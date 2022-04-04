Робособаки «лают» на жителей Шанхая с помощью примотанного на скотч громкоговорителя, призывая тех соблюдать карантин Статьи редакции
«Киберпанковый» способ донести законы до граждан.
Власти Шанхая нашли нестандартный способ информирования о карантинных правилах: они примотали обычным полосатым скотчем громкоговорители к четвероногим роботам, и отправили их патрулировать улицы. Робопсы повторяют инструкцию: «Наденьте маску, вымойте руки, проверьте температуру».
Роботы также могут «выкрикивать» немного более пугающие сообщения, такие как «ваше поведение нарушило правила борьбы с пандемией» или «пожалуйста, немедленно идите домой, иначе вы будете наказаны в соответствии с законом».
В Шанхае ввели двухэтапный карантин, который строго ограничивает передвижение половины населения в разные дни. В марте в крупном китайском городе зарегистрировали более 30 тысяч случаев заболевания Covid-19.
Разработчик World of Tanks передаст бизнес петербургской Lesta Studio, которая больше не связана с компанией.
Во время другого матча включали кадры с трибун, когда на баннерах появлялись лозунги, связанные с Украиной.
На мопса похоже.
Не спутай
Вот бы ещё видео со звуком было
В марте в крупном китайском городе зарегистрировали более 30 тысяч случаев заболевания Covid-19.
То есть всё это время было 0, а тут резко 30к? Китаёзы врут вообще во всём.