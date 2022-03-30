Технологии

Школьник из Подмосковья cоздал устройство, которое обучает ворон сортировать мусор Статьи редакции

И победил на международном конкурсе инженеров.

Родион Муцольгов из Реутова научил ворон сортировать мусор. Со своим проектом он занял первое место на XVIII Балтийском научно-инженерном международном конкурсе, сообщает «Интерфакс».

Устройство представляет собой контейнер с видеокамерой, которая с помощью нейросети распознаёт мусор и открывает отсек, куда вороне нужно положить мусор. За это птица получает вознаграждение — орешек. Предполагается, что аппарат можно использовать и для сбора окурков.

Муцольгов со своим изобретением. Фото: Минобразования Подмосковья 

Муцольгов стал лучшим из 342 молодых инженеров СНГ, участвовавших в конкурсе. Он проходил в Санкт-Петербурге 21-26 марта.

#новости #технологии #мусор

2774 просмотров
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49 комментариев
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aliftin

Если школьник смог такому обучить птиц, то что же на самом деле творилось в секретных лабораториях Украины и на что по настоящему способны боевые голуби.

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Пластиковое Окно

Не надо путать РУССКОГО школьника и УКРАИНСКИХ ученых.

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aliftin

Мне сейчас стало ещё страшнее.

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Абрек Горский

Он не русский

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Фундаментальный вентилятор

У нас есть один такой голубь @Голубь Украинской лаборатории

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Дима Орлов

Правильно голуби-дроны

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Наивный коктейль

получает вознаграждение — орешек
 При текущих ценах на орехи я и сам буду окурки собирать

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Michael Konovalov

Там скорее ворона получит бычок, что по жирнее и покурит нахаляву.

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Фундаментальный вентилятор

В детстве бесплатно собирали

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kebety katma

Мы сдавали за какие-то деньги. Да и сейчас смотрю этим промышляют.

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Фундаментальный вентилятор

Мы докуривали

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Последовательный американец

Жиза кстати

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Skomorokh

победил на международном конкурсе инженеров
 XVIII Балтийском научно-инженерном международном конкурсе

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Наивный коктейль

Это интерфакс как обычно проебался. Конкурс не является международным и в его названии нет этого слова

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Skomorokh

Тот, кто перетаскивал новость сюда, проебался не меньше.

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Наивный коктейль

@Технологии обратите внимание

https://baltkonkurs.ru/

Балтийский научно-инженерный конкурс
Балтийский научно-инженерный конкурс
baltkonkurs.ru
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Стандартный ключ

Без негатива, натурально заметка из прошлого, какой-нибудь "Техники молодёжи" или последней полосы "Вечернего мухосранска". И слово "международный" примерно в том же ключе. Ну да, международный, между народами соцлагеря.

А проект хороший, интересный. Правда я встречал упоминание чего-то похожего, скорее всего идея не оригинальная.

О, нашёл видос

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Последовательный американец

Только хотел об этом напомнить.
Как обычно, спиздил и выдал за своё.
Импортозамещение, хули

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Стандартный ключ

Ну не стоит прям так, всё ж школьник. А дорабатывать чужие идеи - вполне разумный подход, если ты не воруешь защищённые авторским правом вещи.

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Последовательный американец

Всю жизнь такое говно наблюдал, что берут что-то чужое и выдают за своё, все счастливы, в слезах хлопают и говорят «какой же гений ёпта! Держи батино пиво!», а в итоге хуйня

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Стандартный ключ

Ну да, всякое бывает. Часто проблема не в самом "изобретателе" даже, а в тех, кто делает из этого какой-нибудь патриотический пиар. По ходу выставляя и самого кулибина сволочью или вором.

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я НЕ батон

Балдёж

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Nick Rosenberg

Зачем мусор, когда надо учить приносить деньги?

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Фундаментальный кран

Про Швецию была новость в январе, только найти не могу

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Интеллектуальный Женя

А в той новости, что шведы не первые научили ворон собирать мусор за орешек, до них - во Франции.

Новость от 2018 г.:
https://lenta.ru/news/2018/08/12/uborshiki/?ysclid=l1dg43qun7

Ладно, школьник хоть не фигней занимался. Ну не первый в мире, так бывает.

