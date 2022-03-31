Airbus заправил самолёт A380 использованным кулинарным маслом. Два тестовых полёта прошли успешно Статьи редакции
Испытательный самолёт пролетел около трёх часов с одним из четырех двигателей, работающим на 100% экологичном авиационном топливе.
25 марта самый большой в мире рабочий самолет Airbus A380 совершил первый полет на экологичном топливе (SAF), сделанном в основном из отработанных жиров и растительного масла — точно такого же, какое используют для приготовления пищи. 29 марта тот же самолет совершил второй рейс A380 из Тулузы в Ниццу.
Airbus уже летал на других самолётах, использующих 100% SAF — A350 и A319neo в 2021 году. Испытания с A380 примечательны тем, что это — крупнейший в мире пассажирский авиалайнер. Компания их больше не производит, но использует в различных тестах.
Все самолеты Airbus в настоящее время сертифицированы для полетов на 50% смеси SAF с керосином. Цель состоит в том, чтобы добиться сертификации 100% SAF к концу десятилетия.
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Подлетел к KFC, заправился и дальше полетел
Панч на панче
Я как панч машина,
А Дитковский сменил пол
И стал мужчиной
Врывайся в топ апреля
В топ поп
Нет. Я серьезно. Там не хватает тебя
KFC сможет открыть свою авиакомпанию. Безотходное производство!
11 трав и специй окрыляют
Итальянские мафиози сейчас такие:
Ой вей
В качестве асимметричного ответа западу, АО «Гражданские самолёты Сухого» заправили суперджет говном, но он всё равно не полетел.
но он все равно утонул
А380
АЗОВ
Панорама??
Выгляни на улицу, ёбана
Не удивлюсь, даже если пиццу мне привезёт корова
А если дыня?
Куда пропал Дыня?
Пидорится в чатике своём
А как же тж
Нинужон
Каком чатике? Почему меня не пригласили?
Эмигрировал в Узбекистан
Ну и что там?
Весна
Ужасно
чудесная панорама
Круто, ток на территории крупнейшего экспортера растительного масла идёт война, надеюсь аграрии смогут как-то посевную завершить, чтобы цены не поднялись и не было дефицита в развивающихся странах. Тут хотя бы голода не было, не то что летать.
А знаете, почему они 380 подняли? А не 319 какой нибудь? Просто яйца пилотов подписавшихся на эту авантюру в меньший борт просто не влезали!
~
саундс кул
Скоро в маке заправочную станцию поставят... Ой...
Это ещё что, видел давеча мерзкий видос где в каком то китайском городе тетушка преклонного возраста черпала из канализации жир сверху потом отвозила его ребятам на продажу, те этот жирчик варили в чанах для дальнейшей продажи в уличные кафешки и даже не чистые на руку рестики. Наверняка из жирчика тоже топливо можно замутить, что добру пропадать то)
кулуарным маслом
Вспомнил серию Симпсонов, где Гомер воровал использованный кулинарный жир
Airbus уже летал на других самолётах
бедняжка
Наконец-то нашинская новость! Вспоминаю времена когда вся лента была в таких интересных штуках🤌
Производство, где работаю, уже года 3 в Германию и Польшу соевое масло возит, на топливо экологическое. Где его используют, хз. Но, это видимо одна из областей применения.