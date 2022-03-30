Технологии

Технологическое импортозамещение: в России запускают аналоги Google Play, Apple Pay и сразу три замены инстаграму Статьи редакции

Какие сервисы пытаются заменить и насколько успешно это получается.

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«Грустнограм»

После массового ухода иностранных технологических компаний с российской рынка тут же стали появляться их аналоги. Часть из них уже запустилась, другая — находится на стадии «сырой» версии, а некоторые пока только в планах. TJ разобрался, где сейчас можно собирать лайки на фото, как расплачиваться банковской картой бесконтактно и откуда качать новые приложения.

NOW

29 марта в России заработала бета-версия приложения Now — аналог запрещенного инстаграма*. Проект создала команда во главе с бывшим сотрудником «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Облака» Дмитрием Марининым.

Новинка позиционируется как полноценный аналог американской соцсети: в ней есть лента постов, комментарии, лайки, профили пользователей, подписки, поиск. За первые сутки в соцсети зарегистрировалось более 25 тысяч пользователей. Доступны версии для Android и iOS, однако пользователи последних временно не могут скачать приложение: бета-версия для iOS преодолела отметку в 10 тысяч пользователей, а скачивания выше этого лимита не разрешает Apple.

«Грустнограм»

28 марта запустили веб-версию социальной сети, которая должна стать ещё одной альтернативной инстаграму — «Грустнограм». Её особенностью является то, что все публикуемые изображения автоматически становятся черно-белыми, весь интерфейс также выполнен в этой цветовой гамме. Как сказал TJ один из создателей, Александр Токарев, проект — некоммерческий и создан «из чувства прекрасного и шока от происходящего».

«Грустнограм» создали за неделю силами четырёх человек. Как разработчики приложения рассказали TJ, «в целом всё довольно реальное и рабочее».

Сейчас в первую очередь мы доделаем минимально необходимый функционал — поддержку видео, уведомления, сообщения, удобные ленты, способы взаимодействия между пользователями и мобильные приложения. Дальше есть идеи, как это можно развить в полноценный хороший продукт, но сначала насущные проблемы.

Александр Токарев
один из создателей «Грустнограма»

«Россграм»

Ещё один аналог инстаграма, «Россграм», должен был запуститься 28 марта, но вместо этого показали только «партнёр-релиз — полностью действующий движок приложения».

Ещё не запустившаяся соцсеть, похоже, уже допустила крупную утечку — слили данные тех, кто оставил заявку на регистрацию до запуска. Они получают фейковые письма якобы от администрации сайта со ссылкой на скачивание вредоносного приложения с «Google Диска». Вероятно, утекли почты, номера телефонов, имена и род деятельности, которые пользователи оставили в заявке.

Это не единственный скандал, в который успел попасть «Россграм». Создатели сперва сказали, что заранее подготовились к возможной блокировке инстаграма, но затем признались, что сделали «Россграм» буквально за неделю.

Однако есть сомнения в том, что его реально делали: пользователь TJ заметил, что интерфейс и функционал нового проекта очень сильно похож на тот, что предлагает PHP-скрипт PixelPhoto. На основе PixelPhoto можно создать собственный веб-сайт или приложение для обмена фото-и видеоконтентом. Есть готовые версии для Android и iOS — каждая стоит по 49 долларов.

Интернет
«Россграм» — российский аналог инстаграма. Почему создателя уличают во лжи, а в существовании проекта сомневаются Статьи редакции

Соцсеть не запустилась в срок, у неё уже появился двойник-мошенник, а основатель называет себя «сокурсником Дурова».

Интернет-маркетолога Александра Зобова, который презентует приложение, также упрекают в том, что он называет себя «сокурсником Павла Дурова», хотя таковым не является. Кроме того, у «Россграма», не запустившегося в обещанный срок, успело появиться одноименное скам-приложение, которое скачали более 10 тысяч раз.

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«СБПэй»

Российские банки запускают «СБПэй» — замену Apple Pay и Google Pay. Приложение появилось на базе Системы быстрых платежей (СБП) Банка России. Большинство крупных банков запустит возможность оплаты через это приложение с 1 апреля — именно с этого дня использование приложения становится обязательным для банков, подключенных к СБП.

