Новая технология учит робота манипулировать объектами, чья форма может меняться разными способами, которые трудно просчитать с помощью математического уравнения.

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MIT

Исследователи из Массачусетского технологического института создали основу для роботизированной системы манипулирования DiffSkill, которая использует двухэтапный процесс обучения.

Алгоритм «учитель» решает каждый шаг, который должен сделать робот, чтобы выполнить задачу. Затем он обучает модель машинного обучения «ученик», которая изучает абстрактные идеи о том, когда и как выполнять каждый навык, который ему нужен в конкретный момент — например, использование скалки. Обладая этим знанием, система приходит к выводу, как последовательно использовать навыки для выполнения всей задачи.

Этот метод поможет выполнять роботу сложные манипуляционные задачи в симуляциях, например, месить и нарезать тесто или собирать его кусочки с разделочной доски. Помимо приготовления пиццы, этот метод можно применять и в других условиях: например робот-сиделка может кормить, купать, одевать пожилых людей или людей с двигательными нарушениями.

Этот метод ближе к тому, как мы, люди, планируем свои действия. Когда человек выполняет долгосрочную задачу, мы не записываем все детали. У нас есть планировщик более высокого уровня, который примерно говорит нам, какие этапы и какие промежуточные цели нам нужно достичь на этом пути, а затем мы их выполняем. Юнжу Ли аспирант факультета компьютерных наук и искусственного интеллекта MIT

Исследователи протестировали этот метод с тремя различными смоделированными задачами манипулирования тестом. В одной задаче робот использует лопаточку, чтобы поднять тесто на разделочную доску, а затем скалкой раскатать его. В другом робот с помощью захвата берет тесто, кладет его на лопаточку и переносит на разделочную доску. В третьем задании робот разрезает кусок теста пополам с помощью ножа, а затем с помощью захвата перемещает каждую часть в разные места.