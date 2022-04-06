Технологии

СМИ сообщили, что сайт Минобороны РФ удалили из выдачи Google. На самом деле сайт заблокировал сам себя для поисковика Статьи редакции

Страница Минобороны возвращала необычный код «418 I’m a teapot». Он посвящен первоапрельской шутке 1998 года и означает, что сервер не может приготовить кофе, потому что он чайник.

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5 апреля в СМИ появилась информация, что Google убрал из выдачи сайт Министерства обороны России — он не отображался при вводе запросов на русском или английском языках. Роскомнадзор потребовал от администрации поисковой системы восстановить в поисковой выдаче сайт ведомства и объяснить причины введения ограничений.

Компания заявила, что не причастна к исчезновению портала из выдачи, предположив, что сама веб-страница блокирует системы Google и не позволяет им обнаружить её. Автор телеграм-канал «Мы и Жо» Александр Азмин убедился, что это действительно так.

Для того, чтобы поисковик проиндексировал сайт, нужно, чтобы робот поисковой системы мог зайти на страницу и увидеть примерно то же, что и обычный человек. Дальше он индексирует страницу — то есть помещает её в базу, из которой извлекаются поисковые результаты.

Чтобы проверить, как отображается заголовок портала Минобороны для робота, можно зайти на сайт reqbin.com, который позволяет запустить из браузера программу curl — она позволяет скачивать сайты и понимать, что происходит на сервере. По умолчанию на сайте можно проверить отклик для американских серверов — в США и находятся сервера Google.

Если вбить туда адрес TJ, то показывает статус отклика «200 (OK)» — это значит, что страница отдалась нормально. При переключении на вкладку Headers видно множество строчек.

В случае с сайтом Минобороны их всего четыре, при том в строке «Content-Length» написано «0» — это значит, что длина страницы равна нулю, а значит индексировать нечего.

Кроме того, страница возвращает необычный код 418. Он расшифровывается как «418 I’m a teapot», то есть «418 — я чайник». Этот код посвящен первоапрельской шутке 1998 года, вводящей стандарт гипертекстового протокола кофейников. Он означает, что сервер не может приготовить кофе, потому что он чайник.

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На сайте reqbin.com также можно проверить отклик для немецких серверов: им сайт Минобороны РФ возвращает код «200 (OK)» и страница отдается нормально.

Получается, что немецкий робот видит заголовок страницы Минобороны РФ и может её проиндексировать, а американский — нет, ведь он индексирует сайты, а не чайники.

Вероятно, вебмастера mil.ru сами заблокировали себя в Google, замаскировавшись под чайник для американских роботов, пытающихся получить доступ к контенту. Вполне возможно, что это часть защиты от DDoS-атак.

#новости #сайты #google

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16 комментариев
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Энергетический файл

А вот и контрсанкции.

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рязанский сахар

Просто напоминаю, Уткин - животное

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Энергетический файл

Маме ещё позвони пожалуйся, обморок

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рязанский сахар

Жалкая пародия на фердмана

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Все буде добре

скорее на рулона, но тот хотя бы смешной был иногда

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Энергетический файл

Ты в целом жалкая пародия на человека. Как и большинство из ''актива'' - обосрались и поудаляли акки, бутылки испугались, сопротивленцы мамкины?)

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Заработный чувак

обморок
 Это же где-то из начала 2000х слово

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Reket

Твоей позвонил, сказала что теперь в час берёт 500р вместо 200р, мол жить тяжело становится

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Шапку мама дала

Так объективно получше стало до того как вторглась роzzия, в чём проблема?

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Товарищ

Кто-то ж должен представлять оппозицию на сайте. Клоунам тут всегда рады.

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Тупой бас

418 I’m a teapot

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Фундаментальный хичхакер

Если 4 и 1 поменять местами, а 8 повторить, то получится

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Дмитрий

Это что бы американцы больше не узнали военные планы русских ! Шах и мат америка! Решение по данным контрасанкциям принималось при участие данных товарищей -

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RAA

Но штраф гугл пусть все же заплатит. А то иш чо удумали.

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Заработный чувак

Кого-то сегодня расстреляют за диверсию

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Разный звук

418 I’m a teapot
 1488 I am a fascist state

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