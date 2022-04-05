Фото: Солнечные панели в форме цветков сливы на поверхности водохранилища в Южной Корее Статьи редакции
17 гигантских цветков могут генерировать достаточно энергии для питания 20 тысяч домов.
В Южной Корее решили проблему перехода на «зеленую» энергетику в условиях недостатка земель для размещения солнечных панелей. На поверхность водохранилища Хапчхон спустили более 92 тысяч панелей, специально адаптированных для использования на воде, с повышенной устойчивостью к влажности и теплу.
Установившая панели компания Hanwha также работает над аналогичной плавучей электростанцией на озере Гохын на юге страны, которая станет крупнейшей в стране.
Плавучие проекты намного легче подключить к электросети, поскольку есть уже существующая линия от гидроэлектростанции. Фотоэлектрические панели же помогают ограничить цветение водорослей, а благодаря воде они сохраняют стабильную температуру в жарком климате, что делает их более эффективными.
Однако из-за потребности в поплавках, швартовках и более устойчивых электрических компонентах строительство плавучих проектов обходится примерно на 18% дороже, чем наземных.
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Никогда бы не подумала, что это форма именно цветка сливы. По мне это просто форма цветка. А так круто, конечно
Да ладно тебе. Сразу же видно, что слива.
Я даже ещё картинку не открыл, даже до поста недоскролил, хоп думаю - точно же слива, а совсем не вишня какая нибудь.
Вау. Такого еще не видел. Интересно выглядит