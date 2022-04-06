Что известно о Maxar Technologies — компании, которая распространяет спутниковые снимки о конфликте на Украине Статьи редакции
Ключевой подрядчик Минобороны США, NASA и Google получил широкую популярность благодаря снимкам с территорий военных конфликтов.
Спутниковые снимки Maxar Technologies из украинской Бучи, на которых якобы видно лежащие на улицах трупы и братскую могилу, облетели мировые СМИ. Компания ещё до начала боевых действий предоставляла изображения, на которых видели группирование российский вооруженных сил у западной границы. С тех пор Maxar Technologies публиковала снимки из Киева, Чернигова, Мариуполя и Чернобыля, став одним из главных источников информации о вооруженном конфликте.
Это не первый конфликт, который столь активно освещает Maxar Technologies — ранее снимки Maxar из Афганистана, Мьянмы и Сирии также появлялись в публикациях мировых СМИ. Впрочем, и тогда и сейчас, некоторые из них вызывали вопросы, поскольку не всегда картинка была достаточно качественной, чтобы с уверенностью говорить о том, что на ней изображено. Компанию также упрекали в том, что она предоставляет выборочные снимки, сделанные в интересах его главного спонсора — Минобороны США.
TJ попытался разобраться, как Maxar Technologies делает спутниковые снимки, почему они стали одним из главных источников информации о конфликте на Украине, и сколько всё это стоит.
Maxar Technologies Inc. — американская компания, специализирующаяся на производстве спутников связи, наблюдении Земли, радаров и обслуживания на орбите спутников, спутниковой продукции и сопутствующих услуг. Появилась в 2017 году после слияния DigitalGlobe и MDA Holdings Company — последняя была основана ещё в 1969 году.
Maxar сотрудничает более чем с 50 правительствами, чтобы отслеживать глобальные изменения, обеспечивать широкополосную связь и развивать космические программы (в том числе — полёты на Луну) . Её ключевым клиентом является США: компания предоставляет 90% основных геопространственных данных, используемых правительством США для обеспечения национальной безопасности. На орбите находится более 80 спутников связи, построенных Maxar. Глобальный архив спутниковых снимков организации составляет более 125 петабайт.
Компания специализируется именно на работе с госсектором. В начале февраля фирма заключила пятилетнее соглашение с частными фирмами European Space Imaging и Space Imaging Middle East — эти компании уже 11 лет предоставляют спутниковые снимки Maxar с высоким разрешением широкому кругу государственных и коммерческих организаций в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке для разных целей, включая мониторинг безопасности границ, реагирование на стихийные бедствия и сельское хозяйство.
Обе организации имеют доступ к новейшим спутникам с самым высоким разрешением, обеспечивающим 15-сантиметровые изображения высокой четкости — именно такие сейчас появляются в новостях о ситуации на Украине.
В последнюю неделю февраля, принадлежащий Maxar спутник зафиксировал приближающуюся к Киеву российскую колонну протяженностью более 60 километров. Это подтверждает, насколько важна информация со спутников сейчас, и намекает, что этот вид услуг будет пользоваться большим спросом в ближайшее время.
Большинство этих изображений фирма предоставляет СМИ бесплатно. Но это также позволяет компании показать миру многочисленные применения этой технологии и способствовать своему продвижению — 28 февраля акции Maxar Technologies подскочили на 13,5% и продолжают рост, а доходы от снимков Земли выросли более чем на 10% за последние три месяца.
Maxar упрекают в том, что её заказчики могут быть «сопродюсерами изображений», а часть контента она может сознательно скрывать
В течение почти десятилетия Maxar был единственным поставщиком коммерческих спутниковых изображений высокого разрешения для Национального разведывательного управления министерства обороны США, которое платило компании 300 миллионов долларов в год за доступ к своим спутникам, а также к своему гигантскому архиву изображений. Однако как клиент Maxar Министерство обороны является не просто пассивным потребителем услуг — The New Republic называет ведомство «сопродюсером изображений».
