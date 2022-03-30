Dyson представила прототип наушников с маской для фильтрации воздуха Статьи редакции
Компания планирует начать продажи устройства осенью 2022 года.
Dyson представила Zone — шумоподавляющие Bluetooth-наушники и маску с технологией очистки воздуха. Пока не объявлены конкретные характеристики устройства (например, вес и время работы батареи) и цена.
В маске Zone установлена упрощённая технологии фильтрации воздуха из других устройств Dyson. Zone «втягивает» воздух через наушники с помощью компрессоров, фильтрует и подаёт через маску, пишет The Verge.
Маска не касается лица. Её можно отсоединить, чтобы использовать только наушники, или отодвинуть, например, для разговора. Внутри есть несколько режимов фильтрации, их можно менять вручную или автоматически в зависимости от интенсивности движения (например, во время бега нужно больше воздуха).
По данным Dyson, Zone может отфильтровывать до 99% вредных частиц. Фильтры надо менять в среднем раз в год.
В Zone есть три разных режима шумоподавления. Режим изоляции с активным шумоподавлением (ANC), когда маска надета. Её опускание автоматически переключает наушники в режим разговора и отключает ANC. Есть режим прозрачности, в котором можно слышать некоторые звуки, например, автомобильные гудки, сирены и другие.
Зарядка устройства — через USB-C. Его также можно подключить к приложению Dyson Link, чтобы узнать подробную информацию о качестве воздуха вокруг.
Журналист The Verge протестировал прототип «несколько недель назад»: «Я чувствовал циркуляцию воздуха перед лицом, хотя был в помещении. Трудно сказать, насколько воздух стал чище. Наушники Zone очень большие и тяжелые. Жужжание компрессоров было немного слышно, когда они работали на максимуме, и я не слушал музыку».
Военнослужащие Российской Федерации, которые получили ранения во время проведения “специальной военной операции” не могут получить обещанную В. Путином денежную компенсацию в размере 3 миллионов рублей. В отделе социальных гарантий военнослужащих объяснили, что поскольку нет выписки со строевой части о задействовании конкретного военнослужащего в…
Поводом для заявления, вероятно, стал ролик в соцсетях.
Они требуют компенсации по 100 тысяч рублей на человека, но суд иск пока не зарегистрировал.
Как известно, у России отказались покупать газ за рубли. Тогда Вячеслав Володин (человек огромного ума) предложил продавать за рубли за одно и нефть, зерно, металлы и т.д. Что ж, чем быстрее у России откажутся покупать вообще всё, тем быстрее эта нелепая и уродливая конструкция под названием путинская Россия наебнётся.
Большинство про-властных людей и официальных лиц, СМИ твердят об "особом" русском пути, об уникальном духовном русском народе, об отдельном высокоморальном русском мире. И многие им верят, все хотят почувствовать себя избранными. А все проблемы от того, что остальной мир хочет нас этой уникальности лишить, кругом враги, мы им всем покажем…
«Z» была наименованием серии складных телефонов Samsung с начала производства в 2020 году.
выглядит как девайс из «пилы»
четыре
дэ
Какой у тебя пылесос Dyson?
швабра ксиаоми
такая же как и обычная швабра, только надо еще и заряжать
😱
👩🏿✈️
У него сосут только комары
Для разговоров с ватой и путиным: и шизоидные высеры не слышишь, и запах говна не ощущаешь из их рта
А от скопившихся слюней она будет превращаться вот в это
А потом такие наушники станут обязательными и встроят в них счётчики. И будут налог брать за воздух.
Zone
Z
Маркетологи такие - я на такое не подписывался, сами продвигайте эту залупу
Zone
Спасибо, нет
Человеку без лица маска не нужна
а найдётся маска для Маска?
Пидора ответ.
И как мне жить после увиденного?
Все устройства Dyson красивые
Не пиши мне больше.
прощяй 😢
Я же это не серьёзно!
С таким не шутят, я уже принял яд
Похоже на свинособаку.
"Слушай, ничего не говори."
Пора
еее, киберпанк
О, вовремя, у нас тут как раз ковид отменили
Радиоактивный пепел она тоже отфильтрует
Выглядит бесполезной
GET OVER HERE!
Лол, они маски делают, а у нас люди перестают носить их.
Пылесос на твоей голове. Неплохо.
Если работает, то почему бы и нет
А новость в чём? Что Дайсон?
Многоразовую защитную маску с беспроводными наушниками делают уже, с 2020 г. - разные конторы.
Определять идиотов с каждым днем все проще.