий робот собирает данные, полезные для изучения и планирования работ в археологическом парке.

Pompeii Archaeological Park

Робопёс Spot, созданный американской компанией Boston Dynamics, является первым роботом, использующимся в археологических раскопках такого масштаба и сложности — он проверяет даже самые маленькие пространства. В том числе — вырытые много веков назад и совсем недавно расхитителями ценностей тоннели.

Часто условия безопасности в туннелях, вырытых расхитителями могил, крайне ненадежны, поэтому использование робота может означать прорыв, который позволит нам действовать с большей скоростью и в полной безопасности.

Габриэль Цухтригель
директор археологического парка Помпеи

Власти парка уже не первый раз используют технологии в исследованиях. Ранее они также экспериментировали с летающим лазерным сканером, способным проводить 3D-сканирование участка площадью 66 гектаров.

#роботы

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1 комментарий
Antony Duke

Где Рогозин? Есть у нас аналоги?) Станет ли робот "теледроид" кентавром?)

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Paul Potseluev
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FrozenYogurt
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Care

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Bad Mother Fucker
Чилик @Chilikto
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