Maxar активно делится своими изображениями с прессой. По словам Курган, СМИ «никогда не знают, кто заказал изображение», в том числе, когда заказчиком выступает правительство США. Другими словами, СМИ могут непреднамеренно передавать публике изображения, которые были специально заказаны правительством США.
По мнению отраслевых экспертов, в этом заключается преимущество работы государства с коммерческими поставщиками, поскольку изображения, которые правительство делает с помощью собственных спутников, засекречены. И это особенно полезно во время военных конфликтов.
Но точно так же, как правительство США может работать через коммерческие компании, занимающиеся спутниковой съемкой, для раскрытия информации общественности, оно также может использовать свою власть над этими компаниями для сокрытия информации.
Осенью 2001 года, после сообщений о тяжелых жертвах среди гражданского населения в результате американских бомбардировок в Афганистане, федеральное правительство потратило миллионы на покупку прав на все данные изображений Ikonos по стране на два месяца. Поскольку у Ikonos были единственные фотографии этого района с высоким разрешением на рынке США, по данным Wired, покупка правительства сделала «функционально невозможным для кого-либо еще использовать коммерческие изображения США [для] наблюдения за районом».
Изображения Maxar не обязательно должны подвергаться цензуре, чтобы предоставлять прессе неполное представление о глобальном конфликте. Снимки, которые Maxar передаёт СМИ, на самом деле не являются «такими точными и своевременными», как изображения, которые собирают сами американские военные, заявил адмирал ВМС в отставке Джеймс Ставридис. Когда военные и разведывательные службы США обращаются к изображениям Maxar, они подкрепляют их разведывательными данными из человеческих источников, видео в реальном времени и информацией, собранной самолетами-шпионами.
Публика также рискует никогда не увидеть полной картины глобальной военной активности. Maxar не показывает публике передвижение войск США, но часто публикует изображения противников США, таких как Китай и Иран. Результатом этого может стать асимметричный взгляд на геополитику.
Аудитория новостей может приписать спутниковым снимкам большее чувство авторитета и объективности, чем другим видам фотографий, считает журналист Джордан Тайчер. Разрешение фотографий, при этом, не всегда позволяет с уверенностью говорить, что именно на них изображено, поэтому СМИ сопоставляют их с другими источниками — фото и видео с земли. В то же время за последние несколько недель агентство Reuters часто публиковало изображения Maxar, которые должны были показать передвижение российских войск, не предоставляя никаких других изображений для сопоставления
Например, снимки Maxar Technologies из Бучи лежат в открытом доступе уже несколько недель, и любой может ознакомиться с ними. Правда, чтобы увидеть их в высоком разрешении, надо приобрести платную подписку. Но некоторые разглядели и на бесплатной версии, где разрешение хуже, выкопанную траншею у церкви.
Всё это создаёт почву для лёгкого опровержения снимков — можно сослаться на то, что нельзя с уверенностью сказать, что на них изображено.
По словам Лизы Паркс, профессора медиа-исследований Калифорнийского университета, для большей достоверности СМИ должны указывать спутник, который использовался для захвата изображения, метаданные, представить виды «до и после», а также другие фотографии с неба или земли, чтобы обеспечить разнообразие точек зрения. Однако даже в этом случае остается риск того, что Maxar может предоставлять свои изображения для поддержки конкретной повестки.
Главное с заседания Совета безопасности: большинство стран призывает к расследованию, а Зеленский предлагает исключить Россию или распустить орган альянса.
Под блокирующие санкции США попали «Сбербанк» и «Альфабанк».
Так литовские активисты призвали не закрывать глаза на происходящее на Украине и поддерживать украинцев.
Против него возбудили уголовное дело.
Ключевой подрядчик Минобороны США, NASA и Google
Очередная пища для пропагандон-тв, увы
опять пиндосы поганые Россиюшке в штаны насрали
Рогозин на раз в твитере опровергнет.
Не все так однозначно, да?
Понимаю. В "иногентах" оказалось не так престижно как было выгодно до этого?
