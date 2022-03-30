Согласно отчётам за 1963 и 1964 годы, агент ЦРУ подтрунивал над советскими учёными и студентами, спрашивая, как для них сочетается вера в экстрасенсорику и марксизм.

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В трёх опубликованных 27 марта отчётах ЦРУ описаны беседы агента с советскими учеными и студентами об интересе СССР к развитию экстрасенсорного восприятия. Судя по этим свидетельствам, планы Советского Союза по развитию телепатии не увенчались успехом.

Слово «кибернетика» больше ассоциируется с научной фантастикой. В начале 1960-х это был широкий термин, охватывавший все научные усилия, направленные на лучшее понимание циклов обратной связи у людей и машин. Считалось, что если бы учёные могли построить математическую основу для всех биологических взаимодействий, то легко бы перенесли её на машины. Некоторые учёные в США и Советском Союзе полагали, что можно наладить телепатическую связь между людьми и машинами.

Согласно документам, агент подтрунивал над одним из таких учёных, Д. А. Керминовым.

Я спросил Керминова, как можно примирить экстрасенсорное восприятие с марксистским материализмом, и он сказал, что именно в этом и состоит задача, стоящая перед Васильевым [одним из участников экспериментов] — показать, что компрометирует эти «мыслеволны» или чем бы они ни были. Мне было интересно, что, хотя я немного поддразнивал Керминова по поводу экстрасенсорного восприятия и его отношения к материализму, он оставался невозмутимым. Он, очевидно, питает очень мало скептицизма по этому поводу. из отчёта агента ЦРУ

Студенты Керминова же упрекали его в том, что у учёного были проблемы с созданием базовой научной основы для измерения того, что он пытался доказать. В этом они видели причину неудач в исследованиях.

Агент также рассказал, что Керминов описал один эксперимент, в котором исследователи в СССР смогли «записать» сигналы центральной нервной системы человека, играющего на фортепиано, а затем передать эти сообщения обратно в руки другому человеку, который никогда раньше не играл на фортепиано. Однако когда его попросили сообщить подробности, он не смог их предоставить или сослаться на публикации.