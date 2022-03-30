Технологии
vc.ru

Dyson представила прототип наушников с маской для фильтрации воздуха Статьи редакции

Компания планирует начать продажи устройства осенью 2022 года.

873 просмотров

Dyson представила Zone — шумоподавляющие Bluetooth-наушники и маску с технологией очистки воздуха. Пока не объявлены конкретные характеристики устройства (например, вес и время работы батареи) и цена.

В маске Zone установлена упрощённая технологии фильтрации воздуха из других устройств Dyson. Zone «втягивает» воздух через наушники с помощью компрессоров, фильтрует и подаёт через маску, пишет The Verge.

Маска не касается лица. Её можно отсоединить, чтобы использовать только наушники, или отодвинуть, например, для разговора. Внутри есть несколько режимов фильтрации, их можно менять вручную или автоматически в зависимости от интенсивности движения (например, во время бега нужно больше воздуха).

По данным Dyson, Zone может отфильтровывать до 99% вредных частиц. Фильтры надо менять в среднем раз в год.

В Zone есть три разных режима шумоподавления. Режим изоляции с активным шумоподавлением (ANC), когда маска надета. Её опускание автоматически переключает наушники в режим разговора и отключает ANC. Есть режим прозрачности, в котором можно слышать некоторые звуки, например, автомобильные гудки, сирены и другие.

Зарядка устройства — через USB-C. Его также можно подключить к приложению Dyson Link, чтобы узнать подробную информацию о качестве воздуха вокруг.

Журналист The Verge протестировал прототип «несколько недель назад»: «Я чувствовал циркуляцию воздуха перед лицом, хотя был в помещении. Трудно сказать, насколько воздух стал чище. Наушники Zone очень большие и тяжелые. Жужжание компрессоров было немного слышно, когда они работали на максимуме, и я не слушал музыку».

#новости #dyson #наушники

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38 комментариев
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Официальная кодировка

выглядит как девайс из «пилы»

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испанский смех

четыре

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M.R.T.

дэ

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Гладкий Абдужаббор

Какой у тебя пылесос Dyson?

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испанский смех

швабра ксиаоми

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M.R.T.

такая же как и обычная швабра, только надо еще и заряжать

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Гладкий Абдужаббор

😱

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испанский смех

👩🏿‍✈️

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Нефтяной самолет

У него сосут только комары

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Оперативный Илья

Для разговоров с ватой и путиным: и шизоидные высеры не слышишь, и запах говна не ощущаешь из их рта

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Алексей Иванов

А от скопившихся слюней она будет превращаться вот в это

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Фундаментальный кран
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Фундаментальный кран

А потом такие наушники станут обязательными и встроят в них счётчики. И будут налог брать за воздух.

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M.R.T.
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Стандартный ключ

Zone
 Z
 Маркетологи такие - я на такое не подписывался, сами продвигайте эту залупу

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Фундаментальный вентилятор

Zone
 Спасибо, нет

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Гладкий Абдужаббор

Человеку без лица маска не нужна

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Фундаментальный кран

а найдётся маска для Маска?

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Профессиональный будильник

Пидора ответ.

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Интимный кавалер

И как мне жить после увиденного?

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Гладкий Абдужаббор

Все устройства Dyson красивые

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Интимный кавалер

Не пиши мне больше.

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Гладкий Абдужаббор

прощяй 😢

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Интимный кавалер

Я же это не серьёзно!

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Гладкий Абдужаббор

С таким не шутят, я уже принял яд

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Похоже на свинособаку.

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Мюллер против войны
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Blessed

"Слушай, ничего не говори."

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Pavel Zamyatin

Пора

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Фундаментальный кран

еее, киберпанк

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Rusty Nail

О, вовремя, у нас тут как раз ковид отменили

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Гладкий Абдужаббор

Радиоактивный пепел она тоже отфильтрует

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Агрессивный кофе

Выглядит бесполезной

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Бледный Никита

GET OVER HERE!

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Alex Tbourder

Лол, они маски делают, а у нас люди перестают носить их.

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Yggdrasil

Пылесос на твоей голове. Неплохо.
Если работает, то почему бы и нет

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Интеллектуальный Женя

А новость в чём? Что Дайсон?
Многоразовую защитную маску с беспроводными наушниками делают уже, с 2020 г. - разные конторы.

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Нефтяной самолет

Определять идиотов с каждым днем все проще.

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