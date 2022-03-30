Технологии

Советский союз разрабатывал «кибернетическую телепатию» — отчёт ЦРУ Статьи редакции

Согласно отчётам за 1963 и 1964 годы, агент ЦРУ подтрунивал над советскими учёными и студентами, спрашивая, как для них сочетается вера в экстрасенсорику и марксизм.

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В трёх опубликованных 27 марта отчётах ЦРУ описаны беседы агента с советскими учеными и студентами об интересе СССР к развитию экстрасенсорного восприятия. Судя по этим свидетельствам, планы Советского Союза по развитию телепатии не увенчались успехом.

Слово «кибернетика» больше ассоциируется с научной фантастикой. В начале 1960-х это был широкий термин, охватывавший все научные усилия, направленные на лучшее понимание циклов обратной связи у людей и машин. Считалось, что если бы учёные могли построить математическую основу для всех биологических взаимодействий, то легко бы перенесли её на машины. Некоторые учёные в США и Советском Союзе полагали, что можно наладить телепатическую связь между людьми и машинами.

Согласно документам, агент подтрунивал над одним из таких учёных, Д. А. Керминовым.

Я спросил Керминова, как можно примирить экстрасенсорное восприятие с марксистским материализмом, и он сказал, что именно в этом и состоит задача, стоящая перед Васильевым [одним из участников экспериментов] — показать, что компрометирует эти «мыслеволны» или чем бы они ни были. Мне было интересно, что, хотя я немного поддразнивал Керминова по поводу экстрасенсорного восприятия и его отношения к материализму, он оставался невозмутимым. Он, очевидно, питает очень мало скептицизма по этому поводу.

из отчёта агента ЦРУ

Студенты Керминова же упрекали его в том, что у учёного были проблемы с созданием базовой научной основы для измерения того, что он пытался доказать. В этом они видели причину неудач в исследованиях.

Агент также рассказал, что Керминов описал один эксперимент, в котором исследователи в СССР смогли «записать» сигналы центральной нервной системы человека, играющего на фортепиано, а затем передать эти сообщения обратно в руки другому человеку, который никогда раньше не играл на фортепиано. Однако когда его попросили сообщить подробности, он не смог их предоставить или сослаться на публикации.

Керминов также утверждал, что лишь некоторые люди способны воспринимать «волны» экстрасенсорного восприятия. Некоторые экстрасенсорные способности, в которые верил Керминов, включали не просто угадывание событий, а предсказание будущих случайных событий.

#цру

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4 комментария
Фундаментальный вентилятор

Этот пост к новому сезону экстрасенсов в лднр

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Максоний

ЛДПР

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Фундаментальный вентилятор

Чекни карму

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Наивный коктейль

Кибернетика — продажная девка империализма

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