Во Франции ворон заставили убирать мусор
Администрация тематического парка Пюи-дю-Фу обучила шесть птиц сбору мусора на территории…
lenta.ru
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Фундаментальный кран

я чуть выше ещё кидал ссылку на голландский стартап
https://tjournal.ru/tech/60301-startap-v-amsterdame-natreniruet-voron-obmenivat-okurki-na-arahis-tak-mozhno-ochistit-ulicy

Стартап в Амстердаме натренирует ворон…
Птицы умеют работать с инструментами и, в отличие от людей, довольно чистоплотные.
tjournal.ru
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Интеллектуальный Женя

Ну вот зачем же мы, совместными усилиями, обесценили деяния школьника, а? 😁

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Фундаментальный кран

а, ну школьник пошёл дальше - у него разный мусор (алгоритм с помощью камеры открывает нужный отсек), а там окурки

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Интеллектуальный Женя

Да он ещё тот да Винчи. Лишь бы не био-дроны. А то уже собачек, дельфинов учили гранаты/мины таскать к поражаемой цели.

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Фундаментальный кран

колумбайн с животными)

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Последовательный американец

Ну швед же не на конференции представлял, а просто сделал штуку и снял с ней видосы

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Интеллектуальный Женя

Да может кто-то и шутил, но эти люди всерьёз:

https://style.rbc.ru/repost/61f94b7d9a79478e2dc1e51c?

В Швеции диких ворон приучили собирать окурки
Пилотный проект запущен в рамках борьбы с уличным мусором и снижением расходов на уборку улиц…
style.rbc.ru
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kebety katma

А можно их научить скидывать бомбы в нужное место за наградные часы?

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Григорйан

такими темпами вороны за собранные монеты в ларьках закупаться научатся

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Следующий шар

Видал студёную былину о том, как ворона в центре Москвы когда-то буквально купила себе мороженку; на вопрос очевидца-сказителя продавщица подтвердила, что таки "регулярный клиент", и что пускай в этот раз птица сделала покупку за условный рубль - явно не по цене мороженки, - сама продавщица от продаж птице остаётся в плюсе, т.к. на условную сотню монеток и пивных крышечек приходится одно ювелирное изделие - золотая серёжка там или кольцо.

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Фундаментальный кран

сорри, школьник
https://tjournal.ru/tech/60301-startap-v-amsterdame-natreniruet-voron-obmenivat-okurki-na-arahis-tak-mozhno-ochistit-ulicy
https://tjournal.ru/animals/522611-vorony-mogut-pomoch-ekologii

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Ranae Est

опять украл у деда из гаража

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Game Zie

Наградой были кетчуп и майонез, как полагаю.

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Следующий шар

Вот без шуток, очень любят соуса на основе жира или яйца - сужу по галкам, живущим рядом с (когда-то работавшим) Маком и начисто «облизанным» бадейкам из-под сырного, иногда падающим с крыши ТЦ.

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Game Zie

Я об этом 😅
https://youtu.be/74CZDRTGaE0

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Yggdrasil

Красава паренек. Надеюсь, его изобретение масштабируется и его пригласят жить в Швецию. У последней вроде как проблема с окурками на улицах

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Стандартный ключ

Вайбы сарказма ощущаю в комменте твоём

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Павел Каташев

Видел я на ютубе как один инженер американский приучил ворон бутылочные крышки собирать за вознаграждение, хмм

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Следующий шар

Аналогично, но в моём случае шведский (до того дошло, что ему пришлось крышечки повторно разбрасывать - настолько в его округе чисто) и сорок.

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Наивный коктейль

Тут фишка не в обучении ворон, а в нейросетке, которая открывает определённый контейнер в зависимости от вида мусора

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Павел Каташев

Может шведский, не помню доподлинно

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Ijon Tichy

так вот почему от Киева отступили
их вороны забрали

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Tonton Macoute

Даже изобрети он лекарство от рака и спида, это не поможет улучшить репутацию России в глазах жителей других стран.

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Районный спрей

выглядит как сизо, даже вышка есть

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