Не хочу выступать адвокатом дьявола, но написано по существу: снимки со спутника всегда нужно рассматривать в связке с другими источниками. И в статье эти другие источники есть. Например вот: https://twitter.com/andrey_sitnik/statuses/1511256456460439552
3. Многие сторонники Путина из мужиков за 40+ любят космос.
нет, tj пишет "якобы видны ...", а значит разделяет офф. мнение рф
Здесь «якобы» не означает отрицание. Это значит, что TJ не делает утверждений, а ссылается на источники.
Но для понятности лучше написать по-другому.
Сам факт того, что редакция побежала быстренько искать зацепки фейковости данной новости уже говорит о многом.
Это разбор, ответ на вопрос по какой причине это может выглядеть подстроенным. Информация о том на кого работает компания и что пишут о ней журналисты. Всё пестрит ссылками на источники. Где тут то о чём ты пишешь? Это снова твои выдумки.
Меня тоже что то стало напрягать, что попытка анализа воспринимается в штыки, чем это лучше однобокой позиции пикабу, любая информация должна быть проверена
Высказывай своё мнение. Противники такого подхода не стесняются говорить.
Однобокие какие то попытки анализа.
Редакция "анализирует" с позиции опровержения а не доказательства. По крайней мере таковых я не видел.
Потому что ознакомленные со снимками люди могут не понимать, каким образом в их правдивости вообще можно сомневаться
А они есть.
Лол, опять.
якобы видно лежащие на улицах трупы и братскую могилу
почему якобы? есть основания считать их фейком? почему "на Украине"? Вам неизвестно о том, что это оскорбительно по отношению к украинцам? будто на rt зашел..
почему якобы?
Потому что по снимку невозможно определить что это 🤷♂️
есть основания считать их фейком
Есть основания считать, что со спутника видно ОБЪЕКТЫ. И всё.
на которых якобы видно лежащие на улицах трупы и братскую могилу
Ну ребят, какое "якобы"
На вот еще тебе видосик для опровержения.
Со спутника уже можно делать снимки такого разрешения, чтобы можно было прочитать надпись на спичечном коробке? Или мы еще не умеем?
Есть предел для оптики выше которого не прыгнуть. Дифракции всякие, аберрации мешают. Турбулентность атмосферы ещё.
И как общество плоской земли к этому относится? Они против спутников, которые летают вдоль диска земли??
Максимальное коммерческое разрешение 15см/пиксель, как и написано в статье, но на самом деле там 30см в оптическом диапазоне, "улучшенные" до 15. Так что до спичечного коробка еще довольно далеко
Ну они пишут, что пока - 15 см. предел.
Ещё не спичечный коробок.
Номера машин, если они вверх, на спутник, смотрят, можно распознать.
Где-то читал что прочитать лежащий на земле номер машины - это и есть максимум технологически возможного разрешения.
Здрасьти приехали
Что это значит?
Вопрос по вот этому снимку, просто потому что бросилось в глаза. Есть эксперты? Вроде дороги и там и там относительно вертикально идут или все же так угол обзора влияет?
тень
Настанет время и такие вот фото на «блокчейне» чтоб застраховаться от подделок , станут истинно-неотвратимым доказательством
А пока можно усмотреть их «госсотрудничество» как заинтересованность
Хоспаде, да просто себя можно спросить, смог бы ты такие зверства учинить в условиях, когда ты месяц живешь по сути в дикой природе, да еще и под давлением со стороны сослуживцев
какой месяц, они с декабря в палатках в чистом поле живут
А, учения же
Тем более
да уже пора было бы, не так затратно вести копию в БЧ — ебало бы завалили пиздоболы твшные
Думаю бабла хватит собственный блокчейн написать
Но лучше делать на уже существующем с полным распределением данных
Кстати тоже вопрос наводящий почему не подключены до сих пор к БЧ(может есть что подделывать)
Записывать же можно не все,
и да — лучше что-то публичное, чтобы не было причин доебаться