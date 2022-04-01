Учёные выяснили, что с достаточными навыками любой может перехватить космическое оборудование и транслировать что угодно.

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NASA

В 2005 году спутник Anik F1R запустили для поддержки канадских вещательных компаний на 15 лет — до 2020 года. Аппарат всё ещё не переместился на свою «кладбищенскую орбиту», но почти все службы, которые его используют, уже перешли на новый аппарат.

Исследователь безопасности встраиваемых устройств Карл Кошер и его коллеги в 2021 году смогли получить специальный доступ к лицензии на восходящую линию связи и аренде слота устройства беспроводной связи — и взяли на себя единоличное управление Anik F1R. Так учёные смогли вещать в северном полушарии: аппарат покрывает территорию от южной границы США до самой восточной части России. 25 марта на конференции по безопасности ShmooCon в Вашингтоне Кошер с помощью Anik F1R устроил трансляцию с другой конференции по безопасности, ToorCon San Diego, которая прошла в октябре.

И хотя в этом случае у исследователей было разрешение на доступ как к восходящей линии связи, так и к спутнику, эксперимент показал, что любой, кто сможет сгенерировать достаточно сильный сигнал, который перебьет все другие, может получить к нему доступ — и транслировать всё, что захочет.

Технически, на этом спутнике или на большинстве спутников нет никаких средств управления — если вы можете сгенерировать достаточно сильный сигнал, чтобы попасть туда, спутник отправит его обратно на Землю. Людям понадобится большая тарелка, мощный усилитель и знание того, что они делают. И если бы спутник был полностью использован [на него бы посылали сигналы из других источников], им нужно было бы подавить любого, кто использовал бы это конкретное место ретранслятора или частоту. Карл Кошер исследователь безопасности встраиваемых устройств

Похожее уже случалось: в 1986 году хакер, назвавшийся Капитаном Миднайтом, взломал трансляцию HBO «Сокол и Снеговик», перехватив сигнал спутника Galaxy 1. А в 2009 году бразильская полиция арестовала 39 подозреваемых по подозрению в захвате спутников ВМС США с использованием мощных антенн и другого специального оборудования для ближней радиосвязи CB (гражданского диапазона).