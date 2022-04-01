Канадский спутник вывели из эксплуатации и оставили в космосе. Американские исследователи смогли запустить на нём стрим Статьи редакции
Учёные выяснили, что с достаточными навыками любой может перехватить космическое оборудование и транслировать что угодно.
В 2005 году спутник Anik F1R запустили для поддержки канадских вещательных компаний на 15 лет — до 2020 года. Аппарат всё ещё не переместился на свою «кладбищенскую орбиту», но почти все службы, которые его используют, уже перешли на новый аппарат.
Исследователь безопасности встраиваемых устройств Карл Кошер и его коллеги в 2021 году смогли получить специальный доступ к лицензии на восходящую линию связи и аренде слота устройства беспроводной связи — и взяли на себя единоличное управление Anik F1R. Так учёные смогли вещать в северном полушарии: аппарат покрывает территорию от южной границы США до самой восточной части России. 25 марта на конференции по безопасности ShmooCon в Вашингтоне Кошер с помощью Anik F1R устроил трансляцию с другой конференции по безопасности, ToorCon San Diego, которая прошла в октябре.
И хотя в этом случае у исследователей было разрешение на доступ как к восходящей линии связи, так и к спутнику, эксперимент показал, что любой, кто сможет сгенерировать достаточно сильный сигнал, который перебьет все другие, может получить к нему доступ — и транслировать всё, что захочет.
Похожее уже случалось: в 1986 году хакер, назвавшийся Капитаном Миднайтом, взломал трансляцию HBO «Сокол и Снеговик», перехватив сигнал спутника Galaxy 1. А в 2009 году бразильская полиция арестовала 39 подозреваемых по подозрению в захвате спутников ВМС США с использованием мощных антенн и другого специального оборудования для ближней радиосвязи CB (гражданского диапазона).
Кошнер считает, что такой уязвимостью могут пользоваться не только независимые хакеры, но и целые страны, которые могут перехватывать оборудование друг друга. Более того, захватить можно не только выведенные из эксплуатации спутники, но и новые.
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