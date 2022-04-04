Технологии

Робособаки «лают» на жителей Шанхая с помощью примотанного на скотч громкоговорителя, призывая тех соблюдать карантин Статьи редакции

«Киберпанковый» способ донести законы до граждан.

The Paper

Власти Шанхая нашли нестандартный способ информирования о карантинных правилах: они примотали обычным полосатым скотчем громкоговорители к четвероногим роботам, и отправили их патрулировать улицы. Робопсы повторяют инструкцию: «Наденьте маску, вымойте руки, проверьте температуру».

Роботы также могут «выкрикивать» немного более пугающие сообщения, такие как «ваше поведение нарушило правила борьбы с пандемией» или «пожалуйста, немедленно идите домой, иначе вы будете наказаны в соответствии с законом».

В Шанхае ввели двухэтапный карантин, который строго ограничивает передвижение половины населения в разные дни. В марте в крупном китайском городе зарегистрировали более 30 тысяч случаев заболевания Covid-19.

#роботы #технологии

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7 комментариев
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А.Д.

На мопса похоже.

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Аналитический турник

Не спутай

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Орк

Вот бы ещё видео со звуком было

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Огненный Мурод
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Аналитический инструмент

В марте в крупном китайском городе зарегистрировали более 30 тысяч случаев заболевания Covid-19.
 То есть всё это время было 0, а тут резко 30к? Китаёзы врут вообще во всём.

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Отечественный клуб
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Отечественный клуб
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