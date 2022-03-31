Испытательный самолёт пролетел около трёх часов с одним из четырех двигателей, работающим на 100% экологичном авиационном топливе.

CNN

25 марта самый большой в мире рабочий самолет Airbus A380 совершил первый полет на экологичном топливе (SAF), сделанном в основном из отработанных жиров и растительного масла — точно такого же, какое используют для приготовления пищи. 29 марта тот же самолет совершил второй рейс A380 из Тулузы в Ниццу.

Airbus уже летал на других самолётах, использующих 100% SAF — A350 и A319neo в 2021 году. Испытания с A380 примечательны тем, что это — крупнейший в мире пассажирский авиалайнер. Компания их больше не производит, но использует в различных тестах.

Все самолеты Airbus в настоящее время сертифицированы для полетов на 50% смеси SAF с керосином. Цель состоит в том, чтобы добиться сертификации 100% SAF к концу десятилетия.