Школьник из Подмосковья cоздал устройство, которое обучает ворон сортировать мусор Статьи редакции
И победил на международном конкурсе инженеров.
Родион Муцольгов из Реутова научил ворон сортировать мусор. Со своим проектом он занял первое место на XVIII Балтийском научно-инженерном международном конкурсе, сообщает «Интерфакс».
Устройство представляет собой контейнер с видеокамерой, которая с помощью нейросети распознаёт мусор и открывает отсек, куда вороне нужно положить мусор. За это птица получает вознаграждение — орешек. Предполагается, что аппарат можно использовать и для сбора окурков.
Муцольгов стал лучшим из 342 молодых инженеров СНГ, участвовавших в конкурсе. Он проходил в Санкт-Петербурге 21-26 марта.
Смотрю на все это и понимаю, что после 1991 года нужна была жёсткая люстрация деятелей коммунистического режима. Стартовойтова готовила подобный законопроект в середине 90-х и возможно за это и была ликвидирована. Полный запрет бывшим функционерам коммунистического режима занимать какие либо должности в руководстве страны.
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«Z» была наименованием серии складных телефонов Samsung с начала производства в 2020 году.
Если школьник смог такому обучить птиц, то что же на самом деле творилось в секретных лабораториях Украины и на что по настоящему способны боевые голуби.
Не надо путать РУССКОГО школьника и УКРАИНСКИХ ученых.
Мне сейчас стало ещё страшнее.
Он не русский
У нас есть один такой голубь @Голубь Украинской лаборатории
Правильно голуби-дроны
получает вознаграждение — орешек
При текущих ценах на орехи я и сам буду окурки собирать
Там скорее ворона получит бычок, что по жирнее и покурит нахаляву.
В детстве бесплатно собирали
Мы сдавали за какие-то деньги. Да и сейчас смотрю этим промышляют.
Мы докуривали
Жиза кстати
победил на международном конкурсе инженеров
XVIII Балтийском научно-инженерном международном конкурсе
Это интерфакс как обычно проебался. Конкурс не является международным и в его названии нет этого слова
Тот, кто перетаскивал новость сюда, проебался не меньше.
@Технологии обратите внимание
https://baltkonkurs.ru/
Без негатива, натурально заметка из прошлого, какой-нибудь "Техники молодёжи" или последней полосы "Вечернего мухосранска". И слово "международный" примерно в том же ключе. Ну да, международный, между народами соцлагеря.
А проект хороший, интересный. Правда я встречал упоминание чего-то похожего, скорее всего идея не оригинальная.
О, нашёл видос
Только хотел об этом напомнить.
Как обычно, спиздил и выдал за своё.
Импортозамещение, хули
Ну не стоит прям так, всё ж школьник. А дорабатывать чужие идеи - вполне разумный подход, если ты не воруешь защищённые авторским правом вещи.
Всю жизнь такое говно наблюдал, что берут что-то чужое и выдают за своё, все счастливы, в слезах хлопают и говорят «какой же гений ёпта! Держи батино пиво!», а в итоге хуйня
Ну да, всякое бывает. Часто проблема не в самом "изобретателе" даже, а в тех, кто делает из этого какой-нибудь патриотический пиар. По ходу выставляя и самого кулибина сволочью или вором.
Балдёж
Зачем мусор, когда надо учить приносить деньги?
Про Швецию была новость в январе, только найти не могу
А в той новости, что шведы не первые научили ворон собирать мусор за орешек, до них - во Франции.
Новость от 2018 г.:
https://lenta.ru/news/2018/08/12/uborshiki/?ysclid=l1dg43qun7
Ладно, школьник хоть не фигней занимался. Ну не первый в мире, так бывает.
я чуть выше ещё кидал ссылку на голландский стартап
https://tjournal.ru/tech/60301-startap-v-amsterdame-natreniruet-voron-obmenivat-okurki-na-arahis-tak-mozhno-ochistit-ulicy
Ну вот зачем же мы, совместными усилиями, обесценили деяния школьника, а? 😁
а, ну школьник пошёл дальше - у него разный мусор (алгоритм с помощью камеры открывает нужный отсек), а там окурки
Да он ещё тот да Винчи. Лишь бы не био-дроны. А то уже собачек, дельфинов учили гранаты/мины таскать к поражаемой цели.
колумбайн с животными)
Ну швед же не на конференции представлял, а просто сделал штуку и снял с ней видосы
Да может кто-то и шутил, но эти люди всерьёз:
https://style.rbc.ru/repost/61f94b7d9a79478e2dc1e51c?
А можно их научить скидывать бомбы в нужное место за наградные часы?
такими темпами вороны за собранные монеты в ларьках закупаться научатся
Видал студёную былину о том, как ворона в центре Москвы когда-то буквально купила себе мороженку; на вопрос очевидца-сказителя продавщица подтвердила, что таки "регулярный клиент", и что пускай в этот раз птица сделала покупку за условный рубль - явно не по цене мороженки, - сама продавщица от продаж птице остаётся в плюсе, т.к. на условную сотню монеток и пивных крышечек приходится одно ювелирное изделие - золотая серёжка там или кольцо.
сорри, школьник
https://tjournal.ru/tech/60301-startap-v-amsterdame-natreniruet-voron-obmenivat-okurki-na-arahis-tak-mozhno-ochistit-ulicy
https://tjournal.ru/animals/522611-vorony-mogut-pomoch-ekologii
опять украл у деда из гаража
Наградой были кетчуп и майонез, как полагаю.
Вот без шуток, очень любят соуса на основе жира или яйца - сужу по галкам, живущим рядом с (когда-то работавшим) Маком и начисто «облизанным» бадейкам из-под сырного, иногда падающим с крыши ТЦ.
Я об этом 😅
https://youtu.be/74CZDRTGaE0
Красава паренек. Надеюсь, его изобретение масштабируется и его пригласят жить в Швецию. У последней вроде как проблема с окурками на улицах
Вайбы сарказма ощущаю в комменте твоём
Видел я на ютубе как один инженер американский приучил ворон бутылочные крышки собирать за вознаграждение, хмм
Аналогично, но в моём случае шведский (до того дошло, что ему пришлось крышечки повторно разбрасывать - настолько в его округе чисто) и сорок.
Тут фишка не в обучении ворон, а в нейросетке, которая открывает определённый контейнер в зависимости от вида мусора
Может шведский, не помню доподлинно
так вот почему от Киева отступили
их вороны забрали
Даже изобрети он лекарство от рака и спида, это не поможет улучшить репутацию России в глазах жителей других стран.
выглядит как сизо, даже вышка есть