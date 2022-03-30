«Z» была наименованием серии складных телефонов Samsung с начала производства в 2020 году.

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На то, что компания постепенно начала отказываться от брендинга с использованием буквы «Z», обратили внимание несколько изданий. Судя по всему, изменения пока произошли только на официальных сайтах Samsung в Литве, Латвии и Эстонии.

В наименованиях смартфонов со складным экраном теперь нет «Z», который был брендом этой серии с самого начала выпуска в 2020 году. К примеру, Galaxy Z Fold3 теперь называется просто Galaxy Fold3. То же самое касается Galaxy Flip3.

Журналисты предполагают, что в скором времени Samsung полностью откажется от своего старого брендинга в Европе. Сама компания о таких планах пока не сообщила.

В сети считают, что решение отказаться от брендинга с использованием «Z» может быть связано с событиями в Украине. Этот символ активно используют российская армия и люди, которые её поддерживают.