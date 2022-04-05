Технологии

Фото: Солнечные панели в форме цветков сливы на поверхности водохранилища в Южной Корее Статьи редакции

17 гигантских цветков могут генерировать достаточно энергии для питания 20 тысяч домов.

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Bloomberg

В Южной Корее решили проблему перехода на «зеленую» энергетику в условиях недостатка земель для размещения солнечных панелей. На поверхность водохранилища Хапчхон спустили более 92 тысяч панелей, специально адаптированных для использования на воде, с повышенной устойчивостью к влажности и теплу.

Установившая панели компания Hanwha также работает над аналогичной плавучей электростанцией на озере Гохын на юге страны, которая станет крупнейшей в стране.

Плавучие проекты намного легче подключить к электросети, поскольку есть уже существующая линия от гидроэлектростанции. Фотоэлектрические панели же помогают ограничить цветение водорослей, а благодаря воде они сохраняют стабильную температуру в жарком климате, что делает их более эффективными.

Bloomberg

Однако из-за потребности в поплавках, швартовках и более устойчивых электрических компонентах строительство плавучих проектов обходится примерно на 18% дороже, чем наземных.

#фото #энергетика

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5 комментариев
Эрик Картман

И почему этим не заниматься? Нет блять, начинаем войну! Ебанутая ботоксная моль

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Карнеги Молл

Новости из другой реальности

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Yozhyk

Никогда бы не подумала, что это форма именно цветка сливы. По мне это просто форма цветка. А так круто, конечно

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Лютый кусок ДОБРА

Да ладно тебе. Сразу же видно, что слива.
Я даже ещё картинку не открыл, даже до поста недоскролил, хоп думаю - точно же слива, а совсем не вишня какая нибудь.

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Позитивный велосипед

Вау. Такого еще не видел. Интересно выглядит

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