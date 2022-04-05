Технологии

Один из инвесторов TON хотел через суд взыскать с Telegram $280 тысяч, но сам остался должен компании $700 тысяч Статьи редакции

Суд отклонил все претензии инвестора и потребовал покрыть судебные издержки.

Лондонский международный арбитражный суд отклонил иск разработчика мобильных приложений Zotobi к Telegram и TON (Telegram Open Network) о возврате 280 тысяч долларов инвестиций в блокчейн-проект TON. Его закрыли после того, как власти США в 2020 году запретили выпуск криптовалюты проекта Gram, поскольку структуры Telegram не выполнили требования американского регулятора, касающиеся ценных бумаг.

После этого Павел Дуров предложил инвесторам забрать 72% инвестиций или оставить средства на год в качестве займа. К тому моменту Zotobi успел инвестировать в TON 1 миллион долларов — и захотел получить обратно всю сумму, а не часть.

Истец заявил, что решение об инвестициях было принято «в спешке». Кроме того, владелец Zotobi Игорь Чуприн сообщил, что не получил от Telegram документов с перечислением рисков. По его мнению, после запрета выпуска криптовалюты в США Telegram мог бы продолжить развитие проекта за пределами страны и раздать Gram инвесторам из других стран, в том числе его компании.

Однако суд счёл, что Чуприн был осведомлён о всех потенциальных рисках, поскольку документы о них находились в открытом доступе в интернете. Кроме того, информация о рисках содержалась в соглашении о покупке Gram, которое подписал Чуприн.

Суд отклонил все претензии Чуприна и потребовал покрыть судебные издержки Telegram на 700 тысяч долларов и издержки суда почти на 56 тысяч фунтов стерлингов

#новости #ton #telegram #суды

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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

решение об инвестициях было принято «в спешке»
 Кабанчик слишком быстро подскочил

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Петербургский спрей

С таким логотипом, будучи русского происхождения, сейчас лучше не выступать

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Грозный

Zамене

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Михаил Бочаров

Zotobi uzhe vyihali

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Искренний чайник

Нихера себе судебные издержки

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Петербургский спрей

В заголовке 700 долларов, а в тексте 700 тысяч долларов

Исправили

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Сырой чувак

эта новость лучше чем голые бляди

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Nuri Shaw

Что за "эфемерное" понятие - издержки суда. Как и из чего получаются эти суммы, тем более такие гигантские как в этом случае?

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Мутный рубин

Расходы участников процесса. Всевозможные перелёты первым классом, проживания в пятизвёздочных люксах, переводы документов, переводы устные, сборы и пошлины за предоставление выписок и прочая нотариальщина по мелочи

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Nuri Shaw

Очевидно что там были и пятизвёздочные отели, и рестораны Мишлен, и шлюхи с казино. Иначе не объяснить такие суммы

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Солидный клуб

Технологии
 Я так понимаю, речь о об технологии обувания инвестора?

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Михаил Бочаров

Тут проблема не в технологии, а в инвесторе, который идёт в суд с иском о том, что не был ознакомлен с рисками, которые же перечислены в самом договоре покупки, который он подписал

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Мюллер против войны

Переиграл и уничтожил

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Рустам Измайлов
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Борат Сагдиев

Кроме того, владелец Zotobi Игорь Чуприн сообщил, что не получил от Telegram документов с перечислением рисков
 Объясните кто-нибудь, как такие долбоебы успешными становятся?

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