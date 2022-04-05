Суд отклонил все претензии инвестора и потребовал покрыть судебные издержки.

Лондонский международный арбитражный суд отклонил иск разработчика мобильных приложений Zotobi к Telegram и TON (Telegram Open Network) о возврате 280 тысяч долларов инвестиций в блокчейн-проект TON. Его закрыли после того, как власти США в 2020 году запретили выпуск криптовалюты проекта Gram, поскольку структуры Telegram не выполнили требования американского регулятора, касающиеся ценных бумаг.

После этого Павел Дуров предложил инвесторам забрать 72% инвестиций или оставить средства на год в качестве займа. К тому моменту Zotobi успел инвестировать в TON 1 миллион долларов — и захотел получить обратно всю сумму, а не часть.

Истец заявил, что решение об инвестициях было принято «в спешке». Кроме того, владелец Zotobi Игорь Чуприн сообщил, что не получил от Telegram документов с перечислением рисков. По его мнению, после запрета выпуска криптовалюты в США Telegram мог бы продолжить развитие проекта за пределами страны и раздать Gram инвесторам из других стран, в том числе его компании.

Однако суд счёл, что Чуприн был осведомлён о всех потенциальных рисках, поскольку документы о них находились в открытом доступе в интернете. Кроме того, информация о рисках содержалась в соглашении о покупке Gram, которое подписал Чуприн.

Суд отклонил все претензии Чуприна и потребовал покрыть судебные издержки Telegram на 700 тысяч долларов и издержки суда почти на 56 тысяч фунтов стерлингов