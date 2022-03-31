Учёные из MIT научили робота месить тесто для пиццы Статьи редакции
Новая технология учит робота манипулировать объектами, чья форма может меняться разными способами, которые трудно просчитать с помощью математического уравнения.
Исследователи из Массачусетского технологического института создали основу для роботизированной системы манипулирования DiffSkill, которая использует двухэтапный процесс обучения.
Алгоритм «учитель» решает каждый шаг, который должен сделать робот, чтобы выполнить задачу. Затем он обучает модель машинного обучения «ученик», которая изучает абстрактные идеи о том, когда и как выполнять каждый навык, который ему нужен в конкретный момент — например, использование скалки. Обладая этим знанием, система приходит к выводу, как последовательно использовать навыки для выполнения всей задачи.
Этот метод поможет выполнять роботу сложные манипуляционные задачи в симуляциях, например, месить и нарезать тесто или собирать его кусочки с разделочной доски. Помимо приготовления пиццы, этот метод можно применять и в других условиях: например робот-сиделка может кормить, купать, одевать пожилых людей или людей с двигательными нарушениями.
Исследователи протестировали этот метод с тремя различными смоделированными задачами манипулирования тестом. В одной задаче робот использует лопаточку, чтобы поднять тесто на разделочную доску, а затем скалкой раскатать его. В другом робот с помощью захвата берет тесто, кладет его на лопаточку и переносит на разделочную доску. В третьем задании робот разрезает кусок теста пополам с помощью ножа, а затем с помощью захвата перемещает каждую часть в разные места.
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Учёные из TJIT научили робата месить глину
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Тжилиси
Я про это https://tjournal.ru/577745
Люблю эти истории про "заодно и выебали"
кожаные мешки
Зашол написать этот коммент =/
Получается этот робот будет причастен к криминальному миру, а точнее к низшим его слоям …
Учёные из MIT научили робота месить говно
Учёные из MIT научили робота месить россиян
Я сам россиянин, мне можно
Это должно впечатлить типа?
Научно-технический прогресс остановился лет 50 назад.
Свой комментарий с ЭВМ размером с квартиру пишешь?
Почему нет? В мире множество разных задач, и почему решение одной из них, не может впечатлить, тем более если решение достаточно универсальное?
Если оценивать научно-технический прогресс по мемным новостям на TJ, то конечно (без негатива к TJ)
суперкруто