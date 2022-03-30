Компания планирует начать продажи устройства осенью 2022 года.

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Dyson представила Zone — шумоподавляющие Bluetooth-наушники и маску с технологией очистки воздуха. Пока не объявлены конкретные характеристики устройства (например, вес и время работы батареи) и цена.

В маске Zone установлена упрощённая технологии фильтрации воздуха из других устройств Dyson. Zone «втягивает» воздух через наушники с помощью компрессоров, фильтрует и подаёт через маску, пишет The Verge.

Маска не касается лица. Её можно отсоединить, чтобы использовать только наушники, или отодвинуть, например, для разговора. Внутри есть несколько режимов фильтрации, их можно менять вручную или автоматически в зависимости от интенсивности движения (например, во время бега нужно больше воздуха).

По данным Dyson, Zone может отфильтровывать до 99% вредных частиц. Фильтры надо менять в среднем раз в год.

В Zone есть три разных режима шумоподавления. Режим изоляции с активным шумоподавлением (ANC), когда маска надета. Её опускание автоматически переключает наушники в режим разговора и отключает ANC. Есть режим прозрачности, в котором можно слышать некоторые звуки, например, автомобильные гудки, сирены и другие.

Зарядка устройства — через USB-C. Его также можно подключить к приложению Dyson Link, чтобы узнать подробную информацию о качестве воздуха вокруг.