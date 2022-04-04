«Киберпанковый» способ донести законы до граждан.

The Paper

Власти Шанхая нашли нестандартный способ информирования о карантинных правилах: они примотали обычным полосатым скотчем громкоговорители к четвероногим роботам, и отправили их патрулировать улицы. Робопсы повторяют инструкцию: «Наденьте маску, вымойте руки, проверьте температуру».

Роботы также могут «выкрикивать» немного более пугающие сообщения, такие как «ваше поведение нарушило правила борьбы с пандемией» или «пожалуйста, немедленно идите домой, иначе вы будете наказаны в соответствии с законом».

В Шанхае ввели двухэтапный карантин, который строго ограничивает передвижение половины населения в разные дни. В марте в крупном китайском городе зарегистрировали более 30 тысяч случаев заболевания Covid-19.