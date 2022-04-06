Ключевой подрядчик Минобороны США, NASA и Google получил широкую популярность благодаря снимкам с территорий военных конфликтов.

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The New York Times

Спутниковые снимки Maxar Technologies из украинской Бучи, на которых якобы видно лежащие на улицах трупы и братскую могилу, облетели мировые СМИ. Компания ещё до начала «спецоперации» предоставляла изображения, на которых видели группирование российский вооруженных сил у западной границы. С тех пор Maxar Technologies публиковала снимки из Киева, Чернигова, Мариуполя и Чернобыля, став одним из главных источников информации о «спецоперации».

Это не первый конфликт, который столь активно освещает Maxar Technologies — ранее снимки Maxar из Афганистана, Мьянмы и Сирии также появлялись в публикациях мировых СМИ. Впрочем, и тогда и сейчас, некоторые из них вызывали вопросы, поскольку не всегда картинка была достаточно качественной, чтобы с уверенностью говорить о том, что на ней изображено. Компанию также упрекали в том, что она предоставляет выборочные снимки, сделанные в интересах его главного спонсора — Минобороны США.

TJ попытался разобраться, как Maxar Technologies делает спутниковые снимки, почему они стали одним из главных источников информации о конфликте на Украине, и сколько всё это стоит.

Maxar Technologies Inc. — американская компания, специализирующаяся на производстве спутников связи, наблюдении Земли, радаров и обслуживания на орбите спутников, спутниковой продукции и сопутствующих услуг. Появилась в 2017 году после слияния DigitalGlobe и MDA Holdings Company — последняя была основана ещё в 1969 году.

Maxar сотрудничает более чем с 50 правительствами, чтобы отслеживать глобальные изменения, обеспечивать широкополосную связь и развивать космические программы (в том числе — полёты на Луну). Её ключевым клиентом является США: компания предоставляет 90% основных геопространственных данных, используемых правительством США для обеспечения национальной безопасности. На орбите находится более 80 спутников связи, построенных Maxar. Глобальный архив спутниковых снимков организации составляет более 125 петабайт.

Компания специализируется именно на работе с госсектором. В начале февраля фирма заключила пятилетнее соглашение с частными фирмами European Space Imaging и Space Imaging Middle East — эти компании уже 11 лет предоставляют спутниковые снимки Maxar с высоким разрешением широкому кругу государственных и коммерческих организаций в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке для разных целей, включая мониторинг безопасности границ, реагирование на стихийные бедствия и сельское хозяйство.

Обе организации имеют доступ к новейшим спутникам с самым высоким разрешением, обеспечивающим 15-сантиметровые изображения высокой четкости — именно такие сейчас появляются в новостях о ситуации на Украине.

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В последнюю неделю февраля, принадлежащий Maxar спутник зафиксировал приближающуюся к Киеву российскую колонну протяженностью более 60 километров. Это подтверждает, насколько важна информация со спутников сейчас, и намекает, что этот вид услуг будет пользоваться большим спросом в ближайшее время.

Большинство этих изображений фирма предоставляет СМИ бесплатно. Но это также позволяет компании показать миру многочисленные применения этой технологии и способствовать своему продвижению — 28 февраля акции Maxar Technologies подскочили на 13,5% и продолжают рост, а доходы от снимков Земли выросли более чем на 10% за последние три месяца.

Maxar упрекают в том, что её заказчики могут быть «сопродюсерами изображений», а часть контента она может сознательно скрывать

В течение почти десятилетия Maxar был единственным поставщиком коммерческих спутниковых изображений высокого разрешения для Национального разведывательного управления министерства обороны США, которое платило компании 300 миллионов долларов в год за доступ к своим спутникам, а также к своему гигантскому архиву изображений. Однако как клиент Maxar Министерство обороны является не просто пассивным потребителем услуг — The New Republic называет ведомство «сопродюсером изображений».

Эти спутники не просто летают по всему миру, делая снимки и добавляя их в свой архив. Спутники Maxar часто делают фотографии, когда и где им поручают клиенты компании сделать это. После получения задания эти изображения архивируются, и любой может их приобрести. Лаура Курган директор Центра пространственных исследований Колумбийского университета

Maxar активно делится своими изображениями с прессой. По словам Курган, СМИ «никогда не знают, кто заказал изображение», в том числе, когда заказчиком выступает правительство США. Другими словами, СМИ могут непреднамеренно передавать публике изображения, которые были специально заказаны правительством США.

По мнению отраслевых экспертов, в этом заключается преимущество работы государства с коммерческими поставщиками, поскольку изображения, которые правительство делает с помощью собственных спутников, засекречены. И это особенно полезно во время военных конфликтов.

Но точно так же, как правительство США может работать через коммерческие компании, занимающиеся спутниковой съемкой, для раскрытия информации общественности, оно также может использовать свою власть над этими компаниями для сокрытия информации.

Осенью 2001 года, после сообщений о тяжелых жертвах среди гражданского населения в результате американских бомбардировок в Афганистане, федеральное правительство потратило миллионы на покупку прав на все данные изображений Ikonos по стране на два месяца. Поскольку у Ikonos были единственные фотографии этого района с высоким разрешением на рынке США, по данным Wired, покупка правительства сделала «функционально невозможным для кого-либо еще использовать коммерческие изображения США [для] наблюдения за районом».

Изображения Maxar не обязательно должны подвергаться цензуре, чтобы предоставлять прессе неполное представление о глобальном конфликте. Снимки, которые Maxar передаёт СМИ, на самом деле не являются «такими точными и своевременными», как изображения, которые собирают сами американские военные, заявил адмирал ВМС в отставке Джеймс Ставридис. Когда военные и разведывательные службы США обращаются к изображениям Maxar, они подкрепляют их разведывательными данными из человеческих источников, видео в реальном времени и информацией, собранной самолетами-шпионами.

Публика также рискует никогда не увидеть полной картины глобальной военной активности. Maxar не показывает публике передвижение войск США, но часто публикует изображения противников США, таких как Китай и Иран. Результатом этого может стать асимметричный взгляд на геополитику.

Аудитория новостей может приписать спутниковым снимкам большее чувство авторитета и объективности, чем другим видам фотографий, считает журналист Джордан Тайчер. Разрешение фотографий, при этом, не всегда позволяет с уверенностью говорить, что именно на них изображено, поэтому СМИ сопоставляют их с другими источниками — фото и видео с земли. В то же время за последние несколько недель агентство Reuters часто публиковало изображения Maxar, которые должны были показать передвижение российских войск, не предоставляя никаких других изображений для сопоставления

The New York Times

Например, снимки Maxar Technologies из Бучи лежат в открытом доступе уже несколько недель, и любой может ознакомиться с ними. Правда, чтобы увидеть их в высоком разрешении, надо приобрести платную подписку. Но некоторые разглядели и на бесплатной версии, где разрешение хуже, выкопанную траншею у церкви.

Андрей Ситник @andrey_sitnik 2. Доказательство это очень визуальное. Его легко осознать.



3. Многие сторонники Путина из мужиков за 40+ любят космос.

Всё это создаёт почву для лёгкого опровержения снимков — можно сослаться на то, что нельзя с уверенностью сказать, что на них изображено.

По словам Лизы Паркс, профессора медиа-исследований Калифорнийского университета, для большей достоверности СМИ должны указывать спутник, который использовался для захвата изображения, метаданные, представить виды «до и после», а также другие фотографии с неба или земли, чтобы обеспечить разнообразие точек зрения. Однако даже в этом случае остается риск того, что Maxar может предоставлять свои изображения для поддержки конкретной повестки.