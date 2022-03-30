Технологии
vc.ru

Исследователь обнаружил в открытом доступе базу данных сервиса доставки еды «2 Берега» — она была открыта несколько дней Статьи редакции

Сейчас доступ закрыт.

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Исследователь информационной безопасности Боб Дьяченко 28 марта написал в твиттере, что обнаружил в открытом доступе базу доставки еды «2 Берега» с персональными данными пользователей сервиса в 15 городах.

По его словам, данные были доступны на незащищённом сервере MongoDB, посмотреть их можно было без авторизации. Среди попавшей в общий доступ информации оказались имена пользователей, их полные адреса и номера телефонов.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал vc.ru, что тоже видел этот сервер, но сейчас доступ к нему уже закрыт. При этом он был открыт несколько дней — этого могло хватить, чтобы скачать данные. В «2 Берегах» на момент написания заметки не ответили vc.ru на запрос о комментарии.

  • 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных пользователей — телефонов, информации о заказах и других. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адреса электронной почты. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.
  • 24 марта сервис добился полной блокировка сайта и извинился перед клиентами. Тогда же проект «Сетевые свободы» также начал собирать коллективный иск против «Яндекс.Еды».
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Масштабный слив привёл не только к недовольству, но и открыл простор для сталкинга: люди ищут «рекордсменов» по тратам и удивляются заказам из Мавзолея.

#новости #утечки

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15 комментариев
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Грозный

Они там совсем эти два берега попутали¿

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Нейроорлов

Мощная самоирония

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Грозный

@Нейроорлов

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Hfr Olod

Если бы мы не открыли первыми, это сделали бы Украина и НАТО. Щас на карте вам покажу откуда они открывать собирались...

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Оперативный Илья

Вы бы на скрине замазали инфу-то

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Кто такой мля

данные были доступны на незащищённом сервере MongoDB, посмотреть их можно было без авторизации
Это классическая проблема. MongoDB по умолчанию включает rest api насколько помню. И всё это абсолютно без пароля.

Разработчиков винить не нужно - разработка ПО и его безопасность это разные вообще сферы.

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M.R.T.

ну подожди, разрабы обычно в курсе этой темы и выключается там пропертями

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Кто такой мля

Разраб должен разрабатывать. Либо иметь соответствующие компетенции devops.

Сама тема не новая

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M.R.T.

всё так , но я не верю что в серьезных компаниях перед релизом не прпоходит аудит ибшников

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Yggdrasil

Я так понял, вся кибербезопасность съебалась за границу?

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Antony Duke

Видимо, создали мощный бэкенд с разными "бэкдорами". )
Логин через ssh под "рутом" не отключили)

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K P

Звоним Вячеславу

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испанский смех

зная их уровень разработки не удивлен

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Бледный Никита

В компании 2 берега сегодня будет секс-вечеринка.

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Кто такой мля

данные были доступны на незащищённом сервере MongoDB, посмотреть их можно было без авторизации
Это классическая проблема. MongoDB по умолчанию включает rest api насколько помню. И всё это абсолютно без пароля.

Разработчиков винить не нужно - разработка ПО и его безопасность это разные вообще сферы.

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Kim O'Ronen
Рубли

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