Технологии
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Samsung убрала маркировку «Z» из названий своих смартфонов в некоторых странах Европы Статьи редакции

«Z» была наименованием серии складных телефонов Samsung с начала производства в 2020 году.

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На то, что компания постепенно начала отказываться от брендинга с использованием буквы «Z», обратили внимание несколько изданий. Судя по всему, изменения пока произошли только на официальных сайтах Samsung в Литве, Латвии и Эстонии.

В наименованиях смартфонов со складным экраном теперь нет «Z», который был брендом этой серии с самого начала выпуска в 2020 году. К примеру, Galaxy Z Fold3 теперь называется просто Galaxy Fold3. То же самое касается Galaxy Flip3.

Журналисты предполагают, что в скором времени Samsung полностью откажется от своего старого брендинга в Европе. Сама компания о таких планах пока не сообщила.

В сети считают, что решение отказаться от брендинга с использованием «Z» может быть связано с событиями в Украине. Этот символ активно используют российская армия и люди, которые её поддерживают.

Интернет
Буква Z — символ поддержки действий России на Украине. Что он означает и почему везде появляется Статьи редакции

История символа, который распространяется по городам и бюджетным организациям, а также наносится на военную технику российской армии.

Плакат в Петербурге. Фото Getty

#новости #samsung

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28 комментариев
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M.R.T.

произошла отмена буквы Z

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пепси

Елда

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Технический холод

Зельду 2 аж перенесли на следующий год из-за этого.

Nintendo перенесла выход продолжения The Legend…
Игру до этого планировали выпустить в течение 2022-го.
dtf.ru
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Александр Прохоренко

Надо бы Российской армии все буквы алфавита на танках написать, нанесём удар по недружественным странам отказом от латиницы

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Ijon Tichy

латиницу выучить сначала надо

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Александр Прохоренко

Так пусть захватят лгбт-инструктора НАТО, в Украине же они под каждым кустом затаились

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Ijon Tichy

спасибо, первый раз за месяц искренне поржал :D

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Латынь наверное да?)

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Ijon Tichy

Спешу напомнить, что у Вас сегодня запланирован звонок лучезарному геополитику путину.
:D

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Личной Орзэмэс

@Zayebumba последнее предупреждение! Твои рейтинги падают!

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M.R.T.

@Zoibana ну ты понел

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пепси

Oibana теперь уж

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Личной Орзэмэс

Yobana

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Фундаментальный вентилятор

*картинка спанчбоба*

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Последовательный американец

Joibana

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Последовательный американец

Самурай какой-то получается

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Дмитрий Орлов

Всё по тюремным канонам, опущенный зашкварил целую букву алфавита.

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Все буде добре

когда латиница в казахстане?

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Дмитрий Орлов

@кто это

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Нужен Ответ

«Все буде добре» еще известен как «Юрій Білозеров»

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Слава Большов

Это как должен поехать чердак, чтобы включать культуру отмены по отношению к букве.

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Алексей Алексеев

Свастика тоже не под запретом была до второй мировой.

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Фундаментальный кран

был Zorro, стал orro

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пепси

.

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Никого не спас

еще из wordle надо убрать, все равно не используется

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Задержанный мопс

Ебать спасибо огромное, сразу полегчало

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MortAugust

Пизда тебе, Зорро

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Интеллектуальный Женя

Да у них там как-то не логично, с этой буквой:
https://www.samsung.com/ua/smartphones/galaxy-z-fold3-5g/buy/
При чём тут Эстония?

Купити Samsung Galaxy Z Fold 5G | Samsung Україна
Купити Samsung Galaxy Z Fold 5G
www.samsung.com
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Офтоп
ДЕДос Атака
Новости
Постпред России в ООН заподозрил Запад в поставках оружия Украине через DHL Статьи редакции

Поводом для заявления, вероятно, стал ролик в соцсетях.

Kim O'Ronen
Рубли

Как известно, у России отказались покупать газ за рубли. Тогда Вячеслав Володин (человек огромного ума) предложил продавать за рубли за одно и нефть, зерно, металлы и т.д. Что ж, чем быстрее у России откажутся покупать вообще всё, тем быстрее эта нелепая и уродливая конструкция под названием путинская Россия наебнётся.

Иван Макеев

Смотрю на все это и понимаю, что после 1991 года нужна была жёсткая люстрация деятелей коммунистического режима. Стартовойтова готовила подобный законопроект в середине 90-х и возможно за это и была ликвидирована. Полный запрет бывшим функционерам коммунистического режима занимать какие либо должности в руководстве страны.

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𝓐𝓵𝓪𝓼𝓴𝓪💋 @AlaskaIk48
Сравните Финляндию и Карелию, Аляску и Чукотку, Германию и Калининград, Японию и Сахалин. Сравнили? Теперь вы понимаете чем отличается свобода от рабства, ум от глупости, правда от лжи, мир от войны.
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