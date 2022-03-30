Samsung убрала маркировку «Z» из названий своих смартфонов в некоторых странах Европы Статьи редакции
«Z» была наименованием серии складных телефонов Samsung с начала производства в 2020 году.
На то, что компания постепенно начала отказываться от брендинга с использованием буквы «Z», обратили внимание несколько изданий. Судя по всему, изменения пока произошли только на официальных сайтах Samsung в Литве, Латвии и Эстонии.
В наименованиях смартфонов со складным экраном теперь нет «Z», который был брендом этой серии с самого начала выпуска в 2020 году. К примеру, Galaxy Z Fold3 теперь называется просто Galaxy Fold3. То же самое касается Galaxy Flip3.
Журналисты предполагают, что в скором времени Samsung полностью откажется от своего старого брендинга в Европе. Сама компания о таких планах пока не сообщила.
В сети считают, что решение отказаться от брендинга с использованием «Z» может быть связано с событиями в Украине. Этот символ активно используют российская армия и люди, которые её поддерживают.
Поводом для заявления, вероятно, стал ролик в соцсетях.
Как известно, у России отказались покупать газ за рубли. Тогда Вячеслав Володин (человек огромного ума) предложил продавать за рубли за одно и нефть, зерно, металлы и т.д. Что ж, чем быстрее у России откажутся покупать вообще всё, тем быстрее эта нелепая и уродливая конструкция под названием путинская Россия наебнётся.
Смотрю на все это и понимаю, что после 1991 года нужна была жёсткая люстрация деятелей коммунистического режима. Стартовойтова готовила подобный законопроект в середине 90-х и возможно за это и была ликвидирована. Полный запрет бывшим функционерам коммунистического режима занимать какие либо должности в руководстве страны.
Они требуют компенсации по 100 тысяч рублей на человека, но суд иск пока не зарегистрировал.
Военнослужащие Российской Федерации, которые получили ранения во время проведения “специальной военной операции” не могут получить обещанную В. Путином денежную компенсацию в размере 3 миллионов рублей. В отделе социальных гарантий военнослужащих объяснили, что поскольку нет выписки со строевой части о задействовании конкретного военнослужащего в…
Большинство про-властных людей и официальных лиц, СМИ твердят об "особом" русском пути, об уникальном духовном русском народе, об отдельном высокоморальном русском мире. И многие им верят, все хотят почувствовать себя избранными. А все проблемы от того, что остальной мир хочет нас этой уникальности лишить, кругом враги, мы им всем покажем…
произошла отмена буквы Z
Елда
Зельду 2 аж перенесли на следующий год из-за этого.
Надо бы Российской армии все буквы алфавита на танках написать, нанесём удар по недружественным странам отказом от латиницы
латиницу выучить сначала надо
Так пусть захватят лгбт-инструктора НАТО, в Украине же они под каждым кустом затаились
спасибо, первый раз за месяц искренне поржал :D
Латынь наверное да?)
Спешу напомнить, что у Вас сегодня запланирован звонок лучезарному геополитику путину.
:D
@Zayebumba последнее предупреждение! Твои рейтинги падают!
@Zoibana ну ты понел
Oibana теперь уж
Yobana
*картинка спанчбоба*
Joibana
Самурай какой-то получается
Всё по тюремным канонам, опущенный зашкварил целую букву алфавита.
когда латиница в казахстане?
@кто это
«Все буде добре» еще известен как «Юрій Білозеров»
Это как должен поехать чердак, чтобы включать культуру отмены по отношению к букве.
Свастика тоже не под запретом была до второй мировой.
был Zorro, стал orro
.
еще из wordle надо убрать, все равно не используется
Ебать спасибо огромное, сразу полегчало
Пизда тебе, Зорро
Да у них там как-то не логично, с этой буквой:
https://www.samsung.com/ua/smartphones/galaxy-z-fold3-5g/buy/
При чём тут Эстония?