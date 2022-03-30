Исследователь обнаружил в открытом доступе базу данных сервиса доставки еды «2 Берега» — она была открыта несколько дней Статьи редакции
Сейчас доступ закрыт.
Исследователь информационной безопасности Боб Дьяченко 28 марта написал в твиттере, что обнаружил в открытом доступе базу доставки еды «2 Берега» с персональными данными пользователей сервиса в 15 городах.
По его словам, данные были доступны на незащищённом сервере MongoDB, посмотреть их можно было без авторизации. Среди попавшей в общий доступ информации оказались имена пользователей, их полные адреса и номера телефонов.
Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал vc.ru, что тоже видел этот сервер, но сейчас доступ к нему уже закрыт. При этом он был открыт несколько дней — этого могло хватить, чтобы скачать данные. В «2 Берегах» на момент написания заметки не ответили vc.ru на запрос о комментарии.
- 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных пользователей — телефонов, информации о заказах и других. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адреса электронной почты. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.
- 24 марта сервис добился полной блокировка сайта и извинился перед клиентами. Тогда же проект «Сетевые свободы» также начал собирать коллективный иск против «Яндекс.Еды».
Как известно, у России отказались покупать газ за рубли. Тогда Вячеслав Володин (человек огромного ума) предложил продавать за рубли за одно и нефть, зерно, металлы и т.д. Что ж, чем быстрее у России откажутся покупать вообще всё, тем быстрее эта нелепая и уродливая конструкция под названием путинская Россия наебнётся.
И победил на международном конкурсе инженеров.
Смотрю на все это и понимаю, что после 1991 года нужна была жёсткая люстрация деятелей коммунистического режима. Стартовойтова готовила подобный законопроект в середине 90-х и возможно за это и была ликвидирована. Полный запрет бывшим функционерам коммунистического режима занимать какие либо должности в руководстве страны.
Раньше я был против коллективной ответственности, таких жёстких санкций. Но вчера я увидел сколько в России людей кровожадных, бесчеловечных, без сочувствия к другим людям, тупых, в которых горят глаза от азарта и которые не смотря на жертвы с обоих сторон, не приемлют никакого мира, кроме капитуляции, для которых остановить войну и остаться при…
«Z» была наименованием серии складных телефонов Samsung с начала производства в 2020 году.
Большинство про-властных людей и официальных лиц, СМИ твердят об "особом" русском пути, об уникальном духовном русском народе, об отдельном высокоморальном русском мире. И многие им верят, все хотят почувствовать себя избранными. А все проблемы от того, что остальной мир хочет нас этой уникальности лишить, кругом враги, мы им всем покажем…
Они там совсем эти два берега попутали¿
Мощная самоирония
@Нейроорлов
Если бы мы не открыли первыми, это сделали бы Украина и НАТО. Щас на карте вам покажу откуда они открывать собирались...
Вы бы на скрине замазали инфу-то
данные были доступны на незащищённом сервере MongoDB, посмотреть их можно было без авторизации
Это классическая проблема. MongoDB по умолчанию включает rest api насколько помню. И всё это абсолютно без пароля.
Разработчиков винить не нужно - разработка ПО и его безопасность это разные вообще сферы.
ну подожди, разрабы обычно в курсе этой темы и выключается там пропертями
Разраб должен разрабатывать. Либо иметь соответствующие компетенции devops.
Сама тема не новая
всё так , но я не верю что в серьезных компаниях перед релизом не прпоходит аудит ибшников
Я так понял, вся кибербезопасность съебалась за границу?
Видимо, создали мощный бэкенд с разными "бэкдорами". )
Логин через ssh под "рутом" не отключили)
Звоним Вячеславу
зная их уровень разработки не удивлен
В компании 2 берега сегодня будет секс-вечеринка.
данные были доступны на незащищённом сервере MongoDB, посмотреть их можно было без авторизации
Это классическая проблема. MongoDB по умолчанию включает rest api насколько помню. И всё это абсолютно без пароля.
Разработчиков винить не нужно - разработка ПО и его безопасность это разные вообще сферы.