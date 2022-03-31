Технологии

Airbus заправил самолёт A380 использованным кулинарным маслом. Два тестовых полёта прошли успешно Статьи редакции

Испытательный самолёт пролетел около трёх часов с одним из четырех двигателей, работающим на 100% экологичном авиационном топливе.

CNN

25 марта самый большой в мире рабочий самолет Airbus A380 совершил первый полет на экологичном топливе (SAF), сделанном в основном из отработанных жиров и растительного масла — точно такого же, какое используют для приготовления пищи. 29 марта тот же самолет совершил второй рейс A380 из Тулузы в Ниццу.

Airbus уже летал на других самолётах, использующих 100% SAF — A350 и A319neo в 2021 году. Испытания с A380 примечательны тем, что это — крупнейший в мире пассажирский авиалайнер. Компания их больше не производит, но использует в различных тестах.

Все самолеты Airbus в настоящее время сертифицированы для полетов на 50% смеси SAF с керосином. Цель состоит в том, чтобы добиться сертификации 100% SAF к концу десятилетия.

#новости #авиация

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Меньший хот-дог

Подлетел к KFC, заправился и дальше полетел

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Архитектурный спрей

Панч на панче

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Меньший хот-дог

Я как панч машина,
А Дитковский сменил пол
И стал мужчиной

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Архитектурный спрей

Врывайся в топ апреля

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Меньший хот-дог

В топ поп

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Архитектурный спрей

Нет. Я серьезно. Там не хватает тебя

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Греческий Женя

KFC сможет открыть свою авиакомпанию. Безотходное производство!

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Греческий Женя

11 трав и специй окрыляют

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Печальный Петя

Итальянские мафиози сейчас такие:

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Поперечный Данила

Ой вей

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Острый спрей

В качестве асимметричного ответа западу, АО «Гражданские самолёты Сухого» заправили суперджет говном, но он всё равно не полетел.

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Греческий Женя

но он все равно утонул

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Petr Friendship

А380
АЗОВ

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Архитектурный спрей

Панорама??

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Поперечный Данила

Выгляни на улицу, ёбана

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Поперечный Данила

Не удивлюсь, даже если пиццу мне привезёт корова

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Меньший хот-дог

А если дыня?

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Архитектурный спрей

Куда пропал Дыня?

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Поперечный Данила

Пидорится в чатике своём

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Архитектурный спрей

А как же тж

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Поперечный Данила

Нинужон

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asdasd asd совсем не против

Каком чатике? Почему меня не пригласили?

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Меньший хот-дог

Эмигрировал в Узбекистан

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Архитектурный спрей

Ну и что там?

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Поперечный Данила

Весна

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Греческий Женя
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Поперечный Данила

Ужасно

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Греческий Женя
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Архитектурный щит

чудесная панорама

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Mr Vuuu

Круто, ток на территории крупнейшего экспортера растительного масла идёт война, надеюсь аграрии смогут как-то посевную завершить, чтобы цены не поднялись и не было дефицита в развивающихся странах. Тут хотя бы голода не было, не то что летать.

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Fox Mulder

А знаете, почему они 380 подняли? А не 319 какой нибудь? Просто яйца пилотов подписавшихся на эту авантюру в меньший борт просто не влезали!

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Официальная кодировка

~

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псина

саундс кул

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Эрик Картман

Скоро в маке заправочную станцию поставят... Ой...

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Ilya Plushkin

Это ещё что, видел давеча мерзкий видос где в каком то китайском городе тетушка преклонного возраста черпала из канализации жир сверху потом отвозила его ребятам на продажу, те этот жирчик варили в чанах для дальнейшей продажи в уличные кафешки и даже не чистые на руку рестики. Наверняка из жирчика тоже топливо можно замутить, что добру пропадать то)

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Dear Mr. President

кулуарным маслом

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Daily Science

Вспомнил серию Симпсонов, где Гомер воровал использованный кулинарный жир

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Виталий Бадмин

Airbus уже летал на других самолётах
бедняжка

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Горный Никита

Наконец-то нашинская новость! Вспоминаю времена когда вся лента была в таких интересных штуках🤌

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Блек Марк III

Производство, где работаю, уже года 3 в Германию и Польшу соевое масло возит, на топливо экологическое. Где его используют, хз. Но, это видимо одна из областей применения.

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