Сейчас основной сценарий оплаты через «СБПэй» — это QR-код. Однако участники рынка вместе с Национальной системой платежных карт работают над тем, чтобы клиенты смогли платить через «СБПэй» с помощью NFC.

Установить приложение «СБПэй» уже можно на Android-смартфоны версии не ниже 6.0 и iOS, начиная с 13 версии. Вот только сервис пока не очень распространен: проблемой является поддержка данной технологии на стороне продавца.

NashStore

В мае в России планируют запустить отечественный магазин приложений NashStore для Android. При этом на первом этапе платформа будет больше похожа на витрину приложений, чем на полноценный магазин: приложения нельзя будет просто скачать «в один клик». По словам Арсения Щельцина, директора АНО «Цифровые платформы», которая занимается разработкой NashStore, в проекте больше заинтересованы финансовые и банковские сервисы.

Будущее инициативы пока под вопросом: всё зависит от того, поддержит ли её владелец платформы — компания Google. Сейчас с ней ведут переговоры о том, чтобы NashStore получил права на скачивание. Получить их вполне реально: собственные магазины приложений развивают крупные производители смартфонов, например Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi, а также Huawei.

Также АНО рассматривает возможность создания магазина для Apple, но Щельцин оговорился, что, если это произойдет, это будет беспрецедентный случай — сторонних магазинов на устройствах Apple до сих пор не было.

Аналоги HackerOne

Весной 2022 года «Киберполигон» и Positive Technologies запустят аналоги HackerOne — международной площадки «белых хакеров», которая в марте остановила выплаты пользователям из России и Белоруссии.

«Киберполигон» рассчитывает, что на платформе появится 10-15 публичных программ bug bounty за один-два месяца и столько же частных. Ожидаемое количество «белых хакеров» должно дойти до 2,5 тысяч. Пользователи могут рассчитывать на вознаграждение до 3 миллионов рублей за обнаруженную критичную уязвимость.

Positive Technologies анонсировала свою платформу ещё осенью 2021 года. Сейчас компания ведёт переговоры с семью потенциальными клиентами. Сумма вознаграждения за найденную ошибку — от 5 тысяч до 400 тысяч рублей и более.

Аналогичный проект также анонсировал «Ростелеком», но о его разработке сейчас ничего не известно.

Возможные замены Trello и Jira

Компания «Кайтен Софтвер» подала заявки на регистрацию знаков «РоссТрелло» и «РоссДжира» по аналогии с названиями сервисов Trello и Jira соответственно. Примечательно, что на собственный бренд у фирмы нет товарного знака. Объясняя свои мотивы, в компании заявили, что «Trello стал именем нарицательным, как ксерокс, но наш таск-менеджер и другие российские сервисы работают не хуже».

*Meta, владеющая инстаграмом, признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.

#соцсети

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10 комментариев
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Фундаментальный кран
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aliftin

Надеюсь когда верхушку будут в Гааге судить за военные преступления, то по паре лет накинут и тем кто придумал ко всему приписывать это "росс".

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Агрессивный кофе

все очень всрато.
хотя у now наверное есть шанс чем-то полезным стать

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Интимный кавалер

Если вот прям честно, то

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RAA

За вами выехали из рострела.

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Николай Щорс

РоссДжира 🤦

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Александр Собецкий

На apple устройства вместе с сбп pay будет сразу jailbreak ставиться, что бы nfc работал?

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Лысый каякер

РОСТРЕЛЛО и РОСЖИРА это конечно вообще пиздец. Эти ебаные выблядки даже собственного названия придумать не могут, так плюсом ещё и адоптируют всрато

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Наивный коктейль

А чё там с РосЭппл, РосИнтел, РосОракл? Есть подвижки в производстве?

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испанский смех

Сейчас в первую очередь мы доделаем минимально необходимый функционал — поддержку видео, уведомления, сообщения, удобные ленты, способы взаимодействия между пользователями и мобильные приложения.
 лол

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